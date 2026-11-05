Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos, interrogada por la Guardia Civil durante el registro de la vivienda del exministro

Andrea de la Torre Maeso (Fuengirola, Málaga, 1998) ha pasado este jueves de defender públicamente a José Luis Ábalos a tener que dar explicaciones ante los investigadores de la Guardia Civil.

La actual pareja del exministro de Transportes ha sido interrogada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro de la vivienda del antiguo dirigente socialista en Valencia, donde se encontraba cuando comenzó la operación.

La declaración, practicada en presencia de un abogado, se enmarca en una nueva pieza separada del caso Koldo, abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y declarada secreta. Por el momento, se desconoce qué hechos concretos se le atribuyen a la mujer que ha acompañado a Ábalos durante buena parte de su caída política y judicial.

De la Torre, de 28 años, nació en Fuengirola y desarrolló una trayectoria profesional vinculada a labores administrativas, formación y gestión de personal. Su nombre comenzó a aparecer en las informaciones sobre el antiguo número tres del PSOE cuando los investigadores reconstruyeron las relaciones personales del exministro y descubrieron que su asesor de confianza, Koldo García, había intervenido en distintas operaciones económicas relacionadas con ella.

Según un informe de la UCO al que tuvo acceso EL ESPAÑOL en marzo de 2025, Andrea formaba parte del "ámbito íntimo personal" de Ábalos desde, al menos, diciembre de 2020, cuando este todavía ocupaba la cartera de Transportes y la Secretaría de Organización socialista.

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