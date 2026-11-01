Jardun, los herederes vascos de ETA, se alían con los terroristas palestinos que perpetraron la carnicería del 7-O

Los comunistas vascos de Jardun mantienen desde al menos agosto del pasado año un acuerdo de cooperación con la organización terrorista palestina que asesinó a tiros a un ministro israelí en un hotel de Jerusalén en 2001 y cuyo brazo armado, las Brigadas Abu Alí Mustafá, participó junto a Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023, según documentó Human Rights Watch.

El pacto entre el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) (incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde el 17 de junio de 2002) y la plataforma de independentistas antisistema fue dado a conocer por la propia coordinadora de extrema izquierda mediante una carta atribuida al número dos del FPLP.

La misiva fue publicada en vascuence el 27 de septiembre del pasado año en la página web oficial de Jardun, coincidiendo con el Gudari Eguna, la jornada en la que la izquierda abertzale homenajea a los terroristas fallecidos de ETA.

Dos días después, el 29 de septiembre, el portal de información alternativa La Haine reprodujo íntegramente una versión castellana del texto con algún añadido.

La carta lleva la firma de Yamil Mazhar, vicesecretario general del FPLP, y habla explícitamente de la existencia de un acuerdo para intercambiar experiencias de lucha, coordinar acciones populares y desarrollar campañas políticas, culturales y mediáticas.

Mazhar se compromete expresamente a llevarlo a la práctica, ampliar la colaboración a los ámbitos juvenil e internacional y respaldar iniciativas conjuntas contra el imperialismo y el sionismo.

El embajador iraní Reza Zabib, durante uno de los encuentros organizados por Iranekin Bat en el País Vasco. Detrás de los participantes aparecen banderas de Irán, Hezbolá, Palestina, Líbano y Euskal Herria. Redes sociales

El palestino describe literalmente el acuerdo como una "alianza" y precisa que cuenta con el respaldo de la cúpula de su organización.

Según él, se está expresando en nombre de Ahmad Saadat, secretario general del FPLP, condenado en 2008 a 30 años de prisión en Israel por dirigir y desarrollar actividades de la organización terrorista, y de los integrantes de su Buró Político y Comité Central.

En la carta divulgada por La Haine hay un agradecimiento a Jardun por las iniciativas políticas y culturales desarrolladas en el Parlamento Europeo y otros espacios para presionar a Israel e impedir el suministro de armas.

No identifica a sus responsables ni permite establecer qué participación tuvieron los antisistema vascos en esas acciones.

Los contactos entre los herederos del comunismo totalitario y la organización terrorista palestina venían, cuando menos, de varios meses atrás.

El 20 de abril de 2025, con motivo del Aberri Eguna, la coordinadora vasca leyó otra carta atribuida igualmente a Yamil Mazhar, fechada tres días antes y remitida desde el Líbano, según la propia organización.

En aquella misiva, el dirigente del Frente Popular elogia a Jardun por la organización de una semana de actividades de solidaridad bajo el título "El Eje de la Resistencia, la lucha contra el sionismo y el papel del FPLP".

El texto presenta las jornadas como una herramienta útil para profundizar el diálogo entre ambos movimientos y crear herramientas compartidas de lucha y termina expresando la disposición del FPLP a mantener abiertas sus alianzas internacionales, particularmente con sus interlocutores vascos.

Eje de la resistencia

El llamado "Eje de la Resistencia" es el nombre propagandístico con el que Irán presenta a sus aliados armados en Oriente Próximo.

Parapetada tras ese eufemismo hay una tupida red de organizaciones terroristas y milicias que la Guardia Revolucionaria iraní ha financiado, entrenado y abastecido de armas durante décadas con el fin de utilizarla como ariete en su política exterior, marcada por la obsesión de destruir a Israel.

