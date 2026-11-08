Deportadas por Donald Trump, acogidas por Sánchez: la ruta de los migrantes que dejan EEUU para vivir en España sin papeles

Hasta hace menos de un año, Lina trabajaba como baby sitter en Estados Unidos. Migró a Washington cuando tenía 24 años y lo hizo con su mejor amiga, que ya estaba en ese país y la envalentonó para tomar la decisión.

Ambas lo hicieron de forma legal. A la par que estudiaban inglés, se dedicaban a trabajar con un permiso que tenían de 20 horas semanales.

Sin embargo, hace casi un año, a su mejor amiga, Diana, la deportaron. ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) la capturó en una de sus redadas y pese a que estaba por la vía legal, tuvo que regresar a Colombia después de hacerla pasar un calvario.

"Ella nunca hizo nada malo. No tenía antecedentes penales, infracciones y nunca se le había vencido su visado. Uno de los agentes la maltrató y le dijo que estaban hartos de los inmigrantes, así fuesen legales", ha asegurado Lina.

Lina no se enteró de lo que le sucedió a su mejor amiga hasta casi una semana después del incidente. A Diana solo le permitieron hacer una llamada y con ella contactó a su familia.

"Su familia me comunicó casi de inmediato, pero ya era muy tarde. Había una orden de expulsión y nunca entendimos la razón", ha añadido.

Intentaron mediar con un abogado y una petición al Consulado de Colombia, pero ya era muy tarde. Tenía únicamente dos alternativas: pelear por la vía legal, pero el proceso tardaría y tendría que estar en ese tiempo en el centro o regresar a su país.

A raíz de esa experiencia, Lina se quedó sola en Estados Unidos. Empezó a sentir temor cuando veía las luces de la Policía o cada que un agente pasaba por su lado.

Se sentía buscada, como si hubiese cometido un delito. Sentía culpa por estar en un país ajeno. Ahora, lo que antes le estaba empezando a resultar familiar, volvía a ser un paisaje desconocido y temeroso.

Cuando finalmente su amiga regresó a Colombia, ambas coincidieron en que no querían vivir en sus países de origen por la inseguridad, las oportunidades laborales y la inestabilidad que sufrían allí.

"En medio de ese proceso, yo le dije que buscáramos migrar a otro país. Yo no quería continuar en Estados Unidos por ese temor a que me expulsaran en cualquier momento y también porque perdí a mi mejor amiga. En esa situación, a través de redes sociales, vimos la oportunidad de viajar a España", ha explicado.

Segunda oportunidad

Para ellas, el llamado a España era claro. Durante el tiempo en Estados Unidos habían logrado ahorrar dinero y estaban listas para emprender el viaje.

"Vimos en TikTok a múltiples consultorías de abogados, influencers y personas con el mensaje de que si en Estados Unidos ya no encontrábamos esa oportunidad, España nos la brindaría sin la necesidad de papeles porque aquí los daban con más facilidad", ha afirmado.

Bajo esa premisa, ambas empezaron a planear su reencuentro en Madrid. Una consultoría con base en España les dijo cuáles eran los "requisitos" para poder viajar.

El primer paso era saber si podían hacerlo de forma legítima, ya fuese por un visado de estudio o de trabajo. Ese trámite podía tardar hasta seis meses en Colombia e implicaba que Lina pasara ese tiempo en su país.

Tampoco les convencía tener que pagar un estudio y que únicamente les permitieran trabajar un máximo de 30 horas semanales.

Por ello, la otra alternativa, la cual les sorprendió, era hacerlo de forma irregular. La consultoría que contactaron le contó que hace poco, el gobierno de Pedro Sánchez había llevado a cabo la regularización masiva y que en España se trata con dignidad a quienes vienen de otras partes.

Adicionalmente, les mostraron que una de las ventajas que tendrían es el acceso a la sanidad pública únicamente con el empadronamiento. Por ello, lo primero que les recomendó el abogado fue comprar un billete de ida y regreso para así no tener inconvenientes en migración.

Posteriormente, el abogado les dijo que tuvieran una reserva de hotel, carta de invitación o un Airbnb reservado, aunque después lo cancelaran.

"Otra de las recomendaciones fue no viajar con muchas cosas. Ambas lo hicimos con dos maletas y dejamos gran parte de nuestras pertenencias. Nos dijeron que buscáramos una habitación en un piso compartido y que sí o sí debíamos empadronarnos para poder acceder al sistema sanitario gratuito", ha continuado.

De cierta manera, a Diana y a Lina les resultó extraño que unos abogados, para sus casos, les recomendaran viajar como turistas y radicarse de forma ilegal.

Incluso, ellos publicitan que quienes han sido deportados de Estados Unidos y todavía quieren radicarse en el exterior, pueden encontrar en España el lugar ideal.

Para ambas fue duro dejarlo todo atrás. En el caso de Diana, ella tenía una vida estable en Estados Unidos: estaba con su pareja, compartían el piso y planeaban casarse para que ella pudiera acceder a la Green Card.

En cuanto a Lina, ella tenía un buen trabajo, continuaba con sus estudios y visualizaba desarrollarse en Washington.

"Las políticas de Donald Trump han perjudicado a miles de personas que vivíamos legalmente en Estados Unidos. Entiendo que ahora hay un discurso de que los inmigrantes son el problema, pero no es así", ha comentado Lina.

Efecto llamada

Para ambas, España no era una alternativa. Sin embargo, al ver las "flexibilidades" para entrar en el país, no dudaron en tomar la opción.

Cuando tenían todo listo, compraron los billetes y llegaron durante el verano de 2026 a Madrid.

En un principio todo se les hizo imponente: caminar por la Gran Vía, visitar Sol y conocer el parque del Retiro.

Tampoco tardaron mucho en encontrar empleo de forma clandestina. En la actualidad, las dos están trabajando en el sector de la hostelería en condiciones precarias.

"Los dueños de restaurantes y bares te contratan muy rápido porque no tienen personas que quieran esos puestos. Pero las condiciones son trabajar casi todos los días, mucho más de ocho horas y el dinero te lo entregan en efectivo", ha dicho.

Cada una de ellas tiene un salario cercano a los 1.500 euros y pagan habitaciones de más de 500 euros. A comparación de Estados Unidos, aseguran que se gana mucho menos dinero y que el costo de vida es alto.

"En gran medida es cierto lo que dicen en redes sociales. España es la nueva oportunidad que se ha abierto para los inmigrantes. Aquí los policías no te detienen para verificar tu documentación ni hay un riesgo de que te expulsen. Sí me genera rabia no poder cotizar a la Seguridad Social o que se aprovechen por no tener papeles", ha asegurado Lina.

En este momento, una de sus mayores preocupaciones es la polarización. Considera que, debido a los problemas sociales, se está culpando a quienes ven en España una segunda oportunidad.

"Entiendo las críticas hacia las personas. Lamentablemente no todos vienen a hacer cosas buenas. Pero en mi caso, si fuese por mí, pagaría todos los impuestos que haya y las retenciones. Lo único que deseo es tener un país estable para trabajar y vivir", ha mencionado sobre las críticas que lee en redes sociales.

Tanto Diana como Lina llevan varios meses en España. Han intentado adaptar algunas de las costumbres y dedicarse únicamente a trabajar. "Realmente estamos agradecidas porque aquí nos han abierto las puertas y lo único que pedimos es que no discriminen a quienes venimos a aportar", concluye una de ellas.