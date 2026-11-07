No Trace, el grupo radical 'antifa' que expone caras de policías infiltrados en sus colectivos: "Id a sus casas y revisad sus DNI"

Antes de los disturbios de Blocus por toda España y de las manifestaciones violentas de los colectivos abertzales en el País Vasco, internautas autodenominados 'antifascistas' crearon un sitio con un único objetivo: revelar y exponer las identidades de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta página, dirigida por el opaco colectivo No Trace Project y que se mantiene activa, se presenta a sí misma como "una colección de herramientas para ayudar a anarquistas y otros grupos rebeldes a entender las capacidades de sus enemigos, socavar los esfuerzos de vigilancia y, en definitiva, actuar sin ser descubiertos".

Se trata de una suerte de enciclopedia digital que recoge múltiples técnicas orientadas a facilitar la desobediencia civil y el encubrimiento.

El listado de agentes encubiertos de No Trace Project, censurado por este diario para no contribuir a exponer la identidad de los agentes. E. E.

No Trace Project es el sujeto que se presenta como artífice de este espacio que solo está disponible en inglés y en francés. No se sabe cuántas personas hay detrás, ni dónde están radicadas. Esta web tampoco dispone de un apartado dedicado a contar quiénes son, y únicamente ofrece una dirección de correo electrónico para contactar con ellos.

Pero lo más escalofriante es su "base de datos de infiltrados", donde se puede consultar un listado que incluye una multitud de identidades de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de distintos países que han sido descubiertos en sus labores de infiltración en organizaciones potencialmente violentas.

De todos ellos, casi una tercera parte son españoles, cuyo nombre y apellidos, fotos y descripción de sus actividades quedan completamente revelados a todas aquellas personas que consultan esta página.

Agentes expuestos

La web presenta este apartado como una "base de datos consultable de infiltrados a largo plazo que han atacado a grupos involucrados en actividades subversivas en el siglo XXI".

En cada agente, incluye una fotografía de su rostro, su nombre y apellidos reales, el nombre y apellidos ficticios que utilizaban mientras estaban encubiertos, un resumen de sus actuaciones y cómo fueron 'desenmascarados'. Aunque para preservar la identidad de los agentes, este reportaje se limitará a exponer únicamente las siglas de sus nombres.

Es el caso de M. I. T., de quien señalan que "se infiltró en grupos de Gerona, incluidos grupos independentistas. Asistió a manifestaciones y reuniones. Poseía un documento de identidad oficial con un nombre falso. Mantuvo una relación sentimental con uno de sus objetivos, O., durante varios años. Vivió con O. durante un año y, en una ocasión, le llevó a la casa de su familia para presentarle a su verdadera madre, quien era cómplice del engaño".

Un rostro de un agente publicado en la página de No Trace Project, censurado por este diario para preservar su identidad. E. E.

Otra identidad que se revela es la de L. R. V., de quien explican que "se infiltró en grupos de Madrid, entre ellos el grupo antifascista Distrito 104, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid y centros sociales".

"Primero se infiltró en un gimnasio antes de pasar a otros grupos", amplía el sitio web. "Asistió a numerosos eventos y manifestaciones, y participó en actos de desobediencia civil y disturbios".

"Fue identificada porque su nombre falso y su nombre real eran similares; y porque sus fotos con su identidad falsa coincidían con las fotos de ella con su identidad real", concluyen.

Otro ejemplo es el de D. H. P., que según esta web, "se infiltró en grupos de Cataluña, incluido el centro social La Cinètika de Barcelona. Primero se infiltró en un gimnasio de La Cinètika antes de pasar a otros grupos. Asistió a manifestaciones y participó en acciones de desobediencia civil. Mantuvo relaciones sexuales o sentimentales con al menos ocho personas y utilizó esas relaciones para acceder a espacios activistas".

