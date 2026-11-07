Un politólogo buscado por la Audiencia Nacional recluta espías españoles para Rusia en plena ofensiva antes del 29-N

El nodo central de las amenazas híbridas para las elecciones del 29-N en España está en Rusia. Así lo asegura un informe de inteligencia de Golden Owl, una startup vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante.

La figura principal de la trama es Enrique Arias Gil, un politólogo buscado por Europol y contra el que la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de busca y captura en 2025 por su presunta vinculación al grupo 'hacktivista' NoName 057.

Mide 1,77 metros y tiene 38 años. Habla tres idiomas (español, inglés y ruso), fue profesor en España y ahora opera bajo alias es Desinformador Ruso.

Se define como "exciudadano español, exiliado y refugiado en la Federación de Rusia". En uno de sus mensaje lanza una amenaza directa a los servicios de inteligencia y seguridad españoles: "Este es un mensaje dirigido al CNI, a la CGI y al SIGC: no tendréis lugar en la tierra donde esconderos".

Su vínculo con Moscú empezó en 2022 mediante el canal que gestionaba en Telegram donde esparcía toda clase de propaganda en contra de su país.

Ahora, explica Golden Owl, se está dedicando a formar una sección llamada 'El Purgatorio', la cual fue inaugurada el 29 de octubre.

Desde entonces, está ofreciendo incentivos a funcionarios y ciudadanos españoles para filtrar información confidencial y datos personales de empresarios y empleados públicos.

"¿Eres ciudadano y funcionario español? ¿Estás harto de cómo tiran tu país por la cloaca? ¿Te gusta la Inteligencia? Colabora con la Federación de Rusia entregándonos información confidencial de nuestros enemigos en común. Somos tus ángeles rusos de confianza", se lee en una de sus publicaciones.

En medio de esta campaña, Arias Gil ha publicado la fotografía, las iniciales del nombre y el historial de un suboficial en activo del Ejército español como táctica de intimidación.

Ese es uno de sus tres objetivos. El segundo es unirse a una "ciberguerrilla mundial" llamada Proyecto DDosia.

En esta buscan a los "mejores hackers" para unirse al equipo de ciberdelincuentes de Rusia. El Proyecto DDosia, descrito por el grupo, consiste en participar en ciberataques y cibersabotear "al Occidente Colectivo a cambio de jugosas recompensas".

Tanto en este caso como en el reclutamiento de ciudadanos que filtran datos de funcionarios, los pagos los realizarían mediante criptomonedas, dice el informe de Golden Owl.

Y la tercera ramificación del grupo dirigido por Arias Gil es el reclutamiento de personas para el Ejército ruso. Mediante este, asegura que desde Moscú se gestiona el visado, la documentación, se pagan los vuelos, además de pagos mensuales de 2.500 euros o 3.000 euros y un bono de firma de 25.000 euros.

El informe detalla que hay 21 canales que difundieron esta información entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Durante ese lapso, se realizaron 5.855 publicaciones que obtuvieron 14,3 millones de visualizaciones y 493.000 suscripciones.

En esa red se difundían bulos sobre la guerra en Ucrania, las propuestas referentes al Sáhara Occidental y múltiples influencias para que los lectores españoles se dividieran o se animaran a filtrar información a Rusia.

"La verdadera mano extranjera en España es Israel, Estados Unidos, Marruecos y la OTAN; Rusia es el chivo expiatorio", dice una de las publicaciones.

Otro de los bulos difundidos comenta: "La empresa militar israelí Cylus tendrá la última palabra sobre las causas del accidente de Urda... ¿Y si se hubiese producido un hackeo del Mossad?".

Los mensajes también se trasladan a la guerra, como si actualmente en el territorio nacional se estuviera librando una. "Potente explosión en una fábrica de España que suministra armas a Ucrania".

Bajo las tres ramificaciones antes mencionadas, este grupo de hackers busca "comenzar la resistencia en España" y desestabilizar las entidades públicas.

