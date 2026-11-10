Felipe VI y Letizia el pasado 29 de octubre en el Hospital Universitario de Toledo. Gtres

Los reyes Felipe y Letizia asisten este martes a la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda en la catedral de Toledo

Los reyes Felipe VI y Letizia asistirán este martes en la catedral de Toledo a la misa funeral que ofrece la Archidiócesis en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

La ceremonia religiosa, que comenzará a las 19:00 horas, estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Además de Sus Majestades, habrá cinco ministros del Gobierno. Estos son: el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Transportes, Carlos Cuerpo; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estas dos últimas castellanomanchegas.

Los Reyes, tras su visita a las víctimas del accidente ferroviario en el Hospital de Toledo. Gtres

Asimismo, asistirá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos, entre otros.

El arzobispo de Toledo ya ofició el 31 de octubre, en la parroquia de Urda, una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario y avanzó que en próximas fechas habría una ceremonia en la catedral.

Sus Majestades cancelaron su agenda de actos a causa del siniestro. Gtres

Con motivo de esta misa funeral en la catedral, la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda —que es una de las más veneradas del nazareno en Castilla-La Mancha y congrega cada año a cientos de peregrinos— ha salido por primera vez de la localidad toledana para estar en el templo primado.

La talla del Cristo de Urda, realizada en 1596 por el imaginero Luis de Villoldo, va a ocupar en la catedral el lugar de la Virgen del Sagrario y va a estar acompañada por 69 velas encendidas en memoria de las víctimas mortales del accidente.

De las 69 personas fallecidas, 40 son hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, y del total, 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros.

El apoyo de los Reyes

Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia han mostrado su consternación y su apoyo a las familias de las víctimas desde el pasado 28 de octubre, cuando tuvo lugar el siniestro ferroviario.

Tan solo un día después, el jueves 29, el jefe del Estado y la reina Letizia visitaron a los heridos en el Hospital Universitario de Toledo.

Al término de su visita, el Rey hizo una breve declaración en la que reclamó que la investigación en marcha determinase cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe.

"Tendrán que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder", afirmó Felipe VI, quien también aseguró que España, "como sociedad", vuelve "a sufrir un durísimo golpe" y ha pedido "seguir adelante" con el "recuerdo" y el "dolor por la pérdida".