O el de I. J. E. G: "se infiltró en grupos de Barcelona, incluyendo organizaciones que defendían el derecho a la vivienda y una asociación estudiantil. Asistió a reuniones y manifestaciones, y participó en actos de desobediencia civil. Poseía un documento de identidad oficial con un nombre falso, que utilizó para abrir una cuenta bancaria y realizar otros trámites administrativos".

"Fue identificado porque su acento no coincidía con el de la región de España de la que decía ser; porque un apartamento que, según él, pertenecía a su tío, figuraba en los registros públicos como propiedad de una empresa y destinado a alojamiento turístico; y porque las fotos que tomó con su identidad falsa coincidían con las fotos que tomó con su identidad real", concluyen.

La web revela que estos colectivos autodenominados 'antifascistas' estudian exhaustivamente a cada uno de sus miembros, rastrean sus redes sociales, comprueban sus documentos de identidad e incluso investigan los lugares donde los agentes residen.

Un foro de colectivos antisistema rusos al que se puede acceder en la 'deep web' a través de una enlace publicado en No Trace Project. E. E.

Como fuentes de sus posts, utilizan artículos publicados, en muchos casos, en plataformas dedicadas a la difusión de información y noticias desde una perspectiva ideológica de izquierda radical. En otros casos, también citan reportajes de medios de comunicación de línea editorial progresista.

Así es el agente encubierto

Desde el sindicato Jupol explican a EL ESPAÑOL que la autoprotección es una cualidad "clave" para los agentes. Lo es en el ejercicio de sus funciones, pero también cuando no están de servicio.

"El problema de estos grupos es que aseguran que las autoridades persiguen su ideología. No es así. La policía previene actividades delictivas o situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad ciudadana. Igual que hay agentes en grupos antifascistas o de extrema izquierda, también los hay en grupos de extrema derecha", sostienen fuentes del sindicato.

Desde Jupol alertan de que estos señalamientos a agentes no han hecho más que crecer desde el nacimiento de las redes sociales.

"Muchos de estos colectivos aseguran que estos agentes encubiertos son ilegales, pero su figura está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 282 bis", recalcan.

"En cambio, cuando se publica una fotografía de un agente ya sea estando de servicio o fuera, sí que se está incurriendo en un delito: artículo 197 del Código Penal, relativo al descubrimiento y revelación de secretos. También podrían ser amenazas o coacciones, así como la Ley Orgánico 1/1982 de protección al honor, intimidad y propia imagen..."

La excusa de la represión

Para entender por qué este sitio web no tiene reparos en revelar estas identidades, basta con profundizar en la densa guía que incluyen en su foro, y que bautizan como "biblioteca de amenazas". Este apartado está dedicado a orientar a sus lectores para evitar lo que ellos llaman "la represión".

"Prepararse para la represión es el proceso de tomar medidas preventivas para minimizar su impacto. La represión suele golpear con más fuerza cuando menos preparados estamos. Esta preparación puede parecer agotadora emocionalmente, pero en realidad nos permite actuar con mayor libertad. Prepararse para la represión puede tener dimensiones prácticas o psicológicas", se introduce en esta ventana.

Desde este punto, se despliega una amplia enciclopedia en la que exponen tanto el modus operandi de las policías de distintos países en sus labores de infiltración, como los métodos para identificar a los agentes y evitar ser observados.

Así, por ejemplo, explican en detalle cómo realizar una verificación de antecedentes de una persona: "Esto ayuda a garantizar que nadie en tu red sea un infiltrado, un informante o que esté mintiendo sobre su identidad con fines maliciosos".

Portada del 'Manual para desenmascarar a policías encubiertos', en su versión en español. E. E.

"Realizar una verificación de antecedentes de una persona puede implicar contactar o reunirse con sus amigos o familiares para hacerles preguntas sobre ellos, visitar su domicilio o lugar de trabajo y revisar sus documentos de identidad o administrativos (historial laboral o de alquiler, antecedentes penales, etcétera)", se detalla en este apartado.

