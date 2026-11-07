La trama andaluza del 'caso Koldo': Corvillo, el lugarteniente del sur, dos hoteles y la guerra con Cerdán "el zampabollos"

Si en un primer momento alguien pensó que el 'caso Koldo' iba a limitarse a las mordidas de las mascarillas, estaba equivocado. Esa fue la pieza inicial.

De ese hilo de la madeja han ido saliendo más piezas separadas. Una de ellas, abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, precisamente esta semana tras un nuevo informe de la UCO.

La presunta trama ha extendido sus tentáculos hacia el sur con la detención de Cristian Corvillo, el chófer de la llamada banda del Peugeot y de su hermano Rubén, en Córdoba.

Fue el pasado jueves, al mismo tiempo en que los investigadores solicitaban información a ADIF Alta Velocidad, detenían a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, efectuaban registros domiciliarios y en la sede de una constructora andaluza en Sevilla, entre otras actuaciones.

Y este viernes, la UCO volvió a intervenir por orden de la Fiscalía Europea, que investiga ya un presunto fraude en las obras de emergencia y señalización del AVE Madrid-Sevilla, afectada por dos tragedias ferroviarias con 115 fallecidos en menos de 10 meses.

En Andalucía, el rastro de la presunta trama dibuja un mapa con cuatro epicentros claros: Córdoba, La Línea de la Concepción, San Roque y Sevilla.

El desembarco de la trama en el sur tiene como génesis un año, 2017, y una operación de marketing político: el modesto Peugeot en el que iban, de cara a la galería, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García y Cristian Corvillo.

Corvillo, empresario del sector sociosanitario y afiliado de base en Peñarrolla-Pueblo Nuevo, Córdoba, ya había caído en desgracia ante un PSOE cordobés y andaluz... que por aquel entonces era 100% susanista y mantenía el poder en la Junta de Andalucía.

El motivo de su defenestración fue tratar de imponerse por las bravas como secretario general del partido a nivel local y candidato a la alcaldía.

Lo hizo contraviniendo lo establecido por los cauces orgánicos del partido y de la cúpula socialista de la provincia de Córdoba.

Luego apoyó la fundación de un partido a nivel local de cara a las elecciones municipales de 2015 y con ello provocó un expediente de expulsión que aprobaron tanto el PSOE cordobés como el andaluz. Su ratificación, y por tanto, firmeza, quedaban ya a expensas de Ferraz.

El colapso y el resentimiento

En paralelo, fue fraguándose el colapso interno del partido a nivel nacional.

El 27 de septiembre de 2016 -horas después de que una oleada de dimisiones en la Ejecutiva intentara derrocar a Sánchez- Susana Díaz se postuló públicamente por primera vez para lograr la Secretaría General del PSOE.

Pedro Sánchez dimitió como secretario general el 1 de octubre de ese año tras perder finalmente una cruenta votación en un Comité Federal partido en dos y del que muchos salieron llorando por el espectáculo.

El 29 de octubre de 2016 Sánchez renunció a su acta de diputado y anunció que su intención de recorrer España en su coche para escuchar a la militancia y preparar su candidatura.

Es aquí cuando sus fieles Santos Cerdán, con el control del PSOE navarro, y José Luis Ábalos, con mando en la federación valenciana, encuentran en Andalucía a Cristian Corvillo.

Lo hacen en Córdoba, provincia estratégica, cerca de Sevilla y de Madrid; empresario, conocido por la militancia de base y resentido con el susanismo por no haberle permitido controlar el PSOE de Peñarroya, y presentarse a alcalde.

Era el quinto perfecto, el apoyo logístico clave en Andalucía para Pedro Sánchez, némesis de Susana Díaz, mientras ampliaban adeptos en el resto de regiones y provincias.

Así, compartiendo ruta, kilómetros y estrategia con Ábalos, Koldo y Cerdán, ese viaje fundacional en coche, y sin la playlist de Sánchez -iba en un Mercedes- Corvillo estrechó los lazos de confianza con la futura cúpula de Transportes, abriendo las puertas que un año después se cruzarían en Madrid.

