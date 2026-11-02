Dos perros atacan a María José, enfermera del Hospital de Caravaca: "Se tiraron como lobos, me mordieron muchas veces"

María José asegura que sigue viva gracias a un pastor que tuvo la valentía de prestarle auxilio, justo lo que no hicieron los dueños de dos perros que la cosieron a bocados en Caravaca de la Cruz. "No quise correr porque habría sido peor: me dieron un mordisco tras otro, fue un no parar", subraya María José, enfermera pediátrica en el Hospital del Noroeste.

Esta profesional sanitaria, muy conocida y querida en el centro hospitalario donde a diario muestra su vocación de servicio por los pacientes, concede una entrevista a EL ESPAÑOL para verbalizar su "indignación" tras sufrir el furibundo ataque de dos perros cuya imagen ilustra este reportaje.

"Esos perros no se los han llevado a zoonosis después de atacarme, siguen con sus dueños y este domingo los sacaron a pasear por el Parque del Cejo de Caravaca de la Cruz, como si tal cosa", según lamenta María José, de 47 años.

"Voy a ir hasta el final con mi denuncia porque quiero quitar este peligro de las calles. La siguiente vez que esos perros ataquen a alguien, a lo mejor, esa persona no tiene la misma suerte que tuve yo".

- ¿Cómo eran los canes que le mordieron?

- María José: Uno era de color rojizo, creo que era un cruce con pastor alemán, y el otro, de pelaje oscuro, me pareció que estaba cruzado con un pastor belga. Me mordieron, al menos, en 13 ocasiones, clavándome los colmillos. Incluso me hicieron algún desgarro.

Me han tenido que dar una baja. Las heridas me escuecen mucho porque los mordiscos que sufrí son profundos. Tengo muchas molestias. No puedo estar tumbada bocarriba ni sentada porque de cintura para abajo voy cosida a bocados. A nivel psicológico también estoy afectada. Pensé que iba a morir.

Un detalle de uno de los mordiscos que sufrió María José. Cedida

El ataque se produjo el domingo 25 de octubre, en una zona de monte próxima a la Urbanización del Llano, con una vía asfaltada que transitan a diario ciclistas, senderistas, personas que salen a correr o familias que quieren disfrutar de la naturaleza y de paisajes trufados de pinos y almendros.

"Llevo ocho años haciendo ese recorrido de doce kilómetros, un par de veces a la semana, para practicar deporte", según resume María José. "A veces, me acompaña mi hijo, de 9 años, con su bicicleta, y no quiero pensar qué habría pasado si llega estar conmigo ese domingo".

- ¿Cómo se produjo el ataque?

- María José: Había cubierto la mitad del recorrido tras pasar por la Urbanización del Llano. Iba con mis AirPods y en una zona con descampados vi a un par de perros que venían corriendo y enfurecidos, pero no pensé que me haría esto. Creí que solo iban a ladrarme.

El marido de esta enfermera es aficionado a la caza y tiene perros, además, su abuelo también tenía animales en el campo, de forma que esta vecina de Caravaca de la Cruz está familiarizada con la fauna y las mascotas. Pero cuando estos dos canes, con apariencia de mestizos, llegaron a la altura de María José tuvo claro que su integridad física corría peligro.

De hecho, les hizo fotos "cuando me rodearon" y trató de recular sin hacerles sentir que invadía su territorio. "No quise correr porque habría sido peor". "Me di la vuelta con cuidado y en ese momento, el perro con el pelo rojizo, me mordió los glúteos". "Me clavó bien los colmillos".

La reacción de María José consistió en aguantar de pie como pudo, ya que si caía al suelo habría quedado a merced de ambos perros que estaban muy agresivos. "Cuando el perro cruzado con pastor alemán me dio el primer bocado, el otro se tiró a por mí". "Perdí la cuenta de los mordiscos y los arañazos que recibí". "Esos perros se tiraron como lobos".

