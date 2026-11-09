Vito Quiles clama en Murcia "echar a los zurdos", en un acto ilegal con contraprotesta: "Facha muerto, abono para mi huerto"

Vito Quiles ha llegado este lunes a Murcia –rodeado de guardaespaldas- y lanzando algaradas de odio que ponen de manifiesto la polarización en la que se ha instalado la política española: "Por una visitilla la que se ha ‘armao'. Vengo a decir muchas cosas". “¡Vamos a echar a los zurdos!”

Ese era el grito de Vito Quiles al salir del Rey Lobo, el local que ha escogido el influencer de ultraderecha para esperar a que llegara la hora a la que había citado a sus seguidores en el Campus de la Merced y que debe su nombre a Ibn Mardanís: un militar andalusí que procesaba el Islam y que tras el final del dominio almorávide se proclamó emir de Mursiya.

En la Plaza de la Merced le esperaban cientos de seguidores, pero también cientos de detractores. Toda una metáfora de la polarización política y que ha obligado a la Policía Nacional a desplegar a treinta antidisturbios para separar, a ambos lados de la citada plaza, a simpatizantes de extrema derecha y de extrema izquierda.

EL ESPAÑOL localizaba al influencer ultra a la salida de la coctelería donde se ha refugiado ante la tensión que se respiraba en su acto, debido a que había generado el rechazo de la Universidad de Murcia, con 1.118 firmas de docentes y alumnos, así como de la Delegación del Gobierno.

- P. ¿Por qué motivo no ha pedido permiso para esta acto ni a la Universidad de Murcia ni a la Delegación del Gobierno?

- R. Vito Quiles: Siempre que pido permiso hacen lo que les da la gana.

- P. ¿Viene a provocar un conflicto con toda la gente que le está esperando?

- R. Vito Quiles: Vamos a por los ‘antifas’. Les traemos jabón.

- P. ¿Le parece bien alterar el orden público?

- R. Vito Quiles: Yo no genero disturbios, los generan los violentos, los encapuchados, los zurdos, los intolerantes. Yo vengo con una bandera de España. ¿Qué disturbio genero yo?

La Universidad de Murcia prohíbe un acto de Vito Quiles por no pedir permiso y la Policía moviliza a los antidisturbios.

Las respuestas de Vito Quiles a preguntas de este diario contrastaban con lo que había pasado minutos antes de su llegada, con establecimientos pegados al Campus de la Merced, como una farmacia o varios bares, los cuales habían bajado la persiana por miedo a altercados.

Todo ello, debido a la concentración de gente de uno y otro signo. De hecho, la Delegación del Gobierno de Murcia ha cifrado la asistencia a la convocatoria de Vito Quiles en unas “400 personas” y la de sus detractores en unas “500 personas”.

La tensión iba in crescendo conforme el influencer ultra -con su séquito de escoltas- se acercaba al trote a la plaza que está pegada al Campus de la Merced de la Universidad de Murcia. “Te quiero Vito, te amo”, le gritaba desatada una joven.

Entretanto, las proclamas que lanzaba Vito Quiles - “¡A por los zurdos!- generaban una reacción de odio entre los seguidores que le acompañaban desde la Plaza de Julián Romea hasta el Campus de la Merced: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”

La Policía Nacional no le ha permitido ni acercarse a la puerta de acceso al campus. De forma que Vito Quiles se ha encaramado a una farola y megáfono en mano ha arremetido contra una institución docente que ocupa el puesto número 12 en el listado que mide el impacto de su producción científica y que atesora a 58 investigadores en la clasificación internacional -conocida popularmente como 'ranking de Stanford'-.

Vito Quiles ayudado por sus guardaespaldas, este lunes, subiéndose a una valla perimetral de la Policía Nacional. Badía

“¡La Universidad de Murcia es de todos los murcianos, no solo de los perroflautas!”, ha clamado Vito Quiles, en respuesta al millar de firmas recogidas por docentes y estudiantes para que el rector de la UMU, Samuel Baixauli, cerrase la puertas del campus al influencer de ultraderecha.

“Han recogido firmas para que no podamos estar en una plaza, han recogido firmas para que no podamos hablar en libertad. Las firmas que no recogen por las 40 mujeres violadas en Ceuta, las firmas que no recogen por los problemas que ha provocado la izquierda...”.

