Auge y caída del AVE: cómo la fuga de técnicos, el enchufismo y las tragedias hundieron el tren que España salía a aplaudir

Hubo un tiempo en que un billete del AVE era un contrato de puntualidad prusiana y prestigio tecnológico. Cuando un retraso de cinco minutos suponía la devolución íntegra del precio abonado.

Un tiempo en el que los viajeros sabían que tardaban exactamente 2 horas y media en llegar a su destino, desde Madrid a Sevilla o viceversa.

En el que la llegada a cualquier estación a bordo de un AVE no llevaba aparejada la pérdida de un trasbordo ni, por supuesto, les iban a devolver el dinero.

Esa era dorada de la Alta Velocidad en España (1992-2016), aplaudida por los viajeros y envidiada por otros países, ya no existe.

Luego han venido otras épocas, en las que poco a poco aquella pátina dorada del servicio que situó a España como líder mundial ha desaparecido por completo.

Hubo síntomas, como los retrasos. Tantos, que el 1 de julio de 2024 la operadora pública eliminó de forma unilateral la devolución del 50% del billete por retrasos de 15 minutos y del 100% por retrasos de 30 minutos en el AVE.

Ahora, a partir de los 60 minutos de retraso se abona el 50% del billete, y a partir de los 90 minutos, el 100%.

Pese a los retrasos, las quejas, las incidencias o las caídas de tensión en catenarias, lo peor ocurrió en enero de 2026, cuando se produjo el primer gran accidente de la Alta Velocidad en España.

Fue en Adamuz (Córdoba) con 46 víctimas mortales y 152 heridos, por causas aun por esclarecer pero que indican que fue una soldadura mal efectuada y la fractura de un carril.

El 28 de octubre en Urda (Toledo), se ha producido una segunda catástrofe, más terrible e inexplicable: 69 fallecidos por el momento, y decenas de heridos.

Queda inaugurada, trágicamente, la era del colapso ferroviario. La joya de la corona del transporte español se ha convertido en una ruleta rusa de retrasos, averías y, finalmente, tragedias.

Éstas últimas, centradas además en la misma línea: la de Sevilla-Madrid. La primera inaugurada en España.

En los últimos años, y tras el brillo de los cortes de cinta, se escondía una infraestructura al límite de sus fuerzas, con caídas recurrentes en su sistema de seguridad, el antiguo LZB.

Hasta 170 veces en 2026, según aseguró ayer el ministro Óscar Puente.

Antes del accidente de Adamuz anunció, con un reparto de pins en el Consejo de Ministros, que la velocidad de la red alcanzaría los 350 kilómetros por hora entre Madrid y Barcelona.

Ayer anunciaba la posibilidad de cerrarla mientras esté en obras.

Hace poco más de nueve meses, y tras Adamuz, también aseguraba que la línea Madrid-Sevilla había sido renovada en su totalidad.

Se trata de la única línea de Alta Velocidad de España que conserva el sistema LZB, el que falló a las 8,30 horas de este miércoles.

Abelardo Carrillo, exdirector de Alta Velocidad de Renfe entre 2004 y 2010, dice a EL ESPAÑOL que en la gestión de la Alta Velocidad "en su momento [en ADIF] había un respeto a las capacidades de gestión de las organizaciones. No sé si eso se hace ahora o no", sugiere con elegancia.

"Porque antes", subraya, "el sistema de Operaciones y la Gestión era escrupulosamente respetado por todo tipo de instituciones y poderes".

El área de Operaciones tiene un aspecto político. Porque "el político señala los objetivos, pero luego había un respeto absoluto en su desarrollo, y en Gestión también, porque sí son áreas estrictamente profesionales".

Esto ocurrió de manera inamovible "durante veinticinco años, en la etapa de progreso del ferrocarril. Una etapa que estuvo compartida por los dos partidos políticos del gobierno".

Liberalización y caída

En los seis primeros meses de este año, las líneas de Sevilla y de Málaga/Granada han perdido 1.662.117 viajeros frente al mismo periodo de 2025, según datos recopilados por este periódico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dicho de otra manera, ambos corredores transportaron 4,1 millones de viajeros en el primer semestre frente a los 5,7 millones de 2025.

Extrapoladas estas cifras a toda la red de alta velocidad, prácticamente la mitad de toda la caída de viajeros de la alta velocidad se concentra en las líneas hacia el sur.