Tras ganar Pedro Sánchez las primarias, agradeció públicamente en Córdoba "a Cristian" su apoyo.

[Esta semana de detenciones ha renegado de él, sosteniendo que "ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo, ninguna"]

Los premios

Una vez de vuelta al mando del partido, José Luis Ábalos, quien era diputado, pasó de ser secretario general del PSOE de la provincia de Valencia a secretario general del PSOE.

Santos Cerdán, de secretario de Organización de los socialistas navarros a secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

Luego llegó la moción de censura: el 1 de junio de 2018 Pedro Sánchez entró en el congreso sin escaño y salió como presidente de Gobierno.

Ábalos fue nombrado ministro de Transportes y Koldo García, asesor y luego consejero en Renfe Mercancías y Puertos del Estado.

¿Y Cristian Corvillo? No quiso premio.

Pasó a controlar el PSOE cordobés aun sin tener cargo orgánico. Fuentes consultadas por este periódico cercanas al partido en Córdoba aseveran que "hubo un tiempo en el que Cristian Corvillo fue dios en la tierra".

Mandaba como Ferraz en Córdoba, poniendo o quitando a la gente en las listas.

Siguió con sus empresas y se convirtió en la mano derecha en Andalucía de José Luis Ábalos. Su 'Koldo de Andalucía'. Cuando el ministro bajaba al sur, "lo recogía del AVE, lo llevaba a comer, a cenar y a tomar copas".

Esta es la cara conocida.

La desconocida es que la UCO sitúa la rama andaluza presuntamente delictiva a finales de 2018 en la propia sede del Ministerio de Transportes.

Allí, Koldo presenta al comisionista de la red, Víctor de Aldama, a los hermanos Corvillo, Cristian y Rubén. Al primero lo define como "una persona muy importante".

Tras el apretón de manos, los dos hermanos pasaron a ser, presuntamente, interlocutores preferentes y facilitadores de negocios para la red.

Córdoba no solo funcionaba supuestamente como base operativa, sino también como escenario de esparcimiento para los miembros de la red.

Las investigaciones apuntan a que el entorno de los Corvillo organizó y acogió fiestas privadas para Ábalos en territorio cordobés. En una de ellas conoció a Jésica, quien llegó acompañada de otra chica, según detalla ABC.

Allí también, y según los informes de la UCO, el 9 de abril de 2019 Koldo y Ábalos planean contratar a Carlota y Ariadna, dos prostitutas de Córdoba por su estancia con motivo de un mitin electoral que iba a celebrarse cuatro días después por las elecciones municipales de mayo de ese año.

Ábalos estaba casado todavía con Carolina Perles y estaba ya con su amante, Jésica Rodríguez.

La huella en Cádiz

Durante el mandato de Ábalos al frente del Ministerio, Cristian Corvillo intensificó sus viajes a la capital.

Lo ha admitido este septiembre ante el juez Santiago Pedraz, como testigo en la pieza separada de los hidrocarburos: que había visitado el despacho del ministro entre cuatro y seis veces, aunque matizó que no lo hizo como ministro, sino en calidad de secretario general del partido.

Mientras, los encuentros con Koldo García y Aldama tenían lugar en restaurantes cercanos al Ministerio.

Y de Córdoba, la supuesta trama pasa a La Línea de la Concepción y a San Roque (Cádiz): por el chalé en La Alcaidesa para Ábalos, y la adjudicación de dos espacios para uso hotelero a una de las empresas de Víctor de Aldama en la última localidad.

La propiedad de La Alcaidesa, un chalé para el todavía ministro de Transportes,, aparece bajo sospecha como parte de las contraprestaciones, favores o gestiones cruzadas que la trama realizaba presuntamente para garantizar la viabilidad de sus inversiones en la trama de los hidrocarburos.

