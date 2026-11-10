¿Podría Leonor sustituir al Rey como regente? Lo que dice la Constitución Española frente al giro histórico de Noruega

Noruega acaba de introducir un cambio constitucional que pone sobre la mesa una cuestión interesante para otras casas reales europeas: quién debe asumir las funciones de regente cuando ni el rey ni el heredero al trono pueden ejercerlas.

Una reforma que permitirá que el futuro primogénito de la princesa Ingrid Alexandra, la hija mayor del rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit, pueda desempeñar esa responsabilidad cuando alcance la mayoría de edad.

Pero ¿qué ocurriría en España? ¿Podría la princesa Leonor sustituir a Felipe VI como regente si su padre no pudiera ejercer temporalmente sus funciones?

Haakon VIII y su hija, la princesa Ingrid de Noruega. EFE

La pregunta surge después de que el Parlamento noruego, conocido allí como Storting, aprobara el pasado 3 de noviembre una reforma constitucional por una amplia mayoría: 167 votos a favor y ninguno en contra.

La modificación del artículo 42 de la Constitución noruega permitirá que el primer hijo del heredero al trono pueda ejercer como regente a partir de los 18 años, siempre que se den las circunstancias previstas.

Haakon de Noruega. Gtres

De esta manera, el futuro primogénito de la actual heredera al trono Ingrid Alexandra —cabe recordar, aunque es más que obvio, que la princesa no está embarazada—, podría asumir esa responsabilidad si ni el rey Haakon ni su madre estuvieran en condiciones de desempeñar las funciones correspondientes. Antes de esto, era el Gobierno el que asumía las responsabilidades. Ahora todo quedará en casa (real).

La reforma, y esto es clave, contempla únicamente al primer hijo del heredero, en consonancia con el orden sucesorio de la Corona noruega.

Una solución que adapta la normativa a las próximas generaciones de la Familia Real y que invita a mirar hacia España para preguntarse si la heredera de Felipe VI tendría esa misma posibilidad.

¿Podría ser Leonor regente?

En España, la respuesta tiene importantes matices. La Constitución Española no contempla que la princesa de Asturias pueda asumir automáticamente las funciones de su padre ante cualquier ausencia o imposibilidad temporal.

La Regencia está regulada en el artículo 59 de la Carta Magna y se limita a dos supuestos: la minoría de edad del monarca y su inhabilitación para ejercer la autoridad.

La princesa de Asturias y el rey Felipe en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el pasado 22 de octubre. Gtres

Así lo explica a EL ESPAÑOL Octavio Salazar, jurista español especialista en Derecho Constitucional y conocido por sus trabajos sobre igualdad y lucha contra la discriminación de género. El experto declara a este periódico que "la Constitución española establece dos escenarios muy concretos y que, fuera de ellos, no existe una previsión expresa".

"El primero se produciría si el rey fuera menor de edad. En ese caso, el padre o la madre del monarca, y en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, asumiría inmediatamente la Regencia durante el tiempo que durase esa minoría", indica.

Y aunque el contexto histórico es muy diferente al actual, cabe recordar que Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, nació siendo rey de España. Y fue su madre, la reina María Cristina, quien ejerció la Regencia de España desde la llegada al mundo de su hijo en 1886 hasta 1902.

"El segundo supuesto", prosigue Salazar, "es el de la inhabilitación del Rey para ejercer su autoridad, siempre que esa imposibilidad sea reconocida por las Cortes Generales. En ese escenario, la Regencia correspondería al príncipe heredero, siempre que fuera mayor de edad". "Si no lo fuere", dice la CE, "se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el heredero" tenga 18 años.

Es precisamente en este segundo supuesto donde entraría en juego la princesa Leonor. Si Felipe VI quedara inhabilitado para ejercer sus funciones y las Cortes Generales reconocieran esa imposibilidad, su hija, como heredera al trono y mayor de edad, asumiría la Regencia.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: no bastaría con que el Rey estuviera ausente, de viaje o atravesara una situación que le impidiera desempeñar temporalmente alguna de sus obligaciones. La Constitución exige que exista una inhabilitación y que esta sea reconocida por las Cortes.

Una laguna en la CE

Octavio Salazar pone el acento precisamente en lo que no está regulado. "Fuera de esas previsiones, no hay nada", señala el jurista, que considera que la regulación constitucional deja sin respuesta algunos escenarios que podrían plantearse en el funcionamiento ordinario de la Monarquía.

De hecho, explica que "algunos especialistas han defendido la necesidad de desarrollar una regulación legal más precisa sobre las cuestiones vinculadas a la Corona"

"La Constitución", apunta, "contiene previsiones limitadas sobre determinados aspectos institucionales que podrían requerir una regulación expresa".

Entre ellos menciona "el papel de la reina consorte o del consorte de la reina". También señala que algunos constitucionalistas han planteado la conveniencia de regular una figura de Regencia provisional.

Los Reyes junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Hotel de la Reconquista en Oviedo el pasado octubre. Gtres

Esta posibilidad permitiría dar respuesta a situaciones que no encajan necesariamente en los dos supuestos contemplados en el artículo 59. Por ejemplo, una enfermedad del monarca que no implique una inhabilitación formal, o una ausencia del territorio nacional en un momento en el que resulte urgente que alguien pueda ejercer determinadas funciones.

La propuesta, según explica Salazar, respondería a razones de urgencia o necesidad en aquellos casos en los que fuera imprescindible una actuación del jefe del Estado y este no pudiera llevarla a cabo.

La comparación con Noruega permite observar dos maneras distintas de abordar una misma cuestión institucional. Mientras el país nórdico ha reformado su Constitución para incorporar expresamente al futuro primogénito de la heredera en el mecanismo de Regencia, el ordenamiento español mantiene un sistema mucho más limitado en cuanto a los supuestos que permiten activarla.

En el caso español, Leonor sí podría ejercer como regente de su padre, pero únicamente si se produjera la inhabilitación de Felipe VI reconocida por las Cortes Generales. Entre los motivos de inhabilitación al Rey estarían su imposibilidad física o psíquica (incapacidad de hecho); la ausencia, desaparición o imposibilidad fáctica; o incumplimiento grave o abandono de funciones.

No podría Leonor sustituirlo automáticamente por una ausencia temporal, un viaje oficial o una enfermedad que no diera lugar a ese reconocimiento institucional.

La diferencia es importante: ser heredera al trono no significa tener atribuida de forma permanente la capacidad de asumir las funciones del monarca cuando este no está disponible. Para que la princesa de Asturias pudiera ejercer la Regencia tendría que cumplirse el procedimiento establecido en la Constitución.

Así, mientras Noruega mira ya a la siguiente generación de su Familia Real y contempla el papel que podría desempeñar el futuro hijo de Ingrid Alexandra, en España el debate sigue abierto sobre si sería conveniente ampliar y precisar los mecanismos constitucionales para responder a situaciones que, aunque excepcionales, pueden llegar a producirse.