Un guardia civil de 27, la madre que iba a la boda de su hija o un mecánico de Renfe: los rostros de la tragedia del tren de Urda

El panorama es desolador después de la tragedia ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo) donde al menos 68 personas han fallecido.

Historias con nombres y apellidos se esconden detrás de esa cifra que sobrecoge. También las hay detrás de los heridos y de las personas que a estas horas continúan desaparecidas.

Uno de ellos es el caso de Ana Avilés, una mujer de 70 años que viajaba sola en el vagón número 7 del AVE. Se encontraba en el asiento 18B en el momento en el que se ha producido el accidente de los dos trenes Iryo y Renfe a la altura de Urda.

Avilés es una mujer madrileña que emprendía esta mañana el viaje a las 8:00h rumbo a Sevilla para disfrutar de uno de los días más especiales de su vida junto a su hija y a su futuro yerno, Francisco Jiménez.

Este sábado la pareja, que vive en la ciudad hispalense, iba a darse el sí quiero en Sevilla. Un acontecimiento para el que viajaba la madre unos días antes y el destino ha truncado esa felicidad cuando en torno a las 8.53h de la mañana se producía el choque entre los trenes.

Ana Avilés, una mujer de 70 años que viajaba sola en el vagón número 7 del AVE. Cedida

Desde ese momento, la familia no sabe nada de Ana. Lo han intentado por todos los medios, sus familiares se han desplazado hasta la zona y han estado en todos los lugares posibles: "Han ido al polideportivo, a los hospitales y a todos los lados", relata Jiménez a EL ESPAÑOL.

En un momento dado les han dicho que "podía haber pasado uno de los triajes" del hospital. Pero no consiguen dar con ella ni "poder confirmar" que esto sea así.

La búsqueda por parte de toda la familia continúa de forma incansable. Por eso, agradecen que si alguien supiese algo de su paradero o tuviese algún tipo de información lo comuniquen a la familia.

En este día negro marcado en el calendario donde el caos, la incertidumbre, el dolor y la tragedia vuelve a palparse tan solo nueve meses después de Adamuz.

Familias enteras desesperadas buscando a sus familiares, agarrándose a la fe y la esperanza con la confianza puesta en encontrarlos con vida en alguno de los hospitales donde hay decenas de heridos.

Juan José, Guardia Civil

También en el AVE 2080 de Renfe en el asiento 108C del vagón 8 iba Juan José García Palacios, un joven sevillano de 27 años que a estas horas "sigue desaparecido", según relata a EL ESPAÑOL su primo.

"No sabemos nada de él", ha explicado en mitad de la incertidumbre y la angustia que produce la espera de noticias de un ser querido en estas circunstancias.

Sus padres, según relata, están en las dependencias de la Guardia Civil a la espera de que "puedan decirles algo", explica.

Juan José había cogido este tren para volver a su casa, a Sevilla, después de haber "terminado esta semana de trabajo".

Este joven destinado en Madrid en el Ministerio del Interior solo quería volver a su tierra para pasar unos días con sus seres queridos en casa, en Utrera.

Ahora, ellos están buscándole tratando de obtener algún tipo de información que les de una pista sobre dónde puede estar.

Juan José García Palacios, joven sevillano de 27 años que continúa desaparecido. Cedida

David, técnico de Renfe

También David Reina Reguera, malagueño de 22 años, había emprendido el viaje con la intención de reencontrarse con los suyos.

Reside en Madrid, donde trabaja como mecánico de trenes, y este miércoles viajaba solo en el vagón 8 del AVE Madrid-Sevilla. Su destino era Málaga, donde pretendía pasar unos días con su familia.

Pero tampoco él ha llegado a casa. Desde el accidente, sus padres se han desplazado hasta Urda para intentar averiguar qué ha ocurrido con su hijo.

"Todavía no sabemos nada", explica su tía Mada a EL ESPAÑOL. La familia busca "cualquier pista" que permita localizarlo.

En medio de la confusión, su tía ha querido facilitar una descripción física que ayude a reconocerlo: David mide 1,85 metros, tiene el pelo negro y lleva un pendiente en la oreja izquierda.

Mientras tanto, la familia continúa esperando noticias.

David Reina Reguera, técnico de Renfe de 22 años. Cedida

Sharona, jubilada canadiense

Sharona Freudman, de 69 años, viajaba en el vagón número 7 cuando se produjo la colisión. Su marido y su hijo también estaban en el tren. Ellos han podido ser rescatados y se encuentran hospitalizados.

"Mi tío y mi primo están bien porque iban en el vagón de la cafetería", explica a EL ESPAÑOL su sobrina Alejandra.

La noticia ha permitido a la familia saber dónde están dos de los suyos, aunque todavía no ha podido reunirse con ellos.

Al menos, dice Alejandra, conocen su paradero. Con Sharona, en cambio, la búsqueda continúa abierta.

No saben si ha sido trasladada a alguno de los hospitales ni si figura entre las personas que siguen pendientes de identificación.

"Necesitamos saber las personas que están hospitalizadas. Los hospitales no cogen el teléfono", lamenta su sobrina.

En una jornada en la que cada dato puede ser decisivo, Alejandra pide que se recuerde cómo es su tía: una mujer "bajita y delgada".

Es la descripción que ofrece mientras espera encontrarla, con la esperanza de que alguien pueda reconocerla y aportar alguna información sobre dónde se encuentra.

Roberto Alfonso

El vagón número 7 fue también el escenario del viaje de Roberto Alfonso Delgado Andrade, quien se desplazaba hacia Sevilla junto a la arquitecta Patricia Fernández.

A medida que las horas transcurren, la incertidumbre se vuelve más pesada para su familia.

"Esta mañana hemos ido a Atocha, pero no nos han ayudado en nada. Hemos estado llamándole todo el día y ahora han encontrado su móvil, pero no nos dicen nada", relata a este diario su hija Constanza.

Roberto Alfonso Delgado Andrade. Cedida

Recuerda también que su padre "mide 1,76 metros y tiene el pelo negro", por si alguien lo pudiera reconocer.

Tras el hallazgo del teléfono sin noticias de su paradero, la familia ha acudido a comisaría a poner la denuncia de su desaparición y a aportar pruebas de ADN.