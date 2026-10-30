El técnico de ascensores que se masturbaba frente al piso de 2 universitarias de Cartagena solo pagará una multa de 480€

Francisco Javier se masturbó durante semanas frente a la ventana de las habitaciones de dos alumnas de la Universidad Politécnica de Cartagena, a las que llegaba a alumbrar con una linterna para que le viesen tocarse sus genitales. Pero no pisará la cárcel ni un solo día.

EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes judiciales que Raúl Pardo-Geijo, abogado encargado de defender a Francisco Javier, ha cerrado un acuerdo con la Fiscalía para condenar a este técnico de ascensores a pagar una multa de 480 euros por un delito leve de vejaciones.

Esta condena sabe a victoria para el penalista Pardo-Geijo y sobre todo para Francisco Javier: un técnico de ascensores que aprovechada su jornada laboral para masturbarse, frente a un piso compartido por universitarias, y que podría haberse enfrentado a penas que sumaban más de 6 años de cárcel, por cada una de las denuncias presentadas por las estudiantes.

De hecho, estaba investigado por tres delitos continuados de exhibicionismo, vejaciones y contra la integridad moral. Tan solo la petición de condena por acoso continuado habría sido de 3 años por cada una de las denuncias de las dos estudiantes de la UPCT, al ver alteradas sus vidas por la depravada conducta sexual de Francisco.

Además, el Grupo de Policía Judicial de Cartagena recalcaba en su atestado que vivían con temor ambas universitarias, veinteañeras y alumnas de una ingeniería, ante las apariciones del sospechoso por la azotea de un aparcamiento de coches que estaba a la altura de sus habitaciones.

“Dicho comportamiento ha creado una situación de miedo y angustia en las afectadas que ha implicado un cambio en sus hábitos, teniendo que estar con las persianas bajadas e instalando una cámara de seguridad que ha podio grabarle y cuyas imágenes han sido facilitadas".

“Obligando a una de ellas a cambiarse en el baño, sin poder hacerlo en su cuarto por miedo a ser observada. No sabiendo en qué momento pudiera aparecer dicha persona, dado que ha sido visto tanto en horas de mañana como de tarde, lo que aumenta su sensación de acoso e inseguridad”.

La Comisaría de Cartagena donde las universitarias han denunciado al técnico de ascensores. CNP

El atestado policial recalcaba la gravedad de los hechos y que se trataba de episodios de “acoso” retirados de un hombre español, de 40 a 50 años, con barba, que lucía un uniforme de trabajo con una franja amarilla en el pantalón, y que aparecía por sorpresa sobre la azotea del bloque de al lado.

En concreto, se trataba de un edificio con forma de espiral que solo tenía plazas de garaje, un ascensor, y que estaba justo a la altura del cuarto piso que compartían cinco universitarias, dos de ellas con sus cuartos orientados justo hacia esa azotea.

“Esta instrucción entiende que lo sucedido pudiera ser constitutivo de infracción penal, apreciando una posible situación de acecho y acoso sufrido por las denunciantes". La Policía Judicial también expone que el sospechoso tenía una "visión directa" desde la azotea, para "observar lo que ocurría en el interior" de las habitaciones de las dos universitarias.

"Llegando a grabarlas con un teléfono móvil, siendo sorprendido y visto por las perjudicadas sin que esto impidiera o cesara su comportamiento, llegando incluso a masturbarse ante su presencia”.

“Situación que no ha sido puntual o fortuita, dado que se ha reproducido en tres días distintos: 8, 13 y 23 del mes de octubre en curso, con un mismo modo de obrar, llegando en una ocasión a utilizar un haz de luz naranja, de lo que se infiere que pudiera ser para llamar la atención de una de las acosadas para que se asomara o supiera de su presencia”.

Tal "acoso" llevó a una de las víctimas a colocar una cámara en la cornisa de la ventana de su cuarto, orientada hacia la azotea, con el objetivo de cazar al pervertido sexual y desvelar su identidad porque llegaron a pensar que trabajaba en una empresa de seguridad privada.

Francisco cazado por la cámara que colocó una universitaria a la que acosaba. CNP

Así verbalizó sus sospechas una de las dos universitarias ante la Policía Nacional: “Al principio, por la linterna, pensamos que eran el vigilante de seguridad, pero tras varios hechos como los descritos decidimos investigar por nuestra cuenta y acercarnos al aparcamiento”.

“Comprobamos que no había vigilante ni cámaras y que la puerta de la azotea estaba abierta, encontrando al lado de la salida un montón de defecaciones y papel higiénico”.

Esta universitaria remarca en su denuncia que su escritorio se ubica en la ventana por la que aparece el sospechoso y le impedía concentrarse en sus estudios. Todo ello, sin olvidar que advierte que tanto ella como su compañera de piso temen que este hombre se presentara en su casa.

“Debido al miedo que nos produce este hombre tenemos las persianas siempre bajadas, no nos podemos concentrar para estudiar y lo que más nos preocupa es que este hombre se pueda llegar a presentar en nuestro piso. También desconocemos qué habrá podido grabar en el teléfono antes de darnos cuenta de que estaba allí [espiándolas sobre la azotea]”.

