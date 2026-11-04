Puente encomendó la seguridad de Adif al periodista Almenar, sin experiencia en trenes, al que fichó por su C2 de valenciano

En septiembre de 2024, el hoy exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, remodeló la cúpula de ADIF.

Oficialmente, el Ministerio argumentó que su cese respondía a una "reestructuración del organigrama" para "impulsar la gestión de la empresa".

Aquello tuvo lugar tras un verano de retrasos e incidencias en los trenes... y la aparición del nombre del entonces presidente de ADIF, Ángel Contreras, en distintas reuniones del caso Koldo.

El actual presidente de la empresa pública fue nombrado el 18 de ese mismo mes. Y Luis Pedro Marco de la Peña contó casi desde el principio con un nuevo director de comunicación: Salvador Almenar Antón.

Solo un año después de desembarcar en ADIF como responsable de Comunicación, Salvador Almenar fue designado jefe de Gabinete de ADIF. Cobra actualmente 104.000 euros brutos anuales.

El tema no tendría ninguna particularidad más allá de que a principios de 2025 ADIF desmanteló la Dirección General de Seguridad de Procesos y Sistemas Corporativos, en la que se encontraba el área de Seguridad de la Circulación.

A finales de ese año Seguridad en la Circulación acabó dentro del área de Comunicación.

Aquello alertó a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que criticó tanto el nuevo lugar como que ADIF no había hecho ningún análisis de riesgos en el desmantelamiento de la anterior dirección general en la que se encontraba.

No obstante, y tras las apreciaciones por escrito de la Agencia, la empresa pública la trasladó al Gabinete de Presidencia, que en ese momento estaba dirigido por Rosabel Montero, quien fue destituida a finales de septiembre.

Para su puesto se nombró a Almenar, quien previamente era ya el dircom de la empresa. De su cargo depende, entre otras, el área de Seguridad en la Circulación.

Fuentes cercanas a alto cargo de ADIF explican a EL ESPAÑOL que el periodista defiende en estos días, tras el accidente de Urda (Toledo) que él ejerce "más de asesor que de gestor" y que "hay jefes de seguridad" cumpliendo esas funciones.

En cualquier caso, todo depende orgánicamente de Almenar. Entre las responsabilidades de su área competencial figuran, entre otras, la dirección de la supervisión y el cumplimiento del plan anual de seguridad.

El ascenso

En octubre de 2024 Almenar se incorporó a Adif como director de Comunicación y Reputación Corporativa tras resolver un proceso de selección público.

Su fichaje atrajo la atención del sector debido a sus vínculos con el entorno del PSPV-PSOE y al diseño de los baremos de la convocatoria pública, algo que ya publicó entonces este periódico en exclusiva.

Su plaza se convocó dos días después del desembarco de De la Peña como presidente de la empresa pública que administra las infraestructuras ferroviarias.

El anuncio apareció en el BOE el 16 de septiembre de 2024 y en solo 5 días hábiles se inició el proceso de selección.

La adjudicación definitiva de la plaza de alta dirección, por libre designación, para el puesto de director de comunicación y reputación corporativa de Adif tuvo lugar el 8 de octubre.

Entre los criterios para el puesto figuraba haber desempeñado al menos cinco años trabajando en el área de comunicación de una administración pública y uno como director de comunicación.

También, un C2 en euskera, gallego, catalán o valenciano.

Un puesto que, con esos requisitos, era un anillo al dedo para Almenar.

De Compromís al PSOE

Nacido en Valencia en 1978 y licenciado en periodismo por la Universidad Juan Carlos I, Salvador Almenar fue el responsable de la delegación valenciana del diario en catalán Ara y ocupó la dirección del medio digital La Veu del País Valencià.

Vinculado a la órbita política de Compromís, cuando se produce la quiebra de La Veu recala en 2020 como director de comunicación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, gobernada por PSPV-PSOE de Ximo Puig, el Compromís de Mónica Oltra y Unides Podem-Esquerra Unida.

