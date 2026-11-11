Rescatistas haciendo turnos de 18 horas, un hospital sin camas y policías sin fecha de regreso: "El Hierro no puede más"

"¡Llevo 18 horas trabajando, joder, no puedo más!". El grito sale de una de las casetas improvisadas de Salvamento Marítimo cuando ya es de noche en La Restinga, el pequeño pueblo pesquero situado en el extremo sur de El Hierro.

Quien lo pronuncia todavía lleva puesto el mono de trabajo y acaba de participar en el desembarco de un cayuco con alrededor de 200 personas. Está agotado, pero aún falta otra embarcación por llegar y los trabajadores saben que deberán volver al muelle para recibirla.

Hace tiempo que anocheció y, más allá de las escasas luces del puerto, el Atlántico se confunde con el cielo. Las operaciones de rescate se han sucedido durante toda la jornada y el descanso tendrá que esperar.

Un migrante desembarca de un barco de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga en la madrugada de este martes. Borja Suárez / Reuters.

La escena se repite desde hace días con una frecuencia que ha terminado por desbordar los servicios de esta isla de apenas 12.000 habitantes. Las embarcaciones de Salvamento Marítimo salen al encuentro de los cayucos, regresan cargadas de personas que llevan jornadas navegando y dejan a sus ocupantes en manos de los equipos sanitarios y policiales desplegados en tierra.

En ocasiones, cuando todavía se está atendiendo a los últimos rescatados, llega el aviso de otra embarcación. Durante el fin de semana, las grúas encargadas de retirar los cayucos vacíos llegaron a trabajar de madrugada mientras las tripulaciones de Salvamento continuaban sus operaciones mar adentro.

En los nueve primeros días de noviembre, Canarias recibió 6.665 personas a bordo de 66 embarcaciones, según el balance del Gobierno autonómico. Cuarenta y ocho de esos barcos llegaron a El Hierro, casi tres de cada cuatro.

Este martes, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha elevado a 7.432 las personas llegadas al conjunto del archipiélago desde que comenzó el mes.

La presión ha obligado a desplazar refuerzos de la Policía Nacional, cuyos agentes desconocen cuándo podrán regresar a sus destinos habituales, y ha llevado al único hospital herreño a habilitar camas adicionales en su salón de actos porque las 31 de hospitalización estaban ocupadas.

Desde Madrid, el Gobierno ha respondido este martes con una declaración de emergencia migratoria, nuevos recursos económicos y el compromiso de reforzar Salvamento Marítimo, la asistencia sanitaria y los efectivos policiales.

Los anuncios llegan después de varias jornadas de reclamaciones de los responsables públicos, los sanitarios y los habitantes de La Restinga, donde la acumulación de cayucos ha terminado por ocupar buena parte del puerto y alterar el trabajo de quienes viven de la pesca y del turismo.

El buque de Salvamento Marítimo Salvamar Navia rescató este lunes a 137 inmigrantes en aguas cercanas a El Hierro y los trasladó al puerto de La Restinga. Gelmert Finol / Efe.

Un puerto ocupado

Conocer El Hierro ayuda a comprender las dimensiones de lo que ocurre. Es la más pequeña de las islas principales de Canarias, con unos 268 kilómetros cuadrados de superficie, y recorrerla exige atravesar carreteras que ascienden por montañas y bordean barrancos para comunicar poblaciones relativamente próximas.

La Restinga se encuentra en su extremo meridional, al final de una carretera que desciende desde El Pinar hasta una costa de lava negra, conocida por los fondos marinos del Mar de las Calmas. Durante décadas, la pesca y el submarinismo han sostenido buena parte de la actividad del pueblo.

En ese puerto, donde los barcos de pesca comparten espacio con las embarcaciones de las escuelas de buceo, los cayucos han empezado a salir del agua suspendidos de una grúa de gran tonelaje.

Algunos alcanzan los 24 metros de eslora y pesan hasta 25 toneladas. Los operarios los levantan con ayuda de buzos, los depositan en el muelle y después los cargan en camiones para trasladarlos hasta el punto limpio de La Frontera, desde donde se organiza su desguace y el tratamiento de los materiales fuera de la isla.

La operación ha obligado a movilizar maquinaria desde Tenerife después de que una avería dificultara las labores de retirada. Hasta 26 cayucos llegaron a acumularse en las instalaciones, ocupando espacios que los pescadores necesitan para maniobrar y complicando el funcionamiento de las empresas de submarinismo.

