Giro histórico en Noruega: el futuro hijo de la princesa Ingrid Alexandra podrá ejercer como regente del Rey y de la heredera

El Parlamento de Noruega (Storting) aprobó este martes 3 de noviembre una reforma constitucional que modifica las normas sobre quién puede ejercer como regente en ausencia del monarca.

La propuesta salió adelante por una amplia mayoría, con 167 votos a favor y ninguno en contra. A partir de esta modificación, el primogénito del heredero al trono podrá asumir las funciones de regente una vez que haya alcanzado la mayoría de edad, fijada en los 18 años.

De este modo, la reforma, histórica hasta la fecha en el país, abre la puerta a que un futuro hijo de la princesa Ingrid Alexandra pueda ejercer esta responsabilidad si tanto el rey Haakon como la propia princesa no estuvieran en condiciones de desempeñarla.

Haakon de Noruega. Getty Images

La modificación del artículo 42 de la Constitución noruega contempla exclusivamente al primer hijo del heredero, y no al resto de sus posibles descendientes. La razón es que, de acuerdo con las normas sucesorias, el primogénito será quien esté llamado a ocupar algún día el trono noruego.

Las conversaciones para llevar a cabo este cambio comenzaron en 2024, cuando representantes del Partido Laborista, el Partido del Progreso, el Partido del Centro, el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Demócrata Cristiano presentaron una propuesta conjunta para modificar la legislación.

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega en el Palacio Real de Oslo el pasado 22 de octubre. Gtres

Hasta ahora, cuando ni el monarca ni el heredero podían ejercer sus funciones, era el Gobierno quien asumía esa responsabilidad. La votación del Storting, celebrada el 3 de noviembre de 2026, supone un cambio en este mecanismo y adapta la regulación a la futura línea sucesoria de la Casa Real noruega.

La decisión parlamentaria llega, además, en un momento especialmente significativo para la trayectoria institucional de Ingrid Alexandra, que está comenzando a asumir un papel cada vez más destacado dentro de la monarquía.

La princesa, de 22 años, ha iniciado una nueva etapa como heredera al trono después de que su padre accediera a la Corona y ella pasara a ocupar oficialmente el lugar que le corresponde en la línea sucesoria.

Precisamente, el pasado 29 de octubre, la joven protagonizó su primer compromiso oficial en solitario como princesa heredera. El acto tuvo lugar en los salones nobles del Palacio Real de Oslo y supuso un paso importante en su progresiva incorporación a las responsabilidades que algún día tendrá que asumir como futura jefa del Estado.

En esta primera aparición individual, Ingrid Alexandra recibió a una delegación formada por representantes de tres organizaciones vinculadas al ámbito educativo y social: la Iniciativa Solidaria Estudiantil de Noruega, Juventud Solidaria de Ayuda Popular Noruega y la entidad sudafricana Equal Education.

Durante la audiencia, conversó con sus representantes sobre proyectos educativos, iniciativas de voluntariado y programas de colaboración con comunidades desfavorecidas.

Pero, más allá del contenido del encuentro, hubo otro detalle que llamó especialmente la atención: el lugar elegido para celebrar la audiencia. La princesa recibió a sus invitados en el histórico Arkadeværelset, conocido también como el Salón de los Juegos, situado en la segunda planta del Palacio Real de Oslo.

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega en su primer acto en solitario. Redes sociales

Se trata de una estancia de gran valor simbólico, ya que durante décadas fue el despacho de trabajo del heredero de la Corona y estuvo ocupado por el entonces príncipe Haakon hasta su proclamación como rey.

Con el cambio de posición de su padre, Ingrid ha pasado a instalarse en este despacho, siguiendo la tradición protocolaria de la institución. La estancia conserva mobiliario histórico procedente de Paleet, antigua residencia urbana de los monarcas noruegos, y representa ahora el nuevo centro de trabajo de la futura reina.

Su debut también estuvo marcado por la discreción y la situación personal de la familia. La reina Mette-Marit, centrada en su recuperación médica, permanece alejada de buena parte de la actividad pública.

Ingrid escogió para la ocasión un conjunto oscuro, acorde con el luto que atraviesa la dinastía, y añadió un discreto detalle verde oliva a su chaqueta. La lazada pertenecía al vestidor de su madre, un gesto que evidenció la cercanía entre ambas.

La reforma constitucional aprobada por el Storting adquiere así una dimensión que va más allá de una cuestión estrictamente jurídica. Noruega está adaptando sus instituciones a una nueva generación de la Familia Real, en la que Ingrid Alexandra comienza a consolidarse como protagonista.

Y, aunque todavía tiene por delante su formación universitaria y un largo camino antes de convertirse en reina, el cambio legislativo contempla también a la siguiente generación: su futuro primogénito, que podría llegar a ejercer como regente si se cumplen las condiciones establecidas por la Constitución.