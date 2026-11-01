Abascal 'habla catalán en la intimidad' para llevarse el 30% de votos de Aliança el 29-N: "No dar miedo en Cataluña es clave"

Hace apenas unos años, imaginar a Santiago Abascal defendiendo la "identidad catalana" en las páginas de La Vanguardia habría sonado a política ficción.

Pero a un mes de las elecciones del 29-N, el líder de Vox lo hizo: "Defiendo la identidad catalana, amenazada por el califato", rezaba el titular.

La fórmula, sobre todo por su significado, recuerda a la del José María Aznar de los pactos del Majestic, cuando confesó que hablaba catalán en la intimidad.

En su entrevista, Abascal puso de manifiesto el giro estratégico de Bambú para hacerse con el electorado catalán en los próximos comicios. Y, de paso, escenificó una jugada táctica contra su principal competidora en la región: la Aliança Catalana (AC) de Sílvia Orriols.

En Cataluña, el tablero político ha mutado: la pugna entre independentistas y constitucionalistas de hace una década ha dejado paso a una nueva convergencia por la derecha, vertebrada en torno a la inmigración y la inseguridad.

En este escenario, la formación que más amenaza el espacio de Vox a nivel autonómico se ha convertido en su mayor baluarte indirecto para el Congreso de los Diputados.

Que AC mantenga su estrategia de no presentarse a las elecciones generales ha propiciado la insólita situación de que votantes de los independentistas vayan a depositar la papeleta de Abascal para la Cámara Baja.

Esta carambola ha provocado que el electorado catalán se proyecte ahora como el granero con el que la formación de Abascal espera dar su mayor salto a nivel nacional.

No dar miedo

Para lograr que el votante independentista introduzca la papeleta de Vox en la urna, la dirección ha tenido que archivar su retórica más dura.

"En 2023 se criticó mucho aquello de que 'si arden las calles se aplicará el 155'. Eso sentó mal", reconocen fuentes de la dirección de campaña de Vox.

De cara al 29-N, la orden pasa por aparcar el frente antiseparatista, que consideran apaciguado, y centrarse en la inmigración y la inseguridad. "Ahora Cataluña tiene un problema de inmigración, no el separatismo activo", afirman las mismas fuentes.

En este sentido, subrayan que Abascal "está hablando tranquilo y muy didáctico". "No dar miedo en Cataluña es fundamental", insisten. Aclaran que no hay una abdicación del ideario, sino un "cambio de foco".

Santiago Abascal, líder de Vox. EFE

Por todo ello, el partido ha silenciado las proclamas contra el secesionismo que antes monopolizaban sus actos. "No tiene sentido hablar, como hacíamos antes, del separatismo en cada mitin. El problema principal ahora es el islamismo y fenómenos como los grupos violentos que saquearon el centro de Barcelona hace una semana", prosiguen.

La formación asume que, con solo no entrar al choque con el independentismo, dejan de causar rechazo en el votante de AC: "Ya no les generas miedo y te pueden ver como una opción".

La traducción de este viraje en términos electorales es altamente prometedora para Vox. El partido, según confiesan sus estrategas, maneja un pronóstico en torno al 30 % de potenciales votantes de AC que les apoyarían en las generales.

"Es probable que Cataluña sea la región donde mayor crecimiento vamos a tener de toda España respecto a las últimas generales, básicamente por ese voto de Aliança Catalana", aseguran.

Las palabras de Abascal en La Vanguardia no son el único gesto. Desde hace tiempo, líderes de Vox en Cataluña, como Ignacio Garriga o Joan Garriga, intercalan intervenciones en catalán.

"Saben que hay mucho votante descontento que perfectamente los puede votar si confrontan lo mínimo y se limitan a seducirlos con el discurso antiinmigración", resume el politólogo Joan Roca, investigador del Instituto de Innovación Social de Esade en Barcelona.

'Butrón' al PSC

Sin embargo, Vox no fía su estrategia únicamente a recoger los frutos del árbol que ha agitado el fenómeno Orriols. Lleva desde sus inicios en Cataluña sembrando en los feudos históricos del PSC.