El Ayuntamiento de El Pinar ha tenido que cerrar preventivamente la playa de La Restinga ante el riesgo de vertidos durante los trabajos.

Vecinos de La Restinga (El Hierro) se concentraron este lunes en el muelle de la localidad para protestar por la gestión de la crisis migratoria. Gelmert Finol / Efe.

Inés del Hierro Lías, representante del Partido Popular en la isla, relata a EL ESPAÑOL que el lunes asistió a una reunión de la asociación de vecinos de La Restinga en la que se abordaron las dificultades que atraviesa el pueblo.

Los residentes llevan tiempo reclamando a las administraciones la retirada de las instalaciones provisionales que ocupan el muelle y una solución para los residuos que, según denuncian, se están acumulando alrededor del dispositivo de primera atención.

"Ellos reclaman la retirada de los contenedores que se encuentran en el muelle de La Restinga por los malos olores, por la basura que se acumula, por los residuos que se están vertiendo en sus costas", señala Del Hierro, quien recoge también las quejas de los pescadores porque "el pantalán se encuentra lleno de cayucos".

Según explica, los vecinos han enviado varios escritos a la Delegación del Gobierno, el Cabildo y los ayuntamientos sin obtener, según le trasladaron, una respuesta satisfactoria.

Las dificultades alcanzan a los centros de buceo, que dependen de la calidad de los fondos marinos y del acceso a las instalaciones portuarias, así como a los restaurantes y establecimientos de la avenida.

Del Hierro sostiene que algunos propietarios de viviendas vacacionales han comunicado cancelaciones relacionadas con la situación, aunque todavía se desconoce el alcance de esas pérdidas.

La representante popular advierte de las posibles consecuencias para un pueblo que recibe buena parte de sus visitantes atraídos por la reserva marina y sus actividades subacuáticas.

La reunión vecinal terminó con el acuerdo de iniciar una recogida de firmas y convocar concentraciones diarias en el puerto. Loli Hernández, presidenta de la asociación de vecinos, declaró este martes que los residentes pretenden aumentar la presión sobre las administraciones para conseguir medidas concretas.

"El muelle es un campamento, tenemos más de 20 casetas de Cruz Roja", resumió, al reclamar la limpieza de las instalaciones y la recuperación de los accesos utilizados por los pescadores y los bañistas.

Durante la concentración del lunes, los vecinos aplaudieron el trabajo de Salvamento Marítimo y de las fuerzas de seguridad mientras exigían soluciones a las administraciones.

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, había reconocido horas antes los problemas ocasionados por la acumulación de embarcaciones y anunciado refuerzos para duplicar la capacidad de retirada, con el objetivo de recuperar cuanto antes el espacio que necesita el puerto.

Vista aérea tomada con un dron del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro (España), este martes. Borja Suárez / Reuters.

Treinta y una camas

Las preocupaciones de los vecinos se extienden a los servicios sanitarios. Una de las cuestiones planteadas durante la reunión fue la disponibilidad de ambulancias para atender las urgencias del resto de la isla, especialmente cuando coinciden varios desembarcos y los vehículos deben desplazarse desde La Restinga hasta el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, situado en Valverde.

El centro, único hospital de El Hierro, dispone de 31 camas de hospitalización que el lunes se encontraban ocupadas, en su mayoría por pacientes residentes. La llegada de migrantes que necesitan asistencia ha obligado a habilitar espacios adicionales, entre ellos el salón de actos, acondicionado con otras diez camas.

También han tenido que utilizarse zonas de Urgencias para responder al incremento de la actividad. Jéssica Acosta, responsable de los servicios sanitarios de la isla, explica que los profesionales se encuentran sometidos a una "tensión complicada" por la frecuencia de los desembarcos.

La situación se agrava cuando dos embarcaciones llegan a distintos puntos de la costa y los equipos deben desplazarse simultáneamente a La Restinga y La Estaca, separados por carreteras que atraviesan buena parte de la isla. "Además de las dificultades que ya tenemos, nos toca desdoblar equipos", reconoció.

El Hospital de Nuestra Señora de las Nieves, el único operativo de El Hierro, lucía tranquilo la tarde de este martes aunque tiene colgado el cartel de "lleno". Julio César R. A.

Acosta advierte de que la respuesta está exigiendo un esfuerzo extraordinario al personal y recuerda que el centro fue dimensionado para atender a la población habitual de El Hierro. "Tenemos que sacar de donde no hay", afirmó el lunes. "El personal está dimensionado para la población de la isla, y esto se nos viene encima".

