Terror en Oviedo por 'El Ruso': 300 agentes a la caza del asesino de un policía que huyó con "una escopeta y un revólver"

'El Ruso' piensa vender cara su cabeza en Oviedo. "Está catalogado como peligroso y armado porque los vecinos afirman que le vieron huir vestido con una bata de cuadros, con una escopeta de caza y un revólver del calibre 22", según explican fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

De hecho, no se descarta que porte consigo algún explosivo, a la vista de lo sucedido en el bloque número 2 de la calle Rafael Urrusti donde colocó una mochila con una bomba de fabricación casera sobre los buzones del portal y le arrebató la vida al subinspector Juan José Rodríguez -conocido como Jota-.

"Los buzones estaban cerca de la conducción del gas ciudad del edificio", subrayan fuentes policiales, conocedoras de una investigación que está bajo secreto y que asumen la Policía Judicial y el Grupo de Información.

"Se desconocen las consecuencias que se habrían producido si el artefacto explota dentro del edificio". Durante la noche del miércoles, se registró un piso del bloque número 21 del Barrio de Villafría, y ese jueves, se inspeccionó una nave del Polígono Espíritu Santo. Pero ni rastro de Manuel 'El Ruso'.

La búsqueda ahora se centra en Las Campas. "Es una barriada que está a las afueras de Oviedo, cerca de una zona boscosa y con cuevas", tal y como explican fuentes policiales sobre el terreno. Hay movilizados 300 agentes de varios cuerpos por si 'El Ruso' anda escondido por el monte.

Pánico en Oviedo tras una fuerte explosión en el centro de la ciudad: varios heridos y graves destrozos

La Policía Nacional suma 24 horas trabajando a destajo, pero lo hacen con cautela porque sostienen que es una bomba de relojería Manuel Ferrero Alvares (1962), alias 'El Ruso'. "Los testimonios recabados de los vecinos apuntan a que no está bien de la cabeza. Es consumidor de drogas".

Todo ello, sin olvidar el historial delictivo que arrastra a sus 65 años: hurtos, coacciones, robos, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas, resistencia a la autoridad...

La Rusa tiene antecedentes

La pareja sentimental del sospechoso, Tatiana, conocida como 'La Rusa' por su nacionalidad, "también es toxicómana" y este diario ha confirmado que su arresto se ha producido por un delito de homicidio.

"Se sospecha que ella sabía que su pareja tenía armas y pudo verle preparar el artefacto explosivo". "Ella tiene antecedentes, como un robo de dinero con intimidación en un Mercadona y actas por desobediencia a agente de la autoridad", según enumeran fuentes policiales. "Es una ciudadana de Rusia y se desconoce en qué círculos se mueve y si ha jugado algún papel en la fabricación de la bomba".

"Le leyeron los derechos por homicidio, tras ser arrestada en su domicilio después de la explosión y ha sido llevada otra vez al lugar de los hechos, al portal del edificio, para interrogarla in situ".

La teoría policial

A pesar de que circulan varios audios donde se asegura que Manuel 'El Ruso', se encontraba inmerso en un proceso de desahucio y que colocó la bomba casera en los buzones para hacer explotar el edificio, lo cierto es que desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desmienten que sobre su cabeza pesara un lanzamiento: "No aparece nada a ese respecto".

Los investigadores también han descartado el móvil de la radicalización yihadista y la violencia de género. De las hipótesis que se barajan, se mantiene la de las desavenencias vecinales como supuesto desencadenante del tiroteo que 'El Ruso' protagonizó en el edificio contra una menor de edad, antes de colocar la bomba. "El sospechoso tenía denuncias de vecinos por ruidos y amenazas", según afirman fuentes policiales.

"Manuel y Tatiana estaban peleados con varios vecinos del bloque de viviendas sociales y mantenían una mala convivencia en general". "Se valora que la chica, de 17 años, pudo recibir los disparos porque pilló a su vecino colocando la mochila con la bomba sobre los buzones".

El fuerte dispositivo policial desplegado este martes por el Barrio de Villafría en Oviedo. EFE / Paco Paredes

De momento, el padre de la menor que recibió cinco disparos, dos de ellos en la cadera y en el fémur, sostiene en su declaración en Comisaría que desconoce por qué 'El Ruso' abrió fuego contra su chiquilla: "El progenitor ha declarado que ignora el motivo por el que descerrajó cinco disparos sobre su hija".

La Policía Nacional trabaja en reconstruir la ruta de huida de Manuel Ferrero Alvares y ha descartado que empleara la furgoneta Mercedes que heredó de su madre. De forma que cobra fuerza que cogiera un taxi de la parada que hay cerca del centro de salud, incluso que desapareciera de la zona a pie porque a las nueve de la noche se registró un bloque de esta barriada ovetense.