En San Roque, el sumario destapa cómo el comisionista Víctor de Aldama logró hacerse con el control de un proyecto hotelero en unas condiciones extraordinariamente ventajosas, contando con la colaboración necesaria de Rubén Corvillo.

Una información que adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL en 2024.

¿Y cómo llegan hasta esa localidad? Fuentes consultadas de toda solvencia en ambas provincias indican a este periódico que fue a través de V. M. del PSOE cordobés y militante del mismo distrito que Cristian Corvillo, Ciudad Jardín.

Había nacido en La Línea de la Concepción, tiene casa en San Roque y mantiene una estrechísima y fuerte amistad con el alcalde, secretario general del PSOE gaditano y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix. "Ambos se llaman entre sí primos", precisan las mismas fuentes.

En octubre de 2021, este ayuntamiento gaditano adjudicó World Magic In The Villages SL, empresa de Víctor de Aldama, la explotación hotelera de dos edificios históricos de titularidad municipal. Fue la única que se presentó al concurso.

Uno es el Edificio Rafael Alberti, destinado a convertirse en un hotel boutique premium, y el otro es la Casa Natal de Juan Luis Galiardo, un inmueble emblemático proyectado para albergar apartamentos de lujo.

El órgano de contratación fue la Alcaldía del Ayuntamiento de San Roque, y no el Ayuntamiento. La corporación local aprobó una cesión completamente gratuita durante 40 años, prorrogables a otros 10.

La compañía no tenía trabajadores ni bagaje anterior a cinco años como para acreditar su solvencia económica, técnica y financiera como contratista.

Por ello, y según fuentes municipales del Ayuntamiento de San Roque de absoluta solvencia, "se presentó como empresa avalista la empresa A. Medina Molera SL que explota a su vez la empresa Hosteria Lineros 38", ambas de Córdoba.

Y fue la empresa de Rubén Corvillo, Grupo de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales SL, la que realizó una transferencia a las cuentas de Aldama con el concepto: "Garantía definitiva de la concesión administrativa del Ayuntamiento de San Roque. Expediente 63/18".

La empresa que iba a hacerse cargo de las obras de rehabilitación y adecuación de los dos inmuebles para su explotación turístico-hotelera "iba a ser Construcciones Gallardo Barbero SL" de la que entonces era socio Rubén Corvillo, y concejal socialista en aquella época en el municipio de Villalobos, en Zamora.

Sin Ábalos

Una vez fuera Ábalos del Gobierno en 2021, cesado por Pedro Sánchez, Corvillo cayó en desgracia en el PSOE cordobés: sin Ábalos había perdido todo su poder.

Pero los negocios, supuestamente, no se detuvieron. En esa época, Córdoba acogió un encuentro de alto nivel.

Los registros y escuchas de la UCO constatan que hubo un encuentro allí entre Aldama, Cristian Corvillo y la empresaria de los hidrocarburos Carmen Pano.

La operación pretendía canalizar una compraventa de participaciones por valor de ocho millones de euros a través de la mercantil Have Got Time SL, una sociedad controlada por la hija de Pano y expareja de Aldama.

El negocio finalmente encalló, desatando reproches mutuos recogidos por la Guardia Civil "¿Y yo por qué? Si estuvimos ahí en Córdoba todos", le recriminaba Aldama a Pano; "Tú y tu amigo Cristian", zanjaba ella.

La antipatía

Lo que sí varió tras la caída de Ábalos fue que comenzó a hacerse más evidente la antipatía mutua entre Cristian Corvillo y Santos Cerdán.

Cristian "lo consideraba culpable del cese del ministro", algo que luego certificaría la periodista Ketty Garat en 'Todos los hombres de Sánchez": que fue Santos Cerdán una de sus fuentes, aprovechándose del talón de Aquiles de Ábalos: las fiestas y las mujeres de pago, para hacerlo caer y hacerse, presuntamente, con el control de las mordidas.

Cristian, en Córdoba, a Santos Cerdán lo llamaba 'el gordo', 'el gordo de mierda' o 'el zampabollos'".

