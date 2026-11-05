"Amiga de la familia", "tata", "tía" o "madrina" son algunos de los apelativos que utilizan los hijos nacidos por gestación subrogada entrevistados en el estudio HIJOS TRA-D. Archivo

La niños nacidos por gestación subrogada hablan por primera vez en un estudio de la UCM: "No nos sentimos diferentes"

"¿Cómo me vas a decir a mí que mi madre no es mi madre?".

Eso respondió una joven nacida por gestación subrogada cuando, al llegar a la universidad, cuestionaron que la mujer que la había criado desde que nació fuera su madre porque no la había gestado.

Cuando le dijeron que la mujer que llevó adelante el embarazo había sido "explotada", replicó: "¿Cómo puedes decir que mi madre ha explotado a otra mujer, si hemos ido hasta a visitarla a Estados Unidos?".

El testimonio de esta joven es uno de los recogidos en HIJOS TRA-D, un proyecto de investigación dirigido por María Isabel Jociles y Raquel Medina y desarrollado por un equipo de distintas universidades, entre ellas la Complutense, la UNED y la Universidad de Sevilla.

El estudio ha entrevistado a 111 personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida con participación de terceros, 44 de ellas por gestación subrogada.

El pasado 2 de octubre se celebró la jornada "Hijos/as por reproducción asistida. ¿Se respetan sus derechos?" en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, en Somosaguas. Nieves Díaz EE

El objetivo era conocer cómo viven sus orígenes, qué saben de su nacimiento y qué lugar ocupan en sus vidas las personas que participaron en él.

El pasado 2 de octubre, EL ESPAÑOL asistió a la jornada "Hijos/as por reproducción asistida. ¿Se respetan sus derechos?", celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, en Somosaguas, donde se presentaron algunos de los resultados.

El encuentro reunió también a hijos nacidos mediante estas técnicas, que tomaron la palabra para contar cómo viven su historia familiar. Entre ellos estaba un adolescente que explicó que "siempre ha sido algo muy normal en casa".

Un adolescente nacido mediante gestación subrogada que participó en la jornada celebrada en la Universidad Complutense. Sus padres han preferido preservar su identidad por temor a que los prejuicios sobre su origen puedan acabar afectándole. Nieves Díaz EE

Para las investigadoras, escuchar a los hijos era precisamente lo que faltaba en un debate que durante años se había construido, sobre todo, desde la perspectiva de los adultos.

"Se manejan imágenes sobre estas familias y sobre lo que necesitan o no, que no cuentan con ellos", advierte María Isabel Jociles. El equipo quiso conocer qué piensan los propios niños y jóvenes, en lugar de dar por hecho cuáles son sus necesidades.

Una de las conclusiones que han encontrado es que muchos no se sienten diferentes por su manera de haber nacido, pero sí se cansan de tener que explicarla constantemente.

"Al final los chicos terminan asumiendo una responsabilidad que debería ser institucional", señala Ariadna Ayala, investigadora integrante del equipo.

Ariadna Ayala, investigadora del proyecto HIJOS TRA-D. Nieves Díaz EE

Por su parte, este periódico ha hablado con padres que han recurrido a la gestación por sustitución para conocer cómo han vivido el proceso y qué relación mantienen sus familias con las mujeres que llevaron adelante los embarazos.

En la familia de Pablo Bilbao, padre de dos niños nacidos mediante gestación subrogada en Estados Unidos, el vínculo con Michelle y Mary Kate continúa años después del parto.

"Nuestras vacaciones ya solo las pasamos en Estados Unidos. Hemos estado 15 días todos juntos, nuestra familia y la suya", explica. Sus hijos conocen a las dos mujeres que los gestaron y saben "que estuvieron en su tripita".

Pablo Bilbao, junto a Vanesa de León. Nieves Díaz EE

Mientras, en la nuca de Vanesa de León hay una inicial tatuada: la de Aliona, la mujer que gestó a sus mellizos en Ucrania. "Ella es la que ha conseguido crear esta familia", afirma.

Vanesa nació con una cardiopatía congénita de ventrículo único y a los 26 años su médico le dijo que no podía quedarse embarazada porque podría poner en riesgo la vida del bebé y su propia vida.

"Yo siempre había querido ser madre, pero la adopción es un proceso muy lento", cuenta. Cuando supo que no podría gestar, ella y su marido buscaron otra manera de tener hijos.

En Ucrania conoció a Aliona, con quien mantuvo el contacto durante el embarazo. Incluso acudió a una ecografía cuando estaba de 26 semanas.

"Vosotros podéis disfrutar mucho de una eco, de escuchar el latido del corazón de vuestros bebés. Nosotros no hemos tenido eso", se lamenta.

