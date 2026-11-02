Los sanitarios de Ceuta ligan la agresión a dos enfermeras del hospital a la "drástica" retirada de las patrullas militares

"Ya está el trabajo hecho, ahora vuelta a una supuesta normalidad", explica un militar a EL ESPAÑOL con cierta ironía. De normalidad como tal hay poco en Ceuta. La situación no es la misma que la de los primeros meses, pero no está como antes de la invasión.

Dentro de su unidad solo hay "un par de vehículos dando vueltas" de forma simultánea por la ciudad autónoma, pero nada comparado con el despliegue de hace unas semanas. El pasado 28 de octubre retiraron el puesto fijo que tenían los militares en el Hospital Universitario de la ciudad.

Tan solo cuatro días después de que se retirase este puesto fijo, dos enfermeras han sido agredidas por inmigrantes. Estaban realizando sus labores asistenciales en el hospital cuando sufrieron el ataque.

Este incidente obligó a intervenir a efectivos de la Policía Nacional para atender a las dos profesionales afectadas que interpondrán sus denuncias correspondientes contra el agresor.

Pero este no ha sido el único episodio de violencia dentro del hospital. Los sanitarios también tuvieron que enfrentarse a otro inmigrante que entró con la invasión que "protagonizó una reyerta cuando trataba de autolesionarse" justo antes de ir al Centro de Atención para Extranjeros (CATE), según relatan desde INGESA a EL ESPAÑOL.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado la agresión y ha iniciado ya su protocolo de actuación frente a las agresiones. De hecho, el sindicato ha puesto a disposición de las dos trabajadoras agredidas todos los recursos disponibles tanto de asistencia jurídica como de apoyo psicológico.

Sala de Triaje improvisada en la calle para atender a los inmigrantes en la puerta de urgencias del Hospital de Ceuta. Iranzu G. Vergara Ceuta

La inseguridad se ha apoderado de ciertos puntos de la ciudad después de que se hayan retirado a las tropas de militares y de que Interior replegase a tres pelotones del GRS de la Guardia Civil en Ceuta y dos unidades de la UIP de antidisturbios que han vuelto a la península.

En total, 160 efectivos de Policía Nacional y 210 de Guardia Civil han dejado de estar en las calles de la ciudad autónoma.

Todo esto obedece a una decisión por "razones operativas" para adaptar "el dispositivo desplegado" en Ceuta tras la invasión.

La retirada de efectivos se ha convertido en una realidad tres meses después de la invasión, pero la ciudad todavía no ha vuelto a ser la de antes. Es cierto que la crisis migratoria no es la de los primeros meses, pero los campamentos continúan y siguen quedando inmigrantes escondidos en la ciudad. También menores que piden cada día ser acogidos.

Una vez eliminados los grandes asentamientos como el que había en las naves industriales de El Tarajal o la playa de El Trampolín, la presencia militar ha bajado mucho en Ceuta.

Esta semana, las batidas continuas han sustituido a los grandes despliegues policiales que desalojaron dichos asentamientos chabolistas.

A simple vista, además de haber sido retirados del Hospital de Ceuta, ya no se ven militares en las puertas de los grandes supermercados, una estampa hasta hace poco habitual en la ciudad, que se tuvo que militarizar de forma drástica en agosto.

Antes de que ocurriese este ataque contra las dos sanitarias, desde el propio día Sindicato de Enfermería ya advirtieron del peligro y los riesgos de retirar las patrullas. Mediante un comunicado el regreso de las patrullas militares a los accesos de los centros sanitarios, pues considera “inaceptable” que los efectivos hayan recibido la orden de regresar al cuartel “sin ser sustituidos por otros dispositivos de seguridad”.

Según Satse, esta no se trata de una retirada puntual o temporal, sino de una orden expresa para que los militares no vuelvan a prestar servicio en las instalaciones sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta.

El sindicato sostiene que la decisión deja desprotegidos tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes, en un contexto de "tensión e inseguridad" que, a su juicio, se mantiene desde la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

Así, ha reclamado una rectificación inmediata y el restablecimiento de la presencia militar en los dos servicios de Urgencias, el del hospital de la ciudad y el del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) con el objetivo de “garantizar la seguridad” y la “integridad física” de quienes trabajan en ellos y de quienes acuden a recibir atención médica.

La denuncia de Satse coincide con los incidentes registrados durante la mañana del pasado miércoles en las Urgencias hospitalarias, que el sindicato describió como una “feria de agresiones”.

En la mañana del miércoles varios agentes de policía tuvieron que acudir al servicio sanitario tras sufrir ataques mientras desempeñaban sus funciones. Entre los afectados se encontraba un policía que sufrió la mordedura de un inmigrante trasladado en calidad de detenido.

Unas agresiones que se suman a los ataques de las dos enfermeras que ha denunciado CSIF este domingo y el altercado con otro inmigrante dentro del propio hospital.

