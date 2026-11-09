Kanarek, exasesor de Mujica: "Tras ocho años gobernando, Sánchez no puede culpar a otros de la crisis de la vivienda"

Julian Kanarek es una de esas personas que aparentemente parece no querer llamar mucho la atención. Aparece enfundado en su gabardina gris y así pretende pasar desapercibido entre la gente.

Kanarek, quizás, no es uno de esos rostros más conocidos para el gran público en España, pero sí que es y ha sido uno de los hombres más influyentes en el panorama político a nivel internacional.

Nació en Bruselas en 1984, aunque su sangre es uruguaya. De hecho, uno de los hitos más destacados de su carrera es haber formado parte del equipo que asesoraba al gobierno del que fue presidente de Uruguay, Pepe Mujica.

Una labor que desempeña desde Ciudadana, la empresa de la que es socio y director, que está especializada en comunicación política y gubernamental. En su vida ligada a lo político ha dirigido campañas locales, regionales y nacionales de muchos países de América Latina y del Caribe donde ha trabajado con diferentes mandatarios.

Pero Kanarek no se limita solo a América Latina, confiesa a EL ESPAÑOL que le fascina "la política española" y, en particular, ha estudiado la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Para este consultor político, Sánchez es el paradigma de la política contemporánea. Una figura que analizó en su libro Omitir Intro, donde trata de explicar cómo los oficialismos acaban por no resistir en el tiempo.

Todo ello en una era y en un contexto marcado por TikTok, la cultura de los tres segundos y la inmediatez que exige respuestas rápidas aun cuando no se pueden ofrecer.

A tan solo unas semanas de las elecciones generales de España el próximo 29-N, Julian Kanarek explica a EL ESPAÑOL su propia percepción y análisis de los futuros comicios marcados por "una coyuntura muy distinta a la de cuando se convocaron" el pasado 5 de octubre.

En España estamos a las puertas de una nueva convocatoria electoral, ¿cree que hay una crisis en la izquierda española?

Creo que tener un presidente como es Pedro Sánchez que ha gobernado durante tantos años en una era en la que todo lo queremos rápido y ya ha sido muy efectivo.

Julian Kanarek durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Pablo Lanzillotta

También pienso que él sabe que llegaba el final y que esta convocatoria electoral le podía permitir tener una salida decorosa haciendo que el PSOE sea competitivo, porque podía ganar votos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y convertirse de nuevo en una fuerza electoral competitiva.

Esto le daba una salida del Gobierno mucho más auspiciosa que la que le podía dar la crisis de Ceuta.

La vivienda le permitía, aún perdiendo, perder con una fuerza política potente. Pero ahora la coyuntura ha cambiado.

Aunque si me preguntas qué pasará o qué va a pasar, eso no lo sé. Lo único que puedo decir es que en la última década ningún oficialismo ni de izquierdas ni derechas ha logrado mantenerse tanto tiempo en el poder como ha pasado en España.

¿La forma de votar está marcada e influenciada por las redes sociales? ¿Ha cambiado?

Las redes sociales nos hacen más irascibles, más enfadados y más ansiosos.

Que no toleremos algoritmos por más de tres segundos también ha cambiado el entramado algorítmico en el que socializamos. Queremos resultados políticos más rápidos.

Por eso, las oposiciones ganan más que los oficialismos en todo el mundo. No porque sean buenas per se, sino porque si no nos dan el resultado en el tiempo en que queremos, necesitamos cambiar. Son como los tres segundos de la política.

Esto también se aplica en España. Ahora hay un presidente que conoce muy bien el uso de la coyuntura. Las redes sociales e internet hacen que la política se haya transformado en un ejercicio de efectividad para quien maneja mejor la coyuntura.

Pedro Sánchez lo supo hacer muchas veces al llamar a elecciones en los momentos en los que la coyuntura le favorecía.

Ha llamado a elecciones con una problemática que tenía carácter ideológico y con una temática principal: la vivienda. Ahora se traslada a otra cosa que va a terminar siendo un referéndum de gestión y cuya problemática principal va a ser el transporte.

La coyuntura que tan bien sabe utilizar se le volvió en contra y ahora el centro de la campaña española son los trenes con un episodio trágico en el sistema ferroviario. Esto puede cambiar el resultado porque la coyuntura vuelve a cambiar lo que sucedió cuando se llamó a elecciones.

A pesar de que todo es efímero, ¿hasta qué punto ahora puede la izquierda o el Gobierno controlar el relato?

Es difícil porque estamos ante un episodio de gran magnitud. Todo es efímero. No es un solo episodio, son dos. El desafío es mucho mayor del que había.

