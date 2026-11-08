Pangram, el detector de IA que fiscaliza obras y cancela autores pese a "no ser infalible": así actúa la nueva policía literaria

David Silva Rojas había ganado un premio literario de 20.000 euros cuando una máquina vino a poner en duda que hubiese escrito su propia novela.

El peruano, que había dedicado años a investigar las miserias de los trabajadores agrícolas de su país, descubrió que un algoritmo llamado Pangram atribuía a la inteligencia artificial el 99% de Donde el agua trabaja, la obra que tres escritoras de prestigio acababan de distinguir entre más de dos mil manuscritos.

Desde entonces, mientras su editorial investiga y las presentaciones del libro permanecen suspendidas, Silva Rojas afronta una situación que habría parecido absurda hace apenas unos años: tener que demostrar que las palabras que llevan su nombre salieron realmente de su cabeza.

A las 2.40 de la madrugada de este jueves respondió a un mensaje de EL ESPAÑOL. Lo hizo con una cortesía que resulta casi extravagante dadas las circunstancias. “Muchas gracias por escribirme y por tu interés en conocer lo que estoy viviendo”, comenzó.

El escritor David Silva Rojas junto a su novela .

Después explicó que prefería esperar a que Almadía, la editorial mexicana que publicó su libro y ahora investiga su procedencia, se pronunciara oficialmente. “Después de eso, con mucho gusto podemos conversar sobre lo ocurrido y sus consecuencias”.

Por ahora ha decidido reservarse las explicaciones. Tiene una investigación editorial pendiente, una reputación comprometida y una novela de aproximadamente 26.000 palabras cuya autoría se discute por un procedimiento bastante peculiar: alguien la introdujo en una página web, pulsó un botón y obtuvo un porcentaje.

El premio

Hasta hace dos semanas, su historia parecía destinada a terminar de otra manera. Silva Rojas, abogado e investigador que había vivido durante años en Japón, acababa de imponerse entre 2.204 manuscritos en el I Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat.

Su obra, una narración sobre los trabajadores agrícolas de Ica y las condiciones de explotación en el campo peruano, había convencido a un jurado formado por Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. Las tres escritoras elogiaron una prosa contenida, construida mediante repeticiones y frases cortas, y destacaron “el uso de los silencios”.

El 23 de octubre estaba prevista una presentación en Madrid, primera parada de una gira que continuaría por Barcelona, Sevilla y Cádiz. Silva Rojas había viajado a España para promocionar el libro. Aquella misma mañana, El País publicó una investigación que convirtió la celebración en un expediente.

El periódico había sometido la novela al examen de Pangram, un detector de escritura artificial desarrollado en Estados Unidos. Los periodistas repitieron la operación con una entrevista concedida por Silva Rojas a la revista Ulrica y con un escrito autobiográfico publicado por la Fundación Ventosa-Arrufat: obtuvieron un 97% y un 80% de contenido clasificado como artificial, respectivamente.

Tres documentos distintos y tres resultados elevados. Almadía suspendió inmediatamente las presentaciones y anunció una investigación interna, recordando que las bases del premio prohibían expresamente escribir una obra, total o parcialmente, mediante herramientas de IA. Durante el proceso de selección, según explicó, ni sus lectores editoriales ni el jurado habían advertido nada sospechoso.

La defensa

Cuatro días después, el escritor difundió un comunicado desde Ica. “Yo concebí, escribí y revisé esta novela”, aseguró, negando cualquier intervención de herramientas generativas. Explicó que la historia había nacido de una investigación sobre los trabajadores agrícolas, que conservaba entrevistas y cuadernos de notas y que había escrito sucesivas versiones del manuscrito en Word.

Se comprometió a entregar ese material para reconstruir su proceso creativo. “Considero que los resultados de una herramienta de detección, por elevados que sean sus porcentajes, no deberían tomarse como una prueba definitiva de cómo fue escrita una obra sin examinar otros elementos”, sostuvo.

La documentación continúa siendo el centro de una investigación cuyo resultado todavía no se conoce públicamente. Tres escritoras reconocidas habían considerado que una novela merecía un premio por su calidad, y un programa informático, que jamás había necesitado leerla por placer, puso en cuestión su procedencia.

Almadía deberá determinar si Silva Rojas utilizó inteligencia artificial contraviniendo las bases del concurso. A su alrededor ha empezado a crecer una discusión bastante más extensa sobre las máquinas que escriben, las máquinas que vigilan a otras máquinas y los lectores que, entretanto, siguen comprando libros.

El algoritmo

Pangram nació en 2023 de la mano de Max Spero y Bradley Emi, dos graduados de Stanford que identificaron un mercado prometedor: si la inteligencia artificial podía redactar trabajos universitarios, correos electrónicos y novelas, alguien tendría que cobrar por reconocerlos.

Su empresa desarrolló un sistema entrenado con grandes cantidades de escritura humana y artificial, capaz de identificar patrones que permiten distinguir entre ambos orígenes. La versión 4.1, presentada el 19 de octubre de 2026, analiza textos en español y otros idiomas, dividiéndolos en segmentos que clasifica como humanos, asistidos por IA o generados por ella.

