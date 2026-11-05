Ángel combatió a ETA, fue condecorado y tras retirarse ataja el secuestro de Burgos: "Un guardia civil nunca se jubila"

El subteniente Ángel tiene una máxima: "Los guardias civiles y los toreros nunca nos retiramos, esa palabra no existe en nuestro vocabulario". Y no habla en vano este mando del Instituto Armado porque a sus 65 años ha ayudado a atajar el secuestro de un hombre en Burgos por un lío de faldas.

"No me he quitado el uniforme desde los 18 años", subraya el subteniente Ángel, con la friolera de siete condecoraciones a sus espaldas, tras casi medio siglo de servicio en la Guardia Civil donde ingresó procedente de la Brigada de Caballería Jarama de Salamanca.

"Me gustaba la vida militar, la disciplina y la vocación de servicio, así que me preparé la oposición a la Guardia Civil tras pasar dos años en el Ejército de Tierra".

Esa vocación de servicio, la misma que le llevó a estar destinado en el País Vasco luchando contra ETA y viviendo atentados en primera persona, le llevó este miércoles a no perder de vista lo que estaba sucediendo a unos metros de su domicilio en Briviesca -un pueblecito de Burgos con apenas 6.800 vecinos-.

"Me gusta salir a caminar todas las mañanas, cuando regresaba a mi casa, vi a una persona que venía corriendo". "Se le iba la vida corriendo". "A continuación, venía un coche de color blanco, circulando muy rápido".

"El vehículo iba persiguiendo a esa persona y se bajaron tres hombres, dos de los cuales se abalanzaron sobre la víctima que se cayó al suelo. Entonces, empezó a recibir golpes en la cabeza y en el torso mientras pataleaba para evitar que lo introdujeran en el coche".

Unos agentes de la Agrupación de Tráfico, este miércoles, abortando un secuestro en Burgos. EL ESPAÑOL

La secuencia se producía sobre las 12.15 horas de este miércoles, en una zona céntrica y con comercios de este pueblo burgalés. Los tres hombres que se bajaron del turismo blanco eran ciudadanos rumanos, de entre 26 y 32 años, algunos de ellos con antecedentes.

La víctima también era natural de Rumanía, de 24 años, y según fuentes de la investigación, le dieron semejante paliza y le secuestraron, "como venganza por un tema sentimental o por una infidelidad". De hecho, en el momento del secuestro, en el coche viajaba una mujer de origen latino que no descendió del vehículo.

- ¿Cómo reaccionó usted ante una situación tan violenta?

- Subteniente Ángel: Con 65 años, sin mi arma reglamentaria y estando en inferioridad frente a tres hombres que sabían golpear con contundencia, hice lo que tenía que hacer. Memoricé la matrícula de ese coche, la anoté en el móvil y la envié al primer contacto que pillé del WhatsApp.

En cuanto se marcharon, llamé al 062 para evitar una desgracia. Posiblemente le salvé la vida a ese hombre.

Este mando que ha pasado por más de media docena de destinos concede esta entrevista a EL ESPAÑOL porque quiere concienciar a la sociedad de lo importante que puede llegar a ser realizar una simple llamada al 112 de Emergencias, al 062 del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil o a la Sala 091 de la Policía Nacional.

"La gente que vea un delito, en vez de hacer un vídeo para luego difundirlo por TikTok, Instagram o enviárselo a sus amigos, tiene que avisar inmediatamente al 062 porque se pueden salvar vidas, se puede evitar un daño a una propiedad, un robo o una catástrofe con una simple llamada", tal y como reflexiona el subteniente Ángel (Zamora, 1961).

Para memorizar los números de placa del turismo blanco, este agente que se curtió en las calles de Vizcaya combatiendo a ETA en la Unidad de Seguridad Ciudadana y que luego pasó por la Agrupación de Tráfico, ganó tiempo entablando una breve conversación con los sospechosos.

"Les lancé una pregunta a esos tres hombres: '¿Qué hacéis?' Y uno de ellos me respondió: 'Este hombre nos ha robado'. Pero si te roban vas a denunciarlo, no metes a una persona de forma violenta y en contra de su voluntad dentro de un coche. Eso era una retención ilegal en toda regla".

- ¿Le dio tiempo a fotografiar el coche cuando se dio a la fuga?

- No, ese vehículo salió a toda velocidad. Además, si te pones a buscar el móvil y abrir la cámara, al final puedes olvidar algún número de la matrícula. Lo primero que hice fue una foto visual de la matrícula del coche sospechoso, para eso estuve en la Agrupación de Tráfico: ahí memorizaba matrículas.

Me la envié al WhatsApp y llamé a la central del COS. Les di los datos y conté lo sucedido.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico, este miércoles, rescatando a la víctima del secuestro y arrestando a los autores en Burgos. E. E.

Mientras el turismo sospechoso se alejaba en dirección a la carretera N-I que atraviesa la provincia de Burgos, conectando varios pueblos, el subteniente Ángel observó que dos de los hombres que se sentaron en la parte de atrás con la víctima: "Le pegaban golpes sin parar".

"Estaban empleando una violencia extrema, los golpes sonaban desde el coche porque esos hombres sabían pegar".

Tal dato se lo reportó también a la Guardia Civil para que se diera prioridad a la localización del vehículo, desplegando una operación jaula a contrarreloj. Prueba de ello es que se movilizaron numerosas patrullas y el coche fue interceptado en Monasterio de Rodilla.