Que la mujer que los gestó siga formando parte de sus vidas no es casualidad. Según explican las investigadoras, los padres se encargan de mantener vivo ese vínculo desde que son pequeños para que así, cuando crezcan, no tengan que empezar a buscarla ni a reconstruir una historia que desconocen.

Pero ¿cómo viven ellos esa presencia? ¿Qué saben de la mujer que los gestó y qué lugar le dan en su propia historia?

"La conocen desde pequeños"

La intención del proyecto es "dejar de hablar por ellos".

"Se manejan imágenes sobre estas familias y sobre lo que necesitan o no, que no cuentan con ellos", advierte su codirectora, María Isabel Jociles.

Por eso, el equipo quiso saber qué pensaban los hijos y qué importancia daban a su forma de haber nacido.

La conclusión de las entrevistas que hicieron es que la manera de contar los orígenes verdaderamente deja huella.

Quienes conocen su historia desde pequeños suelen incorporarla a su biografía sin que exista un momento de descubrimiento.

"Esto hace que no haya ruptura ni discontinuidad en su historia familiar", explica María Isabel Jociles.

La situación puede ser distinta (y más compleja) cuando la revelación llega tarde, por accidente o en medio de una discusión.

Para muchos de los hijos entrevistados, la mujer que gestó a los niños aparece incluso en los álbumes familiares.

"No tienen que buscar conocerla porque desde el principio la conocen. Eso es lo que hemos podido ver en este proyecto", explica Ariadna Ayala.

"Yo no me acuerdo cuando me lo contaron", explicó una joven nacida por gestación subrogada durante la jornada.

Una de las jóvenes, que ya es mayor de edad y participó en el estudio, ha preferido permanecer en el anonimato. Después de haber vivido experiencias negativas al hacer pública su historia, teme volver a exponerse a los prejuicios y a los ataques por haber nacido mediante gestación subrogada. Nieves Díaz EE

No es alguien a quien tengan que buscar cuando crezcan: sus padres se han encargado de que sepan quién es desde pequeños.

Aparece recurrentemente en las conversaciones y, a veces, según su relato, hasta tiene un hueco en los cumpleaños, cuando su videollamada es capaz de cruzar el océano para felicitar al niño.

En cuanto a la terminología, explican, no se habla de madre y tampoco de gestante, cada familia adopta un nombre propio —"amiga de la familia", "tata", "tía" o "madrina"—.

Otros niños la llaman por su nombre. "No tienen curiosidad porque ha estado siempre en su cotidianidad familiar", añade María Isabel Jociles.

La relación tampoco termina necesariamente en la mujer que estuvo embarazada, en algunos años la relación se extiende al marido de esta y a sus hijos.

Cuando los niños son pequeños, suelen ser los padres quienes mantienen vivo ese contacto. Más adelante, algunos empiezan a desenvolverse por su cuenta.

Jociles recuerda el caso de una adolescente a la que pidieron en el instituto que hiciera un trabajo sobre "una mujer importante en su vida" y eligió a la mujer que la había dado a luz.

Vanesa de León cuenta que sus hijos incluyeron a Aliona, la mujer que los gestó, en el árbol familiar que hicieron en el colegio: "Han hecho el árbol biológico con ella en medio de los dos".

Vanesa de León, madre de mellizos nacidos por gestación subrogada. Nieves Díaz EE

Esa presencia desde la infancia explica uno de los hallazgos que más han llamado la atención a las investigadoras: entre los hijos nacidos por gestación subrogada que han entrevistado, la curiosidad por encontrar a la gestante no suele ocupar el lugar que sí puede tener la búsqueda de los orígenes genéticos entre quienes nacieron mediante donación de gametos.

No es desinterés. Es que, sencillamente, no hay una desconocida al otro lado de la historia.

"Tampoco queremos trasmitir una imagen idealizada. Conocemos familias que no pudieron establecer contacto con la mujer que gestó a sus hijos porque las clínicas del país donde se realizó el proceso no lo facilitaban, como es el caso de la India", advierte Ayala.

Hostilidad fuera de casa

La tranquilidad con la que algunos niños viven su origen suele desaparecer cuando salen de su entorno más próximo y seguro.

Las investigadoras han observado que, durante los primeros años, los padres suelen intentar que el colegio sea "respetuoso y amigable con los niños".

En esa etapa, añade, aunque los menores tengan que contar cómo han nacido, "no perciben hostilidad". Las dificultades pueden aparecer con el cambio de centro.

Una de las niñas entrevistadas por el equipo tenía miedo de que sus nuevos compañeros descubrieran "que había nacido mediante gestación subrogada" y la "acosaran".