En total, en ese periodo de tiempo los cinco corredores de alta velocidad perdieron 3,3 millones de usuarios por las limitaciones de velocidad impuestas tras Adamuz, los retrasos y la falta de confianza del usuario en la infraestructura.

En el primer trimestre, el corredor Madrid-Málaga/Granada fue el más afectado, con un descenso del 61% de los viajeros, mientras que Madrid-Sevilla perdió un 27%.

La línea Madrid-Sevilla se reabrió un mes después del accidente, mientras que la de Málaga tardó hasta el 30 de abril para recuperar cierta normalidad, aunque sólo en vía única. En julio volvió a operar en doble vía.

Los datos de este año, tras el accidente de Adamuz, contrastan con los de años anteriores, que fueron de récord y marcados por la liberalización -impuesta por la Unión Europea- a operadores privados como Iryo y Ouigo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consolidó las siguientes cifras de impacto total de la apertura a estos operadores privados en un informe de 2025 con datos de 2024.

Además de alcanzar un número histórico de viajeros, con 44,5 millones, supuso una caída drástica de precio, de entre un 33 y un 42%. El precio medio del billete en España bajó a un rango de entre 26 y 56 euros según la ruta.

Primeros pasajeros de Iryo, en 2022. Esteban Palazuelos

Atrajo además a 4,8 millones de viajeros que antes optaban por viajar en avión o coche. Específicamente, la Alta Velocidad se hizo con 3,7 millones de viajeros a la carretera y 900.000 al avión.

El Corredor Madrid-Andalucía (Sur), y concretamente, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga tuvo un proceso de apertura más gradual debido a la necesidad de actualizar los sistemas de seguridad de la vía, pues continúa trabajando con el ahora famoso sistema LZB.

Aun así, el trayecto Madrid-Sevilla duplicó su volumen de tráfico desde que comenzó la competencia con dos nuevos operadores en 2023.

Si se compara el comportamiento del corredor con el periodo previo a la llegada ambos, el número de viajeros creció un 63,7% respecto a antes de la pandemia y las plazas ofertadas se dispararon un 156%.

A pesar del incremento de los últimos años, el uso de la red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetro de red, es menor que en Francia (96) o Italia (248), lo que muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura, decía la CNMC en su informe de 2025.

Cabe reseñar que estas compañías y además Renfe, pagan a ADIF por la explotación de la infraestructura: desde el uso de las vías, a las estaciones en las que paran, a los vestíbulos.

Ese canon genera sistemáticamente más ingresos en ADIF que los que destina a conservarla.

Tras el paréntesis de la pandemia, en 2022 el mantenimiento de la red subió hasta unos 366 millones, mientras los cánones de utilización se situaron en 564 millones, según el Balance sobre la Liberalización del Transporte de Viajeros por Ferrocarril de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Publicado en septiembre de 2025, refleja que en 2023 el canon de explotación alcanzó 728 millones de euros, frente a unos 374 millones de mantenimiento de la Alta Velocidad. Es decir, los ingresos por canon casi duplicaron el gasto de conservación.

En 2024, el esfuerzo en mantenimiento da un nuevo salto hasta unos 425 millones, pero el canon de utilización supuso 783 millones en ingresos para ADIF, de modo que el margen se mantiene por encima respecto al nivel de mantenimiento.

Y en 2025, con el canon al alza y más tráfico sobre la red, las estimaciones situaron los ingresos por explotación en cifras récord. En mantenimiento en 2025 invirtió 437 millones.

La cifra es 3,3 veces superior a los 130 millones de euros del programa Verano Joven para viajar por España y Europa con bonificaciones de hasta el 90% para jóvenes de entre 18 y 30 años.

También supone prácticamente la mitad de los 878 millones de euros destinados a ayudas al transporte público en 2025, cifra que ha ascendido, en su prórroga, a los 1.371 millones de euros en 2026

Las claves

Alberto García Álvarez, doctor en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte, fue el director de Expansión de esa primera línea de AVE, la que unió Madrid con Sevilla.

A este periódico sostuvo que, tras el accidente de Adamuz, "el efecto de la liberalización no tiene una respuesta directa en lo que ha pasado", como algunos deslizaron entonces y también ahora tras el accidente de Toledo.

Porque, incide, "el sistema de Alta Velocidad es un sistema en el que caben más trenes. Caben todos, siempre que se adopten las medidas de aumento de capacidad en el conjunto del sistema para evitar el deterioro de la calidad o de las prestaciones".

