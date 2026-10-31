El imperio de los Fernández-Vega, la familia asturiana de oftalmólogos que operó al rey Felipe y trató a Woody Allen

El sábado 24 de octubre de 2026 quedará para siempre marcado en rojo en el calendario de efemérides de la Cofradía de Santa Ana de Llanes, galardonada como Pueblo Ejemplar en el contexto de los Premios Princesa de Asturias.

Como es tradición, la Familia Real se desplazó hasta el municipio para saludar a sus habitantes y entregar a su alcalde el trofeo físico. Como sucede desde hace siete años, la princesa Leonor pronunció unas palabras.

Con la última frase del discurso de la heredera y la ovación de los llaniscos, se daban por finiquitados los actos de los premios que llevan por nombre el título que ostenta. La agenda de los Reyes volvía a ser privada.

El Rey, tras su operación de ojo. EFE

Tan solo cuatro horas después, EL ESPAÑOL pudo confirmar, a través de fuentes del Palacio de la Zarzuela, que el rey Felipe VI había aprovechado su viaje a Oviedo para ser operado ese mismo sábado, a las 21:30 horas, de una catarata en el ojo izquierdo.

Su Majestad, además, pernoctaría en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y sería dado de alta al día siguiente.

La casualidad quiso que la intervención tuviera lugar al concluir los Premios Princesa de Asturias, cuya fundación presidió desde 2018 hasta 2023 Luis Fernández-Vega Sanz, el oftalmólogo que operó al Rey.

"Fue muy bien y no tuvo ningún problema", explicó Fernández-Vega Sanz a las puertas del centro clínico. También señaló que Felipe presentaba una catarata "ya considerable" en el ojo izquierdo, en el que, tras esta intervención, ya no precisará el uso de gafas ni de cerca ni de lejos, ya que se aprovechó también para corregir la miopía, la presbicia y el astigmatismo.

El doctor Luis Fernández-Vega concedió unas declaraciones a los medios tras intervenir al Rey. EFE

Su hijo, Luis Fernández-Vega Cueto, que formó parte del equipo de cinco miembros que participaron en la intervención, declaró que esta consistió en la sustitución del cristalino por una lente artificial que corrige a la vez la catarata, la presbicia, la miopía y el astigmatismo, con la aplicación de láser en la primera parte y el uso de ultrasonidos en la fase final.

"Fue todo un éxito", señaló tras recordar que es el tipo de intervención que más se practica en esta clínica y que su padre ha realizado ya más de 35.000, entre ellas, la de la abuela del Rey, María de las Mercedes de Borbón, quien también se sometió a una operación de cataratas.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que ha rehusado conceder más declaraciones. "Se trata de uno de nuestros pacientes y no podemos decir más de lo que ya se ha dicho", señalan desde allí.

Este diario también ha hablado con personas que han sido tratadas en la clínica. Pacientes que están, además, altamente satisfechos con el trato recibido.

El doctor Luis Fernández-Vega Cueto, hijo de Luis Fernández-Vega Sanz. EFE

"Llevo toda la vida yendo al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y el prestigio que tiene no es en vano. Para una revisión rutinaria pueden verte tres o cuatro médicos antes de que te vea uno de los Fernández-Vega, que es el paso definitivo. Al lado del doctor siempre hay una persona tomando nota de todo lo que va diciendo. Dan un trato exquisito y personalizado", declara a EL ESPAÑOL una ovetense que ahora reside en Madrid, donde los Fernández-Vega tienen una clínica en la que se pasa consulta, pero no se opera.

En su biografía de Instagram, el Instituto saca pecho en este sentido: "135 años y cinco generaciones cuidando de la salud ocular". Ídem en su página web: "Mirando al futuro. Mirando a lo lejos. Mirándote a ti". En realidad, ya son 140 años.

Médicos en la familia

La historia de la familia Fernández-Vega en el ámbito de la oftalmología comenzó en 1886, cuando el doctor Adolfo Fernández-Vega, perteneciente a la primera generación, abrió la primera consulta oftalmológica en Oviedo.

Su hijo, el doctor Luis Fernández-Vega Valvidares, continuó con la actividad médica y contribuyó a expandir la práctica en Asturias, dando continuidad al legado familiar.

Posteriormente, en la tercera generación, los hermanos Luis Fernández-Vega Diego y Álvaro Fernández-Vega Diego desempeñaron un papel fundamental en la modernización del centro y en la incorporación de innovaciones médicas.

