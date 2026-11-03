El director del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Carlos San Martín, este martes, junto a un miembro de la Guardia Civil, a la espera de los resultados del protocolo de seguridad por aviso de bomba. Badía

El aviso de bomba del aeropuerto de Murcia se salda como falsa alarma: "Bastante tenemos ya con los trenes"

El reloj ronda las 12 horas del mediodía y 10 minutos de este martes, cuando una circular suena de forma insistente por la megafonía del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia: “El vuelo 4117 de Ryanair, con destino a Manchester, queda retrasado por causas operativas”.

Tales causas operativas son fruto del aviso de bomba que la compañía irlandesa ha recibido a las 10.05 horas de este martes y que ha adelantado en exclusiva EL ESPAÑOL.

El avión que ha desencadenado el protocolo de seguridad por atentado con artefactos explosivos cubría la ruta Manchester-Murcia con 114 pasajeros a bordo de un avión de la compañía irlandesa.

“No tiene pinta de que el aviso se haya producido desde territorio nacional porque la alerta de bomba la ha recibido directamente la compañía Ryanair”, tal y como explican fuentes de la Guardia Civil.

En concreto, la central de Sevilla de la compañía de Michael O'Leary es la que ha informado a AENA y a la central del Teléfono Único de Emergencias sobre la alerta que pesaba sobre el vuelo que se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, con sede en Corvera.

A pie de instalaciones, uno de los guardias civiles avanza al periodista de este diario que la situación está controlada: “Tiene pinta de ser una falsa alarma porque alguien que pone una bomba de verdad, no llama para avisar. “Han querido crear confusión”.

Los coches patrulla de la Guardia Civil, este martes, en el acceso al aeropuerto de Corvera. Badía

El avión de Ryanair que está bajo sospecha ha quedado apartado en la cabecera de la pista del aeropuerto, estableciendo un perímetro de seguridad de varios metros, para que trabajen los equipos TEDAX: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos.

“Los perros que detectan explosivos están dentro del avión”. Los 114 pasajeros han sido trasladados a una terminal destinada para jets privados y allí han sido atendidos por el personal médico de una ambulancia, por si el estrés de la situación le ha pasado factura a alguien.

Vuelos desviados a Alicante

“Lo más probable es que el Grupo de Información se entreviste con el pasaje para investigar la procedencia del aviso de bomba”, según comenta un guardia civil. De momento, los vuelos que deben aterrizar en Corvera se han desviado al aeropuerto de Alicante y ningún avión despegará desde el aeródromo de Corvera hasta que la Guardia Civil culmine con su trabajo.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, se persona en las instalaciones mientras miembros de los TEDAX de la Guardia Civil -procedentes de Alicante- están inspeccionando la aeronave para determinar si hubiera algún artefacto en su interior.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, este martes, en el aeropuerto de Corvera para conocer de primera mano la labor de la Guardia Civil. D. G.

Pasa el tiempo y desde los servicios de emergencias llega el mismo feedback: "Se retiran recursos, falsa alarma". De hecho, de las siete ambulancias movilizadas solo se queda un retén.

Pero eso no impide que el miedo invada a algunos pasajeros fruto de la sensación de inseguridad que se respira en el sector del transporte de pasajeros en España, tras la colisión de dos trenes en Urda que se ha saldado con 69 víctimas mortales.

Prueba de ello es un ciudadano británico que se marcha del aeropuerto porque no se subirá al siguiente vuelo de Ryanair que debe volar hacia Manchester: “He anulado el billete”.

Por la megafonía vuelve a sonar el mismo mensaje que informa del retraso de otro vuelo. “El vuelo 5703 de Binter, con destino a Gran Canaria, queda retrasado por causas operativas”.

Los pasajeros buscando información sobre sus vuelos. Badía

Claudia, abogada de profesión, es una de las pasajeras de ese vuelo retrasado a Canarias y se muestra indignada por el aparente aviso falso de bomba que ha paralizado toda la actividad del aeropuerto de Corvera: “Espero que se le caiga el pelo a la persona que haya hecho esto, tal y como están las cosas en España con el transporte después del accidente de los trenes”.

"Me tengo que ir a Fuerteventura y voy a volar con mal cuerpo", se lamenta Claudia, maleta en mano. "Bastante tenemos ya con los trenes", insisten su madre y su hermana. "Deberían de informar a los pasajeros sobre lo que está pasando".

A pie de ventanilla de una aerolínea, una trabajadora no sale de su asombro: “Llevo 5 años trabajando aquí y es la primera vez que se produce un aviso así”. "Hay gente que viene a decir que ya no quiere volar hoy", según resume esta empleada.

"El campo de vuelo y la pista han sido cerrados temporalmente, como marca el protocolo".

En la ventanilla de Europe Grand Services, una pasajera se aproxima sin tener muy claro lo que está pasando y pregunta a una empleada con desconcierto:

- Pasajera: ¿Por qué está cerrado el aeropuerto?

- Empleada aerolínea: Por aviso de bomba.

- Pasajera: Madre mía.

Ryanair ya estuvo en la diana de otro falso aviso de bomba en julio de 2021, cuando un vuelo procedente de Bérgamo (Italia) tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Sevilla tras recibir una alerta de explosivos.

Emergencia desactivada

Pasada la una del mediodía, AENA confirma que "la emergencia ya se ha desactivado" y "se ha retomado la operativa". Poco a poco se retiran las patrullas de Policía Local que custodiaban hasta las rotondas de la carretera. Corvera vuelve a retomar la normalidad, y sobre todo, recupera la calma.

"La Guardia Civil descarta la presencia de explosivos en el avión procedente de Manchester, tras su inspección. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia retoma su actividad con normalidad", según anuncia el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a través de su cuenta de 'X'.

Pero hay malestar entre los pasajeros porque algunos vuelos que han sido desviados al aeropuerto de Alicante, tienen que volver a despegar para aterrizar en Murcia, y sus familiares que se han desplazado a la vecina provincia les toca volver a hacer carretera para recogerlos. Hoy están enfados, aunque mañana lo recordarán como una simple anécdota.