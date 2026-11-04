"Sacrificar al controlador para salvar Adif": el abogado de las víctimas de Angrois desmonta la estrategia de Puente en Urda

Antes de atribuir las muertes a una voz, hay que reconstruir todo lo que ocurrió alrededor de ella. Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de las víctimas del accidente de Angrois, cuestiona que el horizonte judicial de la tragedia de Urda quede reducido al controlador de Adif cuyas instrucciones se escuchan en las grabaciones difundidas tras el accidente.

Su advertencia es doble: investigar al trabajador no significa condenarlo y examinar su actuación no permite dejar fuera los sistemas de seguridad.

El letrado reconoce en la respuesta política un patrón que cree haber conocido durante el procedimiento por el descarrilamiento de Santiago.

Entonces, sostiene, se intentó concentrar la responsabilidad en el maquinista para proteger al administrador ferroviario. Ahora considera que se busca separar al empleado de la organización para que las consecuencias no alcancen a la infraestructura.

Una imagen del accidente de Angrois (Santiago de Compostela), ocurrido en 2013. EP

"Lo que se ha intentado es hacer un cortafuegos entre esa persona y Adif y jugársela toda a un error humano de esa persona", afirma Ferrezuelo en una entrevista con EL ESPAÑOL.

El accidente del 28 de octubre en Urda (Toledo) ha dejado, de momento, 69 fallecidos después de que un AVE de Renfe alcanzara a un Iryo que se encontraba detenido tras un fallo en el sistema de seguridad LZB.

En la primera rueda de prensa que concedió el todavía ministro de Transportes, Óscar Puente, para exponer todo lo que se sabía sobre el accidente, señaló el "fallo humano" como una de las explicaciones más plausibles.

En audios posteriores filtrados a los medios de comunicación, se escuchan las conversaciones que mantenían los controladores del tráfico ferroviario desde Atocha (Madrid) en los momentos anteriores al accidente.

Al parecer, uno de esos operarios dio al tren de Renfe la orden de continuar con "marcha normal" en vez de con marcha a la vista, lo que habría evitado el accidente. Sin embargo, existen toda una serie de sistemas de seguridad que, sobre el papel, deberían haber impedido que un error humano desembocase en una tragedia.

En este sentido, el abogado que fue representante legal de las víctimas de la tragedia de Angrois valora como "lamentable" el señalamiento al que se ha sometido a este operario.

"En Angrois el Gobierno hizo lo mismo que parece que han hecho aquí: entregar al maquinista, que era de Renfe, para salvaguardar la responsabilidad de la empresa. Y en este caso creo que van a intentar jugar la versión del error humano para que no recaiga una condena contra ADIF", sostiene Ferrezuelo.

PREGUNTA.— ¿Hasta qué punto es ético por parte del Gobierno achacar desde el primer momento lo ocurrido a un fallo humano, antes de conocer todos los detalles?

RESPUESTA.— Es una estrategia que para mí, ética y moralmente, no sabría ni cómo calificarla. En un intento de defenderse, de salvar la cara, han preferido entregar a esa persona.

Han hecho ver de cara a toda la sociedad española que él es el único responsable del fallecimiento de estas 69 personas, más todas las que están lesionadas graves, que ya veremos las consecuencias de esas lesiones.

Me parece lamentable, más allá que luego se determinará su responsabilidad o no, pero no puedes exponer a una persona de esa manera.

Lo que pasa es que en aquel momento se vieron muy acorralados, estamos en elecciones y pensaron que a lo mejor por ahí podían salvar la cara. Pero se ha visto con la dimisión de Óscar Puente que la gente no se la ha tragado.

Vagones volcados tras la colisión de dos trenes en Urda. Juanma Jiménez Europa Press

P.— ¿Qué medidas podría adoptar el controlador para demostrar que no es responsable de esas muertes?

R.— Creo que va a ser citado a declarar como investigado, aunque aún es demasiado pronto para hacerlo. El juez instructor debería esperar a un primer atestado de la Guardia Civil.

Desde mi punto de vista es muy importante, como punto número uno, la elección de un abogado que sea lo más independiente posible. Lo normal es que se recurra a abogados del sindicato.

También va a ser importante el respaldo que le vayan a dar sus compañeros y cómo le vayan a defender.

Creo que partimos de la base de que un accidente de esta magnitud no puede deberse solo a un error humano. Una vez eso está claro, considero que su línea de defensa debe atacar los sistemas de seguridad: si estaban bien, no estaban bien y qué instrucciones habían recibido en el caso de que ocurriese lo que había ocurrido ese día: que fallase el LZB.

Creo que por ahí tiene que armar él su defensa.

Quizá, como pasó en el caso del maquinista de Angrois, si bien es cierto que los sistemas de seguridad fallaron, él sí tenía conocimiento de que en ese punto de la línea había un límite de velocidad que él se saltó. Y por eso hubo una sentencia condenatoria.

En el caso de este señor desconozco si por su parte también existe una infracción.

Es demasiado pronto, hay que esperar ese primer informe de la Guardia Civil, hay que esperar las cajas negras, escuchar completamente esos audios y ver qué protocolos e instrucciones tenían por parte de sus superiores en el caso de que ocurriese lo que esa mañana estaba pasando: que se cayó el sistema del LZB.

[...]

La tragedia de Urda no solo se ha cobrado 69 vidas. A medida que pasan los días, también va quedando patente el precio político del accidente. Este martes dimitió Óscar Puente y rechazó a ser candidato a las elecciones generales del 29-N. Y este miércoles, justo antes del cierre de este reportaje, saltó la noticia del cese por parte del Gobierno del presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Por esta razón, Ferrezuelo valora que la estrategia inicial de buscar un cabeza de turco en el operario de Atocha "no ha funcionado". Desde su punto de vista, la necesidad política de ofrecer una explicación rápida no justifica anticipar una condena pública. Tampoco debería condicionar una instrucción que tendrá que incorporar informes periciales, testimonios y documentación técnica antes de cerrar sus conclusiones.

El abogado vuelve así al punto de partida: ni las grabaciones difundidas sustituyen al conjunto de las pruebas ni la responsabilidad —o no— del controlador permite dar por innecesario el examen de la seguridad ferroviaria. "Creo que es demasiado pronto, demasiado pronto", insiste una vez más al cierre de esta entrevista. Su exigencia, antes de señalar culpables, es escuchar todo lo que todavía falta.