La trampa de 'El Ruso' al subinspector 'Jota' en Oviedo: "La mochila estaba sobre los buzones y el perro no llegaba"

Manuel Ferrero -alias 'El Ruso'- era un "delincuente común" de Oviedo, según fuentes policiales, conocido por perpetrar "hurtos y robos".

Pero este martes se ha convertido en el asesino de un policía nacional, tras arrebatar la vida al subinspector Juan José, con una bomba de fabricación casera que 'El Ruso' supuestamente ha colocado en el portal del edificio de viviendas sociales donde él mismo residía.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo del estado en el que ha quedado el portal del bloque número 2 de la calle Rafael Urrusti de Oviedo y las imágenes ponen de manifiesto que ha muerto en el acto el subinspector Juan José, conocido cariñosamente como 'Jota' en la Unidad de Guías Caninos.

"La mochila estaba colocada encima de los buzones y el perro no llegaba", tal y como detallan fuentes policiales a este diario. El subinspector 'Jota' ha entrado al portal junto a su inseparable escudero: el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años.

El portal donde 'El Ruso' supuestamente colocó la bomba casera que mató a un subinspector de Policía en Oviedo. EL ESPAÑOL

El artefacto de fabricación casera, "elaborado con aluminio y amoníaco", según un análisis preliminar, lo colocó 'El Ruso' supuestamente sobre los buzones de este edificio del barrio de Villafría, tras disparar 4 veces sobre una menor de edad, de 17 años, a la que dejó herida, para saldar una presunta disputa vecinal.

Como el agente canino Deny no llegaba al petate para olisquearlo, el subinspector Juan José, muy experimentado en la materia, buscó una solución sobre la marcha para atajar una situación que tenía en vilo a todos los vecinos del bloque porque la zona estaba acordonada desde primera hora de este martes.

"Ataron una cuerda"

La decisión se adoptó con la ayuda del subinspector Francisco Javier del TEDAX: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos. "Le ataron una cuerda a la mochila y desde fuera tiraron para que el perro pudiera oler el contenido del petate".

"Entonces, al tirar la mochila, cayó al suelo y entraron con el can", según detallan fuentes policiales. "El TEDAX volvió a salir del portal y dijo que la cosa estaba complicada porque había unos cables y un cilindro metálico".

Los subinspectores Juan José, de la Unidad de Guías Caninos, y Francisco Javier, del TEDAX, curtidos en mil batallas, lo tuvieron claro a pesar del peligro y volvieron a entrar al portal. Pusieron sus vidas por delante porque en juego había vidas de población civil y se hicieron policías nacionales para servir a su país.

Por desgracia, esa decisión le costó la vida a 'Jota' y Francisco Javier perdió una pierna. "Volvieron a entrar con el perro y explotó la mochila. No sabemos si llevaba un temporizador. Pero salieron cascotes. El miembro del TEDAX estaba destrozado y el compañero 'Jota' estaba machacado".

Manuel Ferrero, el sospechoso al que busca la Policía Nacional de Oviedo. Cedida

El supuesto autor del explosivo casero, Manuel Ferrero, alias 'El Ruso', de unos 65 años, y con antecedentes, tras abrir fuego sobre la menor de edad ya había huido antes de la llegada de los zetas y todavía no ha sido localizado.

Como metralla

En el vídeo al que ha accedido este diario se evidencia que en las paredes del portal hay agujeros, como si fueran impactos de metralla, bien porque el artefacto explosivo llevara munición o tornillos. En las imágenes aparece un vecino que baja por las escaleras sin dar crédito a lo que está presenciando.

"Me cago en diez, chaval. Ostia, ¿qué pasó aquí?" se pregunta incrédulo. Todo ello, mientras de fondo se aprecia a los subinspectores Juan José y Francisco Javier tirados en la acera, expulsados a la calle por la fuerza de la deflagración, con varios policías nacionales tratando de reanimarles in situ.

"¡Está vivo!", grita uno de los agentes. Y el vecino insiste: ¿Qué pasó? ¿Cómo que una bomba? A lo que otro vecino del bloque le responde que es cierto lo que está presenciado: "Sí, una bomba, hubo cuatro disparos esta mañana".

Cristales destrozados

El portal del edificio ha quedado arrasado con los cristales destrozados de las puertas y cascotes por el suelo, como si fuera un atentado terrorista. Pero lo peor son las pérdidas personales, para desgracia de la familia del subinspector 'Jota', muerto en acto de servicio cuando estaba cerca de su jubilación. El agente canino Deny también murió. Entretanto, el subinspector Francisco Javier se debate entre la vida y la muerte.

Hoy la Policía Nacional está de luto y con el alma encogida como todos los vecinos de Oviedo.