El doctor Luis Fernández-Vega Diego fue uno de los principales impulsores del actual Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, cuya primera fase se inauguró en 1997. Junto a su hermano, contribuyó al desarrollo y la modernización de la institución.

En la actualidad, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega continúa su trayectoria bajo la dirección de las generaciones más recientes de la familia, la cuarta y la quinta, encabezadas por el profesor Luis Fernández-Vega Sanz, el responsable de intervenir hace unos días al jefe del Estado.

Pero Felipe VI no ha sido el único miembro de la Familia Real en pasar por las manos de los Fernández-Vega. Luis Fernández-Vega ya operó de cataratas en 1996 a María de las Mercedes de Borbón, la madre del rey Juan Carlos. Otros ilustres pacientes fueron el rey Juan Carlos, las infantas Cristina y Elena, la duquesa Cayetana de Alba, Norman Foster, Ana Patricia Botín, Ana Botella y su yerno, Alejandro Agag.

Woody Allen en Madrid el pasado 27 de octubre. Gtres

La última de las grandes figuras en pasar por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ha sido Woody Allen. Según publica María Eugenia Yagüe en El Mundo, durante el rodaje que está teniendo lugar en estos días en Madrid, el cineasta neoyorquino, de 90 años, empezó a tener unas molestias que le preocupaban y no dudó en acudir a los oftalmólogos que, según le recomendaron, están entre los mejores del mundo.

Fue atendido por la doctora Quiroga, que le restó gravedad al asunto. En el consultorio de Madrid hay excelentes especialistas que diagnostican a los pacientes que acuden a la consulta, pero no hay quirófanos y, en caso de requerir una intervención, los pacientes son operados en Oviedo. De ahí el motivo por el que el rey Felipe fue intervenido en la capital asturiana.

Un imperio

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, S. L., con sede en Oviedo, constituye una empresa de referencia en el sector sanitario asturiano, tanto por su volumen de negocio como por su capacidad de inversión y expansión. Según los datos publicados por El Economista, en 2024 la sociedad registró una facturación anual superior a los 34,2 millones de euros, con unos activos totales de 18,5 millones de euros.

Asimismo, la empresa mantiene una plantilla de aproximadamente 238 trabajadores, lo que refleja su relevancia económica y laboral. En cuanto a sus planes de crecimiento, La Voz de Asturias informó el 24 de julio de 2026 de que el instituto prevé invertir 10 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones en Oviedo, una actuación destinada a reforzar su capacidad asistencial y consolidar su actividad.

La entidad mantiene, además, una estrecha vinculación con la familia Fernández-Vega, con representantes de la cuarta y la quinta generación al frente del proyecto, entre ellos el oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz. A su trayectoria empresarial y sanitaria se suman reconocimientos como el Premio Nacional Pyme del Año, así como la participación en iniciativas de investigación apoyadas mediante subvenciones públicas autonómicas.

Fernández-Vega, Familia Real

Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega en la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz Rocasolano. Gtres

El vínculo entre la Familia Real española y la familia real de la oftalmología patria va más allá de la mera relación entre médico y paciente. La concertista de piano Elena Fernández-Vega Diego, sobrina de los prestigiosos oftalmólogos Luis y Álvaro Fernández-Vega, estuvo casada con Sabino Fernández-Campo, militar, secretario general y exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Sirvió a la Corona entre 1977 y 1993.

A pesar de su discreción, Aruca Fernández-Vega es uno de los miembros más populares de su familia, precisamente por su matrimonio con Emilio Aragón, hijo de Emilio Aragón Bermúdez, conocido artísticamente como Miliki, y Rita Violeta Álvarez.

El 22 de mayo de 2004 tuvo lugar una de sus grandes apariciones en público. Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega fueron invitados a la boda real entre el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y la otrora periodista Letizia Ortiz Rocasolano. Al enlace también asistieron otros miembros de la saga de prestigiosos doctores.

La relación entre la Familia Real y los Fernández-Vega se ha prolongado durante varias generaciones y ha trascendido el ámbito estrictamente médico.

Desde las intervenciones quirúrgicas a distintos Borbones hasta los vínculos personales con trabajadores que han formado parte de la Casa del Rey, la saga asturiana ha mantenido una relación continuada con la institución monárquica.

Un vínculo que, con la reciente operación de Felipe VI, suma un nuevo capítulo a una historia de confianza que se remonta varias décadas atrás.