Ahí están Hezbolá, responsable de atentados contra civiles; Hamás, cuyos comandos asesinaron y secuestraron a civiles israelíes el 7 de octubre de 2023; la Yihad Islámica palestina; los hutíes de Yemen, que han hundido buques mercantes, matado a tripulantes y secuestrado marineros en el mar Rojo; y las milicias chiíes iraquíes.

Hasta su caída, en diciembre de 2024, el régimen de Bashar al-Ásad constituía otro de los pilares de esta alianza.

El antisemitismo también figura expresamente en el ideario de esas organizaciones. Los hutíes de Yemen, por ejemplo, incorporan a su consigna oficial una maldición contra los judíos, junto a sus llamamientos a la muerte de Estados Unidos e Israel.

El simpatizante de Hezbolá Asier Herranz (a la derecha), con el embajador de Irán Reza Zabib y otros miembros de Iranekin Bat, que es el comité de solidaridad vasco con Irán al que pertenecen ambos detenidos. Redes sociales

Al dedicar una semana de solidaridad a ese bloque, Jardun reivindicó a una alianza armada cuyo principal patrocinador es una teocracia que impone el velo obligatorio a las mujeres, encarcela a quienes desafían sus leyes religiosas, tortura a sus opositores y ha ahorcado a cientos de personas para aplastar la disidencia.

La estrecha relación que estableció el acuerdo entre los comunistas y los cuadros del Frente Popular adquiere ahora una dimensión particularmente significativa a la luz de la investigación judicial que ha llevado a prisión provisional a dos de los nostálgicos de la 'Arcadia' soviética de los gulags, las purgas y los tiros en la nuca.

Jardun nació en agosto de 2020 de la confluencia de dos generaciones de la izquierda independentista vasca: los jóvenes revolucionarios de Jarki, organización fundada en 2017, y los veteranos de Eusko Ekintza, entre cuyos integrantes figuraban antiguos fundadores de Herri Batasuna.

A ellos se sumaron posteriormente militantes de otras corrientes radicales, entre ellas la disidencia proamnistía de ATA, y jóvenes procedentes de ambientes ultras del fútbol vasco, según fuentes policiales.

La coordinadora, a la que se incorporó Aske en 2022, rechaza la estrategia institucional de Sortu y EH Bildu; reivindica el legado político de los presos de ETA y suspira por el comunismo de los paredones y las fosas que convirtió Siberia en un inmenso archipiélago penitenciario.

El pasado 20 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó el encarcelamiento sin fianza de dos de sus militantes, Aratz Bilbao Gómez y Malen Grünig Ibáñez, investigados por presuntos delitos de terrorismo.

La investigación arrancó el 26 de septiembre, cuando una patrulla de la Ertzaintza los identificó durante un control de tráfico en Eskoriatza, Guipúzcoa. Viajaban acompañados por el ciudadano irlandés Naoise O'Conarain.

Entre el material intervenido figuraban planos de antiguos zulos de ETA, listados de guardias civiles, fotografías de entrenamientos violentos, dispositivos encriptados y una copia del contenido del teléfono móvil de un agente de la Policía Nacional.

En sus autos de prisión, el magistrado se refiere a Bilbao como el principal impulsor de Jarki/Jardun y le atribuye responsabilidades en la captación de militantes, la elaboración de manuales de seguridad, la gestión de las finanzas y las relaciones con organizaciones ideológicamente afines.

Respecto a Grünig, sostiene que participó en actividades de la organización y que había sido identificada en distintos episodios violentos. Ambos se encuentran en prisión preventiva.

Etarras y Hezbolá

Esa no es la única investigación antiterrorista que ha alcanzado a activistas de la extrema izquierda abertzale y ha puesto bajo la lupa sus relaciones con las organizaciones armadas palestinas y el entramado de milicias islamistas tuteladas por Irán.

El 16 de junio, la Policía Nacional detuvo en Vizcaya a Asier Herranz Vázquez y Youssef Brahim en una causa distinta, instruida por el juez José Luis Calama, sobre presuntas actividades de colaboración con Hezbolá. Ambos quedaron posteriormente en libertad provisional con medidas cautelares.

