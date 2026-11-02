Issou, primer oficial marroquí asilado en España: "Ceuta y Melilla se entregarán a Mohamed VI en tres años. Solo temen un nuevo Gobierno"

Desde hace 25 años, Abdelilah Issou, primer oficial marroquí al que le concedieron asilo en España, tiene una pesadilla recurrente.

En ella, él está en su casa de Tánger y todavía no ha emigrado a España. Entre tanto, se esconde de la gendarmería y los militares de su país.

Se oculta porque descubrieron que, mientras era teniente en Marruecos en los 90, se reunía con un agente de inteligencia español para filtrar información.

Le detallaba lo que sucedía en su puesto de trabajo: las rutas de narcotráfico en el Sáhara Occidental, los supuestos amoríos de Mohamed VI con otros hombres, los banquetes con alcohol de los políticos marroquíes y los disparos a ciertas lanchas que salían desde la costa.

En esa pesadilla, Issou es consciente de que están a punto de atraparlo. Intenta huir por cualquier lugar, pero las fuerzas marroquíes están detrás de él.

Irrumpen en su casa y en la de sus padres, pero logra salir corriendo. Cuando ya están a punto de capturarlo finalmente, él siempre se despierta sobresaltado en su cama.

Al abrir los ojos, Issou escruta la oscuridad para corroborar que no hay nadie más que su pareja.

Desde entonces, el exmilitar marroquí, que estuvo 16 años en las filas y llegó a ser teniente, ha aprendido a convivir con las pesadillas, los ansiolíticos y el miedo a que lo asesinen.

"Dos veces han intentado matarme en España", dice mientras se toma un café. Lo comenta con calma. Su mirada es cansada, pero firme. Su tono de voz es bajo por decisión. No confía en que otros escuchen lo que él dice.

Abdelilah Issou estuvo durante 16 años en las filas marroquíes. Rodrigo Mínguez / EL ESPAÑOL

La primera vez que lo intentaron asesinar fue en 2010, cuando dos marroquíes con pistolas intentaron subirlo a un coche, pero él logró escapar. Y la última fue en 2023, cuando planearon que otro vehículo lo atropellara a alta velocidad.

Desde el exilio, Issou ha mantenido una postura crítica sobre Mohamed VI, la vida en Marruecos, la corrupción en las fuerzas militares de su país y la invasión en Ceuta de este verano. Aún hoy se esconde de Rabat.

¿Cómo ha sido vivir en el exilio durante 25 años?

Me siento seguro, a pesar de los dos intentos de asesinato que me han hecho. También me llegan amenazas de muerte a diario.

También he denunciado a un político marroquí que está en Amsterdam y me envió amenazas de muerte. El caso lo denuncié con mi abogada hace más de un año.

En su momento, me dijo que me faltaba poco para que me deportaran. Ha pasado un año ya y hace poco me llamaron de los juzgados para preguntarme si seguiría con la denuncia. Por supuesto que dije que sí.

¿Cómo fueron los dos intentos de asesinato?

El primero ocurrió en 2010, en un barrio de Madrid. Salieron dos marroquíes armados y me intentaron subir en un coche. No sé cómo lo logré, pero pude escapar.

En 2023, cuando salía de un gimnasio, enviaron a un coche para que me atropellara en un paso de cebra. He tenido mucha suerte hasta ahora aunque siempre tengo miedo por mi vida y la de mis seres queridos.

Todo esto porque desde España he revelado mucha información sobre Marruecos y eso les ha dolido. Incluso, sé que me negaron la nacionalidad aquí por una persona muy influyente.

Esta persona ha pedido que me devuelvan a mi país, pero con el estatus que tengo no se puede hacer. Sería un bochorno. En Marruecos me quieren muerto y por eso están a la espera de que vuelva.

Estoy muy contento con España, pero aquí soy una especie de prisionero. No por el Gobierno actual, pero sí por Marruecos.

Abdelilah Issou, desde hace varios años, debe tomar ansiolíticos. Rodrigo Mínguez / EL ESPAÑOL

¿Por qué decidió, en los noventa, filtrar información a un agente del CNI de España?