También indicó que, por el contrario, "el servicio es peor, se invierte más tiempo y además hay más vibraciones. Por ello todo el sistema debe ir en paralelo y el mantenimiento también”.

En este punto coincide con Abelardo Carrillo: "Yo no admito la discusión estadística de que haya habido un accidente antes y uno ahora. No es solo un problema de los accidentes, es un problema del control de la calidad del servicio. Porque lo que ha ocurrido es una monstruosidad".

El exdirector de Alta Velocidad de Renfe asevera que "no se puede tolerar tampoco cancelaciones, retrasos, o averías durante los viajes.Tampoco es admisible. Hay que trabajar mucho para que el ferrocarril sea una referencia de calidad de un país moderno como lo fue en su día en España".

Cientos de viajeros aguardan en los accesos a los andenes de la Estación María Zambrano de Málaga, en mayo de 2025. EFE/Jorge Zapata

Carlos Sánchez de Roda, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con más de tres décadas de trabajo en Renfe y ADIF, sostiene que "la degradación de la línea de Alta Velocidad ha ocurrido últimamente, porque durante años ha funcionado de manera perfecta".

Hasta llegar a este punto, "ha habido un cambio muy grande. Hoy en la jefatura de la empresa son todos cargos políticos. Los auténticos conocedores y los técnicos han quedado relegados".

ADIF, considera, ha perdido muchas cosas. "Pero sobre todo, ha perdido un terrible patrimonio personal. Antiguamente trabajaban catedráticos y profesores de la Cátedra de Ferrocarriles. Eran eminencias, y todos muy orgullosos de trabajar ahí".

Otra fuente consultada, y exalto cargo de ADIF, sostiene que en la compañía siempre hubo un caldo de cultivo, pero que hubo un antes y un después en la etapa de José Luis Ábalos como ministro y que ha continuado hasta la de Óscar Puente.

Pucelanos y valencianos

El exministro Ábalos "metió en ADIF a amigotes suyos, no tanto a cargos de partido, sino a amigotes suyos de Valencia". Muchos de ellos siguen en la actualidad.

Como por ejemplo, Martín Navarro i Vicent, director de Recursos Humanos de ADIF desde 2018 a 2024. También es miembro del Comité Nacional del PSPV (Partido Socialista del País Valenciano).

Hasta septiembre de 2018 formaba parte del equipo técnico de mantenimiento de la Alta Velocidad en Valencia. Su ascenso en el organigrama coincidió con el nombramiento de Ábalos como ministro.

Primero fue nombrado director de Coordinación Corporativa Territorial, donde estuvo dos meses. En noviembre de ese mismo año accedió un puesto de altísima dirección como director de Recursos Humanos de ADIF.

Martín Navarro llegó a declarar como testigo en el caso Koldo en 2024. Aquello provocó que se le retirase de la primera línea. Hoy es coordinador adjunto de Infraestructura y Administración del Corredor del Mediterráneo.

Durante su etapa al frente de Recursos Humanos, y bajo el mando de Pardo de Vera, "obligó a jubilarse forzosamente a los 65 años a muchos, hurtando la transición de transferir conocimiento a los que iban entrando nuevos".

La cara más visible de aquello fue que muchas estaciones españolas se quedaron sin personal que las atendiera.

Ángel Contreras Marín fue director de Conservación y Mantenimiento de ADIF entre 2018 y 2023. Valenciano de Torrente, como José Luis Ábalos. Tras trabajar entre 2006 y 2011 en INECO, entra en ADIF como técnico de dirección de obras.

El ministro, con el entonces director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez., tras el accidente de Adamuz. Ministerio de Transportes

Durante tres años y hasta 2018, ejerció como gerente de Área de Infraestructura Este. En 2018, con su paisano Ábalos ya de ministro, es nombrado director general.

Su ascenso no acabó ahí. En 2023 sustituyó a Pardo de Vera como presidente de ADIF. Es también quien firmó el contrato de Adamuz, y posteriormente, también el de mantenimiento de la vía.

En 2025 lo recuperó Óscar Puente como director adjunto de Construcción de Líneas de Explotación.

Otro de los firmantes del contrato de Adamuz fue Juan Pablo Villanueva. Exdirector general de Construcción y de Negocio y Cliente y firmante, junto con Ángel Contreras, del contrato de obras de Adamuz.