Este es solo un fragmento de todo el procedimiento que desarrollan. Para aquellos de sus lectores que busquen una información mucho más completa, este espacio da la opción de descargar el Manual para desenmascarar a policías encubiertos: un PDF en formato libro de 48 páginas en su versión en español que sirve como "método para identificar, investigar y desenmascarar a policías encubiertos, incluso mediante la realización de verificaciones de antecedentes".

No Trace Project pone a disposición de los internautas este manual de forma gratuita en nueve idiomas: incluidos euskera y catalán.

Dentro del mismo, se introduce que sus páginas están redactadas "por militantes que han vivido de cerca infiltraciones policiales destapadas entre los años 2022 y 2024. Va dirigido a toda la militancia pasada, actual y futura así como a todas las organizaciones y colectivos que estén mínimamente preocupadas por la seguridad en sus espacios".

Fragmentos del 'Manual para desenmascarar a policías encubiertos' Generalmente, el infiltrado tiene pocos antecedentes vitales. "A menudo suelen tener una historia: de dónde son y por qué se fueron. Los detalles suelen ser escasos, y hay muy poco solapamiento entre su mundo anterior y su mundo militante". Es raro encontrarse con amistades o ver fotos de su vida "anterior”, aunque hable de ellas o el sospechoso diga que va a verlos. Al ser identidades creadas para estas infiltraciones, carecen de pasado y no encontraremos nada sobre la misma en ningún registro o internet (salvo lo que hayan podido hacer con la infiltración ya iniciada, como por ejemplo carreras deportivas a las que se hayan apuntado o matriculaciones en universidades). (...) En nuestras investigaciones hemos encontrado una serie de rasgos distintivos a los que vale la pena prestar atención si se presentan: -Documentos con nombres distintos al que conocemos (a veces es algo fácil de explicar, no siempre algo así es injustificado). Redes sociales verdaderas: a M. se la descubre en parte por eso. Decía que iba a una escuela de ballet de Granada y el nombre que dio correspondía a una de Almería, su verdadera ciudad de origen. Encuentran sus RRSS verdaderas y no coinciden apellidos reales y falsos. M. había explicado que ofreció sus servicios de cuidadora de perros a través de una aplicación concreta. Este perfil existió de verdad y permitió corroborar el domicilio verdadero, dato que posibilitó posteriormente revelar su identidad. No tener las habilidades que dicen tener, sobre todo si se relacionan con su supuesto trabajo. O no saber lo suficiente sobre un tema que dice que le interesa mucho. Por ejemplo, R. y M. decían que nunca habían hecho artes marciales y sin embargo en sus primeras clases llamaron la atención precisamente porque se notaba que tenían conocimientos sobre las mismas.

Enlaces a la 'deep web'

Pero no solo se dedican a revelar las propias identidades los agentes. Este portal dedica otra de sus secciones llamada "oídos y ojos" a exponer imágenes y descripciones de "dispositivos de vigilancia física (micrófonos, cámaras, localizadores…) ocultos por las fuerzas del orden y los organismos de inteligencia para vigilar a personas o grupos involucrados en actividades subversivas".

En diciembre de 2023 colgaron un total de nueve imágenes de un aparato electrónico que describen como "una cámara frente a una casa, ubicada dentro de una caja negra, en el techo de un restaurante situado frente a la vivienda".

Una de las imágenes publicadas en Database Infiltrators de un presunto dispositivo de grabación ubicado en Barcelona. E. E.

Sin embargo, no especifican qué información estarían intentando conseguir estos dispositivos, ni qué colectivos antifascistas estarían siendo observados. Ni siquiera teorizan sobre con qué propósito los habrían colocado las fuerzas de seguridad.

Además, un apartado de esta página incluye una serie de enlaces para acceder desde la deep web [internet profundo] a foros y espacios de noticias de colectivos anarquistas de todo el mundo.

Pese a que este diario ha accedido al contenido de estos enlaces, muchos de ellos son foros que requieren registrarse o acceder por invitación de otros usuarios, lo que añade una capa extra de privacidad para evitar que entren