Si se mira el panorama, seguramente Sánchez sea quien mejor sabe utilizar la coyuntura a su favor. Pero saber utilizar la coyuntura a tu favor no quiere decir que puedas eludir grandes temáticas como esta que son un verdadero sismo en una campaña.

Es difícil esquivarlo, aunque aparecerán nuevos temas de aquí al 29-N.

Ese aprovechar la coyuntura, ¿es manejo de la opinión pública?

No, no necesariamente. La coyuntura es lo que sucede. Lo que pasa es que hay una aceleración que tiene una doble condición.

La política acelera todo porque la discusión se pone todo el tiempo encima de la mesa y el entramado algorítmico, una vez más, acelera nuestros aspectos sociales.

La ultraderecha y los tecnopopulismos son quienes saben manejar mejor estas herramientas tecnológicas para potenciar el uso de la coyuntura a su favor.

Pedro Sánchez es una rara avis en esto porque es desde hace muchos años un integrante de izquierdas que también ha sabido utilizarlo.

¿Cómo afecta TikTok o Instagram al voto, especialmente al joven? ¿Hacen que se mueva el voto?

Sí, pero el voto joven también es el que menos permanente se queda en una afiliación ideológica. No lo entiende como una cuestión a largo plazo de la forma en la que lo hacían las generaciones anteriores.

Los jóvenes han crecido con la cultura de las pantallas, es la generación ansiosa y esto hace que muchos puedan sentirse mucho más disconformes con los resultados de la política.

No es que sean más de derechas, que lo son especialmente los jóvenes blancos que las mujeres o que los mayores. Votan más a la ultraderecha y esto es transversal en todo el mundo, pero también están más expuestos a esa cultura de la dopamina que les potencia la emoción negativa y les permite catalizar la indignación y convertir ese sentimiento en una opción para votar.

Se trata de activar el enojo, simplificar el mensaje. Esto también hace que la gente se desencante muy rápido. Ocurrió con Trump que en el 51 día de mandato ya tenía más desaprobación que aprobación.

Usted fue asesor de Mujica, tiene una larga trayectoria vinculada con el espectro político de la izquierda, ¿cree que estos partidos han perdido la conexión con la gente?

Nadie gobierna tantos años si no supo hacer llegar el mensaje a la gente. Los oficialismos desgastan, pero desgastan a Milei y a Sánchez. Gestionar hoy implica ser responsable de todo esto que parece como ineficiente.

Las expectativas se forjan en la instantaneidad de las redes sociales y en la IA donde todo es todavía mucho más rápido. La inteligencia artificial te da una respuesta inmediata y pseudoperfecta, luego la gente se encuentra con la realidad llena de ineficiencias del estado.

La izquierda española es parte de algo que sucede en la izquierda mundial que es no volver a encontrar puntos de conexión sencillos en las temáticas a las que hay que lograr vincularse.

Esto es muy difícil porque cuantos más años de gobierno, más años de desgaste y por más números macroeconómicos que funcionen bien, siempre va a haber algo de insatisfacción en la ciudadanía que va a encontrar problemáticas.

Oficialismo que reediten sus coaliciones para gobernar tantas veces como lo hizo Sánchez en los últimos años no existen tantas en el mundo. No pasa en Estados Unidos, no pasa en Reino Unido, ni en Alemania, ni América Latina.

En España se percibe un alto grado de insatisfacción. La polarización es mayor y el debate político y público cada vez está más polarizado. La sensación es de que se está perdiendo conexión con los votantes, ¿lo está haciendo la izquierda con las clases obreras?

Lo primero que está fallando es todo lo que está a la izquierda de Sánchez, en lograr tener algo que implica rebeldía.

Se ha pasado del movimiento político que logró estar en la Puerta del Sol muchísimo más tiempo y transformarse en un proyecto esperanzador a esta dispersión de las izquierdas que está basada en peleas y peleas.

Ahí hay una enorme señal de desconexión. ¿Qué está haciendo la izquierda a la izquierda del PSOE? Está preocupada por vincularse con las problemáticas de la ciudadanía o por discutir cómo es la coalición y quién encabeza las listas.

Esto es lo que la ciudadanía ve en los titulares, la explicación de por qué no pudieron ponerse de acuerdo.

Entonces, hay una desconexión.

Sí, hay una desconexión. Si esta fuerza esperanzadora que venía a cambiar las condiciones fue socio de gobierno varias veces, incluso con vicepresidencias y ahora se ve todo el tiempo las discusiones por el puesto que van a ocupar para poder tener una coalición genera una desconexión enorme.