Uno de los perros ladrando a María José antes de atacarla. Cedida

Esta enfermera del área de Pediatría del Hospital del Noroeste recibió un mordisco en el brazo izquierdo, el resto en los muslos, las piernas, los glúteos...

"Cada vez que movía los brazos, los perros se alteraban más". "Me hicieron lo que se denomina heridas sucias que no se pueden suturar porque existe riesgo de infección".

- ¿Cómo logró deshacerse de los perros?

- María José: Había un pastor por la zona que escuchó los ladridos de esos animales y mis gritos de auxilio. No me daba la mente para pensar, estaba sola en un paraje y esos perros no paraban de morderme y paré la furgoneta del pastor cuando la vi. Él me ayudó para quitarlos de encima y luego paso otro coche con dos parejas que también me auxiliaron. Entonces, los perros huyeron.

En ese momento, llegó corriendo a la zona el marido de María José, al que telefoneó como pudo para pedirle auxilio también. Su esposo afirma a EL ESPAÑOL que la madre de su hijo podría haber muerto aquel domingo 25 de octubre. "Recuerdo bien su llamada, empezó a gritarme".

"'¡Me matan, que me comen unos perros! ¡Sube corriendo!' Tardé ocho minutos en desplazarme, si no llega a estar el pastor: los perros la matan". "El pastor llegó nervioso para ahuyentar a esos perros".

"Mi mujer llevaba doce o trece mordiscos en los brazos, en las piernas, en los muslos, en los glúteos... No lograron tirarla al suelo, de lo contrario, le podrían haber mordido en el cuello", recalca su marido, de 54 años, todavía con el susto en el cuerpo al recordar el estado que presentaba María José. "Me llevé a mi esposa a urgencias".

María José confirma que luego acudió al cuartel de la Guardia Civil, con su parte médico de lesiones y las fotos de los perros, para presentar la denuncia correspondiente. "Quiero que se depuren responsabilidades legales".

Una de las imágenes de los perros que ha aportado María José a la Guardia Civil en su denuncia. Cedida

Este diario ha podido saber que la Guardia Civil localizó a los dueños de los perros, una pareja natural de Ecuador, y que afirmó que sus mascotas se les habían escapado de su domicilio, incluso deslizaron que María José podría tener la culpa del ataque sufrido porque gritó a los canes.

"Claro que chillé, si estaba sola en ese paraje y no paraban de morderme", subraya esta enfermera. "Lo que más me duele de todo es que los dueños de los perros estaban allí. Ellos vieron el ataque y no salieron a socorrerme, se fueron a esconderse".

- ¿Por qué afirma eso?

- María José: Cuando llegó la Policía Local después del ataque, el pastor que me auxilió insistió a los agentes en que buscaran a los dueños de los perros porque él sale por allí con su rebaño de ovejas y llevaba varios días viendo a los propietarios soltando a sus perros por la zona, para sacarlos a pasear, los dejaban sueltos sin bozal.

Además, el pastor explicó que los perros primero atacaron a sus ovejas y ha declarado ante la Guardia Civil como testigo.

El marido de esta enfermera, propietario de perros de caza, se muestra muy dolido por la conducta de los dueños de esos canes: "No puedes sacar a pasear por el monte a dos perros que son peligrosos, sin correa y sin bozal, porque primero atacaron al rebaño de ovejas, se calentaron y luego fueron a por mi esposa".

Pide medidas

El paraje natural que rodea la Urbanización del Llano es una zona transitada por ciclistas y runners, por este motivo, esta enfermera ha decidido denunciar públicamente el ataque que ha sufrido, para que el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz tome medidas con los canes de esta pareja de latinoamericanos que ayer domingo fue vista paseando a sus mascotas por un parque donde hay niños.

"No quiero que le pase esto a nadie, nunca he tenido problemas con los animales", insiste María José, a la espera de ser llamada al juzgado a prestar declaración tras haber contratado a un abogado. "Estoy indignada porque esos perros siguen en la calle".