En ese puesto solo estuvo 5 meses. A continuación, fue nombrado jefe de Gabinete de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, bajo el mando de Gabriela Bravo, mujer de Ximo Puig. Luego pasó a ser designado director general de Interior de la Comunidad Valenciana.

"Siempre se le vinculó a Compromís... era un periodista de la órbita nacionalista valenciana. Por eso fue un poco chocante que empezase a trabajar para el PSPV-PSOE y sus administraciones", rememora una fuente solvente.

Las elecciones autonómicas de 2023 y el pacto de Mazón con Vox de junio de 2023 no produjeron su cese inmediato.

Salvador Almenar y José María Ángel Batalla, en su época como altos cargos de Ximo Puig. E.E.

El gobierno de coalición optó por dejar varios puestos, vinculados a Emergencias e Interior, durante el verano, en previsión de la labor autonómica contra los incendios.

Almenar incluso pidió en julio su cese por carta. El Consell lo hizo el 5 septiembre junto con exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, el socialista y funcionario clase A de la Diputación José María Ángel Batalla.

Su nombre se hizo conocido al ser nombrado Comisionado del Gobierno para la Dana y que dimitió luego por ostentar un cargo público presentando un título universitario inexistente.

Mientras tanto, Almenar estuvo desde diciembre de 2023 a octubre de 2024 como asesor de la delegación de Gobierno de Valencia junto a Pilar Bernabé.

Como ella, el periodista fue especialmente beligerante contra Mazón por la DANA, y llegó a pedir su dimisión en sus redes sociales.

Una plaza a medida

Su entrada en ADIF, o mejor dicho, el proceso de selección por el que entró en ADIF fue impugnado por el Colegio de Periodistas de Castilla y León y el de Andalucía.

Las corporaciones profesionales sostuvieron que computar un C2 en una lengua cooficial para un puesto cuya sede obligatoria radicaba en Madrid era un trato discriminatorio hacia los aspirantes procedentes de comunidades autónomas monolingües.

El colegio profesional castellanoleonés reprochó además la falta de concreción de las bases sobre qué idioma en particular se evaluaba y censuró una redacción que generó dudas sobre si se trataba de una exigencia excluyente o de una simple puntuación adicional.

ADIF desestimó de plano el recurso presentado. Estimó que el C2 de una lengua cooficial era "un mérito y no un requisito".

Asimismo indicó que dentro del ámbito nacional en el que se desarrollan las funciones de director de Comunicacion de ADIF, "también se encuentran los territorios con lenguas cooficiales, y no cabe duda que tener un conocimiento elevado de estas lenguas facilita el desarrollo de las mencionadas funciones".

Cabe reseñar que la convocatoria no exigía el inglés ni como mérito ni como requisito.

En el punto quinto de respuesta al Colegio de Periodistas, ADIF zanjaba ya que "en los procesos de provisión de puestos singulares se refiere", la empresa pública "ostenta discrecionalidad en dicha materia, inherente al ejercicio de la potestad de autoorganización".

También, de que"goza de un margen de libertad para apreciar las características más idóneas para proveer determinados puestos de trabajo, y para determinar dicha idoneidad".

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, lo rubrica Conchi Casillas, entonces Directora General de Gestión de Personas de ADIF y también ascendida posteriormente por el exministro Óscar Puente.

Casillas, abogada de formación, está vinculada a a la compañía desde 1996, fue candidata del PSOE por la provincia de Ávila entre 2019 y 2023.

Casualmente el mismo año en el que su hijo, Rodrigo Vázquez Casillas, fue colocado en el gestor ferroviario como jefe de área en el proyecto Haramain de Arabia Saudí, más conocido como el proyecto del AVE a la Meca.

La convocatoria de la plaza y la adjudicación del contrato de alto cargo a Salvador Almenar se encuentra judicializada, según informan fuentes del Colegio de Periodistas de Andalucía.

El colegio profesional presentó su demanda en Madrid y abunda a este periódico que está a la espera de que quede fijada la fecha del juicio.