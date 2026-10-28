En la zona cero del accidente de Urda, entre cadáveres y hierros doblados: "A los muertos les ponen un brazalete negro; a los heridos graves, rojo"

El AVE chocó contra el último vagón del Iryo con tal fuerza que lo atravesó por completo, un misil que, en palabras de Andrés, operario de Protección Civil desplegado sobre el terreno, "hace imposible que nadie haya sobrevivido".

El escenario es caótico. Agentes de la Guardia Civil, de la UME, Policía Local y hasta de la Academia de Infantería de Toledo se arremolinan en torno al amasijo de hierros a los que han quedado reducido parte de los vagones de cola. Hasta una traviesa sobresale por encima del AVE, que yace como un animal muerto sobre las vías.

Los agentes no paran de sacar cadáveres. "28 en el Iryo, 24 en el AVE", dice una Guardia Civil. "También confirmamos que un compañero iba en uno de los vagones". El padre Fernando, sacerdote de Los Yébenes camina entre dos filas de cuerpos cubiertos por mantas ensangrentadas. Tiene el rostro blanco.

Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de decenas de personas

"Vengo del otro lado. Caminaba entre cuerpos. Vi cómo le cortaban el brazo a una mujer. A los muertos les ponen un brazalete negro; a los heridos graves; rojo. Es algo espantoso. En mi vida vi algo así. Rezo, rezo por sus almas"

La magnitud del accidente, con al menos 64 víctimas mortales, ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en este paraje de la provincia de Toledo, donde las labores de rescate se desarrollan entre vagones destrozados, restos de material ferroviario y pertenencias de los pasajeros esparcidas por el terreno.

La prioridad de los equipos de intervención es localizar a posibles supervivientes y evacuar a los heridos, mientras los agentes trabajan en la recuperación de los cuerpos. La violencia del impacto y el estado en el que han quedado los trenes dificultan las tareas.

Los sanitarios trabajan a destajo para sacar a los heridos. Hay varios puestos médicos avanzados repletos de ellos. Algunos salen por su propio pie; otros son trasladados a los helicópteros medicalizados de la Junta de Castilla y León.

Decenas de muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo

Los dueños de la finca ganadera en la que ha ocurrido la tragedia, ubicada en Los Yébenes, Toledo, fueron los primeros en dar la voz de aviso hacia las 9:00 de la mañana. "Avisamos, abrimos todas las puertas para que pasaran los equipos de emergencias y cortamos con unas cizallas las vallas que rodean los trenes para facilitar el acceso", relatan.

La tragedia ha convertido este rincón de Los Yébenes en el epicentro de una movilización de efectivos de distintos cuerpos de seguridad y servicios sanitarios.

A medida que avanzan las horas, los equipos de rescate continúan trabajando sobre los restos de los convoyes, en una carrera contra el tiempo que transcurre entre el ruido de los helicópteros, las sirenas de las ambulancias y las órdenes de los responsables del operativo.

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