El director médico del hospital, Luis González, reclamó también la instalación de un hospital de campaña en las inmediaciones del puerto, donde puedan ser atendidas las personas rescatadas que necesiten observación sin tener que ser trasladadas hasta Valverde.

La propuesta ha encontrado la oposición de una parte de los vecinos de La Restinga, que consideran que las nuevas instalaciones deberían situarse junto al hospital, donde ya se encuentran los profesionales y los medios técnicos. Temen que la ocupación del muelle termine convirtiéndose en una situación permanente.

Inés del Hierro comparte la preocupación por los recursos sanitarios. Advierte de que las ambulancias empleadas para trasladar migrantes desde el puerto hasta Valverde forman parte de un servicio insular que debe continuar atendiendo al conjunto de la población.

"Los recursos son los que son, son escasos y no pueden estar duplicándose en varios puntos de asistencia", explica. La representante popular traslada así la inquietud de los vecinos ante la posibilidad de que varias emergencias coincidan en distintos lugares de una isla donde los desplazamientos pueden resultar complicados.

Lucía Rodríguez, periodista y presidenta de la asociación Hay Raíces, introduce otra dimensión de la asistencia. "Cuando un cayuco llega a La Restinga, sabemos cuántas personas iban a bordo, pero ese número no nos dice quién lleva días sin dormir, quién ha perdido a alguien en la travesía o quién es un adolescente o un niño que ha viajado solo y no entiende qué va a pasar con él", explica a este periódico.

En los primeros minutos del desembarco, los profesionales deben identificar a quienes necesitan atención médica y detectar situaciones de especial vulnerabilidad, una tarea que se complica cuando las personas rescatadas llevan jornadas sin descansar y no comparten una lengua con quienes intentan ayudarlas.

Rodríguez reclama más intérpretes y una atención especialmente cuidadosa a los menores que viajan solos, para quienes considera imprescindible una incorporación rápida al sistema de protección.

Refuerzos policiales

El incremento de las llegadas también ha obligado a reforzar los efectivos de la Policía Nacional en El Hierro. Entre los agentes desplazados se encuentran miembros de la Unidad de Prevención y Reacción, enviados para apoyar las tareas que desarrollan los policías destinados habitualmente en la isla.

Los funcionarios con los que ha hablado este periódico explican que desconocen cuánto tiempo deberán permanecer allí. "No tenemos fecha fijada de regreso, traemos maletas por si acaso", señalan.

Su incorporación coincide con el aumento de trabajo en los dispositivos de primera atención, donde las labores de identificación y custodia se suceden mientras continúan llegando nuevas embarcaciones.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha advertido de que la capacidad de respuesta de los servicios insulares se encuentra sometida a una presión creciente. Ayer resumió la evolución de las últimas semanas como el paso "de una situación estresante a una situación límite", después de que el Cabildo declarara la emergencia social y reclamara medios extraordinarios para hacer frente a la situación.

El cansancio de las tripulaciones de Salvamento constituye una de las principales preocupaciones. Durante el domingo, la Salvamar Diphda asistió a una embarcación con 215 personas a unas nueve millas de El Hierro y acudió posteriormente al encuentro de otra con 80 ocupantes.

La Salvamar Acrux participó en el rescate de otros 106 migrantes. Las operaciones continuaron el lunes, cuando llegaron seis cayucos con 597 personas, y este martes, al cierre de esta crónica, habrían desembarcado otras 240 procedentes de tres embarcaciones, pero ya se había avistado alguna más.

Cada rescate exige localizar el cayuco, aproximarse para auxiliar a sus ocupantes y conducirlos hasta un puerto donde los servicios de emergencia puedan hacerse cargo de ellos.

Las tripulaciones deben permanecer disponibles para nuevas salidas, que durante estos días se han sucedido a cualquier hora. El trabajador que gritó el lunes por la noche en una de las casetas del puerto llevaba 18 horas de servicio y todavía tenía por delante otro desembarco.

Travesías más largas

A las dificultades que encuentran los equipos de asistencia se añade la duración de los viajes desde la costa occidental africana. Chris Borowski, portavoz de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, explica a EL ESPAÑOL que las detecciones registradas durante octubre en la ruta atlántica superaron en más de cuatro veces las contabilizadas en el mismo mes del año anterior y que numerosas embarcaciones están alcanzando El Hierro.

"Lo que más me preocupa es la propia travesía", reconoce el portavoz europeo, quien advierte de que los viajes se están prolongando y las personas rescatadas llegan en condiciones especialmente delicadas. "Las embarcaciones están pasando más días en el mar y muchas personas llegan exhaustas y necesitan atención", añade.

