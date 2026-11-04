Vecinos de Ruesga niegan que el edil del PP agrediera al delegado del Gobierno en la feria de ganado: "No hubo bofetón"

La Feria de Todos Los Santos celebrada este domingo en el valle cántabro del Asón, en Arredondo, prometía ser una jornada de exaltación de la ganadería autóctona hasta que, a media mañana, el protagonismo se acabó desplazando de los animales a la disputa política.

El encontronazo se produjo hacia las 11.30 horas, durante la subasta de ejemplares de cabra del Asón, la raza caprina que toma su nombre de este valle.

Entre el gentío congregado en torno al ganado acabaron cara a cara Pedro Casares, delegado del Gobierno de Cantabria y secretario general del PSOE regional, y David Setién, alcalde pedáneo de Matienzo y concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga.

El enfrentamiento tuvo como telón de fondo el rechazo de los ganaderos al voto de Casares a favor de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

Un rifirrafe que, dos días más tarde, terminó en una denuncia presentada ante la Guardia Civil por una supuesta agresión física y verbal.

Según el relato de Casares, Setién se acercó a él "muy aireado", comenzó a increparle en un tono "muy alto, muy desatado" y, en cuestión de segundos, terminó propinándole "una bofetada en la cara", tal y como ha relatado este martes en la Cadena SER.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al comunicado remitido este martes por el denunciado, David Setién, en el que rechaza de plano la acusación: "Es absolutamente falso que agrediese de forma alguna al Sr. Casares".

Su versión encuentra respaldo entre algunos de los asistentes de la feria. Entre ellos, Gaspar Guas, vicepresidente de la Asociación de Criadores de Cabra del Asón, que estuvo presente aquel día en la feria.

"No hubo bofetón. Casares vino a provocar a las dos ferias con más damnificados por la gestión del lobo que él votó a favor. Sabe que no le aprecian y que eso era como meterse en la jaula de los leones", afirma Guas a este periódico.

Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria y secretario del PSEO regional, en la Feria de Todos los Santos de Arredondo celebrada el 1 de noviembre. RRSS

Las dos versiones

La feria había reunido alrededor de 900 cabezas de ganado y a muchos profesionales del sector llegados de distintos puntos de Cantabria.

David Setién tenía uno de sus animales amarrados cuando decidió acercarse a Pedro Casares para reprocharle las consecuencias de los ataques del lobo para las explotaciones caprinas de los ganaderos del valle.

Setién aprendió el oficio de su madre, propietaria de la explotación ganadera en la que ha crecido, y se acercó, según la versión de quienes estaban allí, muy afectado a explicarle su malestar.

"Nos están matando a las cabras. Vienen sonriendo a sacarse la foto y no se preocupan de nuestros problemas", ha explicado Setién al Diario Montañés.

Casares ha acusado a Setién en la Cadena SER de insultarle. "Empezó a llamarme sinvergüenza y en cuestión de segundos es cuando me planta la bofetada en la cara", ha declarado.

El socialista ha asegurado, además, que uno de sus escoltas tuvo que intervenir y pedir tranquilidad a los presentes. A su juicio, los discursos de odio terminan teniendo consecuencias en la calle.

El lunes 2 de noviembre, presentó la denuncia. La Delegación del Gobierno confirmó también la existencia de un parte de actuaciones elaborado por los policías nacionales que escoltaban a Casares.

En un comunicado fechado este martes en Santander y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el concejal del PP ha negado rotundamente los hechos.

"Las sorprendentes declaraciones del Sr. Casares en los medios de comunicación de la mañana de hoy causan estupor", sostiene antes de reprocharle su "falta de verosimilitud".

A su entender, un episodio de esa gravedad, de ser cierto, habría desembocado "de forma inmediata" en la identificación, detención y puesta a disposición judicial del supuesto agresor.

También le reprocha que presentara la denuncia "prácticamente dos días después de los hechos" y califica de "torticera utilización política" la repercusión del episodio y considera que los hechos carecen de recorrido penal.