En una travesía, pegada a un negocio hostelero, se ubicaba un grupo de la Agrupación de Tráfico que estaba realizando un control de alcoholemia y que gracias a la llamada de este mando retirado ya habían sido alertados del secuestro. Así lo refleja el vídeo que se ha viralizado y donde aparecen los agentes desenfundado sus armas reglamentarias, para exigir a los ocupantes del vehículo que bajen con las manos en alto.

"Conozco a los agentes de Tráfico que aparecen en esas imágenes y arrestaron a los sospechosos de forma impecable", subraya este antiguo compañero, mostrando orgullo por el trabajo diario de la Guardia Civil.

"En el Cuerpo vemos las dos caras de la vida: la buena y la más perversa del ser humano". "A lo largo de mi carrera profesional he recibido amenazas de muerte de gente peligrosa, a la que metí en la cárcel, pero te lo echas a la mochila, te lo tragas y sigues trabajando".

Eso es lo que le tocó hacer durante los tres años que estuvo destinado en Vizcaya, en los ochenta, en uno de los momentos más sanguinarios de la banda terrorista ETA. "En 1986, estaba destinado en el cuartel de Algorta y nos lanzaron dos granadas con carga hueca, por suerte, no hubo víctimas, solo hubo daños materiales".

La masacre que provocó ETA el 14 de julio de 1986 contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza República Dominicana de Madrid. Luz Elena Castro / EFE

"He visto morir a compañeros por culpa de atentados de ETA". "No me gusta hablar de eso", advierte en su entrevista con EL ESPAÑOL, aunque no puede evitar recordar lo sucedido en la plaza de la República Dominicana de Madrid, el 14 de julio de 1986.

Aquel día, explotó una furgoneta aparcada con cinco ollas a presión, 35 kilos de goma-2, tornillos y tuercas que se convirtieron en metralla al paso de un convoy de la Guardia Civil con 73 alumnos de la Academia de Tráfico: murieron 12 agentes.

"En el atentado de la plaza de la República Dominicana murieron compañeros de mi promoción". El subteniente Ángel perdió amigos, pero también ha salvado muchas vidas durante su trayectoria con condecoraciones al Mérito Militar o la Orden al Mérito Civil por diversos rescates practicados con éxito en montaña, ríos, incluso incendios.

"En el Pico de San Millán se produjo una situación muy crítica, hubo una tormenta de nieve y 4 montañeros estaban desorientados, con hipotermia y cayó la noche. Tuvimos que buscarlos con linternas por el monte", recuerda sobre uno de esos rescates. Todos fueron salvados, como la víctima de esta retención ilegal en Burgos que tuvo que ser evacuada en helicóptero al hospital por la gravedad de las lesiones que le infligieron a base de palos.

La clave: una llamada

La clave del éxito de esta intervención fue la reacción del subteniente Ángel y que puede hacer cualquier persona de a pie: memorizar una matrícula y llamar con rapidez al 062 o al 112, aportando todos los datos que ha presenciado "Es una obligación de cualquier ciudadano colaborar con las Fuerzas de Seguridad".

Este miércoles, "en apenas 15 minutos", a este guardia civil retirado le confirmaron que había sido interceptado el turismo sospechoso, con sus ocupantes, siendo liberada la víctima. "Con una llamada se puede salvar una vida", insiste.

"Hay que concienciar a los ciudadanos de que no sirve de nada grabar un vídeo y publicarlo en redes sociales".

El subteniente Ángel en uno de sus destinos en la Guardia Civil Cedida

La investigación abierta por la Policía Judicial comienza a esclarecer lo sucedido en Briviesca. Desde la Guardia Civil se confirma que los cinco implicados "se conocían previamente", pero ninguno de ellos residía en la provincia de Burgos.

"Tema amoroso"

"Toma fuerza la sospecha de que podría tratarse de una represalia, por algún tema amoroso, si bien aún no se descartan otras hipótesis".

En las próximas horas pasarán a disposición judicial los tres hombres detenidos, así como la mujer, por delitos de retención ilegal y lesiones graves.

Este jueves, el subteniente Ángel, el mismo que estuvo destinado en el penal de El Dueso; en pueblos de Vizcaya; Soria; Salamanca; León o Burgos, volvió a darse su habitual paseo mañanero por el campo como buen aficionado a la caza.

Lo ha hecho con la conciencia tranquila por haber cumplido con la formación que recibió durante 46 años de servicio, con cursos NRBQ sobre riesgo nuclear, radiológico, biológico y químico, sobre accidentes de Tráfico, casos de violencia de género, simulacros con la UME, o en promociones internas para ascender a cabo, sargento, para cambiar de unidad...

- ¿Qué unidad le ha gustado más en su carrera?

- Subteniente Ángel: Después de varios ascensos decidí volver a mis orígenes en Seguridad Ciudadana porque esa era mi esencia, tienes formación genérica en todas las áreas y eres el primero que llegas a todos los avisos de la calle.

- ¿Qué le han dicho en casa sobre el secuestro?

- Mi mujer y mis hijos están acostumbrados. A los 60 años pasé a la reserva, pero solo duré año y medio porque nunca cerré la puerta a la Guardia Civil y me repescaron como ayudante de la Jefatura de la Comandancia de Burgos. Un guardia civil nunca se jubila.