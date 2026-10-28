El pabellón del Colegio Santo Cristo de Urda, este miércoles por la tarde, albergando pasajeros heridos. Cedida

La edil Sara tras recibir "a 200 pasajeros" en Urda: "Lo más duro es atender a familiares de desaparecidos, no sé qué decir"

Sara había salido a caminar, como muchas mañanas, para hacer deporte en la típica ruta del colesterol, cuando se ha visto sorprendida por una hilera de coches de la Guardia Civil que circulaban como una exhalación. "He pensado que algo gordo había pasado", subraya Sara Rabadán, concejal de Cultura y Festejos en Urda.

Por desgracia, Sara no se ha equivocado y a solo unos kilómetros de distancia de este pueblecito de la provincia de Toledo, con menos de 2.500 vecinos, un AVE ha embestido por detrás a un tren Iryo que se había detenido en la vía tras caerse el sistema de seguridad LZB.

"El alcalde ha puesto un mensaje en el grupo de WhatsApp que tiene con los concejales informando de que dos trenes habían chocado", tal y como resume esta edil del Partido Popular.

"Nos hemos movilizado todos para recibir a los pasajeros de los trenes en el pabellón de la piscina".

Los efectos de la colisión entre el AVE y el Iryo, este miércoles, han sido devastadores. EL ESPAÑOL

Nada más leer el mensaje, Sara Rabadán lo ha tenido claro y ha relacionado esa hilera de coches de la Guardia Civil con la magnitud del siniestro. El reloj rondaba las nueve de la mañana cuando este pueblecito ha puesto en marcha un protocolo que es universal: el de la solidaridad vecinal.

"El pabellón municipal de deportes se ha convertido en un hospital improvisado para recibir a los heridos menos leves", tal y como narra la concejal de Cultura y Festejos de Urda a EL ESPAÑOL.

"Han llegado dueños de bares y cafeterías para donar agua y comida, los dos farmacéuticos del pueblo han traído material sanitario, vendas y medicamentos, algunas enfermeras que viven en Urda y que trabajan en el Hospital de Toledo, pero que no tenían turno se han acercado al pabellón para ayudar". "También han venido los médicos del centro de salud para atender heridos".

- ¿Cuántos pasajeros han podido recibir en el pabellón de deportes?

- Sara Rabadán: No lo he podido cuantificar. Ha sido un caos, por los menos hemos recibido y atendido de 100 a 200 personas. Llegaban pasajeros del AVE y del Iryo. Había heridos de todas las edades. Pero sobre todo de mediana edad, de entre 30 y 50 años, aproximadamente.

- ¿Qué tipo de lesiones sufrían?

- Llegaban con heridas sangrantes, con golpes y moratones, con dolores en las costillas y no sabían si podían tener alguna rota... Los médicos y enfermeras les hacían un cribado para derivarlos a hospitales.

Algunos heridos han sido evacuados al centro hospitalario de Toledo, al de Alcázar de San Juan, al de Ciudad Real, incluso a Getafe. Y una vez más, el protocolo de la solidaridad ha salido a relucir entre los parroquianos de Urda, ya que muchos vecinos han trasladado a los heridos en sus coches particulares.

La popular Sara Rabadán, concejal de Cultura y Festejos en Urda, junto a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa. E. E.

- ¿Qué contaban los pasajeros cuando llegaban al pabellón?

- Sara Rabadán: Había gente que decía que se había salvado porque en el último momento se había cambiado de vagón. Los heridos hablaban de que el accidente había sido un desastre.

Esta concejal del PP lleva 16 años en política municipal, la de la cercanía, esa en la que un vecino te para por la calle y te cuenta un problema que tiene porque hay una acera rota, o una vecina te pide mejoras en la iluminación, la política alejada de las redes sociales, pegada a la realidad cotidiana, pero la que no está preparada para una tragedia de esta magnitud con más de 60 víctimas mortales.

"Es lo peor que me ha tocado vivir en cuatro legislaturas", según confiesa esta edil. "La gente del pueblo no lo olvidará en la vida".

La popular Sara Rabadán atiende a este diario, pasadas las cuatro de la tarde, mientras se desplaza a otro pabellón para seguir ayudando a los heridos y pasajeros ilesos que van llegando, como una voluntaria más. "Voy al pabellón del Colegio Santo Cristo de Urda y el alcalde [Manuel Galán] está en la zona cero del siniestro de los trenes".

- ¿Qué ha sido lo más duro que le ha tocado vivir?

- Sara Rabadán: Un matrimonio ha llegado al pabellón preguntando por su hijo. Venían familiares de los pasajeros que estaban desaparecidos, preguntando por ellos, y es muy duro porque no sabía qué decirles.