El hocico de Demy

Otra de las preguntas claves del caso es aclarar la composición de la bomba casera que le costó la vida al subinspector 'Jota' y que causó heridas graves en un ojo, en el tórax, en un brazo y en las dos piernas a Francisco Javier García, subinspector de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), con experiencia en el País Vasco combatiendo a ETA.

"Había bastante metralla en el artefacto, por eso les enganchó la onda expansiva a los dos subinspectores y a la perra", recalcan fuentes policiales. "Hay que aclarar si la bomba contaba con un dispositivo con retardo o con un detonador a distancia porque lo fácil es la mezcla del amoníaco, con el aluminio, la sal y meterle tornillería como metralla, pero lo difícil es conseguir la parte técnica".

De ahí que se valore la participación de Tatiana, 'La Rusa', o de una tercera persona. "No sabemos si el explosivo lo fabricó Manuel porque tiene conocimientos técnicos como calderero o si fue un encargo". Tampoco se sabe a ciencia cierta la causa de la detonación, si lo hizo 'El Ruso' tras programar el artefacto, si lo accionó desde la distancia con un móvil, incluso si fue un fallo de la agente canina Deny.

"Deny era un pastor alemán joven, con solo tres años de servicio, y por su juventud podría haber activado el artefacto porque un can se sienta junto el explosivo para marcarlo, pero parece que Deny metió el hocico en la mochila y explotó. La explosión le quitó la cabeza".

El difunto subinspector Juan José Rodríguez, con Deny la agente canina fallecida, y el sospechoso Manuel Ferrero Álvarez. E. E.

El retardo de la explosión es importante para los investigadores porque pasó más de una hora hasta que se detonó la mochila. Incluso después de haber sido extraída con éxito de los buzones del portal porque estaban cerca de las canalizaciones del gas y la prioridad eran salvar a los vecinos del bloque.

"Llegaron a atar las asas de la mochila, tiraron de ella y no implosionó tras sacarla del portal a la calle", insisten estas fuentes policiales. De hecho, Francisco Javier, subinspector del TEDAX, operó dentro de los protocolos de seguridad, y Juan José, subinspector de los Guías Caninos, "se encontraba a dos o tres metros de distancia del artefacto", cuando Deny se acercó al petate a olisquearlo.

"Había mucha metralla y les pilló la onda expansiva: salió disparada una barra de madera de las escaleras del portal, azulejos, cristales, cascotes...". La intervención de dos agentes de la Unidad de Intervención Policial resultó clave para salvar al subinspector Fran porque le hicieron dos torniquetes, en un brazo y una pierna, evitando la amputación de esas extremidades. "El subinspector Jota estaba deshecho por dentro".

Operación Jaula

Este miércoles, se guarda un minuto de silencio en memoria del difunto Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo, de 59 años, con más de tres décadas de servicio, conocido por sus compañeros con cariño como 'Jota'.

Hasta el momento se mantiene activa la 'Operación Jaula', con más de 300 agentes desplegados por la ciudad para la búsqueda del autor de este homicidio. Según las primeras investigaciones, 'El Ruso' iba vestido con ropa de estar por casa, una bata a cuadros y estaba armado.

Un policía nacional, este martes, desolado por la muerte de su compañero. EFE

Los accesos a Oviedo están siendo custodiados y los vehículos son revisados para poder encontrar lo más rápido posible al fugitivo Alvares.

Los agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y Nacional no han descansado desde el martes y a esta hora siguen trabajando para cazar al responsable de la muerte de un compañero, condecorado en sus años de servicio. Para ello se ha movilizado a unidades de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazado desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de La Coruña.

Hostales y estaciones de tren

Durante las primeras horas tras el suceso, se inspeccionaron hostales, viviendas de amigos, allegados y las estaciones de tren y autobuses. Los agentes también estuvieron en los cementerios de la ciudad debido a que tuvieron conocimiento del reciente fallecimiento de la madre de 'El Ruso', por lo que se pensaba que podría llegar a ocultarse junto a su tumba, pero no fue así.

Los allanamientos han tenido lugar en el entorno del Parque de Invierno, La Majoya y Las Campas. Incluso en un edificio ubicado en el barrio de Pumarín, por el que se desplegó un operativo que presenció un periodista de este diario, debido a que se sospechaba que 'El Ruso' estaba atrincherado en un piso y con armas.

La Operación Jaula está poniendo patas arriba cada rincón de Oviedo.