El procedimiento emplea redes neuronales y cálculos estadísticos. El programa aprende regularidades de la escritura y determina a qué categoría se parece cada fragmento que recibe. Conviene detenerse en un detalle, porque es precisamente donde los porcentajes empiezan a adquirir una autoridad que a veces no les corresponde.

Cuando Pangram atribuye el 99% de una novela a la inteligencia artificial, está indicando qué proporción del texto ha clasificado como artificial. Eso no significa que exista un 99% de probabilidades de que su autor haya cometido un fraude. El detector examina las palabras terminadas. Desconoce cuánto tiempo pasó el escritor corrigiéndolas, qué documentos consultó o de qué manera llegó a redactar cada párrafo.

La compañía sostiene que su precisión es muy elevada. En la documentación técnica de octubre declara una tasa interna de falsos positivos del 0,0026% para el español, calculada sobre textos anteriores a 2022.

Según esas pruebas, resulta extraordinariamente infrecuente que un documento escrito por una persona sea clasificado por error como artificial. Pero la medición corresponde a una colección determinada, con condiciones que difieren de las de una novela contemporánea, y una tasa reducida tampoco elimina la posibilidad de equivocarse ante un caso particular.

La policía literaria

Los detectores se han convertido en un instrumento accesible para cualquier lector dispuesto a ejercer de inspector literario. En redes sociales circulan capturas de pantalla con porcentajes atribuidos a novelas, columnas periodísticas y trabajos académicos.

Algunos usuarios han denunciado que estas aplicaciones consideran artificiales fragmentos escritos siglos antes de que existiera la informática. El ejemplo resulta tentador: bastaría introducir unas páginas de Cervantes para descubrir que el autor del Quijote llevaba cuatrocientos años utilizando ChatGPT sin que nadie se enterase.

Para este reportaje hemos introducido en Pangram fragmentos de literatura clásica y el programa los reconoció como humanos. El País realizó una comprobación más amplia con ocho obras, incluidas páginas de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán y Jane Austen, y obtuvo igualmente resultados humanos.

Al introducir párrafos artificiales entre líneas del Quijote, el detector identificó buena parte de las incorporaciones realizadas por la máquina. El experimento tiene una limitación: se trata de obras conocidas, digitalizadas y ampliamente reproducidas, cuyos estilos forman parte del universo de textos con el que se entrenan estos sistemas.

Pangram no funciona como un buscador que comprueba si una frase aparece en Google, pero puede haber aprendido regularidades presentes en esas obras. Sin conocer exactamente su entrenamiento, tampoco es posible determinar si había procesado previamente aquellos fragmentos.

Las pruebas

Decidimos entonces invertir el procedimiento. Pedimos a ChatGPT que escribiera un microcuento negro sobre cuatro amigos que viajaban a u y terminaban enfrentándose a una muerte.

Conocíamos su procedencia porque lo habíamos generado nosotros mediante una instrucción. Lo introdujimos en Pangram y el resultado fue rotundo: 100% inteligencia artificial.

Solicitamos una segunda versión, modificando el estilo narrativo y tratando de evitar algunas construcciones características de la prosa automática. Otro 100%. Nuestra pequeña investigación había terminado, de momento, con el detective acertando en ambos interrogatorios.

Repetimos el experimento con poemas sobre la niebla de La Laguna, los aviones que atraviesan el cielo tinerfeño y la ausencia de un amor. Pedimos a ChatGPT una escritura próxima a la del poeta canario Pedro Cabrera y después versiones menos artificiosas, con expresiones cotidianas y un lenguaje más natural.

Pangram atribuyó un 61% de contenido humano a un poema generado íntegramente con ChatGPT durante las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL. E. E.

Hasta que apareció una sorpresa: Pangram clasificó como humano el 61% de uno de los poemas, escrito íntegramente por ChatGPT, y atribuyó a la IA el 39% restante.

El programa advirtió que, con apenas cien palabras, el texto era demasiado breve para ofrecer un resultado concluyente. Pero la prueba, documentada mediante una captura de pantalla, mostraba que el detector podía considerar mayoritariamente humana una composición artificial.

Los intentos realizados con Perplexity y otras versiones de los textos completaron una serie de ensayos informales cuyos resultados fueron desiguales.

Cambiar las instrucciones con las que se genera un texto, conocidas como prompts, puede alterar los resultados de estos programas. Una máquina puede aprender a producir una escritura menos reconocible mientras otra intenta perfeccionar los procedimientos para descubrirla.

El margen de error

El investigador Jaeho Lee, de Epoch AI, publicó en julio de 2026 un estudio sobre tres detectores: Pangram, GPTZero y Originality.ai. Analizó 495 fragmentos humanos y otros 297 generados mediante instrucciones básicas.

Pangram acertó en todos aquellos casos. Después modificó el experimento: proporcionó a los modelos cinco muestras de escritura de un autor y les pidió que produjeran un nuevo texto imitando su estilo.

