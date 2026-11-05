Amnistía Internacional denuncia nuevos casos de "torturas y malos tratos" de militares a migrantes en Ceuta

Amnistía Internacional vuelve a la carga. La organización internacional ha vuelto a documentar nuevas agresiones a migrantes en Ceuta a pesar del anuncio del Ministerio de Defensa de abrir una investigación sobre los malos tratos denunciados en la ciudad.

Amnistía Internacional asegura haber documentado nuevos episodios de violencia durante el mes de octubre, incluidos golpes con porras, patadas, descargas eléctricas con táser y amenazas contra personas que dormían en la calle.

"Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando", denuncia Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional.

La organización asegura que algunos de los militares señalados por las víctimas no habrían sido apartados de sus puestos.

"Tal y como señalan algunos testimonios recabados por Amnistía Internacional, que reconocen a sus agresores y han contado cómo les amenazan para impedir que cuenten o denuncien las torturas sufridas", añade Beltrán.

En su nueva investigación, Amnistía Internacional recoge testimonios y documentación gráfica y audiovisual, además de partes médicos, que apuntarían a agresiones cometidas principalmente por militares, generalmente regulares.

Los hechos documentados después del 30 de septiembre, fecha en la que la organización publicó su primera investigación sobre estos abusos, habrían provocado fracturas en las extremidades, contusiones y heridas en la cabeza compatibles con golpes de porra.

Testimonio de un migrante agredido en Ceuta.

Según los testimonios, los episodios se producen durante la noche, en los lugares donde pernoctan los migrantes, a quienes los efectivos despiertan a golpes.

La organización también ha recabado testimonios sobre presuntos malos tratos por parte de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cuya actuación reclama que sea investigada.

Los testimonios

EL ESPAÑOL ha recopilado tres de los testimonios incluidos en el dossier remitido por Amnistía Internacional. Entre ellos figuran los relatos de dos hermanos saharauis menores de edad y el de un padre de tres hijos que asegura haber recibido varias descargas eléctricas mientras dormía.

El primero es el de R., padre de tres hijos, que se encontraba durmiendo en la carretera de Sidi Embarek durante la madrugada del 24 de octubre. Según su relato, se despertó al sentir el contacto de un dispositivo táser en el pecho. Los efectivos le habrían aplicado varias descargas, que le dejaron aturdido.

Al intentar escapar, se levantó sin darse cuenta de que todavía llevaba las mantas encima. Tropezó y cayó de bruces contra el suelo. Todavía con marcas en la cara, contó a Amnistía Internacional lo ocurrido: “Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia”.

Uno de los inmigrantes muestra su moretón en el ojo Amnistía Internacional

También a principios de octubre, los hermanos saharauis A. y H., de 17 y 16 años, respectivamente, dormían en la calle cuando, según su testimonio, llegaron al lugar alrededor de ocho soldados.

A. relata que los militares le despertaron a patadas y le enfocaron con linternas hasta dejarle sin visibilidad. Cuando preguntó por qué les estaban pegando, recibió varios bofetones. Así se aprecia también en un vídeo publicado por elDiario.es. Pese a que se alejó del lugar siguiendo las órdenes de los efectivos, asegura que recibió nuevos golpes con una porra.

El miedo a perder sus escasas pertenencias es otra de las preocupaciones que comparten los menores entrevistados por la organización. M., de 15 años, denuncia que los militares le rompieron el teléfono móvil, su único medio de comunicación con su madre.

"El móvil es la única forma que tengo de hablar con mi madre, pero cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también", relata. Según su testimonio, a principios de septiembre los militares le propinaron un rodillazo en la boca y trataron de partirle una pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación.

Un inmigrante muestra una cicatriz en la pierna Amnistía Internacional

Amnistía Internacional estima que, más de tres meses después de la entrada masiva de personas desde Marruecos, al menos 500 menores migrantes no acompañados continúan durmiendo en las calles de Ceuta.

La organización alerta de que estos menores de edad permanecen en una situación de desprotección, sin acceso garantizado a una alimentación adecuada y expuestos a la violencia, tanto por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales como de particulares.

Además de las palizas, los adolescentes entrevistados denuncian la sustracción y destrucción de teléfonos móviles, documentación y otras pertenencias, así como amenazas y humillaciones.

Posibles casos de torturas

En su anterior investigación sobre Ceuta, Amnistía Internacional documentó cuatro casos especialmente graves que, a su juicio, podrían ser constitutivos de tortura.

La organización identificó un patrón común: el traslado de las víctimas en vehículos militares a lugares apartados, la inmovilización de sus manos con bridas y la posterior imposición de tratos inhumanos y degradantes.

EL ESPAÑOL ha recopilado uno de esos testimonios. M., un joven de 20 años que se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles de Ceuta, asegura que fue introducido por la fuerza en un vehículo militar cuando se encontraba en la zona de Los Rosales.

Según su relato, los efectivos le trasladaron durante unos 15 minutos hasta un lugar que sitúa cerca del CETI. Allí, después de llamar a más compañeros, entre 16 y 17 soldados le rodearon y se burlaron de él.