Salpicado por la concesión de contratos irregulares con Acciona, fue cesado a los cuatro meses de llegar al cargo y recolocado un tiempo en La Coruña.

Ha sido reubicado por el ministro como director adjunto de Construcción.

En cuanto a nuevos cargos nombrados por Puente, se encuentra Ángel García de la Bandera, nombrado director general de Operaciones y Explotación de ADIF tras haber desempeñado funciones previas como director de Tráfico en la misma entidad.

De él dependen directamente todos los Centros de Regulación y Control (CRC) de la red ferroviaria, incluido el neurálgico centro de control de Madrid-Atocha.

Con anterioridad, entre 2015 y 2017, fue director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) durante el mandato del PSPV-PSOE (con Ximo Puig al frente del Consell).

No es el único valenciano del equipo de Puente. También se encuentra Salvador Almenar, exasesor de Ximo Puig en la Delegación del Gobierno en la Generalitat Valenciana.

Entró como director de Comunicación y Reputación Corporativa en el año 2024 tras un concurso oposición que fue denunciado por los colegios de periodistas de Andalucía y Castilla y León, al establecer como requisito indispensable hablar euskera, gallego, catalán o valenciano para poder optar al cargo.

Luego pasó a ser jefe de Gabinete de Presidencia. Cuando Óscar Puente diluyó el departamento de Seguridad en la Circulación y lo orgánicamente al área de Presidencia, se convirtió en el responsable del área.

En Renfe, el ministro vallisoletano también ha realizado nombramientos y designaciones.

Uno de ellos es Álvaro Fernández Heredia, el actual presidente de Renfe. Anteriormente gestionó los autobuses municipales de Valladolid (Auvasa) cuando Óscar Puente era alcalde de la ciudad.

Otro nombramiento es el de José Alfonso Gálvez Salinas como Director de Operaciones de Renfe. A él y a Álvaro Fernández se les conoce como 'el clan del autobús'.

Porque Gálvez Salinas también estuvo al frente de los autobuses urbanos de Valladolid (Auvasa) junto a Fernández Heredia en la etapa municipal.

En sus redes sociales es muy crítico con la CNMC y con Ouigo e Iryo. Es decir, con la liberalización de la infraestructura ferroviaria.

Por último está Ismael Bosch. Es el exjefe de redes sociales y de gabinete de Óscar Puente como alcalde de Valladolid.

Desde 2023 es asesor en el Congreso de los Diputados, y además fue nombrado en agosto de 2025 consejero de Renfe Viajeros. Es considerado un referente dentro del PSOE de Castilla y León.

Gastar en lo nuevo

Las fuentes consultadas inciden en que a partir de la pandemia, y con la entrada de fondos europeos, "a nivel de gestión y política, desde Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif, es decir, con Ábalos, se ha tenido una preferencia por gastar sin que hiciera falta".

Gastar los fondos europeos, "todos, en plazo, y no se ha podido. Y las vías están peor después de tanto gastar".

Tras la pandemia, ADIF y su filial ADIF Alta Velocidad han acumulado conjuntamente cerca de 5.825 millones de euros en fondos europeos, principalmente procedentes del Plan de Recuperación y los fondos Next Generation.

Personal de Adif trabajando en una vía. E.E. Adif.

Así, en estos años, “se han invertido miles de millones de euros porque vienen de Europa, pero se han gastado en inversiones, no en mantenimiento”, con el matiz de que "el personal se dedica a estas obras y no a trabajar en proyectos para mantener los que hay".

Por su parte, Carlos García de Roda sostiene que "lo que estamos viendo ahora es que gente con autoridad en la materia ferroviaria se ve apartada por aspectos políticos, pero también por aspectos económicos".

-¿Por qué cree que sucede esto?

-Porque en el mantenimiento, como no hay inauguraciones y son trabajos que se notan poco, pues para qué. Se dedican a comprar trenes y luego no se mantienen.

"En estos días veo que se demoniza mucho el LZB, que si es muy antiguo, que si está obsoleto... No es así: es que había que mantenerlo", valora. "Es cierto que el nuevo da más garantías pero el LZB, mantenido, funciona perfectamente.

El experto sostiene que cree que "cuando eligen cambiar de sistema, deciden que para qué seguir gastando porque es algo que se va a cambiar dentro de poco... y de ahí que se produzcan muchas incidencias. Es decir, como van a quitar este sistema, el mantenimiento baja. Y entretanto, el sistema se cae por todos sitios"