Marruecos elogió al jefe policial identificado en el asalto a Ceuta por saber "cuándo era mejor vigilar que intervenir"

En las imágenes del 30 de julio, cuando más de 90.000 personas asaltaron la frontera del Tarajal e invadieron Ceuta, dos altos mandos policiales marroquíes fueron captados dando indicaciones a los migrantes.

Uno de ellos, Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán, fue elogiado apenas 13 días después por un periódico marroquí vinculado a Rabat por su capacidad para decidir "cuándo era mejor vigilar que intervenir".

El artículo, publicado el 12 de agosto por Alassima Press, ensalzaba la actuación del mando policial durante la crisis fronteriza y aseguraba que Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la Policía marroquí, había renovado su confianza en él.

El elogio cobra ahora especial relevancia después de que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional haya identificado a El Oualidi en varias grabaciones realizadas durante la entrada masiva a Ceuta.

El segundo mando identificado es Abdel Fattah El Sayed El Radi, supervisor general de M'diq-Fnideq (Rincón-Castillejos), otra de las figuras de mayor responsabilidad dentro del dispositivo policial desplegado por Marruecos en las inmediaciones de la frontera

De los 73 vídeos localizados por la Comisaría General de Información, ambos mandos aparecen en cinco. Las grabaciones fueron remitidas a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, que dirige la investigación sobre el asalto fronterizo.

En esas imágenes, tomadas en el entorno del paso fronterizo de Bab Sebta, en Fnideq, Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi aparecen junto a otros cuatro individuos uniformados de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).

Los agentes marroquíes realizan gestos con los brazos para indicar a un grupo de migrantes, entre los que hay mujeres y menores de edad, hacia dónde deben dirigirse.

En concreto, en uno de los vídeos, de 16 segundos de duración y publicado el 30 de julio a las 23.09 horas por el medio marroquí Al Maghreb Press, se observa a Mohamed El Oualidi "impartiendo directrices a varios inmigrantes, gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse", según recoge el informe policial.

La presencia del jefe de Policía de la Prefectura de Tetuán, vestido con su uniforme de la Dirección General de Seguridad Nacional, no es un detalle menor.

El Oualidi ocupa uno de los puestos de mayor responsabilidad de la seguridad pública en el norte de Marruecos y cuenta con una larga trayectoria dentro del aparato policial del reino.

En su país ostenta el rango de wali de seguridad, equivalente al de prefecto de Policía. Aunque ya dirigía la seguridad de Tetuán desde 2014, fue ascendido a esa categoría en 2019 por la Dirección General de Seguridad Nacional, bajo el mando de Abdellatif Hammouchi

Trayectoria

Antes de llegar a la jefatura de Policía de Tetuán, El Oualidi desempeñó distintas responsabilidades en materia de seguridad en las ciudades de Salé y Khemisset.

En esta última trabajó con el comisario central Mohamed Al-Arabi Al-Hachlaf y el jefe de información general Khalid Berekheli. Junto a ellos, en gran medida, estaba encargado de la lucha contra el crimen y las drogas.

Desde entonces, sus compañeros lo han descrito como un "hombre de campo", acostumbrado a dirigir personalmente los operativos policiales

Así lo recoge el medio marroquí Alassima Press, vinculado a Rabat, que el pasado 12 de agosto publicó un extenso artículo lo definía como un hombre "que prefiere la supervisión directa y la presencia en las calles por encima del trabajo de oficina".

El texto, firmado por Haj Ghlimi, destacaba que esa forma de ejercer el mando había quedado especialmente patente durante los acontecimientos del 30 de julio en la frontera con Ceuta.

El periódico elogiaba su capacidad para distinguir cuándo una intervención debía ser contundente, cuándo convenía actuar con calma y cuándo resultaba preferible mantener una vigilancia minuciosa en lugar de intervenir directamente.

"Es en tales circunstancias donde se revela el verdadero carácter de un líder. La seguridad y la capacidad de tomar decisiones oportunas, de saber cuándo intervenir con firmeza y cuándo con sutileza, y cuándo es preferible la vigilancia cercana a la intervención directa: esta ecuación quedó patente en la gestión de los acontecimientos por parte de Mohamed El Oualidi", se puede leer en el artículo.

También lo presentaba como alguien que destaca por "soportar la presión de la responsabilidad, tomar decisiones rápidas y mantener la concentración durante largas jornadas de tensión".