A continuación, le llevaron detrás de uno de los vehículos militares y le obligaron a desnudarse por completo, incluidos los calzoncillos. Todavía llevaba la cara pintada de mimo cuando uno de los soldados sacó un teléfono móvil para grabarle y le ordenó que bailara.

El joven asegura que, al encontrarse en estado de pánico y no poder hacerlo, comenzaron a golpearle. Ante el temor por su vida, bailó durante unos minutos, hasta que su cuerpo dejó de responder. Los militares insistieron y volvieron a pegarle.

Entonces, según su testimonio, uno de ellos sacó un arma, la cargó y le apuntó mientras le amenazaba: "Como no bailes te voy a enterrar aquí mismo".

"Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar", relata.

Malos tratos policiales

La investigación también recoge siete casos de presuntos malos tratos atribuidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos se habrían producido durante operativos policiales para desalojar a migrantes de los lugares donde duermen.

Entre los episodios descritos figuran persecuciones con porras que habrían provocado caídas desde muros de gran altura, golpes con teléfonos móviles en la cabeza y, especialmente, tratos degradantes a la hora de acudir a denunciar o solicitar la filiación necesaria para acceder a un centro de acogida, en el caso de los menores.

Uno de los casos es el de R., a quien la organización encontró durmiendo en la calle con las dos piernas lesionadas, una vendada y otra escayolada. El joven apenas podía moverse por el dolor y sobrevivía con alimentos que le proporcionaban algunos vecinos.

Uno de los denunciantes muestra sus dos piernas vendadas Amnistía Internacional

Según su relato, el pasado 24 de octubre dormía en la misma zona cuando se despertó y vio a un policía con la porra levantada, a punto de golpearle. Para esquivar los golpes, saltó desde un muro cuya altura no había calculado. Al caer, sintió que se había roto algo debido al intenso dolor.

“Me pusieron contra la pared. Me decían que me pusiera de pie, pero yo decía que no podía, y me quedé tirado durante una hora más o menos”, relata. Finalmente, fue trasladado al hospital, donde recibió asistencia médica.

Criminalización de las ONG

La investigación de Amnistía Internacional también pone el foco en la situación de las organizaciones humanitarias que trabajan con los migrantes en Ceuta.

En concreto, la ONG pone el foco en No Name Kitchen (NNK), y considera que el procedimiento penal abierto contra sus miembros por presuntos delitos de organización criminal no cuenta, hasta el momento, con una base acusatoria sólida.

La organización interpreta estas actuaciones como una escalada en los intentos de silenciar a quienes prestan ayuda humanitaria a las personas migrantes.

Foto de un cartel que portaba un inmigrante Amnistía Internacional

La organización considera especialmente preocupante la actuación de la Fiscalía en este procedimiento.

Según denuncia, el Ministerio Público solicitó prisión provisional para dos activistas y promovió que las declaraciones de tres testigos se convirtieran en prueba preconstituida sin la presencia de las personas investigadas. Una petición que fue rechazada por el juzgado encargado del caso.

Para Amnistía Internacional, esta actuación contrasta con la falta de iniciativa que, a su juicio, existe a la hora de investigar las denuncias de torturas y malos tratos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas.

"Lo único que hacen estas organizaciones en Ceuta es proporcionar alimentos, atención médica y acompañamiento a personas muy vulnerables, la mayoría de las cuales están viviendo en la calle. Criminalizarlas es impedir que trabajen y dejar aún más desamparados a quienes ya se encuentran en una situación precaria", sostiene Beltrán.

Amnistía Internacional también ha investigado el operativo policial, realizado bajo orden judicial, que tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la sede de NNK. Para ello, se ha entrevistado con varios de los miembros que estaban presentes durante el registro y ha tenido acceso a documentación relacionada con el caso.

La ONG ya había denunciado anteriormente el hostigamiento contra esta organización, que habría incluido detenciones de activistas y la atribución, que considera falsa, de haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes.

A estos episodios se suma el ocurrido el 12 de septiembre, cuando un vehículo militar bloqueó la sede de No Name Kitchen en Ceuta, dificultando el reparto de alimentos.

Un inmigrante muestra las marcas de su mano. Amnistía Internacional

Amnistía exige explicaciones

Ante la gravedad de las denuncias, Amnistía Internacional reclama que se ordene a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales el cese inmediato de cualquier ataque u hostigamiento contra las personas migrantes.

La organización insiste, además, en la necesidad de una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre los presuntos abusos. A su juicio, por sus características y los medios empleados, algunos de los hechos denunciados podrían constituir crímenes de derecho internacional.

La ONG asegura haberse dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa para solicitar órdenes expresas que pongan fin a la violencia contra los migrantes en Ceuta.

También ha pedido información sobre la investigación anunciada por el departamento dirigido por Margarita Robles, pero afirma que todavía no ha recibido respuesta.

Amnistía Internacional tampoco tiene constancia de las diligencias de oficio que podrían haber iniciado la Fiscalía y los juzgados de Ceuta para investigar las vulneraciones de derechos humanos denunciadas por la organización y por algunos medios de comunicación, tal y como, recuerda, exigen los estándares internacionales.