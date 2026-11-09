La Universidad de Murcia prohíbe un acto de Vito Quiles por no pedir permiso y la Policía moviliza a los antidisturbios

Vito Quiles ha convocado para este lunes un acto en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Una vez más, el influencer de ultraderecha lo ha hecho sin dirigirse antes al Rectorado de la UMU y sin pedir permiso a la Delegación del Gobierno -como marca la ley-.

Para evitar altercados, como ya ocurrió en la Universidad de Tenerife o en Navarra donde Vito Quiles convocó otro acto sin permiso y acudieron grupos abertzales que atacaron a José Ismael Martínez, periodista de EL ESPAÑOL, desde la Universidad de Murcia se ha restringido el acceso al campus solo a aquellos que muestren su tarjeta universitaria.

La medida se ha adoptado después de que unos profesores de la UMU dirigieran un escrito -con 1.118 firmas- donde mostraban su rechazo a la presencia de Vito Quiles en la institución docente. De forma que el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, ha tomado medidas de seguridad para este lunes.

"El 4 de noviembre de 2026 se ha recibido una instancia básica en el Rectorado de la Universidad de Murcia, a través de su registro electrónico. En ella, se solicita que el Rectorado no permita el uso de instalaciones universitarias para el acto que Vito Quiles ha anunciado en la ciudad de Murcia, para el próximo 9 de noviembre", tal y como expone el rector a esos docentes.

"En respuesta a dicho escrito, trasladamos lo siguiente: hasta la fecha, la Universidad de Murcia no ha recibido ninguna solicitud de cesión de espacios presentada por Vito Quiles ni por persona o entidad alguna en su nombre. Por tanto, no se ha concedido autorización para utilizar instalaciones, espacios o recursos universitarios en la celebración de ningún acto organizado o promovido por él".

Desde la Delegación del Gobierno avanzan que se desplegará un "dispositivo preventivo" con antidisturbios de la Policía Nacional en el Campus de la Merced, un espacio que ha sido escogido por Vito Quiles porque está en pleno centro de la capital del Segura, próximo a algunos locales hosteleros frecuentados por clientes de grupos de extrema izquierda.

El Campus de la Merced que tiene la UMU en el centro de Murcia. Turismo de Murcia

"La Universidad de Murcia ha informado que va a cerrar sus puertas, por lo que no se celebrará ningún acto dentro de sus instalaciones", según remarca la Delegación del Gobierno. "No van a poder acceder al Campus de La Merced: se quedarán fuera".

"Los organizadores no han comunicado a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ninguna convocatoria. Como es habitual, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán el seguimiento correspondiente y desplegarán el dispositivo de seguridad necesario para garantizar la convivencia y el mantenimiento del orden público".

Podría ser multado

El objetivo del dispositivo policial y de la institución docente es desmovilizar la convocatoria lanzada por Vito Quiles en sus redes sociales. De hecho, el influencer de ultraderecha se podría enfrentar a una multa de 100 a 600 euros, incluso de mayor importe, en el caso de que se lleve a cabo la concentración en la vía pública frente al Campus de la Merced.

El rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, en su escrito de respuesta a los docentes y alumnos que han presentado más de un millar de firmas contra la presencia de Vito Quiles dentro de las instalaciones públicas, se remarca que para la UMU es vital mantener la convivencia de su comunidad educativa.

"La prioridad de esta institución es garantizar en todo momento la convivencia segura en sus campus y el normal desarrollo de la actividad académica".

"La Universidad de Murcia mantiene su compromiso con la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público en sus instalaciones. Confiamos en que esta situación se extienda al resto de espacios de la ciudad de Murcia".

Precedente en Torre Pacheco

Esta no es la primera vez que Vito Quiles visita la Región de Murcia con el objetivo de calentar los ánimos de los ciudadanos, ya que durante las cacerías racistas que se produjeron en Torre Pacheco en julio de 2025, el influencer anunció su presencia en la localidad y el dispositivo de Guardia Civil y Policía Local evitó su entrada al pueblo.

A pesar de que Vito Quiles no pudo protagonizar el acto que había convocado en Torre Pacheco, lo cierto es que acudieron personas vinculadas a la extrema derecha y terminaron insultando y lanzando cosas a la reportera Esther Yáñez del programa Malas Lenguas de TVE que tuvo que ser protegida por la Guardia Civil.

Este lunes, la comunidad educativa de la Universidad de Murcia espera que no se produzca ningún altercado ni dentro ni fuera del Campus de la Merced.