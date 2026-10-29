Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Urda, que perdió la vida en la tragedia.

Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Urda, que perdió la vida en la tragedia. E.E.

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Antonio, el maquinista del AVE muerto en Urda que militaba en Izquierda Española: 'Denunció el deterioro de infraestructuras'

Militaba en Izquierda Española y siempre tuvo una férrea lucha denunciando las carencias de las infraestructuras ferroviarias.

Quienes le conocieron lo describen como un "tipo prudente, amable, ejemplar" y sobre todo "buena persona".

Más información: La mala gestión política de la Alta Velocidad permitió que los trenes de Urda circularan sin sistemas de seguridad activos

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Antonio Acedo (1990), maquinista del AVE del accidente de Urda (Toledo), perdió la vida en la tragedia tras colisionar con el Iryo detenido en la vía por la que circulaba su tren.

Es una de las 69 víctimas mortales que, a estas horas, deja la catástrofe que tiene con el corazón encogido a toda España. Todos los que pudieron compartir parte de la vida con él coinciden en que "era un hombre bueno". Una de esas personas que te cruzas en la vida y que marca.

Siempre mantuvo una especial sensibilidad y unión con el mundo del ferrocarril en España. Desde muy joven estuvo ligado al tren. Su padre también era maquinista y su abuelo un electricista de Renfe. Por eso, el ferrocarril siempre ocupó un gran lugar en su vida.

El deterioro de las infraestructuras y la falta de inversión era algo que Acedo denunciaba continuamente. Lo hizo de una forma vehemente desde el partido en el que militaba, Izquierda Española.

Preparó buena parte del programa de transporte de este partido político y siempre lo hizo "diagnosticando las carencias", la "sobrecarga de los usuarios tras la liberalización fallida", la "clamorosa falta de financiación en mantenimiento" y el abandono de todos estos años que se ha traducido en "un deterioro demencial de las infraestructuras ferroviarias".

Guillermo del Valle, uno de los fundadores de esta formación política, le conocía bien. En las distancias cortas. Relata que era "un tipo prudente, amable y ejemplar". Algo en lo que coinciden el resto de compañeros de la formación política.

Fue uno de los trabajadores que alzó la voz por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, uno de los trabajadores "ignorados y vilipendiados que ha muerto por la incompetencia de quienes no escucharon sus demandas". Así lo describe Paula Fraga también "camarada", compañera de partido, en un tuit desgarrador en su cuenta de X.

Amante del ferrocarril, la fotografía y el arte

Antonio Acedo fue un maquinista comprometido con mejorar el sistema del ferrocarril en España por su vinculación con este medio de transporte.

Nació en 1990 en Móstoles, localidad al sur de Madrid, donde prácticamente desde la cuna convivió en su casa con el tren. Su padre era maquinista y su abuelo un electricista de Renfe. Esto le hizo tener una especial sensibilidad por el mundo del tren.

Siempre acompañó y entremezcló esta admiración con su pasión por la fotografía y la sensibilidad por el arte.

Un interés que cultivó desde muy joven y que empezó a retratar con cámaras analógicas como la Werlisa Color o una Minolta 7000. No fue hasta el año 2012, a los 20 años, cuando decidió continuar con ese legado familiar e iniciar los estudios para ser maquinista de tren.

Esta profesión le llevó a abandonar Madrid y trasladarse a vivir a Barcelona. Una nueva vida capturada a través del objetivo de su cámara que no paraba de obtener fotografías que relatan esa vida cotidiana con un marcado "carácter personal".

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