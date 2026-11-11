La siniestra vida de 'El Ruso': el asesino de Oviedo sumaba 10 detenciones y vivía obsesionado con la muerte de su madre

Los vecinos del barrio ovetense de Villafría conocían a Manuel Ferrero Alvares como 'El Ruso' por su relación sentimental con Tatiana, una ciudadana natural de Rusia.

Ese apodo posiblemente sea lo único amable del perfil del español Manuel Ferrero Alvares (1962): el hombre al que la Policía Nacional busca por tierra, mar y aire, como autor de la muerte de Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo.

"'El Ruso' tenía diez antecedentes policiales por coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas y hurtos", según enumeran fuentes policiales. "Los dos últimos hurtos los protagonizó en 2025 y 2026, uno de ellos a un centro comercial". "Era un delincuente conocido".

También era conocido por algunos vecinos que definen a Manuel como "un demonio" y por la propia Policía Local de Oviedo. "Era el matón de la zona", según corroboran un par de agentes. "Hay varios partes de intervención con 'El Ruso' porque era conocido, con muchos antecedentes, localizaciones permanentes y conflictos vecinales".

Precisamente, una disputa de Manuel Ferrero Alvares con un vecino podría ser el detonante de esta tragedia que ha llenado de dolor a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, por la muerte de uno de los suyos: 'Jota'. Los compañeros llamaban de esa forma cariñosa al subinspector Juan José y que ha muerto por una bomba de fabricación casera instalada por 'El Ruso' en el portal del bloque donde residía.

Pánico en Oviedo tras una fuerte explosión en el centro de la ciudad: varios heridos y graves destrozos

"Oviedo es una ciudad tranquila, no te imaginas que alguien va a poner una bomba. El último atentado con artefacto explosivo data del año 2004", según subrayan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Corría el verano de 2004 cuando ETA situó entre sus objetivos -por primera vez en tres décadas- al Principado de Asturias, colocando artefactos en Ribadesella, Gijón y Llanes. No murió nadie.

Pero este martes, pasadas las ocho de la mañana, una bomba casera fabricada supuestamente por "un chorizo" y "un delincuente común" como 'El Ruso', según le definen fuentes policiales, se ha cobrado la vida del subinspector 'Jota' con más de treinta años de servicio.

El prólogo de este atentado ha sido un tiroteo protagonizado por Manuel 'El Ruso', de 65 años, y al que a veces le veían lucir una bata de cuadros por el bloque número 2 de viviendas sociales de la calle Rafael Urrusti. Este martes, al Ruso, tras discutir con un vecino, no le ha temblado el pulso para empuñar un arma y abrir fuego contra la hija de ese hombre.

La víctima solo tenía 17 años. Una de las heridas de bala le afectó en la cadera y la menor de edad ha terminado en un quirófano del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

"El tiroteo ha sido por disputas vecinales. Estaba peleado con esos vecinos. No sabemos si por temas de convivencia, una deuda, drogas, celos o algún otro motivo", tal y como recalcan estas fuentes policiales. "Parece que ha disparado 4 o 5 veces contra la menor de edad. Debían ser balas de un calibre bajo, un 22 o menos, de otra forma no se habría salvado la chica".

Una luz parpadeaba

El padre de la adolescente y otros vecinos han alertado del tiroteo sobre las siete de la mañana, movilizándose cuatro zetas que se han desplazado a la barriada para cazar al pistolero, pero se han percatado de la presencia de una mochila sospechosa sobre los buzones del portal del edificio número 2 de la calle Rafael Urrusti.

"Al parecer, un policía de Seguridad Ciudadana ha visto una luz que parpadeaba o un cable dentro del petate". "De inmediato, se ha iniciado el protocolo de explosivos que incluye movilizar a los TEDAX y a la Unidad de Guías Caninos".

El fuerte dispositivo policial desplegado este martes por el Barrio de Villafría en Oviedo. EFE / Paco Paredes

En este punto de la historia entran en juego las dos víctimas de esta intervención policial: el herido Fran y el difunto Jota, por el que se guardará este miércoles un minuto de silencio en todas las comisarías de Asturias -a modo de homenaje póstumo-.