Llamé al Consulado de España en Tetuán y pedí una cita con uno de los agentes.

Les dije que quería publicar en España unos trapos sucios del régimen de Marruecos y del Ejército.

Nos vimos unas cuantas veces durante varios años y, en una de esas ocasiones, me dijo: "Esa información que me has dado, si la publicamos en España, a ti te van a fusilar. Tú conoces tu régimen".

Entonces se tomó la decisión de que yo filtrara esa información sin publicarla. También me dijeron que si las cosas se torcían en mi país conmigo, me iban a sacar y llevarme a un lugar seguro en España, como sucedió a finales de los 2000.

Incluso hubo un tiempo en el que me negaba a firmar documentos comprometedores sobre incautaciones, que al final eran robadas por coroneles.

Los últimos meses antes de poder salir de Marruecos estuve en una chabola cerca de Ceuta, en el monte. Esa era una propiedad de mi abuelo que tenía unos huertos.

Ese tiempo fue muy complicado porque temía por mi vida y la de mi familia. Además, hubo un momento en el que perdí el contacto con el CNI. Después, por mis propios medios, descubrí que me tenían bajo vigilancia en Marruecos.

En un momento dado, finalmente conseguí mi pasaporte y pude entrar en Ceuta. Allí tomé el ferry y llegué a la Península.

Desde entonces no he vuelto a Marruecos. Hace 25 años.

¿Qué información filtró?

Denuncié cómo se estaba gestionando el Ejército y las rutas de narcotráfico en el Sáhara Occidental. Cómo los coroneles se llenaban los bolsillos con dinero y hacían que gente de menos rango pagaran por cosas que no hicieron.

En el Sáhara Occidental estuve durante once años y sé cómo se movían los hilos allí. A quien era mi fuente también le dije que el Ejército estaba involucrado en el tráfico de drogas.

Otra de las denuncias que hice fue que en una ocasión, sin ningún motivo, nos hicieron ir una noche hacia una playa clandestina y abrir fuego en contra de una lancha que estaba saliendo. Nunca supe si herí a alguien.

También, un tiempo después, nos llevaron hacia el muro del Sáhara Occidental y nos obligaron a disparar a todos los camellos.

Además, revelé los amoríos que tenía Mohamed VI con diversos hombres. Uno de ellos fue compañero mío mientras él todavía era Príncipe y todos sabíamos lo que sucedía. Era alguien de tez oscura.

Esos escándalos no son un secreto en Marruecos. La primera vez que publiqué algo al respecto fue en 2010 y siempre ha tenido una cierta notoriedad pública.

Con el paso del tiempo también vas entendiendo cómo funcionan muchas cosas. Es normal que en Ceuta también entraran militares que desertaron porque se dieron cuenta de cómo funciona realmente Marruecos.

¿En ese tiempo, cuando usted era teniente en Marruecos, tenía conocimiento de la infiltración de otros agentes de su país en España?

Siempre ha existido. Lo que hay que saber es la causa. Desde que España abrió consulados marroquíes en el país, el régimen envía a sus espías. Pero es normal, todos los países lo hacen.

Sin embargo, la presencia en Ceuta y Melilla es diferente. Tiene otros fines. Eso no es una teoría de conspiración.

Abdelilah Issou pidió la nacionalidad española en 2010, pero esta le fue denegada en 2023. Rodrigo Mínguez / EL ESPAÑOL

¿Por qué Ceuta y Melilla son diferentes?

Se está librando una guerra desde hace más de 20 años. Pero es algo que tiene varias capas. Hay una convergencia de intereses porque el plan es llegar al Gran Marruecos.

Hace poco publiqué una foto de un grupo que está en Bélgica frente a la embajada española con un mapa donde la mitad de la Península está en rojo. El plan para recuperar Ceuta y Melilla no es una guerra abierta con armas.

Se hará una guerra híbrida, como ya se está viviendo. Se hace mediante olas migratorias o incluso los atentados terroristas. Vete tú a saber lo que hay dentro de los túneles en Ceuta.

Marruecos está fuera de sí y Mohamed VI ya no gobierna. Las decisiones vienen de otra parte. Los sistemas de armas y las compras de los equipos de defensa vienen de Israel.

