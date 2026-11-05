Johan, superviviente de la tragedia de Urda emprende acciones legales: "Creí que era seguro el sistema ferroviario"

A Johander le cuesta conciliar el sueño desde el 28 de octubre. "Me despierto por las noches con la sensación de salir despedido del asiento", según resume este joven venezolano, sobre el bucle en el que se ha instalado su cabeza porque Johander iba durmiendo en el Iryo, cuando se empotró un AVE a entre 160 y 200 kilómetros por hora.

"Me cuesta dormir y asimilar todo lo que viví", subraya Johander Vasca Pinto, de 25 años, superviviente del siniestro ferroviario de Urda y que se ha convertido en uno de los primeros pasajeros en ejercer acciones legales, contratando al abogado Miguel Bianquetti Rodríguez, con experiencia para ejercer de acusación particular en este tipo de accidentes porque también representa a varias víctimas de Adamuz.

"El dinero de una indemnización no cambiará que estuve presente en ese accidente, que pude haber muerto. Tampoco cambiará lo que me pasó ni borrará de mi mente lo que vi", advierte Johander, abogado de profesión en Venezuela y que lleva un año viviendo en Sevilla con su hermana, tramitando su permiso de trabajo y homologando su carrera de Derecho.

"A una vida nunca se le puede buscar un precio y eso no devolverá nada a los familiares de los fallecidos, sea la cantidad económica que sea, jamás le devolverán a sus seres queridos a esas madres, hermanos, hijos... Este accidente no debía haber ocurrido", reflexiona este veinteañero, remarcando tanto sus condolencias a los familiares de los 69 fallecidos como que su situación no tiene comparación con la de ellos.

"Estoy vivo", sentencia. "Fue traumatizante ver restos humanos y cómo le colocaban una sábana encima a muchas personas".

Una perspectiva aérea de los dos trenes después de la colisión, a la altura de Urda (Toledo). EL ESPAÑOL

- ¿Usted ha sido capaz de ver las imágenes que posteriormente han trascendido del siniestro ferroviario?

- Johander: Los psicólogos nos decían que no debíamos ver noticias del accidente, pero es imposible no buscar información para obtener respuestas sobre un accidente en el que has estado involucrado. Cuando vi las imágenes aéreas de los trenes entendí la magnitud de la tragedia y que yo estaba vivo de milagro.

- ¿Cómo se encaja a nivel emocional el estar vivo de milagro? ¿Cómo se vuelve a la rutina diaria?

- La verdad es que siento que hay que vivir la vida y disfrutar al máximo porque me he dado cuenta de que en cualquier momento la puedo perder. Tengo que darle gracias a Dios de que sigo vivo, aunque sea con secuelas. Intento llevar la vida lo mejor posible.

Johander está acudiendo al psicólogo para afrontar sus problemas de sueño y su estrés postraumático. En el apartado físico tiene una lesión en el párpado del ojo derecho, mareos y migraña por dolores cervicales, así como hematomas en el pómulo y en la rodilla izquierda, entre otras zonas de su cuerpo.

- ¿Por qué viajaba en el Iryo que cubría la ruta Madrid-Sevilla?

- La banda colombiana Morat es mi favorita y actuaron el martes 27 de octubre en el Movistar Arena. No me quedaba mucho dinero y para regresar a Sevilla cogí ese tren que salía desde Atocha el miércoles porque era más económico. Compré el billete a última hora.

Yo iba en el vagón número cinco, creo que mi asiento era el 20F que estaba pegado a la ventanilla y al lado no tenía acompañante, así que me puse cómodo porque había dormido poco por el concierto y el tren salió temprano. Me puse unas gafas de sol y me dormí nada más salir de Madrid porque estaba cansado.

Johander, haciéndose una foto antes de ver el concierto de la banda colombiana Morat. Cedida

- ¿Qué recuerda del accidente?

- Johander: Yo iba durmiendo y me cogió por sorpresa. Tuve la sensación de salir de mi asiento disparado en el aire contra los demás asientos. Mi reacción fue intentar cubrirme la cabeza, pero el golpe me lo llevé en la cara porque no había nada que hacer para evitarlo.

