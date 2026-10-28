La investigación del 'caso Andic' apunta a Julia Lüderwaldt como posible cómplice de Jonathan en la muerte de su padre Isak

La investigación sobre la muerte de Isak Andic comienza a estrechar el cerco sobre una segunda persona. Los últimos movimientos en el caso que instruye la jueza Raquel Nieto en Martorell, Barcelona, apuntan ahora a Maria Julia Lüderwaldt, la "coach" que durante meses intervino en la conflictiva relación entre el fundador de Mango y su hijo Jonathan.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, las pesquisas han avanzado durante este mes de octubre hacia una hipótesis hasta ahora no concretada de esta manera: que la mujer pudiera haber colaborado con Jonathan en los hechos que desembocaron en la muerte del empresario, el 14 de diciembre de 2024, en un barranco de Montserrat.

El giro es muy relevante. Hasta ahora, la investigación judicial se ha dirigido formalmente contra Jonathan Andic, detenido por los Mossos d'Esquadra el pasado 19 de mayo como presunto autor de un homicidio. Aquella jornada, el primogénito del empresario evitó ingresar en prisión provisional después de consignar una fianza de un millón de euros.

La investigación del 'caso Andic' apunta a Julia Lüderwaldt como posible cómplice de Jonathan en la muerte de su padre.

Sin embargo, la magistrada ya había dejado abierta en sus resoluciones la posibilidad de que otras personas hubieran intervenido en los hechos. Entre ellas, mencionó expresamente a Lüderwaldt.

Línea de investigación

Lo que entonces era una línea de investigación abierta pero vaga —por su escasa formulación sobre el papel—, ha ido adquiriendo una nueva dimensión. Fuentes conocedoras de las pesquisas trasladan que se está profundizando en la posible responsabilidad de la terapeuta y en su intervención en los acontecimientos anteriores a la muerte de Isak.

"Con la información actualmente disponible es difícil no considerar que el señor Isak Andic quizás no hubiera ido jamás a Les Feixades si no hubiera sido por la intervención, existencia y disposición de la señora María Julia Lüderwaldt", explica una fuente cercana a la investigación, que precisa que esta premisa no concurre un delito per se.

Precisamente, y por ello, el objetivo es determinar si su participación se limitó a facilitar determinadas circunstancias de la excursión o si pudo existir una cooperación consciente en un eventual delito. Esta última hipótesis, de confirmarse, podría situarla ante una posible responsabilidad penal por complicidad en homicidio.

La aparición de Joanna, la profesora británica que acompañó a Jonathan a Montserrat una semana antes de la muerte de su padre, ha resultado especialmente importante para reconstruir esa secuencia. Fue Maria Julia quien recorrió con ella el Camí de les Feixades el 1 de diciembre de 2024, inicialmente para buscar un escenario destinado a una controvertida terapia de confrontación concebida para otro paciente.

Después le pidió que acompañara a Jonathan Andic por aquel mismo sendero y que le mostrara determinados "puntos de peligro" del recorrido, incluidos los barrancos, según la información que avanzó el 19 de septiembre La Vanguardia y que este periódico pudo confirmar posteriormente.

Julia Luderwaldt, la psicoterapeuta de la familia Andic, a la salida del juzgado tras declarar esta mañana ante la jueza del juzgado de Martorell EFE/ Quique Garcia.

Joanna lo hizo el 7 de diciembre. Según su testimonio, Jonathan le explicó que quería conocer la ruta para realizar posteriormente una excursión con una sobrina. Nunca mencionó a su padre. Exactamente siete días después, el hijo del fundador de Mango regresó a Les Feixades acompañado por Isak, que murió tras precipitarse por un desnivel. Jonathan ha sostenido desde el principio que se trató de un accidente.

La secuencia plantea ahora una cuestión fundamental para los investigadores: qué sabía exactamente Maria Julia sobre el destino que acabaría teniendo aquel recorrido. Su intervención en los preparativos está documentada, pero, puntualizan las mismas fuentes, eso no constituye por sí mismo un indicio suficiente de complicidad en un homicidio.

Para atribuirle esa responsabilidad sería necesario acreditar que conocía la eventual finalidad criminal y que cooperó conscientemente en ella. La investigación trata de determinar hasta dónde llegaba su conocimiento y qué elementos objetivos permiten sostener, o descartar, esa hipótesis.

Segunda investigada

El avance de las pesquisas abre también un escenario judicial de mayor alcance. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los jueces mantener determinadas actuaciones bajo secreto mediante una resolución motivada cuando su conocimiento pueda comprometer gravemente el resultado de la investigación.

La normativa contempla, además, que ciertas diligencias se tramiten en piezas separadas y secretas, sin necesidad de extender esa reserva a toda la causa. Por lo que si la magistrada apreciara indicios suficientes contra Lüderwaldt, podría acordar su citación como investigada, modificando sustancialmente una situación procesal que hasta ahora la ha mantenido como testigo.

Una eventual acusación por complicidad en un homicidio doloso podría llevar a que su intervención fuera examinada junto a la de Jonathan en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Ninguno de esos pasos constituye, por el momento, un desenlace inevitable.

Hay otro movimiento significativo en la cronología del caso. Fue precisamente coincidiendo con las declaraciones de Joanna ante los investigadores cuando María Julia buscó asistencia legal en Barcelona. La ecuato-germana recurrió entonces al abogado penalista Francesc Jufresa, que asumió su representación en un momento en el que el testimonio de la profesora británica había colocado bajo el escrutinio de los investigadores los preparativos de la excursión a Montserrat.

Jufresa ha sostenido públicamente que su clienta desconocía que Jonathan fuera a recorrer aquel sendero acompañado por su padre y ha denunciado lo que considera una campaña de desprestigio contra ella.

EL ESPAÑOL ha intentado recabar reiteradamente su versión sobre los últimos avances de la investigación, tanto mediante correos electrónicos como a través de llamadas telefónicas a su despacho, la última horas antes de la publicación de este artículo.

Sin embargo, las gestiones no han logrado superar la recepción, donde han quedado pendientes las solicitudes de contacto con el letrado. Tampoco los mensajes escritos han obtenido respuesta hasta el cierre de esta información.

En estos momentos, la investigación trata de ultimar si el papel de María Julia fue únicamente el de una persona que participó en los preparativos de una ruta cuyo desenlace desconocía o si su intervención tuvo un alcance distinto.

La diferencia no es para nada menor: de acreditarse una cooperación consciente en un eventual homicidio, el caso dejaría de examinar exclusivamente la presunta responsabilidad de Jonathan Andic para abrir la puerta a la participación criminal de una segunda persona en la muerte del fundador de Mango.