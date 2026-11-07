"Dicen que son gays": el 70% de los marroquíes que piden asilo tras la invasión aseguran que sufren discriminación sexual

Ahmed y Suleiman entraron irregularmente a nado en Ceuta el 26 de julio, días antes de la entrada masiva. A ambos les habían echado de sus casas por ser homosexuales.

En Marruecos, la homosexualidad es un delito que se castiga con penas económicas y condenas de entre 6 meses y 3 años de prisión. El artículo 489 de su Código Penal considera las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como "actos impúdicos o contra natura".

"Allí vivimos con la sensación de que podemos morir a cada minuto", ha confesado Ahmed a este periódico.

La pareja nadó hasta Ceuta pensando que su situación mejoraría, pero terminaron regresando a Marruecos porque otros migrantes les perseguían al grito de "Aquí están los maricones".

Antes de irse solicitaron el asilo y la semana pasada, tras dos meses de espera, se lo concedieron.

Ahmed y Suleiman, y, en medio, la activista Tima Ageddour. Cedida

Llegaron a la ciudad autónoma el jueves y ahora están en Granada, donde han aprovechado para salir por primera vez a un bar de ambiente. Aseguran estar "muy felices" porque en España sí pueden "ir de la mano por la calle".

Su caso es un ejemplo de la avalancha de solicitudes que ha encendido las alarmas de la Policía Nacional y de una treta que los migrantes utilizan cada vez más para conseguir llegar a la península.

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, el 70% de las peticiones de asilo presentadas por los inmigrantes llegados a Ceuta durante la entrada masiva alega persecución en sus países de origen —el 95% de los solicitantes son marroquíes— por pertenecer a la comunidad LGTBI.

De ese total, las mismas fuentes afirman que se han denegado el 99%.

Esto es lo que ocurre con las solicitudes nuevas. Sin embargo, las mismas fuentes policiales aseguran que "las personas LGTBI que solicitaron el asilo tras entrar a la península en julio se han quedado".

"Es una barbaridad lo que han incrementado desde agosto las solicitudes de asilo por razones de orientación o identidad sexual. Los abogados de Ceuta estamos desbordados", afirma la abogada ceutí Dipika Cahinani.

La letrada atiende entre "60 y 80 peticiones diarias, de lunes a domingo", y asegura que se está encontrando con solicitantes que recurren a este argumento sin que sus historias, a su juicio, acrediten una necesidad real de protección.

"Pedimos pruebas y muy pocos de ellos demuestran decir la verdad. No está bien que se utilice a colectivos vulnerables para alegar una falsa necesidad de asilo", añade.

Pero, ¿cómo pueden estas personas demostrar que su necesidad de protección es real?

"No cumplen el perfil"

No existe una única prueba que permita acreditar la orientación e identidad sexual de una persona y, por tanto, la necesidad de ser refugiado.

La valoración de estas solicitudes depende de las entrevistas personales, la coherencia de los testimonios y los elementos que pueda aportar cada solicitante.

Así lo explica a EL ESPAÑOL Sara Charia, abogada del Colegio de Abogados de Tetuán (Marruecos): "La solución jurídica está en realizar un examen individualizado y riguroso de cada solicitud, mediante entrevistas personales, el análisis de las declaraciones y la valoración de los elementos de prueba disponibles", señala.

La letrada añade, además, que los informes médicos pueden acreditar agresiones o malos tratos, pero de ninguna manera "determinar la orientación sexual de una persona".

En Ceuta, la abogada Dipika Chainani, que trabaja para la ciudad autónoma, asegura que la falta de elementos que respalden algunos relatos es lo que está complicando la tramitación.

"Cada día me encuentro con decenas de casos de solicitantes que acuden a las entrevistas alegando ser homosexuales para que les tramitemos el asilo, pero que no aportan pruebas suficientes para demostrar la necesidad de protección. No cumplen el perfil de un solicitante de asilo", afirma.

Según explica, en ocasiones son las propias declaraciones o la actividad de los interesados en redes sociales las que despiertan dudas sobre la veracidad de sus historias.

