Uno de los vídeos de los altercados que se produjeron, este jueves, en el Hospital Virgen de la Arrixaca. @perzibal376jr6

Juan Carlos murió de un infarto tras atacar a 4 policías y a una enfermera en Murcia: su familia lanzó piedras en La Arrixaca

Juan Carlos había maltratado a su expareja y sobre su cabeza pesaban dos requisitorias policiales: una por quebrantar la orden de alejamiento que le impusieron por violencia de género y otra por robar a su expareja.

Este jueves, un zeta que patrullaba por El Palmar le vio por la calle y Juan Carlos vendió caro su arresto. De hecho, se lesionó en su huida y cuando le arrestaron los policías lo evacuaron al Hospital Virgen de la Arrixaca -como marca el protocolo-. Allí, Juan Carlos agredió a una enfermera y a cuatro agentes, en urgencias se presentaron 40 allegados que montaron una batalla campal, antes de que Juan Carlos muriera de un infarto.

Ahora se ha abierto una investigación doble. La primera debe aclarar las circunstancias de la muerte del treintañero Juan Carlos, cuyo cadáver será sometido a una autopsia para determinar si sufrió un paro cardíaco mientras era reducido por los agentes y si los funcionarios se excedieron en su actuación.

La segunda investigación pretende identificar a los amigos y familiares de Juan Carlos que protagonizaron un desorden público en la puerta de urgencias de La Arrixaca donde lanzaron piedras y botellas de vidrio contra más de una decena de policías.

Así lo reflejan varios vídeos que corren por cuentas de redes sociales, como @perzibal376jr6 en YouTube. En las imágenes aparecen allegados de Juan Carlos, insultando a los agentes y tirándoles objetos contundentes mientras corren para evitar las cargas policiales. "¡Mi tío se está muriendo por ellos!", "¡Hijos de puta!", claman varias mujeres.

El prólogo de la tangana hospitalaria que se saldó con el infarto mortal de Juan Carlos arrancó durante la tarde del jueves.

"Tenía activas dos requisitorias, por dos denuncias presentadas recientemente por su expareja: una por saltarse la orden de alejamiento de violencia de género y otra por un robo con fuerza en su casa", tal y como detallan fuentes policiales.

"Es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, le reconocieron unos agentes que patrullaban por El Palmar y le dieron el alto para arrestarle porque sabían que tenía dos requisitorias policiales". Pero Juan Carlos trató de burlarles a la carrera: "Le encontraron escondido en una vivienda".

"Intentó huir y opuso una fuerte resistencia, llegando a golpear e intentar morder a los policías", tal y como corrobora un comunicado de la Jefatura Superior de Policía. "Tras su detención, fue trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca para recibir asistencia sanitaria por las heridas que él mismo se había ocasionado durante el intento de huida".

Juan Carlos mostraba "en todo momento un gran estado de nerviosismo y agitación". Cuando le iban a someter a una radiografía atacó a una sanitaria y a funcionarios policiales.

"Cuando estaba siendo atendido agredió a cuatro agentes que se encontraban custodiándolo, propinándole un fuerte puñetazo a uno de ellos que le ocasionó una fractura de pómulo y a una enfermera le lanzó un extintor". De forma que se tuvo que movilizar a los vigilantes de seguridad privada del centro hospitalario para intentar tranquilizarle.

Unas ambulancias en la puerta del Servicio Urgencias de La Arrixaca. E. E.

Lejos de rebajarse el ambiente en el exterior del servicio de urgencias empezaron a llegar familiares y amigos del detenido. Al menos, se juntaron 40 personas con una actitud hostil con la Policía Nacional. "Comenzaron a alterar el orden público", subraya la Jefatura Superior de Policía.

"Hubo altercados dentro del hospital que quedaron grabados por las cámaras de seguridad y se tuvo que movilizar refuerzos de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción)", tal y como precisan fuentes policiales.

Los allegados de Juan Carlos lanzaron objetos en el exterior de la puerta de urgencias contra el retén policial, "llegando a impactar contra varios" agentes, se produjeron cargas, carreras y hubo dos detenidos.

"Posteriormente, el hombre que permanecía detenido, sufrió una parada cardiaca y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca donde falleció horas más tarde". De forma que se ha abierto una investigación doble.

"Coca o heroína"

De un lado, se quieren esclarecer las circunstancias de la muerte de Juan Carlos, con antecedentes y malos hábitos. "Algunos familiares suyos confirman que consumía drogas como cocaína o heroína", según apuntan fuentes policiales.

El informe del Instituto Anatómico Forense deberá esclarecer si el estado de excitación y la conducta violenta que mostró Juan Carlos C. F., de unos 30 años, fue fruto del consumo de drogas, desencadenando un infarto. O si por el contrario, se cometió un exceso policial para reducirle en el hospital cuando atacó a una enfermera y a cuatro policías.

Por otro lado, la Policía Nacional sigue recabando imágenes que circulan en redes sociales y visionando cámaras de seguridad de La Arrixaca para identificar a más allegados del difunto y arrestarles por alteración del orden público o atentado a agente de la autoridad.

El personal sanitario de La Arrixaca se repone del susto mientras que en redes sociales no cesan los comentarios por la batalla campal que se vivió: "¡Qué disparate!", "A mí me ha pillado allí en el hospital, vaya tela..."