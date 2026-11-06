Dos guardias civiles atacados por la mujer y la hija de 15 años de un delincuente con seis órdenes de búsqueda en Sevilla

Estaba en la diana de varios juzgados de la provincia de Sevilla porque sobre su cabeza pesaban 6 órdenes de búsqueda, detención y personación ante un juez. A sus 26 años, este joven español, suma un peligroso historial de delitos por robo en vivienda, robo en vehículo, estafa, agresión, atentado a agente de la autoridad y desobediencia.

Una patrulla de la Guardia Civil detectó a este delincuente el pasado martes a las ocho de la tarde, caminando por una calle de La Rinconada, y cuando los dos agentes iban a detenerlo fueron atacados por el sospechoso, así como por su mujer y su hija, una menor de 15 años.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lanzado un comunicado donde "condena con rotundidad la grave agresión sufrida por dos agentes, destinados en el Puesto Principal de La Rinconada, quienes han tenido que causar baja para el servicio tras resultar heridos durante la detención de un delincuente multirreincidente".

De esta forma se consuma una nueva agresión a agentes mientras que la Guardia Civil sigue sin ser catalogada como profesión de riesgo. Todo ello, a pesar de las estadísticas de AUGC que revelan un aumento, año tras año, de los delitos de atentado a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, al pasar de 13.671 -en 2020- a 16.554 -en 2025-.

Este último episodio deja retratado al sistema judicial porque AUGC confirma que este veinteañero, a pesar de la media docena de requisitorias que arrastraba, de su historial delictivo y de lo sucedido con los agentes, "vuelve a estar en la calle" tras haber sido puesto a disposición de un juzgado. "No ha pasado ni 24 horas entre rejas", critica un portavoz de esta asociación.

La agresión a la pareja de agentes se produjo el martes, en plena vía pública, cuando se percataron de la presencia del sospechoso y le dieron el alto. "En el momento en que los guardias civiles procedieron a practicar la detención, el individuo reaccionó con extrema violencia con el objetivo de darse a la fuga", según este portavoz de AUGC en Sevilla.

Una vista aérea de la localidad sevillana de La Rinconada. Ayto. La Rinconada

"El sospechoso trató de encerrarse en su casa y su mujer y su hija menor de edad se abalanzaron encima de los dos agentes".

De hecho, la adolescente de 15 años supuestamente fue más violenta y activa que sus padres durante el ataque contra esta pareja de Seguridad Ciudadana. "Los guardias civiles sufrieron empujones, patadas y puñetazos". Tales agresiones se tradujeron en "policontusiones" y "traumatismos" para estos guardias civiles, así como la luxación de un dedo y heridas en la boca.

De forma que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha vuelto a "alertar sobre el preocupante incremento de las agresiones que sufren los guardias civiles en la provincia de Sevilla y la pérdida progresiva del principio de autoridad".

Este portavoz de AUGC en Sevilla considera que el Ministerio del Interior debe adoptar medidas de choque para proteger a los agentes: "Resulta urgente reforzar las plantillas, dotar a las patrullas de medios de protección adecuados, como pistolas eléctricas incapacitantes y cámaras corporales, además de endurecer el reproche penal frente a quienes atentan contra los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad ciudadana".

Los agentes de baja

Precisamente, eso es justo lo que no ha sucedido tras esta peligrosa intervención, ya que los guardias civiles lograron detener al sospechoso, de 26 años, a su pareja, de 30 años, y a la adolescente de 15 años. Pero el trío familiar ha quedado en libertad horas después de pasar por los juzgados y por la Fiscalía de Menores.

Todo ello, mientras los agentes tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir asistencia médica y cogerse una baja. AUGC ha puesto a disposición de estos dos guardias civiles sus servicios jurídicos, "para ejercer la acusación particular" contra esta familia y "reclamar las correspondientes responsabilidades penales y civiles".