La abogada marroquí, por su parte, advierte del peligro de confundir la dificultad de acreditar persecución con la inexistencia de esta.

"El objetivo debe ser identificar las situaciones reales de persecución y detectar posibles declaraciones falsas, sin vulnerar los derechos fundamentales ni perjudicar a quienes verdaderamente necesitan protección internacional", ha concluido la letrada.

Si bien la la legislación española contempla expresamente en el artículo 3 de la Ley 12/2009 la persecución por orientación sexual o identidad sexual como uno de los motivos que pueden dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado, "la existencia de esta disposición legal no implica automáticamente que cualquier ciudadano marroquí tenga derecho a obtener protección internacional, ya que cada solicitud debe examinarse de manera individual", ha afirmado la abogada marroquí.

El giro de agosto

La realidad es que el cambio es palpable. Durante los 30 primeros días posteriores a la entrada masiva, los motivos que alegaban principalmente los inmigrantes para solicitar asilo eran económicos, como no tener trabajo o querer encontrar una vida mejor en España.

Sin embargo, los agentes de Extranjería detectaron después un cambio de tendencia. Las solicitudes que invocaban la persecución por orientación sexual comenzaron a multiplicarse hasta representar, según sus estimaciones, alrededor del 70% de las más recientes.

"El resto tratan de justificar la necesidad de ser refugiados por haber discutido con un familiar, por ser víctimas de violencia de género o por no querer entrar en el cuerpo militar marroquí. A veces siento que no se sostiene y tengo que rellenar el papel igual cuando vienen y me dicen que son gays", reconoce la letrada ceutí Dipika Chainani.

Chainani sostiene que algunos de los jóvenes que acuden a su despacho confunden el derecho a pedir asilo con la posibilidad de conseguir automáticamente un permiso para quedarse en España.

"El asilo se está tratando de utilizar como salvoconducto para llegar a la península y conseguir la residencia", afirma.

"Tienen miedo"

La llegada a España tampoco ha terminado con todas sus reivindicaciones. Los recién llegados reclaman "espacios propios", "mayor protección" y "mejores condiciones en los centros de acogida".

La activista Tima Ageddour, que tiene contabilizadas 176 personas LGTBI en Ceuta, asegura que muchas de ellas apenas se atreven a salir de sus habitaciones.

Según Ageddour, estas personas "sufren casi más en Ceuta que en Marruecos" porque aquí tienen miedo "de la policía, de los migrantes y también de los propios ceutíes".

"Cada día se producen decenas de vejaciones en los centros de acogida. Estas personas están huyendo de los horrores de la misma sociedad con la que se encuentran al llegar al centro", sostiene la activista.

La activista sostiene que las agresiones dentro de los alojamientos son constantes y que las mujeres trans se encuentran entre las más vulnerables. Algunas, explica, son obligadas a compartir espacios con hombres porque no han podido acceder a tratamientos hormonales.

"Solicitamos espacios seguros para que puedan estar protegidos. Un espacio propio", insiste.

También denuncia que algunas de estas personas sufren una doble desprotección: después de escapar de la persecución en sus países, se encuentran con amenazas en los lugares donde deberían recibir acogida.

"España dice que es el primer país que protege a las personas LGTB, pero luego la realidad es que no ofrece esa protección", sostiene la activista.

Lo cierto es que España es uno de los países europeos con mayor reconocimiento de los derechos LGTBI.

De hecho, ocupa el primer puesto del Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe, que analiza la legislación y las políticas de protección de 49 países europeos. España obtiene un 89% y adelanta a Malta, que había encabezado la clasificación durante una década.

Pero, aunque España pueda ofrecer protección a quienes huyen de la persecución, eso no debería significar en ningún caso que algunos traten de recurrir a relatos falsos para quedarse, tal y como apunta la abogada Chainani.

Determinar quién necesita realmente ese refugio y quién está mintiendo es, precisamente, uno de los mayores retos para las autoridades.