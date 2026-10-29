Unos policías nacionales durante el arresto de los dos ladrones de Cartagena, en el asentamiento de infraviviendas. CNP

La Policía caza a un adulto y un menor por 13 robos con fuerza en Cartagena: malvivían en infraviviendas con sus perros

Sus palos los habían sufrido los dueños de locales comerciales de la Barriada José María Lapuerta, el Barrio Peral o la avenida Tito de Didio de Cartagena.

El modus operandi de estos ladrones estaba marcado por el uso de la fuerza, generando alarma social entre los comerciantes y vecinos de estos barrios, tras perpetrar 13 robos, pero la Policía Nacional les ha echado el guante.

Pasadas las ocho y media de la mañana de este miércoles, una treintena de agentes de las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana pillaban por sorpresa a los sospechosos en sus 'domicilios' en un asentamiento de infraviviendas.

"Hay dos personas detenidas, una de ellas es menor de edad", tal y como precisaba a pie de operativo la agente Julia García, ejerciendo de portavoz policial.

Esta pareja de ladrones solía actuar en gasolineras, farmacias, supermercados y negocios hosteleros. El botín lo ocultaban en el asentamiento de infraviviendas donde malvivían, situado en la parte trasera del antiguo Cuartel de Artillería, y que fue tomado por patrullas policiales.

El operativo de la Policía Nacional para arrestar a dos ladrones reincidentes en Cartagena. EL ESPAÑOL

"En los dos registros domiciliarios se han intervenido objetos relacionados con la investigación". Por ejemplo, un ciclomotor que habían robado.

"A los detenidos se les imputan once robos con fuerza, pertenencia a grupo criminal, delito contra la seguridad vial y desobediencia. Además, al menor le constaba una reclamación judicial", según precisaba la agente Julia García.

Los policías nacionales que integraban el operativo han llegado al asentamiento equipados con martillos y otras herramientas contundentes, previa autorización judicial, con el objetivo de reventar las cerraduras de las puertas para entrar por sorpresa a las viviendas y cazar a los sospechosos.

Los perros al CATAD

Pero la sorpresa se la han llevado los agentes al encontrarse varios animales y unas condiciones pésimas de salubridad en la morada de estos ladrones. "Vivían en unas condiciones precarias que dejaban bastante que desear y no sé hasta qué punto eran legales".

De hecho, personal del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos (CATAD) de Cartagena se ha llevado a los perros, a la vista de las malas condiciones en las que vivían las mascotas de estos ladrones.

El Grupo IV de Policía Judicial ha trabajado durante tres meses para destapar la identidad de los dos sospechosos , cotejando distintas denuncias presentadas por comerciantes de Cartagena y visionando grabaciones de cámaras, hasta identificar a los ladrones.

No obstante, la agente Julia García ha recalcado que "la investigación sigue abierta" y no se descartan nuevas detenciones, así como la posibilidad de que se les atribuyan más robos con fuerza a los dos arrestados. La Justicia deberá decidir sobre su futuro.