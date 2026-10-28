El candidato musulmán del PSOE de Ceuta que exhibe banderas marroquís: "Es muy religioso e izquierdista radical"

Abdelah Abdelah Mustafa es un "revulsivo" para "combatir a Vox y al Partido Popular".

Así lo sostiene José Miguel Romero, el candidato que el PSOE de Ceuta había elegido inicialmente para el Senado y que ha decidido dar un paso atrás para ceder su puesto al joven líder vecinal, de 26 años, propuesto por Frente Amplio para ir en las listas del PSOE.

Romero pasará a ocupar el puesto de suplente en la candidatura conjunta de ambas formaciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Desde el PSOE defienden el acuerdo como "un proyecto valiente" y destacan el respaldo del que, a su juicio, goza Mustafa en barriadas como Sidi Embarek y El Príncipe, dos de los enclavesw ceutíes donde los socialistas cuentan con un importante apoyo electoral.

Precisamente, en estos barrios, su figura ha cobrado especial relevancia protagonismo desde la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, en la que más alrededor de 100.000 personas invadieron Ceuta desde Marruecos.

Durante más de un mes, Mustafa estuvo al frente de uno de los campamentos improvisados para ofrecer refugio a mujeres y niñas de los peligros a los que se enfrentaban en las calles.

Ahora, su nombre vuelve a ocupar el primer plano de la actualidad, aunque por motivos distintos. A sus 26 años, ha pasado de liderar la asociación vecinal de Sidi Embarek, cargo que ocupa desde 2022, a convertirse en candidato al Senado.

Sin embargo, el anuncio de su candidatura también ha desatado las críticas. En las redes sociales han comenzado a circular antiguas puplicaciones suyas en las que aparecía con la bandera de Marruecos, difundía mensajes de contenido religioso y arremetía contra Francia.

Abdelah Mustafa, candidato del PSOE-FA para el Senado por Ceuta, que no ha condenado y rechaza responsabilizar a Marruecos por invadir su ciudad, ha borrado de su página de Facebook toda la propaganda marroquí. https://t.co/qydb3nLVR2 — Ahmed Baba (@AhmedBabaD86) October 27, 2026

No se trata de publicaciones aisladas. En una de ellas, Mustafa compartía una imagen de la bandera francesa tachada, acompañada de un mensaje escrito por él mismo: "Con el Profeta no se juega".

En otra fotografía, tomada en un bar de Ceuta, aparecía junto a una bandera de Marruecos y añadía el comentario: "Rodeado de fachas".

Estas y otras imágenes, publicadas entre 2020 y 2026, han sido eliminadas de su Facebook y, además, ha desactivado su cuenta de Instagram.

"Me convencí de lanzarme al Senado porque es el momento de ponerle freno a la ultraderecha. Viendo los comentarios y cómo se han enfadado, creo que he hecho lo mejor que podía hacer. Es trabajo de todos frenarlos (sic)", ha asegurado en un vídeo.

Mustafa, aseguran los que le conocen, combina la ambición politica con la inexperiencia propia de sus 26 años. A su juicio, pocos ceutíes recuerdan a quienes han representado anteriormente a la ciudad en el Senado. Sin embargo, está convencido de que, si resulta elegido, "los ceutíes sabrán quién les está representando".

"Radical de izquierdas"

Hasta julio, Mustafa trabajaba a media jornada como cocinero en un colegio y también de barrendero. Una parte de su familia vive actualmente en El Príncipe, aunque él creció en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de Sidi Embarek.

Allí residía junto a sus siete hermanos y su madre, Karima, hasta que se independizó y se fue a vivir con su novia.

Algunas personas de su entorno lo describen como un "radical de izquierdas" y "extremadamente religioso". En 2022, por ejemplo, instaló junto a varios conocidos un puesto de "libros gratis" en el que repartían ejemplares del Corán con el propóstio de dar a conocer esta religión entre los ceutíes.

En sus redes sociales también se ha encargado de difundir publicaciones relacionadas con la Fiesta del Cordero, una de las principales celebraciones del calendario musulmán, durante la cual se realiza el sacrificio ritual de un animal.

"El sacrificio no es para los niños, es para Alá. El sacrificio no es la carne del cordero sino la intención por la cual se hace. El precio del cordero no se regatea. Cuando el cordero es para Alá, pagamos lo que nos piden", dice una de sus publicaciones en 2022.

El propio Mustafa reivindica el respaldo que tiene entre una parte de la población ceutí. Sin embargo, su figura también despierta el rechazo entre algunos vecinos, que cuestionan tanto sus planteamientos como su idoneidad para representar a la ciudad en el Senado.

"Lo conozco desde hace muchos años y es molesto que alguien que no tiene nuestras raíces pueda llegar a representar a Ceuta. Piensa que esto es un problema de racismo, pero sus costumbres no son las nuestras", ha dicho una hostelera que asegura conocerlo bien.

A su juicio, su candidatura ha reavivado un debate que amenaza con profundizar las divisiones existentes en la ciudad.

"El problema es que ahora nos hemos dividido en izquierda y derecha como si fuéramos a solucionar algo con eso. En esta ciudad siempre hemos tenido inmigración, pero esto es España y no es Marruecos. Quien nos represente debe ser español", ha agregado.

Trabajo

Esa misma fuente también cuestiona la trayectoria laboral de Mustafa y considera que carece de la experiencia necesaria para desempeñar un cargo de representación política.

"Es alguien a quien no le gusta trabajar. No se ha caracterizado por ser alguien constante o tener una preparación para llegar a un puesto en el Senado", asegura.

Otro de los aspectos que ha suscitado críticas entre algunos ceutíes fue el reciente viaje de Mustafa a Madrid para participar en la acampada de la Puerta del Sol.

Durante su visita, el candidato expresó públicamente su respaldo a los participantes en la protesta. Su presencia en Madrid contrasta, según sus detractores, con su ausencia en la marcha protagonizada por las mujeres caballas el pasado 25 de octubre en Ceuta.

"Tiene una cara que parece amable, pero es intolerante. Ya en Ceuta cuando vimos la foto con Rufián y su protesta en Sol (Madrid), se veía venir que es alguien que critica a los políticos pero quiere vivir de la política", ha comentado otra fuente.

Entre sus críticos existe la percepción de que Mustafa contribuye a la polarización política de la ciudad y tiende a identificar a quienes discrepan de sus planteamientos con la derecha o el racismo.

Sus enfrentamientos políticos, en cualquier caso, no son nuevos. Hace unos años tuvo una discusión virtual con Carlos Verdejo, exportavoz de Vox en Ceuta.

"Carlos Verdejo, que sepas que lo que estás haciendo es muy grave. Esto es un aviso a todos los votantes de Vox. Votar a esta mierda de persona solo va a sumir en la desgracia a nuestra ciudad y los daños podrían ser irreversibles (...). Los musulmanes amamos a Alá (sic)", escribió en 2022, después de que el exportavoz de Vox se refiriera a Mahoma como el profeta Mohamed.

Han pasado cuatro años desde esa publicación. Durante ese tiempo, los allegados de Mustafá consideran que su "radicalismo" no ha cambiado.

"Es alguien que defiende a muerte aquello en lo que cree. Y está bien, es su forma de pensar. Pero el problema está en creer que todos deben pensar igual que tú y que si no lo hacen es porque están siendo racistas contigo. Que alguien así llegue al Senado puede ser peligroso para Ceuta y muy divisorio", finaliza.