"También decía que 'al gordo' tenía que verlo caer'", cuenta a este periódico una fuente de absoluta solvencia.

En junio de 2025 saltaron a la luz comprometidísimos mensajes de WhatsApp, de años anteriores, interceptados por la Guardia Civil entre Santos Cerdán y Koldo García.

En ellos, el primero recriminaba de forma explícita el comportamiento del intermediario cordobés: "Nos estamos jugando mucho en Andalucía y Cristian lo está jodiendo".

El tercer vértice del triángulo andaluz es Sevilla, con la millonaria obra de ampliación y sustitución de tirantes del Puente del Centenario, una infraestructura crítica dependiente directamente del Ministerio de Ábalos adjudicada en abril de 2021, cuando Ábalos aun estaba en el Gobierno.

Los mensajes intervenidos por la UCO son lapidarios: el propio Santos Cerdán llegó a ordenar de manera imperativa a Koldo un explícito "cerrad Sevilla" para garantizar el control del proyecto y que Servinabar, la empresa de la que era copropietario Santos Cerdán facturase exactamente 1.801.914,38 euros, según la UCO, de la empresa adjudicataria.

Allí fue colocado como peón especialista a Antonio Muñoz Cano, natural de Los Corrales y hermano de Francisca 'la Paqui' Muñoz, esposa de Santos Cerdán, mientras se encontraba cumpliendo condena en régimen de tercer grado penitenciario.

El inevitable declive aceleró con la detención de Abalos, Koldo... y Santos Cerdán. Efectivamente Cristian Corvillo acabó viéndolo caer.

En marzo de 2025, citado a comparecer ante la comisión de investigación del Senado, Cristian Corvillo, que no estaba aun ni investigado, optó por una estrategia de absoluto silencio ante las preguntas parlamentarias sobre sus empresas energéticas y sus vínculos con Aldama.

Pero en septiembre de 2026, el cordobés tuvo que dar la cara como testigo ante la Audiencia Nacional frente al juez Santiago Pedraz por la vertiente del fraude de hidrocarburos.

Allí ratificó sus relaciones fluidas con Ábalos y Aldama, pero se parapetó en la evasiva de que ninguno de sus intentos de negocio llegó a fructificar.

Toda esta supuesta impunidad andaluza terminó por saltar por los aires esta semana, 2026, cuando la UCO explotó una nueva pieza separada secreta del caso y procedió a detenerlo bajo las acusaciones de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.

Al albur, presuntamente, de obras de ADIF relativas a la seguridad en la línea ferroviaria más mortífera de la historia de España, y que también están bajo la lupa de la Fiscalía Europea.

Anoche, José Luis Ábalos, a través de la cuenta de X, sostuvo que su relación con Cristian Corvillo "ha sido estrictamente política, vinculada a mi trayectoria en el PSOE y a mi etapa como secretario de Organización, en un ámbito provincial como el de Córdoba, donde había numerosos conflictos".