La socialdemocracia también forma parte del establishment. Entonces es parte de los golpes, pero sin perder de vista que el PSOE es el partido que más años ha gobernado en la democracia.

Hablamos de un desgaste de la política institucional, es un desgaste por gobernar, por la falta de cercanía.

Además, ahora surge otro fenómeno con la irrupción de los tecnopopulismos que dicen que los partidos tradicionales son ineficientes y que ellos han venido para cambiarlo todo.

Para la gente la democracia es un concepto abstracto que no llega a importar si no hay para comer. Entonces, tanto por derecha como izquierda hay discursos que quedan muy distantes de la realidad de la gente de todos los días.

Acaba de hablar de abstracción, ahí entra la crisis de vivienda. El Gobierno lleva ocho años en el poder y la gente no puede más porque no puede pagar una casa.

Esto no solo desgasta, sino que es difícil presentar dispositivos políticos que digan es culpa de otro, cuando hace tanto tiempo que estás gobernando.

Por eso no funciona del todo, esto de decir es culpa del otro que no aprueba las leyes cuando el poder lo tienes tú y desde hace mucho. Esto hace que sea fácil para el que está enfrente combatirlo.

Julian Kanarek durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Pablo Lanzillotta

Hablemos del papel de Pedro Sánchez con su manejo de TikTok. ¿Qué opina de los polémicos vídeos del presidente?

Siempre que un político usa TikTok de manera eficiente es criticado. Con las redes uno tiene una serie de herramientas para tratar de vincularse con la ciudadanía.

Si no se está en el lugar donde se comunica la ciudadanía, está fuera. Esto no implica que haya que impostar el estilo. Sánchez es un buen comunicador. Estoy seguro que a Feijóo le queda mucho más incómodo vincularse con los jóvenes desde estas plataformas.

Sin embargo, las ultraderechas en el mundo sí que saben usar estas redes de forma muy eficiente.

El problema está en ser coherente con el lenguaje en la red y con uno mismo. Si uno puede mostrarse a sí mismo de manera cercana y sostenerlo en el tiempo, va a lograr una vinculación que excede la discusión en las tertulias. Lo que no se puede es ser de una determinada manera durante la campaña y no cumplir ese papel cuando estás en el Gobierno.

Sánchez lo ha construido desde el ejercicio del gobierno y, por eso, no tiene este problema. Si hay un presidente que anda en bicicleta y lo quiere mostrar es una buena estrategia política porque es más parecido a lo que hace la gente.

Pero también se te puede volver en contra. Precisamente Sánchez publicó unas recomendaciones de libros en plena invasión de Ceuta...

Hay una cuestión de timing. Hay que ser muy cuidadoso con esto, estar en el Gobierno implica que uno no puede seguir usando las redes de forma independiente a la coyuntura.

Pero, creo que las campañas o la política hoy en día no son de quienes mejor manejan los dispositivos de comunicación, sino quienes cometen menos errores. La política se ha convertido en una administración constante de crisis y las crisis inducen errores. Cuantos menos, más posibilidades de mantenerte tienes.

¿En qué posición está ahora mismo Pedro Sánchez?

La coyuntura le da una oportunidad para llamar a elecciones y ponerse como el retador. Pero ahora le ha puesto en otro lado y le ha devuelto a la derecha y ultraderecha la posibilidad de decir que son de nuevo los retadores.

Es la clave discursiva de que hay que gestionar mejor el Estado que tiene que garantizar la seguridad en el transporte. Todo esto cambia el contenido completo de la campaña.

Usted es asesor político, ¿qué consejo le daría al presidente del Gobierno?

No sé si puedo dar consejos. Parece que ya hay un acierto que es la dimisión de Óscar Puente. Esto le permite decir: "Nosotros con la crisis de transporte no hicimos lo mismo que el Partido Popular con la dana". Ahora bien el problema es que eso sigue dándole espacio discursivo a la ultraderecha, a Vox, que es ni esto ni esto otro.

¿Y al espectro a la izquierda del PSOE?

Tienen un problema, no lograron llegar a los acuerdos que la ciudadanía les estaba pidiendo. Ahora van a administrar una merma enorme en sus votos.

Van a intentar reordenarse de cara al próximo ciclo electoral con una representación que tiende hacia los dos partidos concentrando poder.

Ahora el Partido Popular tiene una oportunidad que es mostrarse como una oposición más seria ante una tragedia y hacer un manejo responsable del contraste. Puede mostrarse como el aglutinador del voto de la derecha sin utilizar la tragedia como catalizador. Lo ha hecho bien estos días.