El pulso ganadero

El origen de la discusión se encuentra en una herida que el sector ganadero cántabro arrastra desde hace décadas.

Los ataques del lobo han condicionado la vida de numerosas explotaciones y han alimentado un profundo malestar.

Gaspar Guas, vicepresidente de la Asociación de Criadores de Cabra del Asón (ASCCASÓN), sitúa el origen del conflicto cuando estos ataques comenzaron a comprometer la continuidad de numerosas explotaciones.

"Desde los 90 tenemos este problema, mucha gente se ha dedicado a ello toda su vida y ha tenido que tirar la toalla", explica.

Para Guas, la política de protección de la especie ha ahondado esa fractura entre los ganaderos y las instituciones.

"Esta gente no sabe lo que es ver cabras despedazadas a sus pies. David Setién lo único que hizo es intentar trasladarle a Casares toda la indignación de los ganaderos", sostiene.

Por eso considera que las visitas de Casares a las ferias de Arredondo y Potes, celebradas el domingo y el lunes, respectivamente, despertaron tanta animadversión.

El vicepresidente sostiene que el delegado conocía el "descontento" que encontraría entre los criadores y cuestiona que acudiera a ambas citas "en plena tensión" con el sector.

También asegura que Casares pasó por Potes sin comunicar su intención de denunciar a Setién: "Estuvo el lunes sin decir que iba a denunciar; si lo llega a hacer, se lo comen".

Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria y secretario del PSEO regional, en la feria ganadera de Potes celebrada el 2 de noviembre. RRSS

"El PSOE y Casares han creado una parafernalia porque están de campaña y hay que tapar lo de los accidentes. Sabe que tiene los días contados", añade.

Guas habla del alcalde de Matienzo como un hombre estrechamente vinculado a la comarca, cuya popularidad entre los vecinos se ha forjado a través del trabajo y la cercanía.

"Es un muy buen ciudadano, compañero y ganadero. Es el primero que está para ayudar y trabajar. Es concejal, pero no vive la política", explica.

En Matienzo, la noticia también ha causado sorpresa. La mujer que regenta el restaurante en la localidad explica a este periódico que alrededor de 150 personas procedentes de la feria comieron aquel domingo en su establecimiento y durante el servicio, asegura, "nadie comentó que se hubiera producido una agresión".

"Me he enterado hoy y he alucinado. Sé que tuvieron unas palabras, pero nadie pegó a nadie. Si llega a ser así, eso se sabe. Puede que igual le levantara la mano, pero pegarle en absoluto", explica.

Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria y secretario del PSEO regional, en la Feria de ganado de Potes, celebrada el 2 de noviembre. RRSS

Bombero, músico y ganadero

David Setién es un rostro familiar en el valle del Asón. A sus 39 años, su vida ha transcurrido entre varios oficios que le han convertido en una figura reconocible en la comarca.

Además de político y ganadero, Setién es conocido por su labor como bombero forestal en la cuadrilla de montes 308 de Solares, que todavía mantiene.

Además, también se le conoce por su faceta musical. Estudió diez años de clarinete en el Conservatorio de Santander y después se dedicó a enseñar a niños a tocar el pito y el tambor en las escuelas de Laredo y Medio Cudeyo. De ahí su sobrenombre: "El pitero de Matienzo".

Así lo contó en una entrevista durante la campaña electoral de 2023, cuando se presentó como candidato del PP a la Alcaldía de Ruesga.

Cartel electoral de David Setién Araújo, candidato del PP a la Alcaldía de Ruesga en las elecciones municipales de 2023. PP

En Arredondo, sin embargo, su nombre ha quedado asociado a un episodio mucho menos amable: la denuncia por una supuesta agresión presentada por un político de la oposición.

Un altercado que ha situado a Setién en el centro de un enfrentamiento político alimentado por el malestar del sector ganadero y cuyas circunstancias aún están por esclarecer.