Un reportaje publicado por EL ESPAÑOL el 20 de junio reconstruyó los antecedentes de ambos y desveló un episodio especialmente inquietante que había aumentado el interés de los funcionarios españoles: el atentado con explosivos perpetrado contra la Embajada de Estados Unidos en Oslo.

La madrugada del 8 de marzo de 2026, un artefacto explosivo improvisado estalló junto a la entrada de la representación diplomática estadounidense en Noruega.

Tres días después, la Policía de ese país detuvo a tres hermanos de origen iraquí por su presunta participación en el ataque. Los agentes encontraron en uno de los teléfonos intervenidos un número español cuyo titular era Brahim.

Una de las piezas centrales de la investigación que ha permitido a la Comisaría General de Información atribuir a ambos la presunta creación de una estructura dedicada a la propaganda, la financiación y el apoyo a Hezbolá es The Frontflict.

Una enorme pancarta con el lema «Destroy Israel», desplegada por militantes de EHKS durante el chupinazo de los sanfermines, el 6 de julio de 2026. La imagen provocó una protesta del Ministerio de Exteriores israelí. Screenshot

Como tal se conoce un canal de Telegram con más de 9.000 seguidores que difundía vídeos y comunicados de los brazos armados del FPLP, Hamás y la Yihad Islámica palestina: las Brigadas Abu Alí Mustafá, Al Qasam y Al Quds, respectivamente.

"Yo he ayudado a Yousef en todo lo que he podido, aunque no soy el administrador, pero vamos, todo lo que ha hecho él yo lo hago mío porque lo apoyo al cien por cien y sería cobardía y absolutamente inmoral no apoyar la gran labor humanitaria que lleva a cabo", admitió hace un mes Herranz en declaraciones a un canal marginal de propaganda putinista.

Antes de su detención, Herranz solía vanagloriarse de sus visitas trimestrales a presos de ETA.

En sus redes sociales, celebró la excarcelación de Julen Atxurra Egurrola, alias "Pototo", antiguo jefe del aparato logístico de la organización terrorista y responsable del secuestro de José Antonio Ortega Lara.

El mismo individuo que se presenta tras su paso por comisaría como una víctima de la maquinaria represiva del Estado español sigue aún rindiendo pleitesía a una teocracia cuyos esbirros dispararon desde las azoteas contra los fieles que salían de las mezquitas de Zahedán, asesinando a más de un centenar de personas en una sola jornada, y que durante las protestas de 2022 dejaron ciegos a cientos de manifestantes.

El peón de los verdugos de Teherán nunca ha ocultado su participación en la creación de Iranekin Bat, el movimiento vasco de apoyo a la República Islámica y al denominado Eje de la Resistencia que organizó durante la pasada primavera una gira de conferencias con el embajador iraní Reza Zabib.

La turné comenzó el 29 de mayo en el edificio de La Bolsa de Bilbao, donde Zabib compartió escenario con Firás Alcharani, médico sirio presentado por los organizadores como antiguo coronel de inteligencia militar del régimen de Bashar al Asad.

Samidoun

La conexión con los antisistema vascos tiene otra expresión especialmente significativa.

Apenas veinticuatro horas después de las detenciones de los proiraníes, una organización prohibida en varios países occidentales salió públicamente en su defensa, los calificó de "nuestros compañeros" y denunció una supuesta persecución política cuyo supuesto objetivo era criminalizar la solidaridad con Palestina.

La plataforma en cuestión era Samidoun, también conocida como Red Internacional de Solidaridad con los Presos Palestinos.

Su implantación en España ha encontrado puntos de confluencia con plataformas de extrema izquierda y organizaciones antiimperialistas de Madrid y con el universo comunista antisistema vasco.

El 3 de junio de 2023, tres años antes de aquellas detenciones, la plataforma participó en el Amnistia Eguna celebrado en el barrio del Antiguo de San Sebastián.