Fue una psicóloga del grupo de investigación quien, después de escucharla, habló con la familia para que pudieran acompañarla ante el paso a la ESO.

"El principal problema lo encuentran al salir de los entornos en los que su historia familiar ya es conocida, algunos jóvenes se encuentran con discursos que cuestionan la gestación subrogada. Sobre todo, cuando pasan a la universidad", señala Jociles.

La historia de estas personas no encuentra la mayoría de veces un espacio para ser explicada sin prejuicios. En la mayoría de ocasiones, son ellos quienes tienen que afrontar las preguntas y decidir cuánto de su intimidad están dispuestos a contar.

Investigadoras del proyecto HIJOS TRA-D presentan los resultados del estudio durante la jornada "Hijos/as por reproducción asistida. ¿Se respetan sus derechos?", celebrada el 2 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Nieves Díaz EE

La filiación pendiente

El cuestionamiento de estas familias no se queda en el entorno social; también llega al terreno legal.

En España, haber criado a un niño desde que nace no garantiza que la mujer que lo ha criado sea reconocida automáticamente como su madre.

Vanesa de León lo ha vivido en primera persona. Después de tantos años intentando ser madre, de viajar a Ucrania y de acompañar a Aliona durante el embarazo, tuvo que adoptar legalmente a que España reconociera también su maternidad.

Según su relato, la adopción había sido, de hecho, su primera opción. Ella y su marido acudieron a una abogada especializada para iniciar el procedimiento, pero los meses pasaban sin noticias.

"Iniciamos primero el camino de la adopción y después de estar año y medio que no tienes ninguna llamada, pues decidimos tomar el otro camino", recuerda.

Durante cuatro años, cuenta, la rutina en casa fue "trabajo, salir, ahorrar".

Por su parte, Pablo Bilbao, padre de dos niños nacidos mediante esta técnica en Estados Unidos y portavoz de Son Nuestros Hijos, cree que son procesos que no deben confundirse.

"La adopción es una medida de protección a un menor", explica.

Pablo Bilbao, padre de dos niños nacidos mediante gestación subrogada en Estados Unidos. Nieves Díaz EE

Recuerda que, durante los cursos de idoneidad, a quienes acudían con la intención de convertirse en padres les advertían: "Si venís aquí porque queréis ser padres, ahí tenéis la puerta".

Detrás de la dificultad que describen está el artículo 10 de la Ley 14/2006. La norma declara nulo de pleno derecho cualquier contrato por el que una mujer se comprometa a gestar para otra persona y a renunciar a la maternidad, haya o no compensación económica.

También establece que la filiación materna queda determinada por el parto. Es decir, en España la madre legal es inicialmente la mujer que da a luz, aunque el embarazo se haya desarrollado en un país donde la gestación subrogada está permitida.

La filiación del padre biológico puede reclamarse por los cauces ordinarios.

Las reglas para inscribir a estos niños cambiaron el 1 de mayo de 2025. Hasta entonces, las instrucciones de 2010 y 2019 permitían, bajo determinadas condiciones, reconocer en España resoluciones judiciales extranjeras que establecieran la filiación.

La nueva instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dejó sin efecto ambas normas.

Desde entonces, los registros civiles españoles ya no pueden inscribir directamente a los progenitores de intención basándose únicamente en una partida de nacimiento extranjera o en una sentencia del país donde nació el menor.

Las familias pueden obtener allí los documentos necesarios para viajar con sus hijos a España, pero, una vez aquí, deben acreditar el vínculo biológico cuando exista y acudir a la adopción para que el otro progenitor obtenga también el reconocimiento legal, cuando corresponda.

Así, puede ocurrir que uno de los padres tenga que adoptar a un niño al que lleva criando desde que nació.

Bilbao reclama que España deje de resolver esta situación caso por caso y establezca una regulación propia. "En España tenemos ya la estructura para una regulación a nivel nacional", sostiene.

Defiende que incluya controles públicos y garantías para todas las partes, también para las mujeres gestantes y los menores.

Algunos de aquellos niños sobre los que durante años han debatido los adultos ya han crecido.

Son jóvenes y adultos que pueden contar en primera persona cómo vivieron su infancia y qué significa para ellos haber nacido mediante gestación subrogada, pero no todos quieren hacerlo públicamente.

Después de recibir críticas y vivir experiencias negativas por su origen, algunos prefieren no volver a exponerse.

Precisamente, el proyecto HIJOS TRA-D ha querido darles un espacio para que puedan hablar de su historia y de cómo se sienten sin tener que ponerse en el foco público, escucharlos a ellos en lugar de seguir hablando en su nombrepara que algún día no sientan temor al hablar de algo que ellos no eligieron.