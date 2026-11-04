El jefe de obras de la pasarela del Bocal donde murieron 6 jóvenes pasa a investigado: "Debió advertir desviaciones"

La magistrada de la tragedia de El Bocal tiene en la diana a un nuevo investigado: Carlos M.G., jefe de Obra de Dragados, debido a que sospecha que no cumplió con su papel de "garante" para que se ejecutara la pasarela de El Bocal tal y como estaba proyectada sobre los planos.

EL ESPAÑOL ha accedido al auto fechado el 30 de octubre y que eleva de 7 a 8 el número de investigados por el peor siniestro ocurrido en la historia de Santander, después de que la pasarela de El Bocal se convirtiera en un tobogán mortal hacia los acantilados, cobrándose la vida de seis estudiantes del CIFP La Granja.

“En estos momentos, apreciamos que debe responder en su condición de jefe de Obra de la entidad Dragados, en relación con el actuar supuestamente negligente desplegado, a la hora de ejecutar la indicada pasarela de forma distinta a lo proyectado por el también investigado, Manuel M. B. (Fronda)”.

“Conllevando tal hecho una merma en la robustez de la estructura de la pasarela siniestrada que, en principio, sí pudo tener incidencia en el resultado final”, tal y como sostiene la juez María Rosa Martínez.

De esta forma se pone de manifiesto que la instrucción judicial que impulsa la magistrada busca aclarar las dos cuestiones nucleares de este siniestro.

De un lado, depurar si existen responsabilidades penales en la gestión de la llamada que realizó un vecino al 112, el 2 de marzo, alertando del mal estado de la estructura justo un día antes de que se desplomara.

Y por otro, aclarar si existe relación entre el siniestro y la ejecución de la pasarela de El Bocal que se incluía en la senda costera, así como su posterior mantenimiento. Todo ello, con la misma finalidad, depurar responsabilidades penales entre los técnicos que ejecutaron un proyecto rechazado por varios colectivos de Santander.

Cientos de personas se manifestaron en Santander, el 22 de marzo, para denunciar la muerte de seis jóvenes en la pasarela de El Bocal. Nacho Cubero / Europa Press

Carlos M.G. declaró como testigo-perito el 5 de junio, en calidad de jefe de Obra de Dragados, y su cambio de rol en la causa –como investigado– se produce después de que la juez haya escuchado a otros testigos, como la responsable de calidad de esa misma mercantil.

Lo que lleva a la titular a sostener que en Carlos M.G. existen “indicios de comisión del ilícito penal objeto de investigación”, en su condición de jefe de obra de Dragados, uniéndose al listado de técnicos de la causa. Tales como José Antonio Osorio, ingeniero de Caminos Canales y Puertos y actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, o Enrique Rodríguez, jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas.

La juez apoya sus sospechas sobre este técnico a raíz de la “las conclusiones alcanzadas” por los peritos que han declarado en la Plaza número 1 del Tribunal de Instrucción de Santander y que cuestionan su labor como jefe de obras de Dragados, durante la ejecución de la pasarela de El Bocal que mandó a seis jóvenes al fondo de un acantilado.

“Según el proyecto, los rastreles y los durmientes aparentan continuidad en toda la longitud del puente mientras que, en la pasarela ejecutada, cada elemento se ha dividido en dos piezas de la mitad de longitud. Este pequeño cambio es muy relevante”, según expusieron los peritos.

"De haberse ejecutado los rastreles de una sola pieza, de diez metros de longitud, la rotura habría sido un poco más lenta, menos brusca". "Todo parece indicar que, aunque dichos rastreles aparecían definidos como una única pieza en los planos de proyecto, durante la obra se cambió el diseño de los mismos, dividiéndolos en dos segmentos iguales…”.

“Dicha solución debilitó la robustez del conjunto, posibilitando que en el caso de fallo de alguno de los apoyos centrales, el entramado se convierta en un mecanismo que provoca una rotura del tablero siguiendo un “efecto trampilla”.

"Debe aclararse que esta circunstancia no es el desencadenante del colapso, pero evidentemente colabora en el mismo, dado que elimina posibles mecanismos de robustez de la estructura”.

La tornillería de la pasarela de El Bocal presentaba signos evidentes de corrosión. Informe pericial

Ese efecto trampilla por la aparente oxidación de la tornillería provocó que la pasarela de El Bocal se convirtiera -el martes 3 de marzo- en un tobogán mortal para Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate y Xabi. Tan solo sobrevivió Ainara que aún se recupera de sus secuelas físicas y psicológicas.

Nuevos indicios

La magistrada aclara que el cambio de testigo-perito a investigado de Carlos M. G. se debe a que en los últimos cinco meses de instrucción se han conocido “nuevos elementos indiciarios”.

En su auto se lo expone así a este técnico con galones dentro de esta empresa de ingeniería y construcción, especializada en grandes obras civiles.

"Apreciamos que es Carlos M. G., en su condición de jefe de Obra de Dragados S. A., quien previsiblemente ostentaba una posición de garante, respecto de la correcta ejecución material de la pasarela siniestrada".

"En tal condición, entendemos, debió advertir las desviaciones técnicas relevantes respecto a lo así proyectado, promover su corrección y poner en conocimiento de la dirección facultativa las modificaciones que pudieran afectar a la estructura de la pasarela”.

“La eventual relevancia penal de su actuación, pues, ha de examinarse tanto desde la perspectiva de una posible intervención activa en la ejecución, autorizando o aceptando una solución constructiva distinta a la diseñada, como de la posible omisión de los deberes de vigilancia, advertencia y actuación que le eran exigibles valorando sus funciones o competencias".

Lo que en la práctica supone un delito de comisión por omisión de sus responsabilidades en esta causa que investiga seis homicidios imprudentes.

Los seis alumnos del CIFP La Granja que murieron el 3 de marzo cuando cruzaban la pasarela de la playa de El Bocal. Cedida

Carlos tendrá que comparecer en los juzgados tras haber cambiado su rol en la investigación. Así lo recoge el auto que advierte que puede presentar un recurso de reforma o un recurso de apelación para oponerse a su nueva citación judicial.

"En consecuencia, procede recibir nueva declaración a Carlos M. G., en calidad de investigado, citando para tal fin a las partes y al Ministerio Fiscal para el día 20 de noviembre de 2026 a las 9.30 horas. Esta nueva declaración tendrá autonomía respecto de la anteriormente prestada como testigo y se desarrollará con plena observancia de las garantías propias de su condición de investigado".

De forma que la magistrada sigue demostrando que quiere llegar hasta el final con todos los investigados, desde María José, la gestora del 112 que recibió la llamada de un vecino alertando del mal estado de la pasarela, a Esther, la oficial de Policía Local a la que se derivó aquella llamada, o a la propia Demarcación de Costas, incluso a Dragados como supuesta responsable civil de esta tragedia que jamás debió ocurrir.