¿Cuál es el interés de Marruecos en Ceuta, Melilla y Canarias?

Ocuparlas. Es así de sencillo. El discurso por parte de los gobiernos de España y de Marruecos es como si esto ya estuviera pactado.

La entrada en Ceuta fue planificada. Incluso, en esos días, Marruecos envió armamento pesado a las cercanías de la frontera.

Eso lo detectaron las fuerzas militares españolas y mandaron a grupos pequeños de soldados para averiguar lo que estaba sucediendo. Hubo un intercambio de mensajes entre las dos cúpulas y el mensaje de España fue que en un perímetro de 300 metros hasta la frontera no podía haber nada de armamento pesado.

Otra cosa: más de 90.000 inmigrantes no podrían coordinarse solos. Si se mira el historial, meses antes del ingreso masivo hubo señales que ambas partes detectaron y que no se detuvo.

También hace poco se conoció que uno de los buques marroquíes transportó a decenas de inmigrantes que los arrojaron al mar. No solo hay pruebas de que esto iba a suceder, sino que también he tenido acceso a esa información.

Las personas no tienen en cuenta que Marruecos es un régimen narcoterrorista. Usa el terrorismo contra su propia gente. Y si esto sigue escalando, posiblemente las órdenes se trasladen a España.

Los políticos marroquíes, en diversas ocasiones, han declarado que conocen la fecha en la que se va a negociar por Ceuta y Melilla, pero España todavía habla de un aliado.

¿Considera que el virus Pegasus que infectó al Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una injerencia en la respuesta ante esta crisis?

Tengo varias teorías sobre ello. Pero aclaro que esto, a diferencia de lo anterior, son conclusiones a las que yo llego y no información que me han dado.

Con base en ello, dicen que se tienen trapos sucios de Pedro Sánchez, pero si los hay, tienen que ser de índole sexual y otras cosas comprometedoras.

Todos los servicios de inteligencia hacen chantajes de ese tipo. Sánchez está jugando un papel y realmente es una marioneta.

Su discurso gubernamental sobre Ceuta, Melilla y Canarias es de que son amigos de Marruecos mientras ellos ya saben lo que está pactado.

No sabemos si es una coincidencia, pero por ejemplo, los Reyes fueron al Sáhara Occidental poco tiempo antes de que España se retirara de este territorio.

Un par de décadas después sucedió lo mismo: los Reyes van a Ceuta y Melilla. Su mensaje sí es de defensa de las dos ciudades autónomas.

Lo que habría que investigar también es por qué hay esa injerencia militar marroquí en Ceuta y Melilla. Alguien debe interrogar a los que han confesado ser militares y que, por salir del paso, dicen que son desertores.

Entonces, para finalizar, ¿Cuál es el camino de Ceuta, Melilla y Canarias?

Los veo perdidos, sobre todo Ceuta y Melilla. Tengo información de que estas dos ciudades se van a entregar.

¿Qué información?

Ceuta y Melilla se van a entregar en un plazo de tres años, más o menos.

¿Cuál es la fuente?

Tengo contactos importantes y es lo que me han transmitido. Proviene de un tercer país involucrado y es una fuente de alto nivel.

Lo que me transmiten es que conservar esas dos ciudades para España ya no es rentable y que sería peligroso para la seguridad.

Entonces, esa fuente me cuenta de que se entregará en un lapso de tres años y que el actual gobierno de España lo considera una buena idea.

Sí hay un cierto temor en caso de que haya un cambio de Gobierno porque eso podría frenar el plan que ya se tiene pactado, pero está prácticamente finiquitado. Lo que estamos viendo son esos últimos pasos de una guerra de más de 20 años.

Por un lado, Marruecos los está presionando, y por otro, está la seguridad.

Están preparando el terreno. En este momento no van a salir a decir a la ciudadanía: "Tenemos pactado con Marruecos que vamos a entregar Ceuta y Melilla".

Van a ir mintiendo y mintiendo. Canarias también podría caer, pero de allí no tengo la información que sí cuento de Ceuta y Melilla.