Para CSIF este ataque confirma "los peores presagios" y demuestra cómo se expone al personal del hospital tras retirar la protección militar del complejo hospitalario.

Al igual que SATSE, su principal reivindicación es que se mantenga el puesto de seguridad de los militares en el hospital. Una buena medida disuasoria que impidió episodios de violencia durante los momentos más duros de la invasión.

Su único deseo es poder acudir a sus puestos de trabajo en un entorno seguro y no ver amenazada su integridad física mientras están atendiendo a alguien.

Una desescalada “muy drástica”

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) comparten la preocupación por la forma en que se está desarrollando la retirada de los efectivos, aunque reconocen que la situación debe volver progresivamente a la normalidad.

“Nosotros apoyamos las palabras de la ministra, pero no entendemos por qué esta desescalada se está haciendo de una manera tan drástica”, explican a EL ESPAÑOL desde la asociación, y añaden que "ya no hay patrullas por la noche, sólo hay pequeñas patrullas durante el día". No obstante, añaden que entienden que “todo tiene que volver a la normalidad”.

La retirada de los militares de los puntos en los que habían sido desplegados coincide con la reanudación de otras actividades. “Hemos llegado hasta el punto de que nuestros compañeros están yéndose ya de maniobras. Ahora mismo hay unidades destacadas en Almería”, señalan desde ATME, que aseguran que la preocupación entre los miembros de las tropas es muy grande.

Pese a ello, la asociación evita pronunciarse sobre la conveniencia de la decisión. “No podemos decir si nos parece correcta o no, puesto que es una decisión política”, explican. Los militares, recuerdan, están sujetos a una cadena de mando y deben cumplir las órdenes recibidas.

Cansancio entre las tropas

No obstante, la valoración de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) es diferente. La organización celebra que la ciudad pueda “volver a la normalidad” y destaca el “alivio emocional” que supone para los efectivos después de la “sobrecarga de trabajo” soportada desde finales de julio. De hecho, desde ATME han denunciado que incluso se han producido bajas laborales entre miembros de las tropas.

No obstante y pese a sus diferencias en la valoración de la desescalada, ambas asociaciones lamentan que los militares no hayan obtenido el estatus de agentes de la autoridad, una condición de la que sí disponen los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones.

Desde ATME denuncian también la diferencia de compensaciones económicas y en las condiciones laborales de los distintos cuerpos de seguridad del estado.

Según la asociación, mientras que los agentes de la Policía Nacional "están percibiendo 100 euros adicionales por día", la petición para que las Fuerzas Armadas recibieran una consideración específica por la “excepcionalidad de la crisis que atraviesa la ciudad” quedó “en nada”.

La organización recuerda que planteó esta posibilidad tomando como referencia las medidas adoptadas durante la pandemia, en el marco del estado de alarma.

De hecho, a mediados de septiembre Vox llevó al Congreso de los Diputados una moción relacionada con esta cuestión, aunque finalmente fue el PP el partido que logró el respaldo del congreso semanas después.

ATME denuncia, además, las condiciones en las que han trabajado los efectivos durante el despliegue. Según la asociación, algunos militares han llegado a trabajar 24 horas consecutivas y han estado “en el ojo del huracán”, al ser señalados como “maltratadores” a raíz de las denuncias sobre presuntas agresiones y abusos contra inmigrantes formuladas por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales.

Desde el sindicato consideran que existe una doble vara de medir, ya que, según sostienen, no se ha prestado la misma atención a las presuntas agresiones sufridas por los militares, entre ellas “lanzamientos de piedras, la colocación de trampas” e incluso “apuñalamientos”.

Aceleración de las expulsiones

La desescalada militar coincide con la aceleración de los procedimientos de triaje y de tramitación y resolución de las solicitudes de asilo de las miles de personas que continúan en Ceuta.

El pasado 16 de octubre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el Gobierno estaba preparado para “intensificar la formalización y resolución tanto de los expedientes de devolución como de las solicitudes de protección internacional”.

El ministro explicó que la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) es provisional y que la activación de nuevos módulos policiales permitirían “formalizar hasta 100 expedientes diarios”, tanto de devolución como de protección internacional.

Sin embargo, la denegación de numerosas solicitudes de asilo está generando inquietud entre los inmigrantes alojados en recursos como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Allí, según los inmigrantes consultados, los ánimos están “por los suelos” tras el dispositivo policial desplegado durante la mañana del lunes 26 de octubre para expulsar a una docena de inmigrantes tras la resolución negativa de sus solicitudes de asilo.

A esta preocupación se suman las denuncias de organizaciones como Caminando Fronteras y Elín, que acudieron al Defensor del Pueblo la semana pasada para alertar de que la devolución a Marruecos de 16 personas a finales de octubre, que se habría producido sin las “garantías jurídicas” necesarias.