Esa es una de las razones con las que, desde Marruecos, se "explicaría" su presencia en la zona fronteriza durante el asalto en Ceuta.

"El Día del Trono (30 de julio) hizo una visita sorpresa y coincidió con la ola de migración. El reto no consistía solo en asegurar la frontera, sino también en mantener un delicado equilibrio entre proteger el orden público, garantizar el buen desarrollo de la vida cotidiana, preservar el ambiente de las celebraciones nacionales y prevenir cualquier intento de perturbar la paz", explicaba el medio marroquí.

El artículo insiste en que la principal preocupación de El Oualidi era evitar que la tensión registrada en los alrededores de Ceuta se extendiera a Tetuán y las localidades vecinas, y que los acontecimientos fronterizos alterasen la normalidad de la región.

En este contexto, Alassima Press presentaba su actuación como una muestra de eficacia policial y vinculaba esa gestión con la confianza que había vuelto a depositar en él el director general de Seguridad Nacional, Abdellatif Hammouchi.

Ceuta

El Sayed El Radi, compañero de El Oualidi, también es un alto cargo en Marruecos. Durante su trayectoria ha liderado "operaciones clave en el norte del país", según la Comisaría General de Información.

En 2017 asumió la jefatura de seguridad de M'diq-Fnideq, una demarcación especialmente sensible por su proximidad a Ceuta. Previamente, había estado al frente del dispositivo policial de Larache durante aproximadamente tres años.

Por ello su nombre cobra relevancia en la investigación. El Sayed El Radi aparece señalado como "agente dinamizador" en el informe emitido por el CENIF y adelantado por EL ESPAÑOL.

Ambos responsables policiales están situados "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades marroquíes" durante los días en los que se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

La posible participación de policías y militares marroquíes en aquellos acontecimientos ya había sido investigada anteriormente por este diario.

EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva la existencia de informes de inteligencia militar que identificaban a 72 militares marroquíes en el interior de Ceuta y examinaban su posible papel en la coordinación de los grupos de migrantes.

Un alto cargo militar español denunció entonces que existían informes que corroboraban la presencia de estas personas y su modus operandi, además de sostener que la invasión había sido organizada desde Rabat.

"Esta operación era muy importante para Mohamed VI y por ello estaban altos cargos policiales allí. Mohamed El Oualidi no podía estar ahí sin haber recibido órdenes de Abdelatif Hammouchi, jefe de la policía y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio.

Su presencia es una prueba de que la orden vino de Rabat", asegura a EL ESPAÑOL Abdelilah Issou, primer teniente marroquí al que se le concedió asilo en España hace 25 años.

Issou añade, basándose en su experiencia dentro de las Fuerzas Armadas de Marruecos, que Mohamed El Oualidi, pese a ser un alto cargo de la seguridad del reino, "no puede tomar iniciativas" de semejante trascendencia sin haber recibido órdenes de sus superiores.

Su interpretación apunta directamente a la cadena de mando de la seguridad marroquí, aunque la investigación judicial todavía debe determinar qué instrucciones recibieron ambos responsables y cuál fue su papel concreto durante la crisis fronteriza.

Presencia

La Policía Nacional subraya en su informe que la presencia física conjunta del Prefecto de Tetuán y del Supervisor General de M'diq-Fanideq significa que, en el mismo terreno de los hechos, se encontraba desplegado "el rango más alto de la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad" de las autoridades marroquíes.

A diferencia de El Oualidi, que vestía de uniforme, El Sayed El Radi vestía de paisano: llevaba pantalones vaqueros, zapatillas deportivas y un polo negro.

En una de sus manos llevaba un walkie-talkie mientras hablaba por teléfono móvil.

A su vez, la Comisaría General ha informado a Tardón que sigue analizando el material disponible para conocer "el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los vídeos y su estructura de mando".

Por su parte, un alto cargo militar de España resalta a EL ESPAÑOL que hay muchas otras cosas por destapar todavía.

"La presencia de los militares en Ceuta ha sido algo de siempre. Es algo que se sabe y se ha alertado con anterioridad. Lo sucedido el 30 y 31 de julio es el resultado de múltiples pruebas del algodón que realizó Marruecos durante muchos años para saber cómo reaccionarían en España. El desenlace ya lo conocemos. Pero todavía queda mucho por descubrir", concluye.