- ¿En qué pensó al despertar de una forma tan violenta?

- Tenía una sensación horrible. No tenía idea de lo que estaba pasando. Yo estaba sangrando por el ojo derecho: me abrí el párpado y llevaba golpes en la cara. Pensé que mi tren había descarrillado hasta que logré ponerme de pie, miré por la ventanilla y vi un AVE que estaba destrozado. Entonces, entendí que habían chocado dos trenes.

- ¿Cómo reaccionó a partir de ese momento?

- Yo estaba aturdido y solo escuchaba a la gente que estaba gritando por pánico. Vi a una señora que se sostenía la nariz con la mano porque se le había partido por el golpe, otros pasajeros se estaban limpiando, otros preguntaban qué había pasado... Había desesperación.

Dentro del estado en el que me encontraba, mi mente solo dio para coger mi maleta y ayudar a cinco señoras y a unos extranjeros a bajarse del Iryo. Nuestro vagón estuvo a punto de descarrilar, se quedó encima de los rieles, cerca de un terraplén muy alto por el que descarriló el último vagón.

El pensamiento de todos los pasajeros era alejarnos corriendo del Iryo porque estábamos en una vía de alta velocidad y si había fallado la seguridad con el AVE, creíamos que debíamos salir de la vía por si venía otro tren por detrás y la cosa podía ser aún peor.

Solidaridad agrícola

Unos agricultores que estaban trabajando en unos terrenos con olivos, cogieron herramientas y empezaron a romper los cercados de las vallas para que los pasajeros se alejaran de las vías y de los vagones, algunos reducidos a un amasijo de hierros. "Había gente tirada por los primeros vagones".

Aquel miércoles 28 de octubre, a las 8.54 horas, el sistema ferroviario español escribió una de sus páginas más luctuosas, después de que se cayera el sistema de seguridad LZB y un AVE impactara contra un Iryo que estaba detenido en la vía, entre Los Yébenes y Urda.

- ¿Cómo llegó a Urda donde se habilitó el pabellón para atender a los pasajeros?

- Pasó un rato hasta ser evacuados en un autobús. Cuando llegaron los servicios de emergencias, les dije que no me atendieran porque estaba mucho mejor que otras personas que necesitaban asistencia más urgente.

Los servicios de emergencias en los primeros momentos posteriores a la colisión de los dos trenes. E. E.

Hace un año, Johander dejó atrás su Venezuela natal para labrarse un futuro mejor en España, instalándose en la casa de su hermana en Sevilla, pero ya se le ha venido abajo el mito del tren español.

"Tenía la percepción de que el sistema ferroviario español era seguro, se supone que los trenes de alta velocidad tienen un sistema de seguridad más complejo, eso es lo que nos hacían ver en Venezuela. En mi país no hay un sistema ferroviario muy desarrollado y se suponía que en España los trenes eran más modernos".

Esta reflexión la hace un venezolano que no sabía lo que era la alta velocidad hasta que se instaló en suelo español y lo pudo comprobar: "He viajado a Málaga y a Cádiz". En su tercer viaje de larga distancia, a bordo de un tren, vivió un siniestro que le pudo haber costado la vida, en el vagón número 5 del Iryo Madrid-Sevilla: "Aún no puedo entender cómo se produjo esta colisión".

Tampoco puede olvidar que el día que murieron 69 personas inocentes, su vida quedó en un bucle de estrés emocional que aún no ha encontrado cura: "Yo estaba haciendo un curso de Inglés mientras esperaba mi permiso de trabajo porque en mi país era abogado y aquí no puedo ejercer mi carrera". "Ahora siento que me estreso en los sitios donde hay mucha gente y me cuesta dormir".

El abogado Miguel Bianquetti Rodríguez se encargará de la acusación particular que ejercerá este superviviente del siniestro de los trenes de Urda, en la investigación judicial abierta por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz -la plaza número 2-.

"Vamos a personarnos para pedir que se investigue toda la cadena de decisiones y no solo el último eslabón", subraya el letrado, al respecto de la primera teoría sobre la causa del accidente que lanzó el exministro de Transportes, Óscar Puente, al señalar al controlador de ADIF que dio la orden al AVE, de reanudar la marcha con normalidad, tras la caída del sistema de seguridad LZB.