Los investigadores indicaron a las universitarias que permanecieran en sus escritorios si aparecía el sospechoso y que enviaran un mensaje a sus compañeras de piso, incluso a sus parejas, para que alertasen a la Comisaría de Policía.

Todo ello, para enviar una patrulla para cazarle en la azotea mientras se masturbaba porque el fisgón pervertido solía merodear por la mañana, de 9 a 11 horas, o por la tarde, de 20 a 21 horas.

Estudiantes en un aula de la Universidad Politécnica de Cartagena. UPCT

El viernes 23 de octubre fue detenido Francisco Javier, de 40 años, padre de familia y empleado en una empresa de mantenimiento e instalación de ascensores de Cartagena.

Una de las víctimas estaba estudiando y Francisco apareció por la azotea y empezó a hacerse una paja frente a la veinteañera. La universitaria aguantó en su escritorio y envió un WhatsApp de auxilio a su novio que alertó a la Policía Nacional y a dos amigos suyos, los cuales se presentaron en la azotea. Así lo refleja la declaración prestada por uno de esos dos jóvenes que acompañó al novio de la universitaria para cazar al sospechoso.

"Nos dirigimos los tres a ese lugar, para interceptar al individuo exhibicionista situado en la terraza [...]. "Al llegar a la azotea de dicho edificio, nos encontramos al ahora detenido, vestido con ropa negra, camiseta y pantalones con una franja amarilla, que pertenece a una empresa de mantenimiento", según narra este joven.

"Coincidía plenamente con las características físicas descritas por la novia de mi amigo y este hombre nos preguntó: '¿Qué hacéis aquí?' A lo que le contestamos que habíamos ido a ver quién era el que realizaba los actos obscenos, en presencia de chicas del edificio de enfrente".

"Este individuo nos contestó: 'Os voy a decir lo que hago aquí'. Nos condujo a un lugar de la azotea para enseñarnos heces y orines y nos dijo: 'Eso es lo que me dedico a hacer aquí: mear y cagar'".

"Seguidamente, mi amigo le enseñó a este individuo un vídeo que está en su móvil y donde aparecía él, masturbándose en la azotea del edificio y le preguntó: '¿Tú crees que esto es mear y cagar?'"

"El individuo en cuestión empezó a ponerse nervioso y nos confesó a los tres en reiteradas ocasiones: 'Lo siento mucho, no lo voy a hacer más'". Por si no fuera suficiente esta confesión espontánea, la cámara que colocó en la ventana una de las universitarias, le grabó en plena faena.

En su atestado, la Policía Judicial concluye esto tras analizar las imágenes de Francisco Javier: "Se observa al detenido controlar el entorno mientras se masturba". "Se observa al detenido masturbándose mirando hacia la ventana de una de las víctimas".

El técnico de ascensores en una de las imágenes analizadas por la Policía Nacional. CNP

Tales imágenes permitieron el arresto y puesta a disposición judicial de Francisco, técnico de ascensores, pero también han sido una de las bazas empleadas por su abogado defensor, Raúl Pardo-Geijo, para evitar, precisamente, una condena que le habría conducido a prisión.

Una cámara colocada en un bloque de pisos no puede filmar ni sitios públicos ni otros lugares, como la azotea del edificio de enfrente, salvo que eso se haya acordado por la comunidad de vecinos. De forma que las mismas imágenes que permitieron identificar al sospechoso sirvieron para el reconocido penalista para argumentar que su uso no sería válido como prueba en un hipotético juicio.

La Fiscalía terminó cediendo a la propuesta de Pardo-Geijo para fijar una condena de mínimos para Francisco porque la instrucción judicial se habría demorado, como mínimo un año, al tratarse de delitos continuados de exhibicionismo, vejaciones y contra la integridad moral.

El técnico de ascensores se enfrentaba a un horizonte penal complicado porque solo por el acoso continuado a dos jóvenes, la Fiscalía podía solicitar una condena de 6 años, sin contar los delitos de coacciones o exhibicionismo que habrían alargado aún más los años de prisión.

Raúl Pardo-Geijo sólo ha aceptado 30 juicios de entre 300 peticiones. J. B.

"Sin pretender adentrarme en una valoración moral de la conducta enjuiciada, tarea que en modo alguno compete a quien ejerce la defensa, sí debo poner de manifiesto que la causa adolecía de un eventual cúmulo de nulidades que, de haber sido apreciadas, habrían podido conducir a la libre absolución de mi defendido", tal y como sostiene el abogado Raúl Pardo-Geijo.

"Ahora bien, hacerlas valer habría supuesto dilatar el procedimiento durante años, razón por la cual se ha optado por una solución que pone fin al proceso de manera inmediata y definitiva. Ponderadas unas y otras circunstancias, entiendo que la sentencia dictada no solo es plenamente ajustada a derecho, sino también la respuesta más proporcionada a las circunstancias del caso".

El letrado se muestra conforme porque "el delito aplicado es leve", de forma que Francisco elude enfrentarse a un juicio con una petición de cárcel por parte de la Fiscalía, y solo deberá rascarse el bolsillo, pagando 480 euros por masturbarse frente a dos universitarias inocentes.