Varios fardos de cocaína intervenidos por la Guardia Civil en una operación en Andalucía. G. C.

La Guardia Civil incauta más de 5 toneladas de coca en una nave industrial de Águilas: "Se le cayó un palé al trabajador y huyó"

Una patrulla de la Policía Local de Águilas acudió a una nave del Polígono Industrial de El Labradorcico, para aclarar si se había producido un accidente laboral, y sus agentes acabaron destapando una de las mayores incautaciones de cocaína de la historia de España.

“En la nave ya se han contabilizado, al menos, 5.000 kilos de coca”, tal y como precisan fuentes próximas a la investigación.

Esta primera nave industrial condujo a una segunda nave y la Guardia Civil no ha dejado de retirar palés de cocaína durante las últimas 72 horas.

“No es descartable que se superen las 10 toneladas de coca. Van a salir muchas toneladas porque solo en la primera nave ya van más de 5.000 kilos y se ha destapado una segunda nave”. "Podría ser una de los mayores alijos en la historia del país".

La historia de este alijo arranca el pasado viernes por la mañana, cuando los empleados de una nave alertaron a la Policía Local de una situación extraña.

“A un trabajador se le cayó un palé y le vieron marcharse corriendo de la nave, dejando abandonado el toro elevador para descargar los palés”, según explican fuentes vinculadas al caso.

El toro elevador lo dejó arrancado, en la entrada de la nave, la puerta estaba abierta y al lado el palé tirado. Cuando llegó la patrulla pensó que se podía haber producido un accidente laboral y que ese era el motivo por el que el conductor del toro se había marchado apresuradamente.

El mapa del Polígono Industrial de El Labradorcico. Infoáguilas

Pero nada más lejos de la realidad. “En la nave no había nadie, la puerta estaba abierta y el toro llevaba arrancado mucho tiempo en la puerta”.

Los policías se adentraron y tan solo vieron palés y palés embalados, con cajas con un precinto que les llamaba la atención. “Parecía como caucho o un tejido similar al neopreno”, según detallan fuentes próximas a la investigación.

De forma que uno de los agentes decidió mirar qué había en el palé que se había caído del toro cuando lo transportaba el trabajador, antes de poner pies en polvorosa. Y no dio crédito a lo que vio: “Era como en las películas, en las cajas había ladrillos de cocaína”.

Nave sin rótulo

La nave de marras carecía de rótulo para informar acerca de su actividad y también llamaba la atención de la presencia en su interior de un circuito cerrado de vídeo-vigilancia. De inmediato, esta misteriosa nave fue tomada por agentes de la Guardia Civil que confirmaron la presencia de miles de kilos de coca.

“Esta primera nave condujo a una segunda nave en el Polígono Industrial de El Labradorcico que también estaba llena de cocaína. Desde el viernes se están sacando palés y aún no se ha terminado el recuento”. De momento, la primera estimación supera las 5 toneladas.