"Todo lo que se ha difundido es para decirle a los españoles que votar no cambia nada. Nada de esto afecta a la papeleta. Todo ello afecta al votante", explican desde Golden Owl.

'Granjas' de bulos

Además de Rusia, Golden Owl ha identificado en Vietnam una red de al menos 12 páginas de Facebook que se presentan como "medios de comunicación" o "comunidades locales españolas".

Las páginas se crearon en un plazo de once semanas. En todas ellas, el público objetivo son los ciudadanos españoles mayores de 60 años.

En la información que muestran en sus páginas se indica que sus sedes están en direcciones dentro de España, como la calle Alcalá en Madrid o una avenida en Sevilla.

La publicación con la que "atrapan" a sus lectores busca aludir al patriotismo. "Si amas España... haz clic aquí (sic)", dice una imagen que está acompañada de la bandera española.

Pero como eran páginas nuevas, sin seguidores y sin alcance, la red resolvió el problema con anuncios de pago para llegar a más personas.

Con esto captan a las personas mayores, que son más vulnerables al entorno digital y, en muchas ocasiones, no corroboran los bulos que se difunden.

"¡Sánchez está aterrorizado!", "¡Pelea a gritos entre Felipe VI y Pedro Sánchez mientras Letizia se mofaba del Rey!", "¡Terremoto en Zarzuela!", se lee entre las noticias de estas páginas.

Continuaron elevando la tensión con noticias como: "Abascal eleva la presión sobre Pedro Sánchez", "Alerta máxima hasta el 29-N", "Linchan a los 'rojos sinvergüenzas'".

Ninguno de los hechos es verdad. Pero todos estos fueron difundidos, con las mismas imágenes y textos, en los 12 "medios de comunicación" supuestamente españoles, pero afincados en Vietnam. En cada una de las "noticias", había un botón para "leer más" y allí las personas eran redirigidas a enlaces propios de la red.

Además de Vietnam, también se detectaron otras 15 páginas que son gestionadas desde Sri Lanka, Indonesia, Pakistán y Argentina. En estas se habla de que la "votación está amañada", "no votar por Correos" y "aquí votan hasta los muertos".

DNI robados

En la dark web, Golden Owl también ha detectado que, durante la precampaña electoral, foros clandestinos han puesto a la venta enormes bases de datos de ciudadanos españoles.

En ella hay un archivo que incluye 13 millones de registros de DNI e información personal, y listas con 113.000 combinaciones recientes de correos y contraseñas.

Este mercado, afirma Golden Owl, estaría conectado con el mercado ruso mencionado. "La persona a la que el nodo central de Moscú atribuyó la filtración de septiembre de 2025 de datos de políticos, policías y personal del CNI españoles también vende comercialmente archivos de clientes de bancos españoles y datos de identidad", se lee en el informe.

Con esta venta, se buscaría "realizar campañas de mensajería masiva, suplantar identidades de votantes o realizar ataques dirigidos contra el personal de campaña".

En ese sentido, la injerencia de Rusia, las 'granjas' de bulos y la venta de DNI de españoles son realizadas por actores independientes y no entrelazados entre sí.

"El entorno electoral español está expuesto a un arsenal diversificado de amenazas híbridas que operan simultáneamente en los ámbitos de la información, la captación, la actividad cibernética y la delincuencia", expone el informe.

Sin embargo, se resalta que no hay evidencia de que esté comprometida la infraestructura electoral y que, en ningún caso, se esté decantando la balanza sobre un partido político.

La intención radicaría en buscar monetizar los bulos difundidos en las redes sociales, captar informantes dentro de las instituciones públicas a cambio de la filtración de mensajes o identidades de funcionarios, y un posible ataque a quienes se les ha filtrado su DNI, ya que los ciberdelincuentes podrían suplantar su identidad.

Por ello, Golden Owl resalta la importancia de que las autoridades garanticen que esta injerencia externa no afecte a las votaciones, aunque la infraestructura electoral esté a salvo.