Juan José Rodríguez era subinspector de Guías Caninos, tenía 59 años, una hija, y estaba próximo a su jubilación tras pasar por destinos como Las Palmas de Gran Canaria. Sus compañeros le conocían como 'Jota', era un gran aficionado a los deportes y estaba curtido en la unidad como así lo demuestra que uno de sus perros fue condecorado en los Ángeles Custodios.

Francisco García es subinspector de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), tiene 52 años, sus compañeros le llaman Fran, estuvo destinado en el País Vasco en tiempos de la banda terrorista ETA, está casado, adora a sus dos hijos y en su tiempo libre entrena al equipo de baloncesto del Colegio La Inmaculada de Gijón.

Básicamente, Fran y Jota eran dos hombres con valores, por eso, este martes, no dudaron en ponerse el uniforme para jugarse el pellejo para salvar las vidas de los vecinos de ese bloque número 2 que fueron recluidos en sus pisos por seguridad, debido a la presencia de un artefacto explosivo en una mochila.

Así lo evidencia el testimonio de este vecino: "A las ocho de la mañana iba a salir para la universidad y me encuentro a la Policía Nacional en las escaleras, diciéndome que había un paquete sospechoso: 'No puedes bajar a la calle, os tenéis que quedar en casa y no podéis salir'. A los 20 minutos hubo una explosión y dos policías salieron volando".

El subinspector Juan José, conocido como 'Jota', y su agente canino Deny, ambos fallecidos en Oviedo, este martes, durante un servicio con la Unidad de Guías Caninos. E. E.

La teoría policial de que la antesala de la colocación de la bomba casera fue una trifulca vecinal también es lo que verbalizan los vecinos de esta barriada ovetense. “Escuchamos tiros a las siete de la mañana", subraya un lugareño. "A mí me despertó el segundo disparo, fueron cuatro disparos y un grito desgarrador de una chorba [la chica de 17 años]".

"Empezó a haber un tumulto, la peña se asomó a las ventanas y la Policía Nacional acordonó el portal". “Había seis o siete zetas en la calle". “Antes de sacar al perro, estuvieron tirando una cuerda y nada más que entró el policía con el perro, saltó por los aires el portal”.

Otro vecino sostiene que Manuel 'El Ruso' actuó con "rabia" para vengarse de su vecino: "Lo que pasa es que ese tío estaba muy zumbado. O sea, ese tío tenía la casa hasta arriba de armas, por lo que nos contó la policía. Y ese tío, al parecer, tuvo gresca con unos vecinos del segundo, porque él vive en el primero". "A las seis y pico de la madrugada estaban discutiendo".

"Nos dijeron los del primero que se oían gritos y todo eso". "Debió ser que llegaron a forcejear. Y sacó una pistola porque tiene armas. Sacó una pistola y la guaja, la hija de los del segundo, se metió por medio y se llevó cuatro tiros. Ella está en el Hospital de Oviedo. Entonces, el tío, en vez de coger y yo qué sé, largarse, pues cogió, se volvió a su casa, cogió la bomba, la puso en el rellano". "Dejó la bomba ahí y se largó".

Teoría del desahucio

Entre los vecinos circula otra teoría distinta que apunta a que sobre Manuel pesaba una orden de lanzamiento. "Este señor iba a ser desahuciado y la niña vio que estaba colocando la mochila y debió pensar que vio la bomba y le pegó seis tiros". "Ese chiflado colocó la bomba encima de los buzones porque pasan los tubos del gas y lo que este señor quería era volar el puto edificio entero: con todos dentro". "Habríamos muerto todos".

El problema es que dentro de ese artefacto explosivo "había metralla", según fuentes policiales conocedoras de la investigación. "Parece ser que es una bomba de fabricación casera, tipo amonal, mezclando nitrato amónico, polvo de aluminio y sal".

Manuel Ferrero, el sospechoso al que busca la Policía Nacional de Oviedo. Cedida

La investigación la asumen la Policía Judicial y el Grupo de Información, especializado en atentados y en la lucha antiterrorista, debido a que la muerte del subinspector Jota se ha producido tras explotar una bomba. De hecho, se quiere esclarecer de dónde ha sacado 'El Ruso' el material explosivo, así como el arma con la que ha disparado a la menor.