"Si alguien cometió un error, lo determinará la jueza con todas las garantías. Pero la seguridad de la alta velocidad no puede depender de que una sola persona no falle". "Habrá que aclarar por qué cayó el sistema de seguridad, qué protocolo existía para circular sin él, con qué medios contaban, quiénes debían aplicarlo y por qué ninguna barrera impidió el choque de dos trenes".

Miguel Bianquetti Rodríguez, abogado con despacho en Sevilla. Cedida

- ¿Cuál será su línea de acusación como representante de uno de los supervivientes de Urda?

- Miguel Bianquetti: Debo ser prudente porque la causa está bajo secreto y las acusaciones aún no conocemos el contenido del sumario. Sería irresponsable anunciar contra quién vamos a dirigirnos, sin haber visto una sola diligencia.

- ¿Qué espera del proceso penal que se inicia tras el siniestro?

- Espero que se conozca la verdad, que responda quien tenga que responder y que las víctimas no queden olvidadas por el camino. También hay que ser honestos con ellas: será un proceso largo. En Angrois, la primera sentencia llegó once años después del accidente.

La investigación técnica dispone de un año para publicar su informe final y lo normal es que la parte técnica marque el ritmo de la instrucción. El inicio ha sido firme. La jueza actuó enseguida para proteger la zona del siniestro, asegurar las cajas negras, recabar información del centro de control y proteger la intimidad de las víctimas.

Lo que pido es rigor y tiempo. Este procedimiento debe dejar fuera el ruido, porque las víctimas no pueden convertirse en un argumento de nadie.

El letrado del despacho Accidentalex tiene experiencia en este tipo de causas porque lleva a familiares de algunos de los 46 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y a pasajeros supervivientes con lesiones físicas y secuelas psicológicas.

- ¿Habrá similitudes entre la instrucción judicial de Adamuz y la de Urda?

- Miguel Bianquetti: Habrá cosas parecidas sobre todo en el peso de la prueba técnica y en que los tiempos judiciales no coincidirán con lo que necesitan las familias. Probablemente, las declaraciones clave lleguen después de los informes técnicos. Además, ADIF recurrirá a peritos propios.

Pero los hechos son muy distintos. Adamuz gira en torno a una fractura en una soldadura de la vía, es decir, a la infraestructura y su mantenimiento. En Urda, la investigación se centra en qué ocurrió tras la avería del sistema LZB y cómo se gestionó la circulación desde el centro de control.

También hay una diferencia en el arranque. En Adamuz, la Guardia Civil informó de que operarios de ADIF habían movido material sin autorización judicial, mientras que en Urda la jueza blindó la zona desde las primeras horas. Espero que eso facilite la investigación.

La Guardia Civil analizando las vías tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba). G. C.

- ¿Qué consejo le daría a los familiares de los 69 fallecidos en Urda y a los supervivientes del AVE y del Iryo?

- Miguel Bianquetti: Después de Adamuz, sé que el daño no termina el día del accidente. Casi diez meses después, muchas víctimas siguen en rehabilitación, en terapia, y algunas no han podido volver a subirse a un tren.

A los afectados de Urda les diría que no firmen nada con prisa, aunque parezca una solución. Conviene guardar el justificante del viaje y toda la documentación médica y saber que existen tres vías distintas: la ayuda pública, el seguro obligatorio de viajeros y la causa judicial.

Ninguna indemnización devuelve lo perdido, pero la Justicia y la reparación son derechos, no favores.

Johander tiene claro que pasarán muchos meses, incluso algún año, hasta que una sentencia refleje las respuestas que ahora busca sobre las causas de la colisión entre dos trenes en Urda, cuando regresaba a Sevilla para reencontrarse con su hermana y su sobrina, para contarles que vibró en el concierto de Morat.

Pero acepta esa larga espera con felicidad: "Estoy vivo", insiste. "Yo no voy a echarle la culpa ni al maquinista del AVE ni al controlador de ADIF, este accidente es algo que no tuvo que haber pasado".