La vida de 'El Ruso' y su novia en el bloque donde estalló la bomba en Oviedo: "Les decían los demonios, nadie los quería"

Cruz no escuchó los disparos de Manuel Ferrero Álvarez, tampoco cuando detonó la bomba ni los gritos de desespero, en la calle Villafría de Oviedo. "No tenía puesto el aparato para oír", dice con una sonrisa tímida.

En la explosión un agente murió y su compañero resultó gravemente herido. También una joven de 17 años recibió varios impactos de bala.

Cuando Cruz, de 85 años, recibió la foto del autor de los hechos, identificó a Álvarez, quien vivía en ese edificio desde hace más de 10 años y al que conocen como 'El Ruso'.

"No podía creerlo. Pensaba que era mentira porque estas cosas en Oviedo no suelen suceder. Desde antes se escuchaba que tenía problemas de convivencia, pero no se pensaba que pudiera llegar a este punto", ha comentado.

Cruz tardó más de 24 horas en decidir bajar de su piso. Estaba encerrada por temor.

"Mi hija fue la que me envió todos los vídeos y me contó lo que había sucedido porque yo no me enteré. Es muy triste lo que está pasando", ha expresado con cara de resignación.

La calle está desolada y al paisaje solo le acompañan unas pocas gotas de lluvia y una leve niebla. Las personas miran una y otra vez el edificio en el que ocurrió todo e intentan asimilar lo que ha sucedido.

En el camino, Cruz se encuentra con varios vecinos con los que el intercambio de palabras no es el cotidiano. Se preguntan cómo están por cortesía, pero el resto gira en torno al suceso.

"Ayer no salí en todo el día, hija", le ha asegurado a una vecina con la que se ha encontrado.

Momentos después, cuando no hay nada más de lo que hablar, Cruz se despide. Vuelve a apoyarse en su andador y camina con pasos lentos.

Más adelante de ella está Faustino Areces, otro vecino con el que ha compartido barrio durante décadas y que, a lo lejos, la estaba esperando para hablar de la situación.

Ambos hacen hipótesis de dónde podría estar Álvarez, el autor identificado de los hechos y que se dio a la fuga hace más de 24 horas. Para capturarle se han desplegado más de 300 agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y la Nacional.

Al final, Cruz y Faustino llegan a la conclusión de que son, simplemente, ideas que no conducen a ninguna solución.

"Yo les vi en algunas ocasiones. Ella siempre sacaba a una perra pequeña al parque y 'El Ruso' no siempre la acompañaba", ha explicado Cruz.

Faustino, que va equipado con una gorra de la Policía de Nueva York, una barba rala y una bolsa con las medicinas que acaba de recoger, responde:

"Estos eran los raros del barrio. No tenían amigos aquí y tampoco les interesaba. Siempre iban a su bola".

Cruz asiente y repite dos veces que "eso es así".

Relación

La imagen de Tatiana, de nacionalidad rusa, y de Álvarez es la misma para ambos: una pareja que no hablaba ni siquiera entre ellos, aislada, sin gestos de amabilidad o cordialidad, y sin la intención de hacer una vida en comunidad ni relacionarse con otros vecinos.

No es para menos y sus impresiones no son equivocadas. Tatiana, tras el atentado realizado por su pareja, fue detenida e interrogada. EL ESPAÑOL conoció que la mujer tiene antecedentes por robo de dinero con intimidación en un Mercadona y actas por desobediencia a agente de la autoridad.

Además, la han detenido por el delito de homicidio. "Se sospecha que ella sabía que su pareja tenía armas y pudo verle preparar el artefacto explosivo. Es una ciudadana de Rusia y se desconoce en qué círculos se mueve y si ha jugado algún papel en la fabricación de la bomba", ha dicho una fuente policial.

En cuanto a Álvarez, este registra 10 antecedentes por "coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas y hurtos", según enumeran fuentes policiales. "Los dos últimos hurtos los protagonizó en 2025 y 2026, uno de ellos en un centro comercial. Era un delincuente conocido".

"Nunca pensamos que fueran peligrosos. Simplemente son raros y ya está, pero no se podía imaginar que serían capaces de hacer algo así. Compartíamos los mismos comercios de la zona, los parques, los bares y demás", ha agregado Cruz.

Robos

Frente a la valla que ha puesto la Policía para cercar el edificio, hay un grupo de jardineros que arreglan una zona verde. Lo hacen con esmero.

De refilón miran a su costado izquierdo para ver lo que sucede. Ven cómo entran coches, funcionarios, policías y también un equipo de limpieza que se encarga de recoger los escombros que quedaron sobre la acera.

"Hemos tardado 30 minutos en limpiar la escena por fuera, pero al interior no hemos accedido. Eso no nos corresponde e imagino que lo hará otro equipo", ha comentado uno de los trabajadores de la limpieza.

Cruz frunce el ceño. "Da pena que el resto de personas que viven allí no hayan podido regresar. Nuestra vida prácticamente se ha paralizado", agrega.

A Álvarez le había visto hace al menos 10 años, cuando llegó a vivir allí con su madre.

La información fue corroborada por el Ayuntamiento de Oviedo, que ha resaltado que 'El Ruso' vivía en esa vivienda pública con su madre y que ella falleció hace unos años. Posteriormente se hizo la subrogación del contrato.

No había una orden de desahucio ni tampoco falta de pago en el alquiler, como se especuló en un principio.

"A Tatiana la conoce mi hija, que trabaja en un comercio de aquí. Ella iba con frecuencia, hacía una compra y después le decía al encargado del local que no tenía dinero para pagar y se iba", ha afirmado Faustino.

Otra fuente del barrio, que ha preferido no identificarse, ha asegurado que hacía lo mismo en un supermercado.

"Iba, pillaba varias cosas y al salir decía que no tenía para pagar. Se iba como si nada", ha asegurado.

Entre tanto, Faustino retoma y comenta que ningún vecino le había denunciado por los problemas que se sabía que había.

Inexpresivos

"En ese edificio hay personas que no son buenas. Y ellos no son la excepción. Son unos demonios y nadie de allí los quería. Son mentirosos, ladrones y ahora son asesinos. Nadie se olvidará de sus rostros y esperamos que paguen por lo que han hecho", ha narrado.

A la conversación se suma Laura García, otra residente que pasea a su mascota. "A veces les veías en la calle y Tatiana caminaba más adelante que él o viceversa. No solían ir juntos ni tomados de la mano. No eran una pareja cariñosa, no se hablaban entre ellos en espacios públicos y sus rostros siempre eran inexpresivos", ha añadido.

Al final, los vecinos concluyen que sienten temor de haber vivido tantos años cerca de una pareja peligrosa.

"Lo único que esperamos es que le encuentren pronto. No puede esconderse por el resto de la vida. Tiene 65 años y lo más seguro es que pase el resto de su vida en prisión. Todo llega. Tarde o temprano van a encontrarlo", ha finalizado Cruz.

Nuevamente se dirige a su andador mientras el resto de vecinos se dispersa. Más adelante, hay otro vecino que la espera y ella lo sabe. Tampoco se apura. Solo lo mira a la distancia y levanta su mano para indicarle que va de camino.