La mochila sobre el buzón

"No hubo temeridad en la intervención", subrayan fuentes policiales. "Todos seguían el procedimiento estándar. El TEDAX operaba a distancia, con el equipo de dotación oficial y la explosión se desencadena al acercarse el perro. Todavía se ignora si el can tocó el paquete o si la bomba tenía un temporizador o un retardante porque ha explotado pasada una hora".

Parece ser que la mochila sospechosa "estaba colocada encima de los buzones" del portal. El subinspector 'Jota' ha entrado al edificio con su inseparable escudero: el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años, pero no podía oler el petate. "El perro no llegaba a los buzones".

"Le ataron una cuerda a la mochila y desde fuera tiraron para que el perro pudiera oler el contenido". "El TEDAX volvió a salir del portal y dijo que la cosa estaba complicada porque había unos cables y un cilindro metálico". El subinspector Juan José y el subinspector Francisco Javier decidieron sacar la bolsa a la calle, para evitar riesgos para los vecinos. A continuación reventó la bolsa con metralla.

Operación jaula

Hubo cristales rotos, cascotes, gritos... "La bolsa explotó a corta distancia del portal, cuando el perro se acercó para oler, no le dio tiempo ni a sentarse en el suelo para marcar que había un explosivo". Jota murió en el acto. El mismo final truculento corrió el agente canino Deny. "El subinspector Fran se salvó porque le hicieron un torniquete en la pierna". En el hospital fue intervenido de un ojo porque tenía metralla.

El reloj rondaba las nueve de la mañana de este martes, cuando la Policía Nacional, sin tiempo para encajar semejante golpe, ponía en marcha una operación jaula para que Manuel, de 65 años, no pudiera salir de Oviedo. Este diario ha accedido a un mensaje que circulaba entre Policía Nacional y Guardia Civil alertando de que el sospechoso podría ir armado.

El mensaje con los datos del Mercedes donde había huido 'El Ruso'. Cedida

"La primera hipótesis que se manejaba era que el sospechoso había huido en un Mercedes, de color azul, que heredó de su madre. Pero el turismo ha sido localizado en una plaza de Oviedo donde estaba estacionado", tal y como explican fuentes policiales conocedoras de las pesquisas.

La segunda línea de investigación se lanzaba pidiendo ayuda al gremio de taxistas. "Cerca del Barrio de Villafría hay un ambulatorio con una parada de taxis donde hay mucho trasiego de clientes que son pacientes del centro de salud", según explica un empleado de Radio Taxi Principado.

"En la parada del ambulatorio suele haber seis o siete taxis, la Policía Nacional nos preguntó si alguno habíamos recogido a un hombre calvo, de 65 años, y con un albornoz de cuadros, en la zona de Rafael Urrusti".

La tercera línea de búsqueda afectaba a hostales, pensiones y alojamientos turísticos de la ciudad. Incluso al camposanto. Así lo afirman fuentes policiales consultadas por este diario: "También se le ha buscado por el cementerio porque era una persona obsesionada con la muerte de su madre".

Al cierre de esta edición, decenas de policías buscaban sobre el terreno a 'El Ruso'. "A su pareja [Tatiana], conocida como 'La Rusa', la han detenido para esclarecer su papel en el tiroteo, en la colocación de la bomba y en la huida de su novio. Este martes era el cumpleaños de ella".

Falsa alarma

Pasadas las 21:00, decenas de vecinos se apilaron en las cercanías del portal 21 de la calle de Joaquín Bobela.

Predominaba el silencio. Las luces azules y rojas de los coches de la Policía iluminaba los pasadizos oscuros.

"Dicen que está allí atrincherado", comenta una mujer. Lo ven desde la distancia por el temor de que 'El Ruso' pudiera tener otra bomba.

Los agentes de la Policía irrumpieron en una vivienda para buscarlo, pero no lo encontraron.

Al cabo de unos minutos, los agentes salieron del portal sin una respuesta.

"Qué miedo da esto. Sabemos que hay un asesino suelto y que no lo han encontrado, pero estoy segura de que caerá", añade la vecina.

Entre tanto, las personas empiezan a disiparse del lugar y otros se acercan al portal. Preguntan y cuestionan el por qué pensaron que estaba allí. Sin embargo, no hay ninguna respuesta.

Rápidamente, el operativo que desplegó a varios policías, ya no estaba allí. Tampoco se podría decir que la cotidianidad volvió a las calles porque nada de lo que ha sucedido se establecería en el orden natural.