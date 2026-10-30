Maca Martín, la sevillana que se salvó del accidente de Urda por cambiar su cita médica: "Habría ido en el vagón 7, sigo en shock"

A las 6:31 horas de la mañana del miércoles 28 de octubre, la empresaria Macarena Martín Robles publicó una story en su perfil oficial de Instagram.

En la imagen aparecía un tren de Iryo estacionado en Atocha acompañado de un texto desenfadado: "Poniendo las vías", escribió junto a un emoji sonriente.

El convoy, que salió a las 6:50, tenía como destino Sevilla, su tierra natal, aunque reside en Madrid desde hace casi dos décadas. Llegó a la estación de Santa Justa a la hora prevista y sin incidencias.

Macarena Martín Robles en una imagen de sus redes sociales. Cedida

Sin embargo, Macarena tenía inicialmente otros planes: había comprado un billete para el Iryo 06076 a las 7:54 horas, pero en el último momento, decidió adelantar su salida para llegar a tiempo a una cita médica.

"Mi amiga María Calderón, que además es mi ortodoncista, me ha salvado la vida. El domingo, que estuvimos comiendo juntas, me sugirió que el miércoles acudiera a su clínica dental en Sevilla. Cuando vio la hora a la que tenía el tren, me dijo que lo adelantase, que no me daría tiempo si iba en el de las 7:54. En lugar de adelantarlo, compré uno nuevo a las 6:50", declara Martín Robles a EL ESPAÑOL.

La información de Iryo que le llegó a Macarena a su teléfono móvil por tener el billete de tren comprado. Cedida

Habitual seguidora de la actualidad informativa, Macarena recibió, ya en la capital hispalense, una notificación de última hora de este diario: la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía quedaba interrumpida por el "alcance entre dos trenes". Al principio, como casi todos, no le dio mayor importancia.

Resultaba difícil prever una tragedia de la magnitud de la vivida en Adamuz sólo ocho meses atrás. Lo que jamás imaginó fue que la catástrofe superaría cualquier pronóstico, con 74 fallecidos y cerca de 180 heridos, y que ella debía haber ocupado el asiento 19B del coche 7 de ese mismo convoy siniestrado.

"Estando ya en la clínica, el teléfono empezó a sonar. Mucha gente había visto mi story y después las noticias del accidente. Como yo no respondía, todo el mundo empezó a preocuparse. Sólo mi marido sabía que estaba bien, porque le escribí al llegar a Santa Justa", detalla Martín, que no puede contener al lágrimas al otro lado del teléfono.

"Estoy bien, gracias a Dios, pero ha sido un auténtico milagro; he vuelto a nacer. Y he renacido un 28 de octubre. Casualidad o no, la clínica dental de mi amiga María Calderón se llama Clínica 28. Es sobrecogedor pensar que un simple cambio de agenda evitó que me subiera a ese tren. Sigo en shock y profundamente consternada por lo ocurrido", continúa.

"Cuando publiqué en mis redes que yo no iba en ese tren, sentí una avalancha enorme de cariño. Y una curiosidad: una seguidora me dijo que una chica, Maricarmen, todavía hoy desaparecida, había utilizado mi asiento. Pero en realidad no era así. Maricarmen iba en el 19B del vagón 7 del AVE. Yo tenía el mismo, pero del Iryo. Ojalá ella esté bien", reflexiona Macarena.

El billete de Iryo de Macarena Martín junto al 'story' en el que se denuncia la desaparición de Maricarmen. Cedida

48 horas después del accidente, y tras regresar a Madrid en un Blablacar junto a otras cuatro personas desconocidas, no pudo contener las lágrimas. "Al entrar en mi casa me puse a llorar. Ahí fui algo consciente de la situación. Es todo muy fuerte", expresa la CEO de la agencia de comunicación Mood The Studio.

La también relaciones públicas, que se considera una persona muy espiritual, afirma que tiene "un ángel de la guarda". No lo duda: se trata de su padre, el conocido y respetado empresario Bernardo Martín, fallecido en febrero de 2017 a causa de una grave enfermedad. "Yo sé que nunca se fue. Él está conmigo", declara Macarena a este diario.

Sobre el "milagro" de no haberse subido a ese tren, Martín Robles señala directamente a la figura de su progenitor, al que hace poco le dedicó un texto que hoy desea recoger.

Macarena y su padre, Bernardo Martín, en una imagen de enero de 2008. Cedida

"Hace unos días, mientras volvía a casa cruzando el puente de Juan Bravo, te vi. Me tuve que parar en seco y volver a mirar. Ibas caminando, con tu inconfundible borsalino, detrás de una niña pequeña cargando su mochila y con una mano sobre su hombro", comienza el post de la también Brand Consultant.

Y prosigue: "Yo volvía de una reunión (muy) importante que preparaba el año, y lo entendí: eras tú, sosteniéndome, protegiéndome, admirándome. Orgulloso de todo lo que he recorrido para llegar hasta aquí. Y es que hoy hace ocho años de esa fría mañana de febrero en que descansaste en la eternidad de nuestros corazones".

"Pero esta anécdota es solo una de las infinitas señales, porque la realidad es que nunca te fuiste. Posdata: ayer, un buen amigo tuyo me regaló esta foto nuestra de enero de 2008", concluye el emotivo mensaje dedicado a Bernardo.

Macarena hoy sigue recuperándose y asimilando la magnitud de lo vivido. Agradecida a la vida y a la memoria de su padre, sigue siendo aquella niña que igual cruza el puente de Juan Bravo que el de Triana, convencida de que camina, siempre protegida y agarrada de la mano de Bernardo.