Algunos analistas predijeron que Vox caería en la irrelevancia en Cataluña tras la irrupción de AC. En la dirección de campaña de Bambú no pueden estar más en desacuerdo: recuerdan que Vox ha intentado siempre penetrar en los barrios obreros del área metropolitana de Barcelona, fortines tradicionales de los socialistas.

"La estrategia que llevamos a cabo desde siempre en Cataluña es la de hacerle un 'butrón' al voto del PSC", ilustran las fuentes.

"Hemos sido pioneros con campañas de 'barrios seguros' y reuniones vecinales en municipios donde el PSC tenía una intención de voto superior al 20%", detallan. "Vamos a seguir creciendo porque vamos a ver a la gente humilde de los barrios donde hay inmigración, inseguridad u ocupación".

Este asalto a los caladeros socialistas implica una renuncia consciente al electorado de la burguesía catalana conservadora, aquella que no comulga con la independencia pero exige un perfil conservador moderado.

"De Sarrià nos olvidamos. Es gente que simpatiza pero que, al final del día, termina votando al PP o a Junts", admiten pragmáticamente. "Vox crece a costa del voto de la izquierda tradicional y de los abstencionistas", sentencian en este sentido.

Electorados gemelos

Esta estrategia a dos bandas —suavizar las formas hacia el independentismo y endurecer el discurso en los barrios obreros— se apoya en datos demoscópicos.

El último Baròmetre d'Opinió Política (BOP 1/2026) del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat catalana revela que los electorados de Vox y AC son almas gemelas en sus prioridades.

El trabajo de campo de esta macroencuesta, realizado presencialmente a 2.000 ciudadanos entre el 21 de mayo y el 25 de junio de 2026, refleja que la población catalana sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema de la región, con un 28 % de las menciones.

La inmigración y la inseguridad ciudadana quedan muy relegadas en la media general, con apenas un 10 % cada una. Pero al diseccionar los datos por recuerdo de voto, las bases de Orriols y Abascal rompen la tendencia.

Para el 31 % de los votantes de AC, la inmigración es el problema más grave de Cataluña. Le sigue la inseguridad ciudadana (19 %) y, en tercer lugar, el acceso a la vivienda (15 %).

Las bases catalanas de Vox calcan esta jerarquía con mayor contundencia. El 38 % de los simpatizantes de Abascal señala la inmigración como el problema principal, seguido de un 20 % que apunta a la inseguridad, dejando la vivienda en un marginal 10 %.

En este sentido, para los estrategas de Vox, el trabajo previo de AC ha supuesto un impulso clave que les allana el terreno.

"Llevamos mucho tiempo picando piedra en solitario con el tema de la inmigración y ahora de repente ha aparecido un partido que ha hecho de catalizador de las ideas de Vox en catalán", admiten desde Bambú.

Valoran que AC haya introducido el debate con "frescura, porque dice cosas que nosotros no podemos decir y algunas que tampoco diríamos, con las que han logrado atraer el foco mediático". "Es la tormenta perfecta", aseguran.

Orriols y Abascal

Esta convergencia de intereses se refleja de forma nítida en los cuadros de valoración de líderes del propio Barómetro del CEO 1/2026. La permeabilidad entre ambos electorados queda en evidencia al cruzar el grado de aprobación de los dirigentes políticos según la simpatía del partido.

A diferencia de los líderes tradicionales del bloque independentista o constitucionalista, que suscitan un rechazo frontal en las antípodas de su espectro, las figuras de Vox y Aliança Catalana logran un inusual nivel de simpatía cruzada.

Los datos demoscópicos confirman que Sílvia Orriols obtiene un grado de aprobación del 70 % entre los propios simpatizantes de Vox, quienes valoran positivamente su contundencia en materia migratoria a pesar de sus posturas independentistas.

Para dimensionar esta cifra, Orriols está mejor valorada por los votantes de Vox que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández (65 %), o que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (39 %). De hecho, roza el nivel de aprobación que las bases de Vox le otorgan a su propio líder, Ignacio Garriga (72 %).

