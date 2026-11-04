Los agentes de la Agrupación de Tráfico, este miércoles, rescatando a la víctima del secuestro y arrestando a los autores en Burgos. E. E.

Un guardia civil jubilado ayuda a atajar un secuestro en Burgos: "Tres hombres golpearon a otro para meterlo en el coche"

Un guardia civil retirado ha sido clave para abortar un secuestro que no pintaba nada bien para su víctima. Todo ha ocurrido este miércoles, a plena luz del día, en el caso urbano de Briviesca, un pueblo de Burgos.

"Un agente retirado que salía a la calle desde su domicilio ha presenciado cómo un coche se detenía, tres hombres se bajaban del vehículo y cogían a otro varón que iba caminando por la vía pública, metiéndolo por la fuerza en el vehículo, antes de marcharse", tal y como detallan fuentes del Instituto Armado.

Ni el instinto ni los años de experiencia sirviendo en la Guardia Civil se pierden por haber pasado a la jubilación, de forma que este agente ha tenido claro que lo que acababa de presenciar pintaba a secuestro porque el vehículo sospechoso retomaba la marcha con un acelerón y los tres hombres emplearon la violencia para 'invitar' a la víctima montarse y ocupar uno de los asientos traseros.

"Los tres hombres habían dado golpes al varón que caminaba por la calle y lo introdujeron por la fuerza en el coche". "El agente jubilado ha informado de lo sucedido al cuartel, aportando los datos, matrícula y características del vehículo".

El aviso se producía a las 13 horas de este miércoles. Se trataba de un modelo Kia, de color blanco.

Unos agentes de la Agrupación de Tráfico, este miércoles, abortando un secuestro en Burgos. EL ESPAÑOL

La descripción aportada por ese agente retirado ha permitido a la Guardia Civil desplegar una operación jaula a contrarreloj, para cazar al vehículo sospechoso y a los autores de este secuestro.

"Se han movilizado muchas patrullas de toda la provincia", según confirman fuentes del Instituto Armado.

El grueso del operativo se concentraba en la carretera N-I, conocida tradicionalmente como la carretera de Madrid a Irún y que atraviesa la provincia de Burgos, conectando varios pueblos. En la persecución han participado desde patrullas de Seguridad Ciudadana hasta la Agrupación de Tráfico.

"El vehículo sospechoso ha sido interceptado en Monasterio de Rodilla donde permanecían agentes que participaban en un control de alcoholemia.

Agrupación de Tráfico

De hecho, cuatro agentes de la Guardia Civil de Tráfico han dado el alto al turismo y han desenfundado sus armas reglamentarias para exigir a los ocupantes del vehículo que bajasen con las manos en alto.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo filmado por testigos que pone de manifiesto la tensión que se ha vivido y como los sospechosos se han tumbado en el suelo, nada más descender del vehículo. "¡Joder!", clamaba un testigo, al ver a los agentes apuntando con sus armas a varios hombres.

"El hombre al que habían metido por la fuerza en el coche ha sido rescatado. La víctima de los hechos presentaba graves lesiones y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Burgos".

"¿Drogas o dinero?"

La Policía Judicial ha abierto una investigación tras el arresto de los tres hombres que habían sido vistos por el agente retirado mientras metían al peatón en el coche, después de propinarle varios golpes. En el vehículo también viajaba una mujer que ha sido detenida. "Todo parece apuntar a un ajuste de cuentas", subraya una fuente de la Guardia Civil.

De momento, se desconoce si el motivo del ajuste está relacionado con las drogas, con una deuda económica o con cualquier otro asunto turbio, pero los investigadores tienen clara una cosa: "Lo han metido en el coche por la fuerza por una circunstancia no muy legal".