#EnElNombreDeÁbalos | COMUNICADO Contemplo desde prisión, con indignación, la información que se está ofreciendo sobre el nuevo registro de mi domicilio y la actuación contra mi pareja, Dña. Andrea de la Torre. Sí, otro registro más. Esta vez, además, estando yo en prisión. Ya se registró mi casa en junio de 2025, antes de mi ingreso y, como quedó de manifiesto en el juicio, de aquella actuación no se obtuvo ninguna evidencia que sustentara la acusación. No conozco el auto judicial. No sé qué justifica esta nueva entrada, ni entiendo su necesidad, oportunidad o proporcionalidad. Lo que sí veo es el resultado: otra vez el espectáculo, otra vez el señalamiento público y otra vez mi domicilio convertido en escenario de un show televisivo. Otro registro, otro escarnio. Y, una vez más, la sospecha convertida en castigo. La causa es secreta, pero los medios ya aventuran de qué se trata. Se habla de un inmueble adquirido por mi pareja en 2024, casi tres años después de que yo dejara de ser ministro, y se intenta relacionarlo con unas hipotéticas "mordidas". ¡Casi tres años después de dejar el Ministerio! Ese inmueble se adquirió mediante dos préstamos. Si lo que se pretende investigar es cómo se financió la compra, bastaba con requerir la documentación y pedir las explicaciones oportunas. Mi pareja habría comparecido y explicado lo que fuera necesario. No hacía falta una intervención de esta naturaleza, con todo lo que supone para su intimidad, su bienestar y hasta sus estudios. Es una actuación traumática que considero innecesaria y desproporcionada para investigar una hipotética operación de blanqueo o una posible infracción fiscal. Y más cuando ese domicilio ya había sido registrado anteriormente. Pero hay algo todavía más grave: no sé qué se han llevado de mi propia casa. No tengo el acta del registro ni el inventario de lo incautado. Estoy en prisión y ni siquiera he podido hablar con mi pareja para saber cómo se encuentra, porque le han retirado el teléfono. También se han llevado mi ordenador de sobremesa, que la UCO ya examinó en junio de 2025, aunque entonces no se lo llevó. Ahora sí. Y se han llevado los apuntes y materiales de estudio de mi pareja, que tenía exámenes. ¿Qué necesidad había de hacerle esto? Cuando me registraron a mí, clonaron mi teléfono y me lo devolvieron. A ella se lo han retirado. Y sabemos por experiencia que lo que se incauta en estos procedimientos después no se devuelve. Lo que se está consiguiendo es presentarla públicamente como si formara parte de una organización criminal. Son palabras y acusaciones muy graves. No todo vale. ¿De verdad es necesario llegar a este extremo? Y quiero ser absolutamente claro sobre el Sr. Christian Corvillo. Lo conozco, por supuesto. Mi relación con él ha sido estrictamente política, vinculada a mi trayectoria en el PSOE y a mi etapa como secretario de Organización, en un ámbito provincial como el de Córdoba, donde había numerosos conflictos. Pero jamás he tenido con él ninguna relación de negocios, ni he participado en mordidas, ni he recibido nada de él. Lo niego rotundamente. Ni cuando estaba en el Ministerio ni después. Desconozco por completo cualquier posible relación empresarial suya con el Sr. de Aldama. Después de dejar el Gobierno sí mantuvo conmigo algún contacto personal, como una de las pocas personas que se interesó por mi situación y me preguntó si necesitaba algo. Eso es todo. No voy a permitir que se convierta una relación personal en una relación delictiva que nunca ha existido. Y ahora se introduce también el nombre de AZVI y se pretende situar a ADIF en esta historia. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué relación tiene conmigo? Que se explique, porque no se puede lanzar cualquier nombre y dejar que la sospecha haga el resto. Y hay una última circunstancia que tampoco quiero dejar pasar: el registro se produjo el mismo día en que el Sr. Koldo García realizó en la Cadena SER unas declaraciones sobre un presunto intento de soborno del Partido Popular. La coincidencia temporal es evidente. No voy a atribuir intenciones que desconozco, pero tampoco voy a fingir que no llama poderosamente la atención. No pido privilegios ni que nadie deje de investigar lo que considere oportuno. Exijo algo mucho más sencillo: respeto a los derechos, proporcionalidad en las actuaciones y garantías para todos. La investigación de un delito no puede convertirse en un espectáculo circense ni la sospecha en una condena pública. — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 6, 2026

A partir de ahí, lo negó todo: "Jamás he tenido con él ninguna relación de negocios, ni he participado en mordidas, ni he recibido nada de él. Lo niego rotundamente. Ni cuando estaba en el Ministerio ni después. Desconozco por completo cualquier posible relación empresarial suya con el Sr. de Aldama".

"Después de dejar el Gobierno sí mantuvo conmigo algún contacto personal, como una de las pocas personas que se interesó por mi situación y me preguntó si necesitaba algo. Eso es todo. No voy a permitir que se convierta una relación personal en una relación delictiva que nunca ha existido".