Grados de aprobación de líderes catalanes por simpatía de partido. Baròmetre d'Opinió Política 1/2026

De igual forma, los principales rostros de Vox logran romper con el aislamiento al que históricamente los ha sometido el nacionalismo: Ignacio Garriga cosecha un 24 % de aprobación entre los votantes de AC.

Por ponerlo de otro modo, en el caso de Garriga, esto significa que uno de cada cuatro votantes independentistas de Orriols aprueba la gestión de un dirigente que aboga abiertamente por la supresión del Estado de las Autonomías.

Esta tolerancia es altísima si se compara con el rechazo frontal que Garriga suscita en el resto del independentismo: solo logra un 2 % de aprobación entre los simpatizantes de la CUP, un 7 % en Junts y un 8 % en ERC.

Las cifras consolidan la tesis de que el eje de la seguridad y el control migratorio han comenzado a difuminar la tradicional tensión entre el independentismo y el constitucionalismo.

Incomparecencia estratégica

La pregunta que subyace en este trasvase masivo de votos es evidente: ¿por qué permite Sílvia Orriols que Abascal le coma la tostada en las elecciones generales?

La respuesta reside en que Aliança Catalana no percibe a Vox como una amenaza vital en el tablero nacional, porque la guerra de la alcaldesa de Ripoll es estrictamente autonómica.

"A nosotros Vox no nos supone ninguna amenaza. Me es del todo indiferente que recojan esos votos en las elecciones generales porque nuestra única lealtad es con Cataluña y nuestro único tablero es el Parlament", manifestó Orriols al defender su decisión de no presentar candidaturas al Congreso.

Además de su rechazo a las instituciones estatales, Orriols ha renunciado a concurrir al 29-N por una cuestión de supervivencia táctica para ella y su núcleo duro.

El politólogo Joan Roca asegura que, para la dirigente de Ripoll, dar el salto a Madrid implicaría un desgaste que la formación identitaria no está dispuesta a asumir en este ciclo.

"Aunque renuncian a votos y regalan espacio a rivales directos como Vox o Junts, los de Orriols evitan quemarse prematuramente", sostiene.

La estrategia de AC pasa por mantenerse ajena a la gobernabilidad de España. "Se ahorran contradicciones al tener que tomar partido en los bloques que ya hay consolidados en el Congreso y protegen su perfil de outsider", dice Roca.

Esa etiqueta antisistema es, precisamente, parte fundamental de su crecimiento actual. Las encuestas ya proyectan para AC una horquilla de entre 20 y 30 escaños en las autonómicas de 2028, frente a los dos diputados que ostentan actualmente.

"Aliança Catalana está claramente en su luna de miel", explica Roca, que describe el perfil de la formación de Orriols como "una extrema derecha un poco más moderna, parecida a lo que es Le Pen en Francia".

A diferencia de los partidos conservadores clásicos, AC evita el charco de las guerras culturales. "Con el tema mujeres o con el tema LGTBI no se mete, o está dentro de lo que son unos consensos sociales de los derechos", añade el politólogo.

Por el contrario, este es un terreno en el que Vox sí ha dado la batalla históricamente, lo que le ha generado el rechazo de ciertos sectores transversales.

Además, Orriols proyecta la imagen de una enmienda total al sistema, "algo de lo que Abascal carece por su procedencia del PP", explica Roca.

Con esta receta, AC ha conseguido robar votos de forma transversal: nutre sus filas principalmente de antiguos votantes de Junts, pero también atrae a abstencionistas y a simpatizantes de la propia órbita de Vox.

Mientras AC asegura su capital político de cara a las próximas elecciones al Parlament, Vox exprime esta carambola a nivel estatal.

La incomparecencia de Orriols deja miles de votos a la intemperie en Cataluña que Abascal, con su nuevo tono didáctico y con la estrategia de "no dar miedo", enfocado en la seguridad de los barrios periféricos, está preparado para recoger.