Y la invitación procedía precisamente de Aske, creada en 2022 como brazo de Jardun para reclamar la amnistía de los presos de ETA y combatir lo que considera represión policial y judicial, dentro de su proyecto de independencia y socialismo para el País Vasco.

La propia Samidoun dejó constancia del encuentro al día siguiente en su página oficial.

Los agentes de la red propalestina compartieron mesa, entre otros, con los antisistema abertzales y con delegados de movimientos revolucionarios filipinos. Representantes de la guerrilla colombiana del ELN intervinieron por videoconferencia.

La verdadera naturaleza de Samidoun quedó plenamente expuesta dieciséis meses después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a ese entramado como una estructura utilizada por el FPLP para recaudar fondos y desarrollar actividades internacionales.

El 15 de octubre de 2024, Washington sancionó a la plataforma y a Jalid Barakat, identificado como integrante de la dirección exterior del Frente Popular.

Cartel de Samidoun convocando una movilización en Barcelona, el 7 de octubre, en apoyo a la denominada «resistencia palestina», con el lema "77 años resistiendo al genocidio". Redes sociales

Según las autoridades estadounidenses, Barakat desempeñaba funciones de recaudación y captación, mientras que Samidoun permitía al FPLP mantener actividades financieras en países donde la organización terrorista estaba sometida a restricciones.

Canadá incluyó a Samidoun en su lista de organizaciones terroristas el 15 de octubre de 2024.

Ocho días antes, durante una manifestación convocada por la red en Vancouver con motivo del primer aniversario de la matanza del 7 de octubre, una mujer encapuchada había proclamado ante cientos de asistentes: "Somos Hezbolá y somos Hamás".

Los manifestantes corearon "Muerte a Canadá" mientras hacían arder banderas del país.

Alemania también prohibió sus actividades el 2 de noviembre de 2023 al tiempo que ordenaba la disolución de su estructura nacional.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, denunció la propaganda antijudía de la organización y citó expresamente las celebraciones organizadas por sus miembros en Berlín tras los asesinatos del 7 de octubre, cuando salieron a repartir golosinas por las calles.

Para la ministra, aquellas escenas revelaban de manera particularmente repugnante el antisemitismo y el atroz desprecio por la vida humana de sus miembros.

También Francia ha actuado contra una organización de la misma constelación. En marzo de 2022, el Gobierno francés disolvió Collectif Palestine Vaincra, una plataforma de apoyo al FPLP cuya prohibición fue ratificada por el Consejo de Estado en febrero de 2025.

El tribunal consideró que sus publicaciones habían propiciado salvajes comentarios de odio contra judíos, incluidos mensajes explícitamente antisemitas que sus responsables no moderaron adecuadamente.

Diluvio de sangre

En España, entretanto, Samidoun continúa desarrollando actividades públicas pese a las reiteradas denuncias públicas de organizaciones judías y entidades que combaten el antisemitismo.

La última controversia saltó a los medios el pasado 7 de octubre, cuando Samidoun celebró en la llamada parroquia roja de Entrevías un acto titulado "Diluvio de Al Aqsa: tres años de resistencia heroica".

El "diluvio" que los organizadores festejaban era, en realidad, la carnicería perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando sus comandos y otros grupos armados irrumpieron en territorio israelí, asesinaron a 1.221 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 rehenes.

El invitado estrella que intervino ante la audiencia madrileña era el dirigente de Hamás Yasir al-Barguti.

Durante la Segunda Intifada reclutó combatientes para las Brigadas Al Qasam y fue condenado a nueve cadenas perpetuas por su participación en atentados que costaron la vida a nueve israelíes.

La principal representante de esa red en España es Jaldía Abubakra Aueda, coordinadora de Samidoun en Madrid y dirigente de Masar Badil, el Movimiento de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina.

El 19 de mayo de este año, el Tesoro estadounidense la incorporó personalmente a su lista OFAC de sancionados.

