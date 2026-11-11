Antonio Carroza Pacheco, el CEO y fundador de Alquiler Seguro, en una de sus oficinas. Cedida

El doble asalto a Carroza, el ceutí que dirige Alquiler Seguro: "El Sindicato de Inquilinas se creó para atacarnos a nosotros"

Antonio Carroza Pacheco nació en Ceuta en 1975. Allí se crió y estudió hasta que marchó a Sevilla para estudiar Económicas, ampliando luego su formación en la Politécnica de Madrid.

Allí acabó arraigando y fundando, con los años, Alquiler Seguro, la empresa inmobiliaria con la que se ha cebado el Sindicato de Inquilinas con la excusa de la huelga general.

La sede central de Madrid, en la Avenida América, fue invadida por 100 activistas del Sindicato de Inquilinas varias horas antes del inicio de la huelga. Y así, hasta otras 40 de las 63 que tiene por toda España.

En 2007 puso en marcha un proyecto que introdujo en el mercado del alquiler residencial un sistema de gestión integral orientado a aportar garantías de cobro frente a la morosidad, y que también profesionalizaba las relaciones entre arrendadores e inquilinos.

Con Ceuta conserva un estrecho vínculo personal y familiar. "Como caballa, como ceutí que no solamente nací allí sino que me crié, pues me siento evidentemente muy triste por todos los acontecimientos de la invasión, pero sobre todo por la dejadez que ha tenido este gobierno con todos mis paisanos", valora a EL ESPAÑOL.

Intenta regresar a la Ciudad Autónoma al menos una vez al año, cuando la agenda se lo permite. "Tengo la gran suerte de mantener allí todavía muchos amigos, mucha familia, y lo que me transmiten es muy diferente a lo que se está publicando", sostiene.

La realidad que le trasladan "es muy triste: niños que no pueden salir a la calle, familias que se piensan incluso abandonar Ceuta porque la situación es un poco insostenible..."

El fundador, presidente y consejero delegado de Grupo Alquiler Seguro atiende a EL ESPAÑOL con la "rabia" que le produce la doble invasión a la que se ha visto sometido.

El martes, víspera de la huelga, un grupo de cien personas irrumpió por la fuerza en las oficinas centrales de la compañía y las arrasaron.

"Los daños materiales no me preocupan: me preocupa el miedo que han pasado mis compañeros. La rabia que tengo es el miedo que pasaron todos el martes, incluyendo una chica con Síndrome de Down que tenemos empleada en la Oficina central, y que se fue llorando por lo que vio y no entendía nada de aquello".

Bajo su liderazgo, la compañía ha expandido su red comercial y operativa a las principales ciudades del país, integrando a su vez iniciativas complementarias como la Fundación Alquiler Seguro y el Observatorio del Alquiler, enfocadas en el análisis estadístico, los informes de oferta y demanda y la divulgación de las dinámicas del arrendamiento urbano.

[De hecho, con los decretos maricarmen, el sector inmobiliario informó de la pérdida de más de 4.000 viviendas, y el Observatorio del Alquiler dio una cifra muy concreta y en los primeros días: se perdieron 4.290 viviendas del mercado].

Pregunta.- ¿Cómo explica que les haya podido ocurrir estos ataques?

Respuesta.- El Sindicato de Inquilinas se creó para atacarnos a nosotros. Los ataques [directos] nos han venido hasta de un ministro, Pablo Bustinduy, quien en una rueda de prensa para anunciar sanciones de Consumo a dos empresas del sector, solo dio nuestro nombre, en un asunto que está demandado y con medidas cautelares.

Imágenes cedidas del estado de la oficina central de Alquiler Seguro, el martes, tras la 'invasión' del Sindicato de Inquilinas

Cabe reseñar que el Ministerio de Consumo que dirige Bustinduy ratificó el pasado abril, y a los pocos días de anunciarla públicamente, la sanción impuesta a la inmobiliaria, por 3,6 millones de euros, tras desestimar el recurso de alzada presentado por la compañía. "Mil folios de recurso, donde demostramos que no obligamos a contratar nada", subraya el empresario ceutí.

Aquella sanción fue aplaudida por el Sindicato de Inquilinas, una de las entidades que lo impulsó, junto con otras vinculadas a distintos movimientos de izquierda.

El departamento que dirige Bustinduy sostuvo que la entidad había vulnerado los derechos de los inquilinos aprovechándose de su posición en el mercado.

Por su parte, el presidente de la empresa, Antonio Carroza, tildó la resolución de "auténtico atropello basado en mentiras" y ya entonces anunció que recurrirían la decisión ante la justicia interponiendo un contencioso-administrativo.

Fue cuando Carroza aseveró que el Gobierno "quiere focalizar en esta empresa la crisis de vivienda de España. Y nosotros no somos el problema, en todo caso somos la solución porque gestionamos los inmuebles de propietarios que de otra forma no estarían en el mercado del alquiler".

La fijación

Así las cosas, la empresa siempre ha estado en el punto de mira del Sindicato.

Han insultado a los trabajadores y causado destrozos, "como silicona en las cerraduras o pintadas" en la mayoría de sus oficinas madrileñas, pero también en las de Barcelona; Oviedo; A Coruña; Guadalajara; Burgos; Córdoba y Murcia.

En cuanto al asalto por la fuerza la víspera de la Huelga General, y otros muchos, "tenemos ya el asunto en nuestra asesoría jurídica porque vamos a denunciar los ataques".

Asevera, sin ningún género de dudas, que el asalto a la de Madrid fue "algo premeditado. Nos llegó el aviso la secretaría de Estado de Seguridad de que estuviéramos alerta, pero lo del martes no está amparado por nada: había dispuesto un operativo policial para la huelga, no para el día de antes".

La alerta del Gobierno a empresas y entidades inmobiliarias de que iban a estar en el objetivo de los piquetes. EE

Hoy por hoy gestionan una cartera de 30.000 viviendas en toda España, "de las que el 95% es de un propietario con una única vivienda. No podemos estar más lejos de los fondos buitre".

La compañía surgió para dar respuesta a una necesidad "que es de sentido común". El inquilino quiere una vivienda y el propietario quiere alquilar, "pero a éste le da miedo por los pleitos que podría interponer, los impagos y las okupaciones".

El CEO de Alquiler Seguro explica que "nosotros nos ponemos al servicio de los dos, porque al inquilino también le ofrecemos servicios, como atención ante averías. Todo ello teniendo en cuenta que son opcionales, y por supuesto, dentro de la libertad de empresa".

P.- ¿Qué ha ocurrido en estos 8 años para que se convoque una huelga general con la vivienda en el foco?

R.- Lo que ha pasado en estos 8 años es que la izquierda ha perdido todas sus banderas, y ahora ha enarbolado la de la vivienda para captar votos. Cuando no se puede hablar de justicia social, y se les han agotado las banderas, la izquierda provoca un problema para luego ofrecer una solución. La solución es la expropiación en lugar apostar por la vivienda pública, que no se construye. Y esta es la situación surrealista en estos 8 años.

¿Y sobre Ceuta? "Yo me sentiría más protegido si cerráramos nuestra frontera y permitiéramos entrar al que al que queremos que entre. Es tan sencillo como esto. Lo que yo recibo de familiares y amigos es que la situación en Ceuta está muy lejos de ser una situación de normalidad".