Un grupo de migrantes llega al puerto de La Restinga, en El Hierro. Efe.

La duración de la navegación incrementa el riesgo de deshidratación y agotamiento, especialmente cuando las embarcaciones transportan a un número elevado de personas durante varios días.

Las declaraciones de Borowski coinciden con las advertencias de los responsables sanitarios herreños, que llevan semanas reclamando medios suficientes para atender a los pasajeros desde el momento en que desembarcan.

Frontex recuerda que mantiene unos 250 agentes desplegados en España, parte de ellos en Canarias, donde colaboran con las autoridades nacionales. La agencia asegura que existe una comunicación permanente con el Gobierno español, mientras el Ejecutivo canario reclama una participación europea más intensa ante la reactivación de la ruta atlántica.

Los refuerzos

La situación de El Hierro ha obligado este martes a reunir de manera extraordinaria a la Comisión Interministerial de Inmigración en La Moncloa, con la participación de Fernando Clavijo y Alpidio Armas.

El encuentro, presidido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha terminado con el compromiso del Gobierno de reforzar la atención sanitaria y los dispositivos de seguridad y salvamento ante el repunte de llegadas que registra Canarias.

El Ejecutivo central ha declarado la emergencia migratoria y ha anunciado 15,18 millones de euros adicionales destinados a ampliar los recursos estatales de acogida. A esa cantidad se suma un millón extraordinario para reforzar la asistencia sanitaria y de primera atención prestada por Cruz Roja, con la intención de aliviar la presión sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud.

Fernando Clavijo (c), y del Cabildo herreño, Alpido Armas (d), este martes en Madrid en el Palacio de La Moncloa. Cedida.

También se ha comprometido un incremento de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, junto con servicios de traducción e interpretación. En materia de rescate, el Gobierno incorporará la Guardamar Calíope al dispositivo de Canarias, que pasará a contar con tres embarcaciones de ese tipo.

El Ejecutivo autonómico ha reclamado además más recursos humanos para facilitar los turnos y descansos de las tripulaciones, una de las necesidades que la sucesión de operaciones de los últimos días ha puesto de manifiesto.

Clavijo ha valorado los compromisos alcanzados, aunque ha lamentado que los refuerzos no se activaran antes, pese a las advertencias realizadas por Canarias durante las últimas semanas.

El Gobierno también estudiará compensaciones para los sectores económicos afectados en El Hierro, especialmente la pesca, la restauración y los establecimientos vinculados al turismo de La Restinga.

Las nuevas medidas tendrán que aplicarse en una isla donde los trabajadores de emergencia continúan atendiendo los desembarcos y los vecinos han comenzado a movilizarse para reclamar soluciones.

Dos cayucos permanecen atracados en el puerto de La Restinga, en una imagen tomada este martes. Julio César R. A.

Rodríguez, desde Hay Raíces, considera que la respuesta debe tener en cuenta a una población que conoce bien las consecuencias de la emigración. Durante décadas, numerosos herreños cruzaron el Atlántico rumbo a Venezuela, donde todavía permanecen familias y descendientes de quienes abandonaron la isla en busca de oportunidades.

"Podemos exigir recursos para La Restinga, recursos para la isla de El Hierro, con toda la firmeza del mundo, con toda la razón, pero también defender con la misma firmeza la dignidad de quienes llegan", sostiene Rodríguez.

Para la periodista y presidenta de Hay Raíces, las administraciones deben garantizar que los profesionales trabajen con medios adecuados, que los vecinos mantengan sus servicios públicos y que las personas rescatadas reciban la asistencia que necesitan después de la travesía.

En La Restinga, mientras tanto, continúan los trabajos para retirar las embarcaciones acumuladas. Los camiones llevan los cayucos hacia La Frontera y las grúas siguen liberando espacio para que los pescadores puedan volver a maniobrar con normalidad.

Los policías desplazados como refuerzo todavía desconocen cuánto durará su estancia y los sanitarios siguen atendiendo una actividad extraordinaria con los recursos del único hospital insular.

Al caer la tarde, cuando las últimas luces desaparecen sobre las casas de La Restinga y las embarcaciones de pesca permanecen amarradas al muelle, Salvamento Marítimo continúa pendiente de los avisos que llegan desde el Atlántico.

Durante estos días, los rescates se han sucedido hasta bien entrada la madrugada. La siguiente salida dependerá de cuándo se localice otro cayuco y de las condiciones en que se encuentren las personas que navegan a bordo.