El resultado cambió. Pangram dejó pasar 30 de los 297 fragmentos artificiales, aproximadamente uno de cada diez. En la ficción, sin embargo, mantuvo un rendimiento especialmente alto: identificó correctamente 98 de las 99 muestras.

Sus mayores dificultades aparecieron con la escritura científica. El experimento demostró que las instrucciones influyen en la detección, aunque los porcentajes correspondían a una versión anterior de Pangram y tampoco acreditan que una novela generada artificialmente pueda pasar inadvertida con facilidad.

Los investigadores de la Universidad Libre de Bruselas llegaron a conclusiones que obligan a tomarse estas herramientas en serio. En un estudio publicado en junio de 2026 en la revista International Journal for Educational Integrity, compararon cuatro detectores mediante 160 documentos cuya procedencia conocían. Pangram obtuvo el mejor rendimiento.

Después analizaron 1.163 trabajos de máster y encontraron señales de posible intervención artificial en el 45,5%, aunque carecían de pruebas independientes para confirmar cómo habían sido escritos.

La conclusión fue prudente: los detectores pueden servir como primera señal de alerta, pero no deberían utilizarse como única prueba en decisiones con consecuencias importantes.

Otro escritor

El conflicto que vive Silva Rojas tiene un precedente reciente en Canadá. El escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien había publicado C’était ça ou mourir, una novela premiada en Francia que aspiraba a convertirse en uno de los éxitos de la temporada, cuando una cuenta anónima de X comenzó a difundir acusaciones sobre el supuesto uso de inteligencia artificial en su escritura.

También en aquel caso aparecieron resultados de Pangram. La editorial canadiense Boréal abrió una investigación, examinó distintas versiones del manuscrito y encargó un análisis externo.

El 21 de octubre anunció que rompía su relación profesional con el autor porque había encontrado nuevos elementos que, a su juicio, demostraban la intervención de inteligencia artificial durante la elaboración del libro.

El escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, cuya novela C’était ça ou mourir quedó bajo sospecha tras ser analizada con Pangram. Su editorial rompió relaciones con él después de investigar el posible uso de inteligencia artificial en la obra. Joel Saget / AFP.

La editorial explicó que había identificado rastros de etiquetas relacionadas con esas herramientas en los metadatos de determinados archivos, aunque no hizo públicos todos los detalles técnicos y reconoció que desconocía el alcance exacto de su utilización.

Boréal anunció que no volvería a imprimir la novela y pidió que cesaran los ataques personales contra Orélien, cuya carrera había quedado envuelta en una controversia internacional.

En el caso de Almadía, la investigación sigue pendiente. Si los materiales que Silva Rojas asegura conservar permiten reconstruir de manera verificable la escritura de su libro, la editorial dispondrá de elementos que el detector desconoce. Los historiales de versiones, las comunicaciones con lectores y editores, las notas y los documentos de investigación pueden ayudar a establecer cuándo y cómo se construyó una obra.

La autoría

Ninguno de esos materiales es infalible por separado. Tampoco existe un procedimiento universal que permita demostrar mediante la mera lectura que una persona escribió todas las palabras que aparecen bajo su nombre.

La dificultad aumenta porque la expresión “utilizar inteligencia artificial” reúne actividades muy distintas. Un escritor puede solicitar una corrección ortográfica, pedir ayuda para ordenar información o generar directamente un capítulo completo.

Amazon, a través de Kindle Direct Publishing, distingue entre los contenidos creados mediante IA y aquellos escritos por una persona que utiliza herramientas automáticas para corregirlos o perfeccionarlos. Otros sellos y certámenes establecen prohibiciones específicas, como sucede con el premio que ganó Silva Rojas.

En los mercados de autopublicación, donde resulta posible generar una novela en unas horas y ponerla a la venta inmediatamente, los detectores pueden ayudar a examinar catálogos cada vez más difíciles de supervisar.

También permiten que una acusación pública comience con una captura de pantalla difundida por alguien que desconoce el proceso de escritura del autor. Cuando el resultado se expresa mediante un porcentaje elevado, puede parecer que queda poco por investigar.

David Silva Rojas conoce ahora las consecuencias. El análisis de Pangram provocó la suspensión de las presentaciones de su libro y abrió una investigación sobre una obra que acababa de ser premiada. El escritor niega haber utilizado inteligencia artificial y sostiene que dispone de documentación para acreditarlo.

En su respuesta a EL ESPAÑOL, agradeció el interés y dejó abierta la posibilidad de conversar cuando su editorial terminara la revisión. No quiso adelantar explicaciones ni entrar en una discusión que podría complicar todavía más su situación.

“Me dio mucho gusto leer tu mensaje”, escribió al despedirse. Por ahora, Almadía sigue examinando las circunstancias en las que se escribió Donde el agua trabaja. El algoritmo ya ha emitido su porcentaje. La editorial tendrá que decidir qué demuestran las pruebas.