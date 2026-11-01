Dos enfermeras agredidas en el Hospital de Ceuta tras la retirada de las patrullas militares que lo protegían

La falta de presencia de militares en el Hospital Universitario de Ceuta ha provocado que los inmigrantes, que continúan siendo atendidos en este complejo, hayan agredido a dos enfermeras.

Una situación que ha generado inseguridad entre los propios sanitarios que se sienten desamparados desde que Defensa empezara a retirar a militares de diferentes puestos y puntos de la ciudad después de que se realizaran los desmantelamientos de los principales asentamientos en la ciudad.

Que no haya asentamientos no significa que la crisis migratoria haya terminado en la ciudad autónoma, todavía los servicios siguen tensionados y los inmigrantes siguen en barriadas como El Príncipe y en los diferentes campamentos habilitados por el Gobierno para alojarles.

Por eso, el hecho de que se hayan retirado del punto fijo que tenían en el Hospital ha generado una mayor inseguridad en las instalaciones con diferentes altercados estos días.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condenan "de forma rotunda" la agresión a las enfermeras mientras estaban trabajando y asistiendo a un enfermo.

El grave altercado ha requerido que intervengan agentes de Policía Nacional en las instalaciones del centro médico para socorrer y prestar auxilio a estas sanitarias quienes procederán a interponer una denuncia contra el agresor.

CSIF ante estos "hechos intolerables" ha activado su protocolo frente a agresiones. Las enfermeras cuentan con apoyo psicológico y la asistencia jurídica que necesiten.

Este ataque a las dos sanitarias confirma "los peores presagios" y demuestra cómo se expone al personal del Hospital al haber retirado la protección militar del complejo hospitalario.

En este sentido, el sindicato considera que la retirada de las patrullas militares del perímetro ha sido una decisión "precipitada e irresponsable" que pone en riesgo a los trabajadores.

Y, es que, la presencia de militares en el perímetro era una medida disuasoria que resultaba clave para tratar de evitar este tipo de altercados en esta infraestructura crítica y sin otra alternativa en la ciudad autónoma.

"Hace tan solo unos días alertábamos del peligro de desproteger al hospital ante el aumento de incidentes violentos y el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible: con nuevas compañeras agredidas", sentencian desde el sector de Sanidad de Ceuta.

El ataque a estas dos enfermeras no ha sido el único de estos días dentro del Hospital Universitario. Según confirman fuentes de INGESA a EL ESPAÑOL también se produjo una reyerta dentro del hospital con un inmigrante que iba al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Las enfermeras reclaman que se tomen medidas "urgentes y contundentes" ante estos graves sucesos.

Su principal reivindicación es que vuelvan a poner efectivos de los cuerpos de seguridad y que se vuelva a establecer el apoyo de militares en el perímetro. Sin estas medidas lamentan que el complejo hospitalario no es un entorno seguro para desempeñar sus labores, y aseguran que por acudir al puesto de trabajo ven amenazada su integridad física. Una situación que podría revertirse si se restablecen los efectivos que había hace unas semanas desde que se produjo la invasión en el hospital.