Y apenas veintitrés días después, Abubakra presentó en el Ateneo de Madrid "La resistencia cambia el tablero mundial", el acto de presentación de los Movimientos Antiimperialistas de Madrid (MAM), una nueva plataforma constituida por 26 organizaciones, entre ellas el Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI), Samidoun y Masar Badil.

La convocatoria anunciaba la participación de representantes de las embajadas de Irán y Cuba, del FPLP y de organizaciones de solidaridad con el Donbás.

La relación entre los comunistas del Frente Popular y sus aliados islamistas tampoco plantea ningún conflicto ideológico insalvable para Abubakra.

En una entrevista publicada en diciembre de 2023 explicó que, aunque personalmente aspiraba a una Palestina socialista, consideraba necesario respaldar a los movimientos islamistas palestinos porque habían adquirido un protagonismo superior al de la izquierda.

El FPLP nació como una organización marxista-leninista y secular, mientras que Hamás procede del islamismo político vinculado a los Hermanos Musulmanes.

Sus profundas diferencias doctrinales no han impedido su cooperación armada ni su aproximación a la República Islámica de Irán, principal patrocinadora de Hezbolá y de otros integrantes del llamado Eje de la Resistencia.

Bajo la dirección de Teherán opera una formidable maquinaria internacional de propaganda antisemita que se parapeta tras la supuesta lucha contra el sionismo para convertir el odio a Israel en una coartada con la que arremeter abiertamente contra todos los judíos.

En Alemania, la amenaza de acciones terroristas contra objetivos judíos ha pasado de las consignas a la preparación de operaciones armadas.

El 8 de septiembre de 2026, la Fiscalía Federal presentó una acusación contra siete presuntos integrantes de Hamás por organizar atentados contra representantes israelíes, judíos y personas consideradas proisraelíes en Alemania y Austria.

La inteligencia interior alemana ha advertido claramente de la confluencia de organizaciones islamistas, extremistas palestinos y sectores de la extrema izquierda en movilizaciones donde circulaban mensajes antisemitas y llamamientos contra Israel.

Y ese es uno de los motivos por los que preocupan especialmente los contactos de organizaciones terroristas o proiraníes con el entorno vasco.

Destruye Israel

En Euskadi, el Frente Popular palestino ha encontrado también tribuna en el entorno de Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), una organización juvenil rival de Jardun, con la que mantiene profundas diferencias políticas y organizativas.

El 2 de enero de 2026, Gedar, el periódico del Movimiento Socialista vasco, publicó una extensa entrevista con Fayez Badaui, antiguo portavoz europeo del FPLP.

El dirigente palestino justificó los ataques del 7 de octubre de 2023, negó que estuvieran dirigidos contra civiles israelíes y defendió la desaparición del Estado de Israel.

El 8 de octubre de 2025, la organización había anunciado la creación de comités juveniles en pueblos y barrios vascos con cuatro objetivos expresos: exigir la desaparición del Estado israelí, rechazar la solución de los dos Estados, denunciar la complicidad de los gobiernos occidentales y respaldar a la resistencia palestina.

La estrategia adquirió una dimensión particularmente visible durante los sanfermines de este año cuando, en pleno chupinazo, militantes del Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS) desplegaron en la plaza Consistorial de Pamplona una enorme pancarta con el lema "Destroy Israel".

En Alemania, la confluencia entre sectores de la extrema izquierda, los comunistas del FPLP y los islamistas de Hamás ha terminado provocando un escándalo dentro de la propia Die Linke.

El 29 de octubre, Der Spiegel reveló que Elif Eralp, candidata de la formación a gobernar Berlín, intentó eliminar de una entrevista las preguntas sobre Ibrahim Ibrahim, un activista próximo al FPLP que había participado en un acto electoral del partido y ensalzado como héroe a Yahya Sinwar, uno de los responsables de la matanza del 7 de octubre.

El equipo de Eralp remitió por error al semanario las anotaciones internas con las que pretendía justificar la supresión de aquellas preguntas: "Mi marido tiene miedo de esa gente y yo también".