Antonio, el maquinista del AVE muerto en Urda que militaba en Izquierda Española: 'Denunció el deterioro de infraestructuras'

Antonio Acedo (1990), maquinista del AVE del accidente de Urda (Toledo), perdió la vida en la tragedia tras colisionar con el Iryo detenido en la vía por la que circulaba su tren.

Es una de las 69 víctimas mortales que, a estas horas, deja la catástrofe que tiene con el corazón encogido a toda España. Todos los que pudieron compartir parte de la vida con él coinciden en que "era un hombre bueno". Una de esas personas que te cruzas en la vida y que marca.

Siempre mantuvo una especial sensibilidad y unión con el mundo del ferrocarril en España. Desde muy joven estuvo ligado al tren. Su padre también era maquinista y su abuelo un electricista de Renfe. Por eso, el ferrocarril siempre ocupó un gran lugar en su vida.

El deterioro de las infraestructuras y la falta de inversión era algo que Acedo denunciaba continuamente. Lo hizo de una forma vehemente desde el partido en el que militaba, Izquierda Española.

Preparó buena parte del programa de transporte de este partido político y siempre lo hizo "diagnosticando las carencias", la "sobrecarga de los usuarios tras la liberalización fallida", la "clamorosa falta de financiación en mantenimiento" y el abandono de todos estos años que se ha traducido en "un deterioro demencial de las infraestructuras ferroviarias".

Guillermo del Valle, uno de los fundadores de esta formación política, le conocía bien. En las distancias cortas. Relata que era "un tipo prudente, amable y ejemplar". Algo en lo que coinciden el resto de compañeros de la formación política.

Antonio Acedo, el maquinista del AVE fallecido, era un hombre bueno. Tuve la suerte de conocerlo. Fue tan generoso que hasta quiso acompañarnos militando en Izquierda Española. Un tipo prudente, amable y ejemplar. Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte, diagnosticando sus carencias, la sobrecarga de usuarios tras la liberalización fallida, la clamorosa falta de financiación en mantenimiento y el abandono de todos estos años que se ha traducido en un deterioro demencial de las infraestructuras ferroviarias. Que todavía hoy tengamos que soportar discursos que niegan lo evidente y que son incapaces de asumir la menor responsabilidad política resulta dramático. Pero es aún más intolerable que se intente opacar el deterioro inequívoco de un servicio público proyectando la responsabilidad en los fallos humanos, como si el sistema de seguridad de Alta Velocidad en España dependiera de un trabajador concreto, no de un diseño y un sistema técnicamente complejos. DEP todas las víctimas de esta pesadilla. Mucha fuerza para todos los familiares y allegados. Nunca te olvidaremos, Antonio. — Guillermo del Valle (@GuilledValle) October 28, 2026

Fue uno de los trabajadores que alzó la voz por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, uno de los trabajadores "ignorados y vilipendiados que ha muerto por la incompetencia de quienes no escucharon sus demandas". Así lo describe Paula Fraga también "camarada", compañera de partido, en un tuit desgarrador en su cuenta de X.

Una de esa voces filtradas era la de mi amigo, Antonio Acedo @antacedos, el maquinista faIIecido. Le estaba enviando esta reflexión indignada para expresarle mi apoyo y hablar, como tanto lo habíamos por el accidente de Adamuz, cuando un amigo común me comunicó su faIIecimiento. Le escribí, igualmente, un mensaje desde el dolor, la preocupación y la rabia que hoy ya sé que jamás será contestado. La familia en un momento de dolor insoportable que te dsangra el alma y paraliza la vida, amigos y allegados nos estábamos enterando de su mverte y la gentuza sin moral que nos gobierna ya estaba filtrando sus últimas palabras en una operación política abyecta para autoexculparse. Exposición ruin y delictiva de sus últimas palabras por sus miserables cálculos electorales. Para culpar a los trabajadores… Antonio fue unos de los trabajadores que alzó la voz por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, uno de los trabajadores ignorados y vilipendiados que ha mverto por la incompetencia de quienes no escucharon sus demandas. Antonio era una compañero de militancia política, un camarada en mayúsculas con el que soñábamos otro mundo, un amigo y sobre todo, una buena persona. Mis condolencias más sentidas a toda la familia para quienes me pongo a su disposición para todo aquello que necesiten. Por Antonio, por todos los faIIecidos, muchos alzaremos la voz en busca de justicia. DEP, no te olvidaremos. — Paula Fraga (@Paulafraga__) October 29, 2026

Amante del ferrocarril, la fotografía y el arte

Antonio Acedo fue un maquinista comprometido con mejorar el sistema del ferrocarril en España por su vinculación con este medio de transporte.

Nació en 1990 en Móstoles, localidad al sur de Madrid, donde prácticamente desde la cuna convivió en su casa con el tren. Su padre era maquinista y su abuelo un electricista de Renfe. Esto le hizo tener una especial sensibilidad por el mundo del tren.

Siempre acompañó y entremezcló esta admiración con su pasión por la fotografía y la sensibilidad por el arte.

Un interés que cultivó desde muy joven y que empezó a retratar con cámaras analógicas como la Werlisa Color o una Minolta 7000. No fue hasta el año 2012, a los 20 años, cuando decidió continuar con ese legado familiar e iniciar los estudios para ser maquinista de tren.

Esta profesión le llevó a abandonar Madrid y trasladarse a vivir a Barcelona. Una nueva vida capturada a través del objetivo de su cámara que no paraba de obtener fotografías que relatan esa vida cotidiana con un marcado "carácter personal".

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