El perfil de los asistentes a su convocatoria que no contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno, en su mayoría eran veinteañeros, algún universitario, incluso menores de edad. Aunque también había más de una joven que lo único que le pedía era un selfie, al grito de “guapo” o "ven pacá".

Followers contra haters

Lo que se ha vivido en pleno centro urbano de Murcia ha sido una confrontación verbal de followers con haters con tintes de ideología extrema. David, de 18 años, estudiante de un grado medio de Administración y Finanzas, luciendo una bandera de España atada al cuerpo, defendía los mensajes de Vito Quiles en sus redes sociales.

"Vengo a ver a un hombre que defiende a su país". “Quiere darle la vuelta al actual Gobierno para cambiar lo que está pasando en Ceuta y con los trenes”, subrayaba David. Aunque admitía que no era acertado convocar por redes un acto en el Campus de la Merced, sin pedir permiso antes a la UMU ni a la Delegación del Gobierno -como marca la ley para cualquier ciudadano-.

“No lo ha hecho de la forma adecuada, pero él sabía que no le iban a dar los permisos para hacer la convocatoria”. La Policía Nacional ha tenido que sacar del lado de la convocatoria de Vito Quiles a un chico encapuchado y a una chica que ha empezado a gritarle al influencer de ultraderecha cuando estaba encaramado a la farola con el megáfono.

Tres antidisturbios sacando a una joven de la zona donde estaba Vito Quiles con el megáfono. Badía

Vito Quiles ha insistido en criticar a la Universidad de Murcia por impedirle entrar al campus, a pesar de que en las instalaciones han protagonizado actos “personajes lamentables como Irene Montero” o Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo.

“Invitaron al Paraninfo a Yolanda Díaz que se ha dedicado a acabar con el negocio hostelero de Murcia”. Tal afirmación de Vito Quiles contrasta con datos de la patronal hostelera que sitúa a la capital del Segura, al frente de la cifra de bares de la comunidad autónoma, con un bar por cada 139 habitantes. Especialmente, en los alrededores de La Merced.

“Ha creado la mayor cifra de paro juvenil”. Otra afirmación de Quiles contra la ministra Díaz y que choca con el dato de la Encuesta de Población Activa del primer semestre del año y que arroja que el número de personas jóvenes ocupadas asciende a 3.391.800 -un aumento interanual del 5,87%-.

La España “patriota” que reclamaba el influencer de ultraderecha solo respondía con insultos de odio: “¡Rojos de mierda!” Pero al otro lado de la Plaza de la Merced, el ocupado por la extrema izquierda, el ambiente era similar: “¡Facha muerto, abono para mi huerto!”

Polarización en estado puro y a punto de explotar en la calle. Todo ello, con la presencia de Víctor Egio, cabeza de lista al Senado por Murcia en la candidatura de Podemos, y al que el personal de seguridad de la UMU le ha impedido que se acercara a la puerta del campus que daba a la zona donde Vito Quiles seguía gritando algaradas a su público.

Víctor Egio, cabeza de lista al Senado por Murcia en la candidatura de Podemos. Badía

"Vito Quiles ha venido a provocar, es un agitador", tal y como ha criticado Víctor Egio, candidato morado al Senado, defiendo que un político que ha sido diputado autonómico hasta el pasado mes de junio de 2025, se sume a la contraprotesta que tampoco contaba con ningún permiso de la Delegación del Gobierno.

"Somos una inmensa mayoría de antifascistas que hemos venido a plantarle cara". "El mensaje es muy claro: aquí estamos los antifascistas y no vamos a retroceder". Víctor Egio también ha criticado el retén de antidisturbios que ha evitado altercados.

"Condenamos el exagerado despliegue policial de un gobierno que se dice progresista". "Al final, el mensaje que se lanza es que la Policía está aquí para proteger una concentración de fascistas que atentan contra la convivencia y la pluralidad de la Universidad de Murcia".

"Tiempos de odio"

En ese otro lado antifascista, al que aludía el candidato de Podemos al Senado, el perfil de asistentes respondía al de universitarios, miembros de colectivos sociales y profesionales como Diana, de 44 años, trabajadora social: "Vito Quiles es un personaje con un discurso de odio".

Diana subrayaba que secundaba la contraprotesta "como mujer", "como inmigrante" colombiana que llegó a España hace cuatro años, y "como profesional" de los Servicios Sociales. "Nuestra intención no es violentar".

"Hay que manifestarse porque corren tiempos de odio y debemos salir a la calle para no perder los derechos por los que hemos luchado durante tantos años".